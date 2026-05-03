Thời gian qua, không ít vụ đánh ghen bằng các hành vi bạo lực như chửi bới, “cắt tóc, lột đồ”, quay clip rồi đăng lên mạng xã hội. Hậu quả, người thực hiện không chỉ gây tổn thương cho nạn nhân mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 31/10/2025, Công an xã Long Hưng (Đồng Tháp) điều tra vụ một nữ cán bộ tìm đến nơi chồng và người phụ nữ khác đang ăn tối để đánh ghen, rạch mặt “tình địch”. Người này là Lê Huỳnh Anh (39 tuổi, ngụ phường Thanh Hòa, Đồng Tháp), đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào vùng mặt nạn nhân, gây thương tích.

Trong một diễn biến khác, tháng 6/2025, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án đánh ghen kèm đòi nợ. Nạn nhân bị một phụ nữ ghen tuông rủ nhóm người đến “xử lý”.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi nạn nhân trong trạng thái uất ức đã tự gây thương tích, sau đó được phát hiện tử vong. Những người tham gia đánh ghen bị tuyên phạt từ 8 đến 14 năm tù.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp ghen tuông mất kiểm soát đã dẫn đến hành vi cực đoan như hành hung, hủy hoại tài sản, thậm chí xâm phạm tính mạng người khác. Hậu quả để lại không chỉ là những bi kịch cá nhân mà còn gây bất an cho xã hội.

Đánh ghen trực tuyến cũng có thể bị xử lý hình sự

Sự phát triển của mạng Internet và mạng xã hội khiến hiện nay xuất hiện thêm hình thức “đánh ghen online”.

Thay vì tấn công trực tiếp tình địch, người thực hiện hành vi đánh ghen trực tuyến tìm cách trả thù trên không gian mạng bằng cách lập nick ảo, đưa thông tin sai sự thật hoặc có những nội dung, lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của tình địch.

Dù không có tác động vật lý, “đánh ghen online” vẫn gây tổn thương nặng nề khi người thực hiện thường lên kịch bản, tấn công không chỉ “tình địch” mà cả gia đình, làm xáo trộn đời sống, ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm của nhiều người và gây bức xúc dư luận.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, vu khống hoặc dùng lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác trên không gian mạng để “đánh ghen” đều là vi phạm pháp luật, vi phạm Luật An ninh mạng; người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất, mức độ và hậu quả.

Theo luật sư, người thực hiện hành vi "đánh ghen online" bằng hình thức xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác hoặc đưa thông tin giả mạo, bịa đặt lên không gian mạng có thể bị phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10- 20 triệu đồng.

Trường hợp hành vi bị xác định là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự; ngoài ra, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, còn có thể bị truy cứu về các tội danh như vu khống, làm nhục người khác, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trước những nghi ngờ về sự chung thủy trong tình yêu, trong hôn nhân, những người trong cuộc nên bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc để có cách giải quyết hợp lý. Việc đánh ghen không những không giữ được hạnh phúc mà còn làm hôn nhân sớm tan vỡ, hạnh phúc sớm tuột khỏi tầm tay.

“Đánh ghen, dù trực tiếp hay trực tuyến, đều có thể vi phạm pháp luật và phải trả giá, thậm chí bằng trách nhiệm hình sự”, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nói.