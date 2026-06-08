Đào tạo 550.000 nông dân số:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt Kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp, hình thành lực lượng nông dân số, nông dân chuyên nghiệp và đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước; ưu tiên thực hiện tại các vùng nguyên liệu tập trung, vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, địa bàn triển khai chương trình, đề án, dự án trọng điểm của ngành nông nghiệp, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn biên giới, an toàn khu và khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Điểm nhấn của Kế hoạch là 5 năm tới, trên 550.000 lao động sẽ được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao để hình thành đội ngũ nông dân số, nông dân chuyên nghiệp, cán bộ quản trị hợp tác xã hiện đại (gồm 450.000 lao động thuộc vùng nguyên liệu, trang trại, các chương trình trọng điểm của ngành; 100.000 cán bộ quản trị, lao động tại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã).

Sau đào tạo, trên 85% học viên áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; trên 70% tham gia liên kết sản xuất, chuỗi giá trị hoặc ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức quản trị và tổ chức sản xuất.

Giai đoạn 2026-2030, 550.000 lao động sẽ được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao để hình thành lực lượng nông dân số.

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phát triển lực lượng nông dân số, nông dân chuyên nghiệp và quản trị hợp tác xã hiện đại sẽ được tổ chức tại cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, hợp tác xã, viện, trường; kết hợp trực tiếp và trực tuyến, lấy thực hành làm trọng tâm.

Nội dung đào tạo gồm hai nhóm, tập trung xóa nghèo thông tin cho một bộ phận không nhỏ cư dân nông thôn.

Một là nhóm mô-đun cốt lõi (áp dụng chung), gồm 6 mô-đun: Kỹ năng sử dụng các thiết bị số, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp cơ bản; Tiêu chuẩn chất lượng và sản xuất nông nghiệp bền vững; Chế biến, cơ giới hóa và nông nghiệp thông minh; Quản lý sản xuất, kinh doanh và tiếp cận thị trường; Quản trị hợp tác xã và liên kết sản xuất; Quản lý rủi ro và kỹ năng thích ứng.

Hai là nhóm mô-đun đặc thù theo vùng miền, ngành hàng và nhu cầu địa phương: Tổ chức đào tạo theo đặc điểm vùng miền, ngành hàng và nhu cầu thực tế của địa phương như phát triển thương hiệu, câu chuyện sản phẩm, văn hóa gắn với nghề, sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn, sinh vật cảnh, dược liệu, ngành nghề nông thôn, kinh tế tuần hoàn hoặc các nội dung đặc thù khác.

Để “dòng chảy” thông tin không bị gián đoạn sau các khóa học ngắn hạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ triển khai một loạt giải pháp hạ tầng tri thức đồng bộ.

Đáng chú ý, việc xây dựng Nền tảng đào tạo nông dân quốc gia trên cả hai phiên bản web và ứng dụng di động không chỉ hỗ trợ quản lý người học mà còn kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tiếp với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và đào tạo nghề.

Đồng thời, việc phát triển tủ sách điện tử, kho học liệu mở (gồm các bài giảng điện tử, video hướng dẫn, mô phỏng quy trình) sẽ cho phép người học tiếp cận tri thức, công nghệ mới mọi lúc, mọi nơi.

Đây chính là “chìa khóa” để duy trì bền vững thành quả xóa nghèo thông tin.