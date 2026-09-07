Yếu điểm là gì?

Yếu điểm mang ý nghĩa là một điểm quan trọng, một vị trí then chốt nhưng lại không vững chắc, dễ bị tổn thương hoặc tấn công. Nó thường chỉ một khía cạnh, một bộ phận mang tính chiến lược, có vai trò quyết định đến sự thành bại của một hệ thống, một kế hoạch, một lập luận hay một tổ chức.

Một yếu điểm không chỉ là một điểm bất lợi thông thường, mà nó là một điểm bất lợi có thể gây ra hậu quả lớn, ảnh hưởng đến toàn cục nếu không được khắc phục hoặc bảo vệ. Ví dụ:

- Kế hoạch tấn công của đối phương có một yếu điểm chí mạng ở khâu hậu cần. - Điểm hậu cần là quan trọng, nhưng lại yếu kém, dễ bị khai thác.

- Phân tích của anh ấy có một yếu điểm trong lập luận về dữ liệu thống kê. - Phần lập luận về dữ liệu là cốt lõi, nhưng lại không vững chắc.

- Hệ thống phòng thủ của thành phố có một yếu điểm ở phía Đông, nơi địa hình hiểm trở nhưng ít được chú trọng. - Vị trí phía Đông là quan trọng về mặt chiến lược, nhưng lại yếu về phòng thủ.