1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKR7P56.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25326036420855.20251121.235045.19030656907018.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG .970407
|21/11/2025
|1.000.000
|5325IBT1jWVXTZB8.MS 2025315 ba TRAN THI LE-211125-23:43:19 248927.20251121.234319.389898.NGUYEN THUY Y NGAN.970416
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1hW14YD7E.IBFT MS 2025315 ba TRAN THI LE.20251121.233800.050141644766.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|10.000
|MBVCB.11831237544.Ung ho MS 2025.315 (ba Tran Thi Le - Quang Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108196898301.20251121.108196898301-0947778915_MS 2025314 Be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|50.000
|5325TPBVJ2QRJDYW.ung ho MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.232620.03663570101.DO KIM OANH.970423
|21/11/2025
|100.000
|0200970422112123251720253MS2829798.70102.232516.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|500.000
|5325VNIBJ2QRJS3D.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.232237.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKR4I7M.MS 2025315 ba TRAN THI LE FT25326500528081.20251121.232216.19031664507017.VND-TGTT-PHAM XUAN HOA.970407
|21/11/2025
|300.000
|5325VNIBJ2QRJXZT.MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251121.232114.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1kJKR5RXI.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326006470824.20251121.231118.14020146750013.VND-TGTT-DOAN THI THU MAI.970407
|21/11/2025
|1.000.000
|020097041511212307332025axen434509.42195.230733.G7 uh 20253147 ( VUONG NGOC LAN)
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11831097547.MS 2025.315 Tran Thi Le.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097048811212301582025BOZ2963996.32392.230150.2025.314 NGUYEN THI HANH UNG HO BE LAN
|21/11/2025
|200.000
|0200970488112123011520255Ioz962271.29719.230113.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKRYWB9.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan. Chuc con som khoe manh luon binh an FT25326801122244.20251121.225724.19030862564011.VND-TGTT-DIEP THI LOAN.970407
|21/11/2025
|19.000
|MBVCB.11831052360.NGUYEN THAO NGUYEN chuyen tien.CT tu 1852309386 NGUYEN THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|020097048811212238112025jQKu890149.84725.223802.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11830927213.MS:2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0451001435293 LE VAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1aWIHWCZA.UH be Vuong Ngoc Lan MS 2025. 314.20251121.222733.1057040024371.TRAN THI HUONG GIANG.970430
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11830836954.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0441000724102 NGUYEN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325TPBVJ2QR8DNB.MS 2025.312 (anh Vang Van Kham).20251121.221816.22206102002.VO PHU THINH.970423
|21/11/2025
|50.000
|5325TPBVJ2QR8HQ2.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.221649.22206102002.VO PHU THINH.970423
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKRS3U3.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326485434369.20251121.221613.19020412969016.VND-TGTT-LE THI THANG.970407
|21/11/2025
|45.000
|5325IBT1kJKRSFJ1.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326656936465.20251121.221602.19029110522028.VND-TGTT-DANG THI LOAN.970407
|21/11/2025
|50.000
|5325TPBVJ2QR8SK7.MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251121.221450.22206102002.VO PHU THINH.970423
|21/11/2025
|10.000
|MBVCB.11830780468.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.315(ba Tran Thi Le).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11830770047.Chau Vu Thanh Hoa ung ho MS 2025.291 (co Nguyen Thi Mai).CT tu 0111000312627 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKRS1IJ.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326611440226.20251121.221223.19032006716016.VND-TGTT-HA THI HAU.970407
|21/11/2025
|50.000
|5325MCOBB2QYV5AH.MS 2025 314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.220503.41001010983184.DANG THI HA.970426
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1cWUVES47.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.220331.104880885052.DAO THI VAN.970415
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1jWVX7K1U.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN-211125-22:03:14 146877.20251121.220315.6360707.TRINH MINH NGOC.970416
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1jWVX7BXD.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN-211125-22:01:41 144982.20251121.220158.6360707.TRINH MINH NGOC.970416
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11830672220.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0011004300399 LE THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11830621950.ms 2025 . 314.CT tu 0711000241673 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKR1QRM.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326648090942.20251121.215410.19035215019011.VND-TGTT-THAN THI NGA.970407
|21/11/2025
|500.000
|5325VNIBJ2QRC9VR.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.215034.816006188.NGUYEN THI THU LE.970441
|21/11/2025
|1.000.000
|5325IBT1kJKRQBPS.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326695629094.20251121.214345.10821569591017.VND-TGTT-NGUYEN QUOC HUY.970407
|21/11/2025
|100.000
|020097048811212140302025QZp6639732.31381.214028.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWUVG2VL.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.213723.100002760776.TRAN THI THUY TRANG.970415
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKXRWFK.NGUYEN THI NHUNG MS 2025.312 Anh Vang Van Kham FT25326482030010.20251121.213403.19035667700018.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|21/11/2025
|50.000
|5325MCOBB2QYEWXJ.Ms 2025.314.20251121.213132.80001982217.NGUYEN THI CAM VAN.970426
|21/11/2025
|200.000
|020097048811212124022025xC6G549643.77418.212400.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11830267728.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 9963410110 BUI THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKXLP8Q.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326114019000.20251121.211649.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11830200764.Ung ho MS 2025.315 ba Tran Thi Le.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKXHI46.VU QUANG DAI chuyen MS 2025.314 Vuong ngoc Lan FT25326108389931.20251121.211255.19028708423028.VND-TGTT-VU QUANG DAI.970407
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11830104520.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 1968306362 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11830071508.ung ho MS 2025.314 ( be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1018257528 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11830066033.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0011004308043 DUONG THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|10.000
|MBVCB.11830073318.LE VAN DUC chuyen tien ung ho be Luong Thi Kieu Dung.CT tu 1036442356 LE VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11830049073. MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.CT tu 0311000678193 LE ANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11830045250.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 1014458990 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11830004438.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 9976222487 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|5.000
|5325IBT1kJKX7J39.NGUYEN NGOC PHUNG MS 2025.315 ba Tran Thi Le FT25326739579090.20251121.205437.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|21/11/2025
|30.000
|5325IBT1iWZ9MQ6Y.MS 2025315 ba Tran Thi Le.20251121.205308.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1aWIZ6F63.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.205308.0915085660.SHBMB.970443
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11829880835.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097042211212048322025UB86112788.44850.204833.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11829800607.MS 2015.314 Be Vuong Ngoc Lan. Bac chuc con mau khoe nhe..CT tu 0511000442473 NGUYEN THAN YEN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKX5VPH.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326489486220.20251121.203838.20172023198991.HONG CONG LANG.970407
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11829661689.Ung ho MS2025.312 (anh Vang Sam).CT tu 0881000454456 PHAN VINH LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKXP9H3.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325782023018.20251121.203155.19034680836011.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU THU.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWUVVPY9.ms 2025. 315( ba tran thi le).20251121.202654.108883422921.HA CHI QUYET.970415
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKX88QN.MS 2025315 ba TRAN THI LE FT25325720998007.20251121.202602.8888685279.NGUYEN NGOC KHANH VY.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11829551836.ung ho be Vuong Ngoc Lan aj.CT tu 1393848114 NGUYEN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097048811212022132025q1eP139595.34850.202211.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|0200970488112120173520252Qq3104832.13755.201733.MS2025.314 VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|400.000
|020097048811212014252025JkCb081535.822.201423.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1aWIZ47EM.MS2025.314.Be vuong ngoc lan.20251121.201130.0988501766.SHBMB.970443
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11829358840.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0541000205283 DO THUY HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|20.000
|0200970422112120082020256S4M483684.74795.200818.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Tran Thi Le ms 2025.315
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1cWUV9WTH.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.200738.102871956688.PHAM THI NGUYET.970415
