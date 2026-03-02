Các trường áp dụng chính sách cộng khi xét tuyển là: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH An Giang.

Học sinh từ 149 trường THPT sẽ được xem xét cộng điểm khi đăng ký vào các trường trên. Mức cộng tối đa là 5 điểm trên thang điểm 100. Mức điểm cụ thể do từng trường quy định, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT cũng như của ĐH Quốc gia TPHCM.

Trong giai đoạn 2026-2028, chính sách cộng điểm áp dụng với thí sinh thuộc 149 trường THPT nếu đáp ứng đồng thời hai điều kiện: học tối thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt loại Tốt trở lên.

Từ năm 2029, chính sách này chỉ áp dụng với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Sau đây là 149 trường được cộng điểm ưu tiên: