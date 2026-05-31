Danh sách các dự án bị xử lý trải rộng trên nhiều lĩnh vực như nhà ở, thương mại, công nghiệp, giáo dục, du lịch và dịch vụ. Đặc biệt, xã Yên Xuân có tới 5 dự án nằm trong danh sách này.

Các dự án bị thu hồi đáng chú ý gồm: dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại ngõ 102 Nguyễn Khuyến (phường Văn Miếu) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội; dự án xây dựng chợ và trung tâm thương mại tại xã Hòa Lạc của Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim; dự án trụ sở làm việc và trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu tại ô đất E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy của Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA).

Dự án công trình cao ốc Thanh niên Plaza tại phường Ngọc Hà; khu nhà ở Thanh Lâm tại xã Quang Minh; khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn tại xã Yên Xuân; khu công nghiệp giai đoạn 2 tại xã Yên Xuân; tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở cao tầng tại phường Ô Chợ Dừa; khách sạn 5 sao tại phường Ba Đình cùng nhiều dự án khác cũng nằm trong diện bị thu hồi đất.

Dự án cao ốc Thanh niên Plaza ở vị trí "đất vàng".

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ, tham mưu thành phố thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, toàn thành phố còn 341 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai cần tập trung xử lý dứt điểm. Trong đó có 308 dự án đã được giao hoặc cho thuê đất, gồm: 34 dự án được gia hạn tiến độ, 18 dự án đang trong quá trình thanh tra, điều tra và 256 dự án đã có kết luận thanh tra nhưng chưa khắc phục xong các tồn tại, vi phạm.

33 dự án còn lại chưa được giao hoặc cho thuê đất. Trong số này, 32 dự án đang được rà soát, xử lý và 1 dự án được cơ quan có thẩm quyền thụ lý.

Theo kết quả rà soát đến ngày 30/4, có 326 trong tổng số 341 nhà đầu tư đã gửi báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP, còn 15 nhà đầu tư chưa thực hiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc xử lý các dự án theo phương án được phê duyệt trước ngày 30/6.

Danh sách các dự án bị thu hồi đất:

Phương án nhà, đất phục vụ tái định cư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Hà Nội sẽ ưu tiên triển khai các khu tái định cư, tái thiết để ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.