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11829298170.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0591000300380 DOAN THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097040511212005192025ATD8010006.60766.200520.Vietcombank:0011002643148:ung ho NCHCCCL Tran 0916341364
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKXQ7C7.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325466552884.20251121.194944.300333.TRINH THI TRANG.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZ2XTWK.MS 2025-315 ba Tran Thi Le.20251121.194904.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/11/2025
|200.000
|020097040511211947312025QB4A036786.81977.194731.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|400.000
|5325IBT1aWIZP6H7.MS 2025.315.20251121.194604.1006591004.SHBMB.970443
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11829007599.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0251002776952 LE THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJK3RXIL.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325664930006.20251121.194436.9100669999.TA HUONG QUYNH.970407
|21/11/2025
|200.000
|5325VNIBJ2QRYYUW.Ms 2025.314 (be vuong ngoc lan).20251121.194432.999031192.VU THI MAI.970441
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11828948043.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1025837663 NGUYEN THI THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJK3RS1L.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325364187848.20251121.194228.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|21/11/2025
|100.000
|020097042211211941242025URM0675056.54698.194125.MS 2025.307 be Pham Thi Linh Dan
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJK33589.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325273028293.20251121.193718.75263058256789.CHU THUY DUONG.970407
|21/11/2025
|26.868
|MBVCB.11828814018.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2025.315 ( ba Tran Thi Le ).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325TPBVJ2QRLRJT.MS 2015.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.193302.04118114901.LUONG NGOC MINH.970423
|21/11/2025
|99.999
|5325IBT1cWUDNFYR.ung ho MS 2025.312 ( anh vang van Kham).20251121.193227.106875314113.TO VINH CUONG.970415
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1hW1BZMNH.IBFT MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.192947.030067363368.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11828619841.MS 2025.314 ( be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0111001120454 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|02009704881121191802202582X8652116.45956.191800.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11828559147.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0351001101719 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11828567389.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1035643487 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097042211211910532025TXBS134042.13338.191054.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|2.000.000
|5325IBT1kJK3AXCE.MS 2025.314 FT25325628805267.20251121.190639.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|21/11/2025
|100.000
|0200970422112119062220259YEZ162526.92093.190623.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|20.000
|5325IBT1kJK34M5S.Ung ho ms 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25325602071165.20251121.190206.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|21/11/2025
|1.000.000
|5325IBT1jWV3RVJC.MS 2025.310-211125-18:52:04 804816.20251121.185205.389898.NGUYEN THUY Y NGAN.970416
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11828161607.MS 2025.314 (Be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJK3UYLE.MS 2025.314 FT25325001675576.20251121.184836.19028477390016.VND-TGTT-TRINH HUONG GIANG.970407
|21/11/2025
|1.000.000
|5325IBT1jWV3X63T.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN-211125-18:48:23 796792.20251121.184823.389898.NGUYEN THUY Y NGAN.970416
|21/11/2025
|10.000
|MBVCB.11828135228.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 7946015147 TRAN THIEN TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|020097040511211847382025JW84072070.1352.184738.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11828102127.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0021001659588 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11828039669.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0401001496991 NGUYEN THI DIEU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|0200970405112118412320250VHY042079.70466.184123.Vietcombank:0011002643148:MS2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|100.000
|5325TPBVJ2QZ77PT.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.183744.02782622401.LUU VAN THOAN.970423
|21/11/2025
|50.000
|020097042211211837212025GAQK286442.49978.183722.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1bJJV1XLP.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.183244.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
|21/11/2025
|150.000
|020097042211211832072025U6DN159550.23520.183208.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11827756242.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0141000723038 DAO THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|020097048811211818312025YXM4171880.58664.181823.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11827662462.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1013909510 MAI THI HAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11827555635.ms 2025.312 anh vang van kham.CT tu 1027885938 LE THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11827537616.NGUYEN THE DUNG Ung ho MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 1037215051 NGUYEN THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKFRJ23.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325166341320.20251121.180640.9986114625.TRAN QUYNH TRANG.970407
|21/11/2025
|200.000
|020097041511211800102025SKSx672876.68238.180010.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKFTERN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325801604879.20251121.175805.19034266981018.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11827339857.LIEU THI ung ho MS 2025.312(Anh Vang Van Kham), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|020097048811211753422025WM05955196.33009.175334.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11827208078.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0341007101351 PHAM KHAC LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11827170848.TRAN ANH TUAN ung ho MS2025.314(be VUONG NGOC LAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097042211211744062025JY51863465.77836.174407.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11827070062.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2025.315(Ba TRAN THI LE), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|40.000
|0200970422112117385120258W95989305.47961.173852.ms2025.315 ba Tran Thi Le
|21/11/2025
|60.000
|0200970422112117374120252UGE598124.40650.173742.ms2025.313 ba Nguyen Thi Luc
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKFA54S.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325520906020.20251121.173600.19035576379012.VND-TGTT-LE PHUONG ANH.970407
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1jWV372DV.MS 2025.315 BA TRAN THI LE-211125-17:35:09 641063.20251121.173509.242656579.NGUYEN THU THAO.970416
|21/11/2025
|100.000
|020097042211211733592025E8YE107836.19362.173400.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|020097042211211730112025WUV5921565.99033.173004.MS 2025.312
|21/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108161772540.20251121.108161772540-0909727360_MS2025315 ba Tran Thi Le
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11826821019.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0591000418238 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKFY4DG.MS 2025315 ba TRAN THI LE FT25325514958432.20251121.172648.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325TPBVJ2QZH5T3.MS 2025.314 (Be Vuong Ngoc Lan).20251121.172504.72089922386.NGO THI PHUONG LINH.970423
|21/11/2025
|200.000
|5325TPBVJ2QZH39Z.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.172157.03559257901.DINH THI NGOC DIEP.970423
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11826675717.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0011004442612 THAI HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11826665117.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0021000410210 NGO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1iWZCXAHB.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.171558.66330209.TRAN THI THOM.970432
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1jWV3BADS.MS.2025-315 BA TRAN THI LE-211125-17:11:29 588346.20251121.171129.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1hW1BCV85.IBFT Ms 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.170954.030077216703.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11826523677.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1015553897 NGUYEN NHAT ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1hW1B1N7C.IBFT MS 2025.314 Be Vuong Ngoc Lan ..20251121.170807.050127481201.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211705592025MT4F034311.62750.170559.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11826389382.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0341007206428 PHAN THI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11826374930.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1024746313 NGUYEN VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|020097042211211659072025KRG8114628.24979.165908.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|106.500
|020097042211211658162025IL3S380596.21108.165817.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN chuc con nhanh khoi benh
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11826324865.ung ho MS 2025.312 ( Vang Van Kham ).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11826285065.ung ho Ms 2025.282 ( e Bui Thi Mua ).CT tu 1036519220 NGUYEN PHUOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKFJMSL.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325637952141.20251121.165427.19028048143868.VND-TGTT-DO PHUONG ANH.970407
