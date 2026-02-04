XEM CLIP:

Sáng 4/2, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng TPHCM) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tháo dỡ trạm thu phí đường bộ T3 trên Quốc lộ 51.

Trạm thu phí đường bộ T3 trên Quốc lộ 51 qua TPHCM được chính thức tháo dỡ từ ngày 4/2. Ảnh: Quang Hưng

Trạm này được đặt tại Km56+393, đoạn thuộc phường Tân Hải, TPHCM do Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư, ngưng hoạt động hơn 3 năm qua.

Động thái trên được Sở Xây dựng TPHCM đưa ra sau nhiều lần đề nghị BVEC khẩn trương tháo dỡ song đơn vị này không thực hiện. Thời gian thực hiện tháo dỡ dự kiến diễn ra trong 8 ngày.

Các đơn vị thi công lập rào chắn, phân luồng giao thông để phục vụ quá trình tháo dỡ trạm thu phí T3.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc tháo dỡ được xác định là cần thiết, cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, lúc 8h cùng ngày, các đơn vị thi công bắt đầu tiến hành lập rào chắn, căng dây phân luồng. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông trên 3 làn xe ngoài cùng bên phải hướng TPHCM đi Đồng Nai, hai làn sát dải phân cách được đóng để thực hiện tháo dỡ.

Tại hạng mục chính của nhà trạm, hai xe cơ giới được điều đến hiện trường thực hiện công việc phá dỡ các trụ đảo phân luồng, móng trụ...

Công nhân căng dây cảnh báo khu vực đang thi công. Theo cán bộ Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM chỉ huy tại hiện trường, đại diện BVEC không có mặt tại buổi tháo dỡ.

Theo phương án, trong quá trình tổ chức tháo dỡ trạm thu phí T3, cơ quan chức năng sẽ luôn duy trì tối thiểu 2 làn xe mỗi hướng để các phương tiện lưu thông thuận tiện.

Phương tiện cơ giới thi công phá dỡ trụ đảo phân luồng, móng trụ.

Biển báo giao thông bố trí tại các đảo phân luồng được tháo xuống phục vụ thi công.

Đơn vị thi công kiểm tra, ngắt nguồn điện tại trạm thu phí để đảm bảo an toàn.

Đơn vị thi công cho biết, các hạng mục đảo trụ phân luồng được thực hiện trước để trả lại hiện trạng mặt đường, sau đó tiến hành tháo dỡ các nhà trạm và hạng mục phụ trợ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trạm thu phí này không còn chức năng khai thác nhưng việc tồn tại các hạng mục trên đang gây xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đặc biệt trong dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng mạnh.

Ngoài ra, thời gian qua BVEC không thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu trạm thu phí, khiến nhiều hạng mục như trụ đỡ, mái che… xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) với tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, BVEC được giao đầu tư mở rộng tuyến theo hình thức BOT, đưa vào khai thác từ tháng 4/2013 với 3 trạm thu phí (T1, T2 đặt tại Đồng Nai và T3 tại TPHCM), thời gian thu phí dự kiến hơn 20 năm.

Tuy nhiên, do lưu lượng xe thực tế cao hơn phương án ban đầu, thời gian hoàn vốn kết thúc sớm. Đến tháng 1/2023, cả 3 trạm thu phí chính thức dừng hoạt động theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng).