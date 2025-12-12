Từ sự tiên phong của mỗi đảng viên đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, khơi dậy tinh thần đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng, đưa diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay, đời sống người dân nâng lên rõ rệt.

Nhiều năm liền Thanh Hóa nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Tại thôn 6, xã Thiệu Trung (xã Thiệu Lý cũ), khi triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2024, địa phương cần mở rộng các tuyến đường giao thông. Ông Lê Đình An, đảng viên lâu năm là người đầu tiên tự nguyện hiến 60m² đất thổ cư và bỏ kinh phí xây lại tường rào.

Từ tấm gương của ông An, hàng chục hộ dân khác trong thôn tiếp tục hiến từ 30 – 50m² đất, đóng góp ngày công để làm đường. Nhờ vậy, thôn đã mở rộng hơn 2 km đường, từ 4m lên 8 – 10 m, hoàn thành tiêu chí thôn kiểu mẫu vào cuối năm 2024.

Không chỉ ở Thiệu Trung, phong trào đảng viên hiến đất mở đường đã lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh. Các chi bộ thường xuyên họp dân, nêu gương, vận động với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Dù giá đất tăng cao, nhiều đảng viên và người dân vẫn tự nguyện hiến đất để mở đường, góp sức người, sức của vào phong trào chung.

Giai đoạn 2021 – 2025, người dân Thanh Hóa đã hiến hơn 1,5 triệu m² đất làm đường, trị giá trên 90 tỷ đồng. Hàng loạt tuyến đường chỉ rộng 2 – 3m đã được mở lên 5 – 10m; nhiều hộ tự nguyện hiến hàng trăm mét đất thổ cư, góp phần mở mới và mở rộng gần 4km đường giao thông nông thôn. Đây là bước đột phá quan trọng giúp nhiều địa phương hoàn thành tiêu chí giao thông, một trong những tiêu chí khó, đòi hỏi nhiều nguồn lực.

Bên cạnh đó, đảng viên còn đi đầu trong phong trào xây dựng nhà văn hóa, chỉnh trang cảnh quan, góp công, góp của để hoàn thiện cơ sở vật chất thôn, xóm. Đến nay, các tuyến đường cơ bản được bê tông, có biển chỉ dẫn; đường hoa được trồng tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; 100% thôn, xóm có nhà văn hóa khang trang.

Thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững sau sáp nhập

Một điểm nhấn khác là phong trào đảng viên phát triển kinh tế. Nhiều đảng viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng mô hình sản xuất mới, đem lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, giúp bà con trong thôn cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Điển hình như tại thôn Xa Thư, xã Quảng Bình. Theo chia sẻ của ông Phạm Công Trung, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn: Nhiều đảng viên đã xây dựng mô hình sinh kế hiệu quả như trồng hoa, cây cảnh, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Sự gương mẫu này đã tạo sức lan tỏa mạnh, giúp người dân tin tưởng, chủ động noi theo và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và toàn diện. Nhận thức rõ điều đó, đội ngũ đảng viên ở cơ sở luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, kiên trì bám dân, bám việc, làm tốt công tác dân vận, giải thích ý nghĩa của chương trình để người dân đồng lòng hưởng ứng, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhiều địa phương cũng duy trì việc biểu dương, khen thưởng những đảng viên tiêu biểu nhằm tạo động lực thi đua rộng khắp.

Nhờ sự tiên phong của đảng viên và sự hưởng ứng của nhân dân, nhiều năm liền Thanh Hóa nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 15 huyện và 374 xã đạt chuẩn, khẳng định sự quyết tâm của hệ thống chính trị và người dân.

Trong bối cảnh giai đoạn sau sáp nhập đặt ra nhiều thách thức về quy mô quản lý, hạ tầng đồng bộ và yêu cầu nâng cao chất lượng tiêu chí, đảng bộ các xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, xác định trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo hiệu quả. Đặc biệt, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên tiếp tục được phát huy, đây sẽ là yếu tố quyết định để Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới, hướng tới phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững và toàn diện.