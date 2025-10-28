Truyền thông của Afghanistan và Pakistan chiều nay (28/10) đồng loạt đưa tin về kết quả đàm phán thất bại giữa 2 nước láng giềng ở Nam Á.

Ảnh minh họa: Spine times

Đài NDTV trích dẫn lời 3 quan chức Pakistan nắm được tình hình đàm phán cho biết, bế tắc bắt nguồn từ việc Kabul vẫn chưa chấp nhận "những yêu cầu hợp lý và hợp pháp" của Islamabad như Afghanistan phải đảm bảo lãnh thổ nước này không bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Pakistan.

Hiện cả 2 bên đều chưa phản hồi hay bình luận chính thức về các thông tin trên. Dù vậy, hãng truyền thông quốc gia Afghanistan RTA đưa tin, các nhà thương thuyết đã nỗ lực hết sức để tổ chức các cuộc thương lượng mang tính xây dựng. Trong khi đó, phía Pakistan cáo buộc Afghanistan "ngoan cố, thiếu nghiêm túc", đồng thời tuyên bố tiến triển hơn nữa phụ thuộc vào thái độ tích cực của Kabul.

Việc đàm phán thất bại khiến sự chú ý lại dồn vào phát biểu ngày 26/10 của Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif rằng nếu đối thoại thất bại, Islamabad có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào một cuộc xung đột mở. Các chuyên gia cho hay, tuyên bố cứng rắn này là điểm đáng lo ngại khi thế giới không thể chịu đựng thêm các cuộc chiến mới.

Các đại diện của Pakistan và Afghanistan vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có thông tin nào về vòng đàm phán thứ 4 được công bố. Vòng đàm phán đầu tiên, do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã diễn ra tại Doha vào ngày 18 - 19/10. Các cuộc đàm phán là một phần của nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn nhằm giảm căng thẳng sau khi Pakistan cáo buộc Afghanistan hỗ trợ khủng bố xuyên biên giới.