Theo đài RT, chính quyền Pakistan và Afghanistan ngày 15/10 đã thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, bắt đầu có hiệu lực từ chiều 15/10 và kéo dài trong 48 giờ.

"Chúng tôi đã đồng ý giải quyết bất đồng thông qua đối thoại theo yêu cầu của chính quyền Taliban", Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Chính quyền Taliban khẳng định lệnh ngừng bắn được thông qua theo "yêu cầu và sự kiên quyết của phía Pakistan". "Kabul đã chỉ đạo tất cả các lực lượng tuân thủ lệnh ngừng bắn từ 17h30 cho đến khi không còn ai vi phạm", một phát ngôn viên của chính quyền Afghanistan nói.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được Kabul và Islamabad phên chuẩn sau khi có hơn 100 dân thường thương vong trong cuộc đụng độ mới nhất giữa hai quốc gia láng giềng.

Pakistan và Afghanistan đồng ý ngừng bắn tạm thời. Ảnh: Islamicity

Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan đã leo thang từ cuối tuần trước sau khi nhiều cuộc giao tranh nổ ra dọc theo đường Durand, biên giới chính thức giữa hai nước. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chính quyền Taliban muốn đáp trả các cuộc không kích vào thủ đô Kabul do Pakistan thực hiện.

Giới chức Afghanistan tuyên bố quân đội nước này đã hạ gục 58 binh sĩ Pakistan, trong khi Islamabad khẳng định chỉ mất 23 lính và tiêu diệt hơn 200 chiến binh Taliban cùng các phần tử khủng bố có liên quan.

Nhiều quốc gia lớn trên thế giới sau đó đã bày tỏ sự quan ngại về cuộc xung đột mới giữa Pakistan và Afghanistan. Trong khi Nga kêu gọi các bên kiềm chế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý về việc làm trung gian hòa giải.

Các cuộc đụng độ dọc biên giới Afghanistan - Pakistan đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau dung túng cho các nhóm phiến quân hoạt động xuyên biên giới.