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKFWNHT.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325840716085.20251121.165341.19027724039029.VND-TGTT-PHAM THI HUYEN TRANG.970407
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11826235898.MS 2025.314 Vuong Ngoc Lan.CT tu 0721000554477 TRAN NGOC KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325MCOBB2QLREBN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.164819.03101011819713.HOANG VAN HIEN.970426
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11826128385.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1024334730 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKTR18Q.Ung ho MS 2025.315 FT25325130915882.20251121.164348.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211643352025VBQ7010214.42325.164333.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|30.000
|5325IBT1kJKTXWIN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325207819738.20251121.164106.29052004888888.PHAM NGOC THACH.970407
|21/11/2025
|500.000
|020097044911211635202025wuDB852209.126.163520.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN, ma GD 100000043235549
|21/11/2025
|50.000
|020097048811211633412025qe06188860.90589.163333.MS 2025315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZC75CP.MS 2025314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.163205.191290507.PHI THI TUYET.970432
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11825813546.MS 2025 314(be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0011003373124 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211623412025qAGi107873.41854.162339.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211620512025wGtP084724.27973.162043.UNG HO BE VUONG NGOC LAN MS 2025.314
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1fWGVBWBH.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.162043.210214849102820.HUYNH HA UYEN.970431
|21/11/2025
|77.000
|0200970422112116185620256GZ9175663.19252.161857.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11825722282.MS 2025.314 Vuong Ngoc Lan.CT tu 0541000178622 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11825650878.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0031000220569 VU THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097041511211612592025wm5Y339410.90653.161259.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211610302025s72K002275.77608.161022.DINH THI DUYEN CHUYEN TIEN MS 2025.314 UNG HO BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|020097042211211609062025G7JN319824.71465.160907.MS 2025.314
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKT4QLC.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325079962004.20251121.160542.19032741370018.VND-TGTT-DINH THI VAN ANH.970407
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211602172025pT8Q940618.38374.160215.NGUYEN THI MAI GUI MS 205.314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325VNIBJ2QZVQP6.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.155916.936261636.LE THI YEN TRANG.970441
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1dJU5C3KZ.MS 2025315 ba Tran Thi Le.20251121.155651.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422
|21/11/2025
|1.000.000
|5325VNIBJ2QZKNYL.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.155613.055392.TRAN VAN TU.970441
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1aWI6SR9J.MS 2025.314.20251121.155402.0904559001.SHBMB.970443
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWUS6L8M.MS 2025.314.20251121.155356.105868326676.VU THUY LINH.970415
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKTUKYZ.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325436067410.20251121.155320.19032527892023.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI ANH.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKTUPUG.MS 2025.315 FT25325424387120.20251121.155239.1234568865.PHUNG MINH TIEN.970407
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11825339817.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0541000288095 DAO THI GAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11825326615.HOANG THI THU chuyen tien 2025.314 Be Vuong N goc Lan.CT tu 9903483916 HOANG THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11825307013.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0221007406520 VU THI DUYEN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211545522025rQWj818394.61407.154550.MS 2025.314 VUONG NGOC LAN. VTMP
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211541482025Oy36789371.42547.154146.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWUSK7AJ.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.154125.108874864674.NGUYEN VAN DAI.970415
|21/11/2025
|1.000.000
|5325VNIBJ2QZGNH8.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.153943.260319899.VO THI TUYET VAN.970441
|21/11/2025
|100.000
|5325NBVAF22ZISBA.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.153909.100046901686.NGUYEN THI TRANG.970419
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211537172025UYOS078624.21973.153717.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.313 ung ho ba Nguyen Thi Luc
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1kJKTSXR1.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325053171540.20251121.153647.386999.PHAN QUANG DIEP.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11825094110.MS 2025 314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1014146984 DINH VAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|020097048811211526182025pqzr679245.72695.152616.MS 2005.315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKTC11N.MS 2025.315 ba Tran Thi Le FT25325034739295.20251121.152518.19035283519022.VND-TGTT-TRUONG HUY HIEN.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325VNIBJ2QZEDM5.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.152229.038704066888866.NINH THI HIEN.970441
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824920872.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0011004029924 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824880708.ung ho MS 2025.315(ba tran thi le).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824878089.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1014355647 NGUYEN MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325TPBVJ2QZE8SV.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.151350.02368814701.PHAN THUY QUYNH.970423
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824874281.ung ho MS 2025.314(be vuong ngoc lan).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824859480.NGUYEN THI ANH TUYET chuyen tien MS 2025 .314( be vuong ngoc lan).CT tu 1017197455 NGUYEN THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824845848.ung ho MS 2025.313(ba nguyen thi luc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097042211211511542025JDRI186573.6136.151155.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZC2Y15.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.151142.0918381991.VU THUY DUNG.970432
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKLN978.Ung ho MS 2025.312 FT25325520745388.20251121.151019.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1aWI6QT8A.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.151014.3300300064786012.DANG DUC BIEN.970446
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWUSB8PH.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.150948.102873798940.NGUYEN THI TUYET LAN.970415
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824813623.BUI THI THU QUYNH chuyen tien MS2025314 be vuong ngoc lan.CT tu 0491001754883 BUI THI THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824802048.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1012505312 NGUYEN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824811386.ung ho MS 2025.314 Vuong Ngoc Lan.CT tu 0451000472686 DO THI KIM BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11824779541.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0491000120240 PHAN HOANG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKL3VP1.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325512455021.20251121.150120.19035899273019.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN.970407
|21/11/2025
|50.000
|0200970422112115010620250UP0853368.58348.150107.MS 2025.314
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211457212025I8Lg484460.41307.145713.CO THUY UNG HO MS 2025.315
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11824631480.Ung ho MS 2025.312 (A Vang Van Kham) .CT tu 9942771698 NGUYEN THI HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11824599681.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1983968112 LUU PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211450402025W3ZD068085.13215.145040.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN chuyen tien uho MS 2025.314 be Ngoc Lan
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211448512025CH4D437409.6014.144848.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|2.000.000
|020097042211211444222025Z4Y4295248.87071.144423.ho tro kho khan MS 2025.250
|21/11/2025
|400.000
|MBVCB.11824496613.VO PHAN PHONG TAI chuyen tien ung ho MS 2025 315 (ba Tran Thi Le).CT tu 0271000721631 VO PHAN PHONG TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|2.000.000
|020097042211211443022025IGZR766595.80803.144303.ho tro kho khan MS 2025.203
|21/11/2025
|2.000.000
|020097042211211442022025W2WH790821.76359.144203.ho tro kho khan MS 2025.195
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211438552025WVPM383827.64105.143847.MS 2025.315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1fWGV9US5.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.143842.9021825007440.PHAM THI NHU TRANG.963388
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1aWIET32W.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.143205.247704070000026.TRAN THI THU HA.970437
|21/11/2025
|25.000
|02009704051121143054202527TE082878.30540.143054.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.315
|21/11/2025
|25.000
|020097040511211428392025S4BO073207.20801.142839.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.314
