Theo The Hill, phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid ngày 8/11 thông báo rằng vòng đàm phán hòa bình mới nhất đã đổ vỡ, bởi Pakistan đưa ra các yêu cầu vô lý.

"Afghanistan không mong muốn tình trạng bất ổn trong khu vực, và việc bước vào xung đột không phải là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi. Afghanistan không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại quốc gia khác, cũng như không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền hoặc an ninh của đất nước", ông Mujahid cho biết.

Tuy vậy, đại diện chính quyền Taliban khẳng định rằng phía Afghanistan vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời và không vi phạm thỏa thuận.

Đàm phán hòa bình bình giữa Pakistan và Afghanistan rơi vào bế tắc. Ảnh: Business Recorder

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif nói rằng các cuộc đàm phán hiện đã rơi vào "bế tắc hoàn toàn", trong khi hai quốc gia đóng vai trò trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cũng đã rút lui.

"Chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn chính thức bằng văn bản, thay vì những lời hứa do Taliban đưa ra. Islamabad vẫn cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích", ông Asif nói.

Theo truyền thông địa phương, các vòng đàm phán mới nhất giữa Pakistan và Afghanistan được tổ chức ở Istanbul dưới sự thúc đẩy của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hai bên từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Doha vào ngày 19/10.

Dù hai bên vẫn cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng việc các cuộc đàm phán không mang lại kết quả đã làm dấy lên nhiều lo ngại tại khu vực Nam Á.