Đảng viên Hua Bum:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nghị quyết đến gần người dân

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xác định nghị quyết chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, Đảng ủy xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu đã chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.

Nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống, tiếp cận thông tin được đưa ra thảo luận, thống nhất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế từng khu dân cư.

Các đảng viên vẫn thường xuyên xuống cơ sở cùng lao động, lắng nghe tiếng nói của người dân.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản, cán bộ, đảng viên còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ số vào đời sống.

Đặc biệt, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã trở thành diễn đàn để đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng truyền đạt. Qua đó, các chủ trương, nghị quyết được chuyển tải đến người dân bằng những cách thức sinh động, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Nghị quyết đi vào cuộc sống, bản làng ngày càng đổi mới

Nhờ đó, nhiều nghị quyết đã nhanh chóng được cụ thể hóa thành những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở cơ sở. Tiêu biểu là Chi bộ bản Pa Mu và Chi bộ bản Chang Trảo Pá.

Tại bản Pa Mu, ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Là bản có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, Pa Mu xác định phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, chi bộ tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ giá trị của rừng đối với đời sống và sinh kế lâu dài. Từ nhận thức “có rừng mới có nước”, người dân tích cực tham gia tuần tra, phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có để hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tại bản Chang Chảo Pá, chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở bằng việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn thông qua những việc làm cụ thể. Các đảng viên tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình trồng quế, thảo quả kết hợp chăn nuôi gia súc. Từ những mô hình hiệu quả của đảng viên, chi bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân học tập, làm theo, từng bước thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đội ngũ đảng viên, đoàn viên thanh niên xã Hua Bum cũng phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ môi trường và tham gia các công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. Qua đó góp phần lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận những kiến thức mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể, sau 1 năm triển khai, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đạt kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 3.100 tấn; diện tích quế đạt 327 ha, thảo quả 105 ha, sơn tra 98 ha và gần 95 ha cây ăn quả. Gần 24.000 ha rừng được quản lý, bảo vệ tốt, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 66,2%; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 5,4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56,8%.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.200 hồ sơ hành chính, gần 86% hồ sơ được thực hiện trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Từ những buổi sinh hoạt chi bộ thiết thực, những cuộc tuyên truyền tại cơ sở đến các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nghị quyết của Đảng đang từng bước thấm sâu vào đời sống nhân dân Hua Bum. Khi được tiếp cận đầy đủ thông tin, khoa học kỹ thuật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, người dân đã chủ động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục giảm nghèo bền vững và xây dựng vùng biên ngày càng phát triển.