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211425222025zI9z313401.7756.142520.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKLACNF.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325105055081.20251121.142444.8809121990.LUONG BICH THUY.970407
|21/11/2025
|200.000
|0200970405112114224520259J0I047962.97362.142245.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|500.000
|020097048811211422332025jXrF298802.96583.142231.CHUYEN TIEN UNG HO BE VUONG NGOC LAN MS 2025 314
|21/11/2025
|500.000
|020097048811211421402025DBUF294452.93199.142132.CHUYEN TIEN UNG HO BA TRAN THI LE MS 2025 315
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1iWZ13UG6.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.142046.59894218.TRAN THU HUYEN.970432
|21/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108143698344.20251121.108143698344-0966931495_MS 2025315 Ba Tran Thi Le
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211417522025E2VU026402.78297.141753.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824199440.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1013510670 TRAN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKL5TC3.NTLY- Ung ho MS 2025.315 - Ba Tran Thi Le FT25325009200094.20251121.141647.19029991433669.VND-TGTT-NGUYEN THAI LY.970407
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824196103.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 0271000042643 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|800.000
|MBVCB.11824185108.Nguyen Que Ly ung ho ba Tran Thi Le MS 2025.315.CT tu 0011004048285 NGUYEN QUE LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|30.000
|5325IBT1aWIEH2GI.MS 2025.314( be Vuong Ngoc Lan).20251121.141426.700004947216.NGUYEN THI VAN.970424
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKLYRZI.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325995200140.20251121.141349.6788386999.NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|21/11/2025
|200.000
|02009704221121141200202581VP391010.54090.141201.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|150.000
|5325IBT1kJKLYPPW.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325034468755.20251121.141158.38886868999.TRAN THI LAN HUONG.970407
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211410442025CItA238990.49120.141036.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11824125148.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1kJKLUWAN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325911717147.20251121.140341.19035691331015.VND-TGTT-TRAN VU HAI.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKL8NFM.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325793800876.20251121.140330.19024760210010.VND-TGTT-DUONG THANH PHUONG.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1dJUYSIMK.chuc cho chau mau khoe lai.20251121.135947.970422V7d04d3000000000e11350.MBBANK IBFT.970422
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1jWVFZIMW.NGUYEN HONG MINH UNG HO BA TRAN THI LE - 2025-315-211125-13:59:47 196899.20251121.135947.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11824004576.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0061001007681 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11824014137.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 9978047839 TRINH THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823996743.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0061001007681 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|20.000
|020097042211211355392025YLSZ679270.98356.135531.gui ms 2025 315
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKLM7BN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325006830856.20251121.135503.11522149582019.VND-TGTT-LE QUANG DOANH.970407
|21/11/2025
|50.000
|020097042211211354052025LWWE826648.93326.135406.David Tran o florida gui ms 2025 315
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823939373.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|150.000
|5325IBT1kJKLMQ9S.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325105327103.20251121.135247.2222986986.NGUYEN THI MY DUNG.970407
|21/11/2025
|120.000
|5325IBT1jWVFEN7U.MS 2025.310 BE HOANG VAN TRUONG-211125-13:48:07 176555.20251121.134807.47021027.PHAN VAN HUYNH.970416
|21/11/2025
|100.000
|020097042211211347042025H84L895797.72132.134704.MS2025.314. be vuong ngoc lan
|21/11/2025
|10.000
|MBVCB.11823874611.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0491000043054 TO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325MCOBB2Q2DLNN.MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251121.134538.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|21/11/2025
|1.000.000
|0200970415112113452320256vHP897164.65882.134523.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11823805857.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1018887620 TRAN THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|02009704881121133854202521GP105453.47293.133852.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKL9WQN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325105421471.20251121.133819.19034662492011.VND-TGTT-PHAM THI HUYNH KIM.970407
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKL2ZSJ.Ung ho ba Tran Thi Le, MS 2025.315 FT25325960726007.20251121.133715.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211336302025AoaO095903.40372.133628.MS 2025.315
|21/11/2025
|10.000
|5325IBT1cWUS1BN6.MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251121.133438.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1hW15V29B.IBFT ung ho ms 2025.315 ba tran thi le.20251121.133340.060210691831.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823726711.NGUYEN THI HONG DAN chuyen tien 2025/314. Be Vuong Ngoc Lan.CT tu 0611001487592 NGUYEN THI HONG DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823700370.MS 2025.314 ( be Vuong Ngoc Lan) .CT tu 0541000271923 CHU HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZ17XS3.ung ho MS 2025315 ba Tran Thi Le.20251121.133014.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11823711654.2025.315 Tran Thi Le.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWUSJ3RE.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.133004.101004379648.VU THI MINH.970415
|21/11/2025
|300.000
|5325MCOBB2Q234S7.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.132941.02188010555586.PHAN THI HOANG TRANG.970426
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211327542025XXpy060983.14274.132745.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|150.000
|5325IBT1aWIEGXWX.MS 2025 315 Ba TRAN THI LE.20251121.132706.0907480223.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1jWVF7AC5.MS 2025.315 BA TRAN THI LE-211125-13:26:59 140315.20251121.132659.45794907.DAO THI NGAN.970416
|21/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11823677055.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0451000243525 PHAN THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|20.000
|MBVCB.11823669943.MS 2025.315 ( ba Tran Thi Le ).CT tu 0181003533104 HUYNH THI KIM NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823652615.MS 2025.315.CT tu 1025893406 PHUNG ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823657700.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0351000695683 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|5325WBVNA2LBCCS8.MS2025 315 Ba Tran Thi Le.20251121.132512.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1jWVFGXNQ.UNG HO MS2025.315 BA TRAN THI LE-211125-13:21:28 131301.20251121.132128.40057537.NGUYEN THI CAM THY.970416
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11823594976.MS 2025.315 (Ba Tran Thi Le).CT tu 0671004129222 LE HOANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211319082025yAF6024918.87509.131906.UNG HO MS 2025.315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|100.000
|020097042211211316502025J2IK848387.81341.131649.MS 2025315 ba TRAN THI LE. Mo Phat. Mong ong ba va cac chau duoc nhieu giup do.
|21/11/2025
|68.000
|5325MCOBB2Q29YVK.MS2025.315 Tran Thi Le.20251121.131637.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1kJKLQW7H.UNG HO MS 2025.312 FT25325001253993.20251121.131607.19031531400015.VND-TGTT-NGUYEN MINH BAO MAI.970407
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11823540150.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0331000440175 DAU THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823545124.ung ho.MS.2025.315.(ba Tran Thi Le ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097042211211312422025N4AZ259285.69059.131243.2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|100.000
|5325TPBVJ2QZJEDJ.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.131054.10001629463.TRAN HY NHI.970423
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1jWVFAZQD.MS 2025.315 BA TRAN THI LE-211125-13:10:29 113284.20251121.131029.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823503388.ms 2025-315 Ba Tran Thi Le .CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|20.000
|5325TPBVJ2QZJRDJ.MS 2025.315 ( ba Tran Thi Le ).20251121.130828.03328917401.NINH VAN TUAN.970423
|21/11/2025
|300.000
|020097041511211308082025J83T830144.54093.130759.Ung ho MS 2025.307( be pham linh dan)
|21/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11823469320.ms2025.315 tran thi le.CT tu 0951004179847 BUI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|20.000
|5325IBT1kJKHX5CT.ung ho ma 2025.315, ba Tran Thi Le , chuc ba va gia dinh binh an FT25325609367088.20251121.130644.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|21/11/2025
|50.000
|0200970488112113063420251KCH974647.48423.130626.MS 2025.315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKHXIR3.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.315 FT25325826129068.20251121.130618.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823464466.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0021000448591 HA HOANG PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823448742.MS 2025.315.CT tu 0281000415304 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211304512025Hu26967378.43235.130443.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|02009704051121130133202594HI081168.33291.130133.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWU9X333.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.125206.107005728658.LUONG THI LE.970415
