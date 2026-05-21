Ngày 21/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Đại Hoàng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh T.V.T. vì đăng tải video phản cảm, có nội dung kích động bạo lực trên TikTok.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải video có nội dung phản cảm, mang tính kích động bạo lực liên quan nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí thô sơ như phóng lợn, dao tự chế lưu thông trên đường.

Đáng chú ý, video được đăng kèm tiêu đề mang tính “giật gân” nhằm thu hút lượt xem và tương tác trên TikTok. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, video thu hút hàng trăm lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua xác minh, công an xác định anh T. là người đăng tải video nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.