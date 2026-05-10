Triển lãm quy tụ 14 họa sĩ với nhiều phong cách sáng tác khác nhau, rất nhiều tranh khỏa thân gồm: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền, Vũ Quang Hưng, Trần Đức Lân, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Bùi Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Giáp Văn Tuấn và Đào Anh Việt.

Dù mỗi nghệ sĩ theo đuổi một ngôn ngữ tạo hình riêng, tất cả đều gặp nhau ở tinh thần tôn vinh vẻ đẹp nữ tính dưới những góc nhìn đa chiều.

Tác phẩm của Ngọc Lụa.

Là 1 trong 2 nữ họa sĩ tham gia triển lãm, Dương Thị Ngọc Lụa ví người phụ nữ như một nhành hoa không cần phô bày rực rỡ mà vẫn lặng lẽ tỏa hương, mang đến sức sống cho không gian mình hiện diện. Qua tranh của chị, vẻ đẹp nữ tính hiện lên chân thật và bình thản, như cách người phụ nữ đi qua giông gió mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

Tác phẩm của Trần Thị Phương Huyền.

Mỗi tác phẩm của Trần Thị Phương Huyền lại gắn với một câu chuyện đời sống, những nơi từng đi qua và những con người từng gặp gỡ. Chị chọn cách biểu đạt giản dị, kín đáo nhưng giàu chiều sâu cảm xúc.

Tác phẩm của Nguyễn Quốc Hùng.

Theo đuổi chủ nghĩa hiện thực, Nguyễn Quốc Hùng không xem hội họa đơn thuần là sự tái hiện ngoại hình. Với anh, mỗi bức tranh là hành trình khám phá những rung động sâu kín trong tâm hồn nhân vật.

Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Cương.

Nguyễn Ngọc Cương đặc biệt yêu thích hình ảnh trẻ thơ và sự ngây thơ, mềm mại của tuổi nhỏ. Tranh của anh không nặng về tả thực mà thiên về việc lưu giữ những cảm xúc đẹp trước khi chúng kịp vụt qua.

Tác phẩm của Nguyễn Hồng Tuấn.

Với lối vẽ phóng khoáng, dí dỏm và nhiều suy tưởng, Nguyễn Hồng Tuấn cho rằng bản thân mỗi người phụ nữ đã là một tác phẩm nghệ thuật giàu tính biểu đạt. Hội họa, theo anh, chỉ là cách để khám phá thêm những vẻ đẹp vốn có ấy.

Tác phẩm của Hoàng Ngọc Hoàn.

Hoàng Ngọc Hoàn tìm thấy chính mình trong từng gương mặt. Với anh, vẽ chân dung không chỉ là mô tả hình dáng mà còn là cuộc đối thoại với con người, thời gian và ký ức.

Tác phẩm của Tô Hoàng Nguyên.

Theo đuổi khuynh hướng biểu hiện đương đại, Tô Hoàng Nguyên bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống của cơ thể người.

Tác phẩm của Đào Anh Việt.

Đào Anh Việt tái hiện hình ảnh những thiếu nữ trong không gian phố cổ, bên ghế gỗ, bình hoa, gốm cổ… Những chi tiết này gợi nhắc vẻ đẹp bền vững của văn hóa Hà Nội trong đời sống hiện đại.

Tác phẩm của Bùi Đức Thành.

Bên cạnh hội họa, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm điêu khắc gốm của Bùi Đức Thành và Trần Đức Lân. Các tác phẩm tập trung khắc họa vẻ đẹp chân thực và nội tâm của con người, từ sự mong manh đến mạnh mẽ. Họa sĩ Bùi Đức Thành chia sẻ rằng chính sự vận động và lao động bền bỉ là nguồn gốc của sáng tạo.

Tác phẩm của Trần Đức Lân.

Nhóm họa sĩ Mười Bốn được biết đến là tập hợp nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từ 5x đến 9x. Sự đa dạng về tuổi đời, kinh nghiệm và phong cách sáng tác đã tạo nên một không gian nghệ thuật cởi mở, nơi các xu hướng từ hiện thực đến trừu tượng cùng song hành. Những năm gần đây, nhóm liên tục tổ chức các triển lãm như Mười Bốn, Open 14, Mười Bốn Art Show… đồng thời duy trì các buổi workshop, ký họa cộng đồng, trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới mỹ thuật và người yêu nghệ thuật. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động tương tác được tổ chức nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng: Workshop Her Flow (10/5), Her Feel (12/5), Her Form (14 và 15/5), tọa đàm nghệ thuật Phụ nữ với nghệ thuật (17/5). Ngoài ra, khách tham quan còn có thể trải nghiệm hoạt động vẽ gốm cùng họa sĩ.