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKHH4KL.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325997992796.20251121.124925.5968666666.NGUYEN VAN TRUONG.970407
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823282474.VU THI HUONG chuyen tien MS 2025. 314 ( be Vuong Ngoc Lan) .CT tu 0011004237264 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1iWZ1Y1YN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.124913.179170248.PHAM THI HA.970432
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11823275700.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0931004195394 DANG NGUYEN PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|30.000
|MBVCB.11823247478.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 9999998683 VU MINH KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1jWVF5GHK.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN-211125-12:42:21 066952.20251121.124222.219130029.TRINH THI THAO.970416
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823199441.2025.314.CT tu 0541000218144 NGUYEN DUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKHE6GL.MS 2025.314 Vuong Ngoc Lan FT25325662421275.20251121.123957.19026061649018.VND-TGTT-LE MINH LONG.970407
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823155230.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0591000354080 NGUYEN THI BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097042211211236582025EMLE184215.48491.123659.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKHK6FH.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325782295697.20251121.123646.19036767490017.VND-TGTT-PHAN THI THUONG.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325VNIBJ2QZ8ZMZ.MS2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.123132.025021989.NGUYEN THI LIEN.970441
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823078061.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0401001435803 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823059462.MS 2025.314 (Be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0011001680831 HOANG THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKHG81Q.MS 2025.315 FT25325220902337.20251121.122928.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11823031844.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0191000357400 HOANG TRONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|0200970488112112281120253s9D796095.14100.122803.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11823005559.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1036136769 HOANG THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|02009704221121122554202597LU817084.4490.122555.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211221562025vgrT760927.87438.122154.MS 2025315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211221472025GG8e759974.86432.122145.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11822936513.MS 2025.315.CT tu 7905818982 PHAM NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1aWIE8WFY.MS 2025.314.20251121.122030.0936163546.SHBMB.970443
|21/11/2025
|300.000
|0200970422112112195220251DM9283864.78319.121953.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211214132025bROI715410.52342.121411.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11822827661.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1018100338 TRAN THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKHP7YQ.MS 2025.314 Be Vuong Ngoc Lan FT25325074092276.20251121.121249.19021077133011.VND-TGTT-NGUYEN QUANG DUNG.970407
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11822750803.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0351000827361 NGUYEN TRUNG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211207282025M890672844.21681.120727.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|0200970422112112070620258A42327331.19717.120707.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|200.000
|5325VNIBJ2QZMX9V.2025314 be vuong ngoc lan.20251121.120401.004615452.NGUYEN THI DAO.970441
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11822695050.ung ho MS 2025.314 ( be Vuong Ngoc Lan ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|02009704221121115840202588G4810802.79414.115841.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211157392025UZG6084830.73816.115739.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11822602734.ung ho ms 2025.314 Vuong Ngoc Lan.CT tu 0301000412272 DANG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211156452025FZY3080917.70193.115645.Vietcombank:0011002643148:2025.314 Be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|300.000
|020097041511211154362025JagF673000.59603.115436.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|02009704051121115435202538XI071171.59575.115435.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11822539121.TRAN THI HUYEN TRANG chuyen tien.CT tu 0351001066063 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325TPBVJ2QZ1ICW.LAI HUONG QUYNH chuyen tien ung ho MS 2025.312 a. Vang Van Kham.20251121.115030.02025396601.LAI HUONG QUYNH.970423
|21/11/2025
|500.000
|020097048811211148382025J7V7549948.30095.114830.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|1.000.000
|5325IBT1jWVFVP8S.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN-211125-11:47:15 960866.20251121.114715.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|21/11/2025
|100.000
|5325MCOBB2Q2TP77.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.114302.02001016804219.BUI THI HONG NHUNG.970426
|21/11/2025
|200.000
|020097041511211136512025ald6626438.73276.113649.MS 2025.315 ba Tran Thi Le
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211135292025DC1Q084313.66158.113520.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWU9BNU1.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.113232.102877999279.TRAN THI BAO NHI.970415
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1aWIEJH7H.MS 2025.314 VUONG NGOC LAN.20251121.113038.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKZNY7E.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325150336227.20251121.113027.19032810608013.VND-TGTT-LE THI THU .970407
|21/11/2025
|200.000
|0200970415112111290820258vSJ607407.34876.112908.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1jWVF9R63.UH MS 2025.315 BA TRAN THI LE-211125-11:29:04 924334.20251121.112905.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11822208540.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.CT tu 1021669999 NGUYEN DOAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|0200970415112111265920256OHV600740.24703.112659.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11822062961.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 3975263093 PHAM THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211118102025cnPR347460.83769.111802.MS 2025.315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|500.000
|5325WBVNA2LB1DD4.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.111748.106000415664.NGUYEN THUY CHINH.970412
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11822050478.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0361001574213 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211116492025Cpav338198.77480.111647.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|500.000
|020097041511211114152025Ep4y567474.65339.111415.QR - MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKZL48G.Be vuong ngoc lan FT25325510230131.20251121.111335.19024992746014.VND-TGTT-TRAN THU HA.970407
|21/11/2025
|50.000
|5325VNIBJ2QZAZMM.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.111321.041704060050539.NGUYEN THI HANG.970441
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZJTTUM.MS 2025 314.20251121.111220.3202763.TRIEU THI DUYEN.970432
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKZHXX8.BUI THUY LINH chuyen uh MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25325310053949.20251121.111151.19037047953016.VND-TGTT-BUI THUY LINH.970407
|21/11/2025
|200.000
|020097042211211111322025TQLU562880.52386.111133.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211110412025bZh8298458.47813.111033.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211110002025BUF1066335.45294.111000.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKZH1EC.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325090050081.20251121.110926.19033169503016.VND-TGTT-PHAM THI QUYNH .970407
|21/11/2025
|100.000
|020097044911211109092025uyet314590.42061.110909.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN, ma GD 100000043080299
|21/11/2025
|300.000
|020097042211211107232025GO9P666734.33884.110723.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1aWIKRSF3.MS 2025.313 ba Nguyen thi Luc.20251121.110640.1010547617.SHBMB.970443
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211105052025pgfG263386.23589.110504.MS 2025.314
|21/11/2025
|200.000
|0200970405112111041720254NEO042835.19565.110417.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325MCOBB2Q2CC8R.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.110326.03501011975264.NGUYEN THI KIM MAN.970426
|21/11/2025
|200.000
|020097048811211103112025fv4s251218.15428.110309.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKZEG5C.Ung ho MS2025.312 anh Vang Van Kham FT25325893890507.20251121.110214.19031630366015.VND-TGTT-HO LIEN THU.970407
|21/11/2025
|500.000
|020097048811211100332025FpW7234479.2510.110032.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKZKXJU.2025.314 be vuong ngoc lan FT25325749594876.20251121.110012.19032687130014.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH .970407
|21/11/2025
|300.000
|5325TPBVJ2QZQWSF.MS 2025. 314.20251121.105931.03432838401.NGUYEN HAI NHUNG.970423
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKZKJWE.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325123899747.20251121.105740.2107966666.NGUYEN THI NGAN.970407
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11821757529.ung ho MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan) - chuc be som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|020097048811211055242025cYth203424.79521.105522.MS 2025.314 VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1iWZJ6MMP.Ung ho MS2025 310 be Hoang Van Truong.20251121.104902.153217928.NGUYEN PHUONG LAN.970432
|21/11/2025
|100.000
|020097042211211046002025VIKT112807.35997.104601.MS 2025.314
|21/11/2025
|50.000
|5325VCBCJ2QZYGFR.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.104426.0687041144765.NGUYEN VIET HUNG.970454
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11821598517.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0341007095963 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11821595290.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 9986295750 LE PHAN MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325MCOBB2Q2BSF6.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.104139.03001014523456.PHAM THI THAI HA.970426
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11821558585.MS 2025.314.CT tu 0211000499477 HOANG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11821555832.MS2025.314 (be Vuong Ngoc Lan) chuc con mau khoe.CT tu 9974775506 VU HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11821526603.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1dJUU4WHV.Ung ho MS 2025 314.20251121.103647.970422Ud72e53000000000469048.MBBANK IBFT.970422
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1iWZJ7AXN.MS 2025 314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.103428.1231239999.NGUYEN THI THANH THANH.970432
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKZP1WZ.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325504301861.20251121.103349.19025898755014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC MAI.970407
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1jWVTN6DG.MS 2025.314 VUONG NGOC LAN-211125-10:32:48 815961.20251121.103248.29037127.DANG THI TUYET LAN.970416
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1iWZJ7WRS.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.20251121.103138.183197959.NGUYEN THI HA.970432
|21/11/2025
|30.000
|020097042211211030232025BH00837275.68316.103024.be vuong ngoc lan
|21/11/2025
|8.000
|020097042211211029532025B3TI667351.65454.102954.NGUYEN TIEN CUONG chuyen tien
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKZMBVR.MS 2025.314 be vuong ngoc lan FT25325488364500.20251121.102301.19029141727019.VND-TGTT-TRAN THI CUC.970407
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1aWIK6MS2.Ung ho MS 2025315 ba Tran Thi Le.20251121.102144.6102061983.PHAM RITA.970437
|21/11/2025
|100.000
|5325VNIBJ2QZLQ1R.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.102047.984112384.VU THI THU NGA.970441
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11821313953.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.CT tu 0201000222192 BUI VAN DE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11821300050.MS 2025.314 (BE VUONG NGOC LAN).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKZSRZ3.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325661403502.20251121.101520.19027487567015.VND-TGTT-NGUYEN THI THOM.970407
|21/11/2025
|200.000
|0200970422112110145420256XXS533735.912.101455.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|1.000.000
|5325IBT1kJKZSJXB.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325598920500.20251121.101241.19037270926012.VND-TGTT-HOANG THI HUONG THUY.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11821188640.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1059527670 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11821153647.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0691000320907 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJKZ2JNE.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325648536249.20251121.100642.8379383838.PHAN THUY QUYNH.970407
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1iWZJ5BMN.Ms 2025-315 uh ba Tran Thi Le.20251121.100634.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|21/11/2025
|500.000
|020097048811211005582025fnFD908216.63563.100550.MS 2025.315
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1cWU9JTYW.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.100441.109005248181.TRINH THI MINH TRANG.970415
|21/11/2025
|100.000
|020097040511211003112025ZBNF064009.51528.100311.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11821075314.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0341006985594 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097042211210959062025CR9H377007.35085.095907.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|200.000
|020097048811210957012025Kz5T854936.25683.095659.MS 2025315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1jWVTFQBE.2025.314 VUONG NGOC LAN-211125-09:55:15 746241.20251121.095515.44360377.TRAN THI NGOC HUYEN.970416
|21/11/2025
|3.000.000
|5325IBT1kJKZQ8C8.MS 2025.314 be Vuong ngoc Lan FT25325769921004.20251121.095202.19022863454888.VND-TGTT-PHAM MANH TUNG.970407
|21/11/2025
|100.000
|5325TPBVJ2QT5J96.MS 2025315 ba TRAN THI LE.20251121.095148.90979971088.DAO THUY HA.970423
|21/11/2025
|500.000
|5325VNIBJ2QT58NF.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.095106.659556666.HOANG THI THAM.970441
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1jWVTTU4C.MS 2025315 ba TRAN THI LE-211125-09:50:19 736876.20251121.095019.16018118.NGUYEN THI NGOC LINH.970416
|21/11/2025
|100.000
|5325TPBVJ2QTPNSL.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.094341.00414120001.PHAM THI THU HA.970423
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1kJK6XCXD.MS 2025315 ba TRAN THI LE FT25325239517780.20251121.094204.19029766770011.VND-TGTT-HOANG MANH CUONG.970407
|21/11/2025
|500.000
|5325VNIBJ2QTP9FC.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.094110.986844465.BUI HUU QUYET.970441
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZJIAZ9.ZP253250106772 251121000739802 MS 2025.315 ba Tran Thi Le.20251121.093908.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/11/2025
|50.000
|0200970405112109381820254F84057366.50814.093818.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11820721829.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0481000763233 HO THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325MCOBB2Y57QFF.MS 2015.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.093327.03101011756797.NGUYEN THI THANH HIEN.970426
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZJMMTR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 315 TRAN THI LE.20251121.093157.247529918.LE THI HOA.970432
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11820594145.MS 2025.315 (Ba Tran Thi Le).CT tu 0381000554703 VO NGUYEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1iWZJDAWY.MS2025 310 Hoang Van Truong.20251121.092201.4563692222.LE DO QUYEN.970432
|21/11/2025
|200.000
|020097042211210916112025NKMK444279.68002.091612.MS 2025.315 ba Tran Thi Le
|21/11/2025
|300.000
|020097042211210916082025L1GG151028.66575.091608.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11820492230.ung ho MS 2025.312(anh Vang Van Kham).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097041511210915272025BFfx269016.65393.091527.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11820443160.ung ho MS 2025.314(be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWU2LT3C.MS.2025.314.20251121.090750.104878925810.BUI THI VAN.970415
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11820378016.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.313.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325VNIBJ2QT694M.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.090557.319940422.PHAM THI THU GIANG.970441
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11820362653.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11820363869.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0611001553885 LE THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325TPBVJ2QT6WDX.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.090220.00118294001.VU THI THU LEN.970423
|21/11/2025
|300.000
|IBVCB.11820316586.DO TRUNG DUNG chuyen tien MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1aWIKITPF.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.085918.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1jWVTKQ1B.2025.312-211125-08:56:02 642427.20251121.085602.32912087.NGUYEN NHA TRUC.970416
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1kJK6Y48R.Ms 2025.314 vuong ngoc lan FT25325527952877.20251121.085127.3358965229.TRAN THI LIEN.970407
|21/11/2025
|200.000
|020097041511210851032025S6iK211798.81522.085103.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJK6YSR5.VU THUY HOA MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25325677688230.20251121.085025.10621398658011.VND-TGTT-VU THUY HOA.970407
|21/11/2025
|50.000
|5325MCOBB2Y536S5.Ung ho MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.085023.03101010965538.HOANG VIET.970426
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1jWVT7MP6.2025.313 BA NGUYEN THI LUC-211125-08:49:41 632252.20251121.084942.12010307.DUONG THI VAN.970416
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1jWVT7CBY.UNG HO MS 2025 315 BA TRAN THI LE-211125-08:48:03 629611.20251121.084803.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|21/11/2025
|300.000
|020097042211210847152025V2Y0774400.69271.084716.MS 2025.315 ba Tran Thi Le
|21/11/2025
|100.000
|5325MCOBB2Y53ZC6.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.084640.14001013610720.LE THI KIM XUYEN.970426
|21/11/2025
|500.000
|5325TPBVJ2QTNK5W.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.084516.00064866001.TRAN THANH THUY.970423
|21/11/2025
|200.000
|020097048811210844542025En7N453090.61851.084452.HOANGVOKIENTRUNG UNG HO MS 2025.315 BA TRAN THI LE
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11820076772.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0011003209301 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11820043722.MS 2025.315.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJK6I4QK.Giup ma so 2025.315 FT25325306022281.20251121.083739.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|21/11/2025
|300.000
|020097041511210837022025ie2S180894.37463.083700.MS2025.314( be Vuong Ngoc Lan)
|21/11/2025
|100.000
|020097042211210835382025M2O3339854.34106.083539.ung ho MS 2025.315 ba Tran Thi Le
|21/11/2025
|10.000.000
|5325TPBVJ2QTNQBH.CSPM, CSTV dong vien cho ba Tran Thi Le ms2025.315.20251121.083508.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11819967197.MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|MBVCB.11819915095.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11819884261.2025.312 (vang van kham).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11819846360.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.315 (ba Tran Thi Le) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11819777856.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325NAMAA2LBASKM.DOAN LE DINH HIEU CHUYEN KHOAN MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.081606.0938238318.DOAN LE DINH HIEU.970428
|21/11/2025
|500.000
|020097048811210813362025Exl9275751.69075.081334.NGUYEN LE TUAN UNG HO MS 2025. 315 BAC TRAN THI LE
|21/11/2025
|300.000
|5325TPBVJ2QTI2QM.MS 2025.314 (Be Vuong Ngoc Lan).20251121.081304.03730627301.NGUYEN THI THUY GIANG.970423
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11819679389.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|1.000.000
|5325IBT1jWVT55QR.MS 2025315 ba TRAN THI LE-211125-08:02:08 561462.20251121.080208.13345449.LE THI THU HIEN.970416
|21/11/2025
|100.000
|5325VNIBJ2QTDFB9.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.075811.559156939.DO HUU HA.970441
|21/11/2025
|200.000
|02009704051121075638202594JD027390.22412.075638.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1hW1YJWYL.IBFT ug ho ms 2025.215.20251121.075632.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|200.000
|5325VNIBJ2QTDY8N.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251121.075254.328236238.NGUYEN ANH MINH.970441
|21/11/2025
|200.000
|02009704881121075216202519m1158772.11678.075207.MS 2025.314
|21/11/2025
|200.000
|020097048811210751542025nCBY156907.11027.075152.MS 2025.314
|21/11/2025
|200.000
|020097040511210750142025V52Q002501.6009.075006.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS- 2025.315- ba Tran Thi Le-Bao VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11819494720.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0011004102511 NGUYEN TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1hW1YWUYE.IBFT MS 2025315 ba TRAN THI LE.20251121.074933.060023053201.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKEXB4K.MS 2025.314 FT25325197343310.20251121.074525.1409186868.BUI THI MEN.970407
|21/11/2025
|500.000
|020097041511210745222025nF2c975579.92894.074522.QR - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026
|21/11/2025
|500.000
|0200970415112107442920250OAi973721.90976.074429.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1fWGS5LL9.Ung ho MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251121.074319.0111181753.BUI THIEN THANH.970406
|21/11/2025
|100.000
|5325MCOBB2Y5KHPD.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.073921.03401012756001.HOANG THE VU.970426
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWU2PPJP.2025.315 TranThile.20251121.073338.104006435616.VO VAN KICH.970415
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11819296178.MS 2025.314 (be Vuong ngoc Lan).CT tu 0071003831323 TRAN THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|020097040511210730012025AEDG026442.54671.073001.Vietcombank:0011002643148:ung ho ba Le ong Binh
|21/11/2025
|200.000
|5325TPBVJ2QT3ICS.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.072208.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1hW1PR6UX.IBFT Ung ho Ms 2025.312.20251121.071837.040036444667.SACOMBANK.970403
|21/11/2025
|200.000
|5325VNIBJ2QT3VWQ.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251121.071732.025704061449745.LUONG THI THUY TIEN.970441
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1kJKE6PCF.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25325073073286.20251121.071254.11521144498013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11819077688.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0341006856560 TANG THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1aWI7R8UF.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.071120.2004198683.SHBMB.970443
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11819077868.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1016013070 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKEETPH.MS 2025. 314 co 1 it xin ung ho be vuong ngoc lan FT25325500035031.20251121.070951.19037332492014.VND-TGTT-TIEN DIEU LINH.970407
|21/11/2025
|50.000
|02009704881121070754202584sE901145.2617.070745.MS2025.314
|21/11/2025
|200.000
|020097048811210705322025Akaq888434.98008.070530.UNG HO MS 2025.312
|21/11/2025
|50.000
|020097048811210703042025Nu3G875416.91865.070302.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|IBVCB.11818976996.Chuyen tien ung ho ms 2025.315 ba Tran Thi Le .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1iWZWG3LS.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.065840.107928375.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|21/11/2025
|150.000
|5325IBT1kJKE7C52.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325907472850.20251121.065353.19034269907013.VND-TGTT-LE THI DUNG.970407
|21/11/2025
|50.000
|020097048811210652272025appG823894.69891.065219.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11818859872.NGUYEN MINH DUC MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|0200970422112106441720252FMD829074.55469.064417.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|300.000
|5325IBT1kJKEA4MC.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325041681057.20251121.064229.9773377866.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1kJKE4HXT.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325652006804.20251121.063626.19030683411016.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11818761863.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11818760644.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1jWVTVFDV.UNG HO MS 2025.312 ANH VANG VAN KHAM-211125-06:30:59 465967.20251121.063059.28289587.TANG KHANH VAN.970416
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11818712890.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0991000000682 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|300.000
|MBVCB.11818669046.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0011002798312 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11818664642.QUE HUONG chuyen tien ung ho Ms 2025.314 ( be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0111000165050 NGUYEN KY QUE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097048811210610092025x3jq684847.9581.061001.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|200.000
|0200970488112106093920258RwQ683732.8761.060931.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|5325MCOBB2Y5UDEP.Ung ho ms 2025.314( be vuong ngoc lan).20251121.055940.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11818605009.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2025.314( be Vuong Ngoc Lan ).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|020097040511210547362025QCUX083498.94084.054736.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN NGOC TRI chuyen tien 2025.314 vuong ngoc lan
|21/11/2025
|100.000
|5325IBT1cWU21NY4.MS 2025.214 ( be Vuong Ngoc Lan).20251121.054149.104876631569.TRAN THI THAM EM.970415
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1aWI7H4HJ.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251121.053335.1310201567.SHBMB.970443
|21/11/2025
|100.000
|020097042211210514572025RNK3127893.79568.051458.HUYNH KIM CHI ung ho MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|500.000
|MBVCB.11818534423.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 9976815268 VU DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|100.000
|MBVCB.11818464491.MS 2025.312( vang van kham ).CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|200.000
|020097040511210311562025M318049264.50127.031156.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|21/11/2025
|200.000
|5325IBT1aWI7K5WR.ung ho ms 2025.313.20251121.013604.6666602999.SHBMB.970443
|21/11/2025
|500.000
|5325IBT1aWI7KPYR.ung ho ms 2025 314.20251121.013422.6666602999.SHBMB.970443
|21/11/2025
|200.000
|020097048811210116042025h1lX513554.5611.011602.UNG HO NCHCCCL NGOC NGHIEM
|21/11/2025
|200.000
|020097040511210052532025PNWM026723.90361.005253.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|500.000
|020097048811210030302025VeE6465070.73958.003022.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|50.000
|5325IBT1kJKE2FWB.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25325439913698.20251121.002842.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|21/11/2025
|200.000
|MBVCB.11818202992.ung ho MS 2025.312 ( anh Vang Van Kham).CT tu 0701000449841 NGO NGUYEN THUC UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/11/2025
|50.000
|020097042211210019432025X5M0586335.66445.001944.ms 2025.312
|21/11/2025
|50.000
|020097048811210019382025yhK2450141.66410.001936.MS 2025.313 BA NGUYEN THI LUC
|21/11/2025
|50.000
|020097048811210018052025NSE6448160.64755.001804.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN
|21/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108087901936.20251121.108087901936-0384796150_Ung ho MS 2025312 anh Vang Van Kham
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1iWZ8B5SD.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.234216.195110484.DUONG THI KIEU OANH.970432
|22/11/2025
|100.000
|5326VNIBJ2QUUDM8.Ms 2025.316( truong ngoc nhi).20251122.233426.231198666.NGUYEN THI KIM NGOC.970441
|22/11/2025
|100.000
|020097042211222333012025YT4N601109.60940.233302.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|300.000
|5326TPBVJ2QUU3HK.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.233155.82821982001.PHAM THI HANG.970423
|22/11/2025
|150.000
|5326IBT1hW1K9L2N.IBFT Ms 2025 316 be truong ngoc nhi.20251122.232913.050081030321.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1iWZ85412.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.232843.0389459536.LUONG THI SAO.970432
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844277525.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0451000436899 DANG NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|020097042211222317062025JNJ8239866.37258.231707.ms2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1jWMQ3LCG.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-23:10:36 077887.20251122.231036.217033459.NGUYEN THI THANH HIEN.970416
|22/11/2025
|100.000
|0200970405112223051320253WXL071692.17420.230513.Vietcombank:0011002643148:uh ms2025-316 be truong ngoc nhi
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1fWGPZY2R.MS 2025.316.20251122.230441.329438047.BUI THI LINH.970406
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11844160231.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.315 (tran thi le) .CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|316.000
|MBVCB.11844154686.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.316 (truong ngoc nhi).CT tu 1058594175 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1fWGP6XK5.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.225556.0971430697.NGUYEN THI THU TRANG.970431
|22/11/2025
|20.000
|0200970422112222544620250UHS849953.97833.225447.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Truong Ngoc Nhi ms 2025.316
|22/11/2025
|50.000
|020097048811222249542025vd61510232.88049.224951.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11844028033.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 3359666666 HONG DUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11844026014.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0191000357400 HOANG TRONG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJESA8MF.MS 2025.316 FT25328739906566.20251122.223847.19036176311016.VND-TGTT-DONG THI THANH VAN.970407
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1hW1KJ38H.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.222701.060263271915.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|20.000
|MBVCB.11843933685.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1hW1KJZY6.IBFT Ms 2025.316 be truong ngoc nhi.20251122.222508.060308410555.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|20.000
|MBVCB.11843911087.MS 2025.315 ( ba Tran Thi Le) .CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11843916769.MS 2025.314.CT tu 0611001952513 TRAN THI KHANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|20.000
|MBVCB.11843887768.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|020097042211222218512025S1IA583902.19028.221852.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11843862287.ung ho MS 2025.316(be truong ngoc nhi).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326VNIBJ2QURV71.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.221737.969969336.TRUONG THANH LAM.970441
|22/11/2025
|350.000
|MBVCB.11843864147.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0011004102511 NGUYEN TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJESY1ZL.Ms 2025.316 FT25328841700730.20251122.221553.19038431022018.VND-TGTT-HO THI THU.970407
|22/11/2025
|200.000
|020097040511222215052025CXV2011449.8617.221506.Vietcombank:0011002643148:MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|10.000
|MBVCB.11843769340.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJES83EW.HO LIEN HUONG chuyen Giup do ma so 2025314 Be Vuong Ngoc Lan FT25328716682292.20251122.220529.19033909655011.VND-TGTT-HO LIEN HUONG.970407
|22/11/2025
|1.600.000
|5326IBT1bJJIFWFH.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho be Truong Ngoc Nhi MS 2025- 316, Chuc con mau khoe.20251122.220303.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11843703983.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1018996713 BUI THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11843677351.MS 2025.310( be Hoang Van Truong).CT tu 0291000327188 NGUYEN TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11843675365.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0651000484652 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJESMPZY.MS 2025.316 Truong Ngoc Nhi FT25328860839601.20251122.215437.386668888.NGUYEN TIEN THINH.970407
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1iWZ89ZNN.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.215425.9313141516.PHAM VU KHANH.970432
|22/11/2025
|5.000
|0200970422112221493320259O9U920846.36045.214933.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJESVWQE.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328000007022.20251122.214843.6686962589.NGUYEN MANH TUAN.970407
|22/11/2025
|1.000.000
|02009704881122214505202531MV242654.21899.214502.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJES2LFA.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328611300097.20251122.213544.19030924741888.VND-TGTT-HOANG MINH TIEN .970407
|22/11/2025
|500.000
|MBVCB.11843482683.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9986295750 LE PHAN MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1kJES2HNM.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328790118183.20251122.213538.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11843415927.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0781000451094 NGUYEN MINH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11843269728.ung ho nguoi dan vung thien tai lu lut.CT tu 1027230221 NGO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|500.000
|MBVCB.11843249575.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1013032740 PHAM NGOC HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|5326TPBVJ2QUJXDN.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251122.210833.00680327001.TRAN THI THO.970423
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1fWGPUGK3.Hom nay la ngay sinh nhat, chau muon chia se mot chut qua tang da nhan duoc hom nay toi moi nguoi..20251122.205852.9007041127980.PHAN THI THU TRANG.963388
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1iWZI3UE3.Ms 2025 316 Be TRUONG NGOC NHI.20251122.205009.225835977.NGUYEN HOANG NGA.970432
|22/11/2025
|50.000
|5326VNIBJ2QUFJ18.2025.316.20251122.204231.003018733.NGUYEN CAM TU.970441
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1bJJIE4L2.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.316 be TRUONG NGOC NHI.20251122.203824.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1bJJIEPDD.TRAN BAO LONG ung ho MS2025.315 ba TRAN THI LE.20251122.203639.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1kJE9KRYI.MS 2025.316 ung ho be Truong Ngoc Nhi FT25328455071000.20251122.203543.19028934347016.VND-TGTT-VU TIEN DUNG.970407
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1bJJIEV4N.PHUNG TAN HUNG ung ho MS2025.314 be VUONG NGOC LAN.20251122.203449.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1cWUPSPQ1.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.203139.106001791189.HOANG THI NHU QUYNH.970415
|22/11/2025
|33.000
|020097042211222030462025EXL9497050.46958.203047.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.316
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1bJJIKNM1.HUYNH THE HUY ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251122.203039.0336661210.HUYNH THE HUY.970448
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1bJJIKT8E.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.202841.0117100050208007.Bui Duy Khoa.970448
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11842603164.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0071000919227 DUONG PHUONG TIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJE9AI8F.MS 2025.316 FT25328917619847.20251122.202356.19034916295017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRA.970407
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11842562789.PHAN LE HOANG LINH ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJE9BRB3.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328403075001.20251122.201932.19037718011029.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11842543948.MS 2025.316.CT tu 0421000498314 NGUYEN HOANG TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|020097040511222014482025GYHK069444.80178.201448.Vietcombank:0011002643148:ms2015. 315 ba Tran Thi Le
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11842431220.TRAN MANH THANG chuyen tien ms 2025.316 chuc be Truong Ngoc Nhi mau khoi benh.CT tu 9911416999 TRAN MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326TPBVJ2QUCVFC.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.201105.03044136001.CHU THI QUE ANH.970423
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1cWUP1ZPH.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.200941.108883422921.HA CHI QUYET.970415
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1cWUP1EHE.ms 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251122.200923.199112199999.VU DUY TAN.970415
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11842335232.MS 2025.316.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11842230994.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1018690631 PHAM THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|500.000
|5326VNIBJ2QUM9KD.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251122.195502.986844465.BUI HUU QUYET.970441
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11842201709.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0271000971217 NGUYEN THI NGOC OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11842140876.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 1001000289661 PHAN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1bJJIAN2F.LY LE THUY TAM ung ho MS2025.313 ba NGUYEN THI LUC.20251122.195014.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|22/11/2025
|200.000
|020097040511221949582025QBZI073183.73385.194958.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|300.000
|5326TPBVJ2QUMJWG.Ung ho MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).20251122.194756.06402614401.LE THI TUYET VAN.970423
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1bJJIAHWF.LY QUANG ung ho MS2025.312 anh VANG VAN KHAM.20251122.194736.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1bJJIABE9.LE THI THUY LIEN ung ho MS2025.311 ong TRAN MINH MAN.20251122.194421.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|22/11/2025
|100.000
|020097040511221940432025RCOX035904.31624.194040.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1hW1741MU.IBFT gui be vuong ngoc lan.20251122.193646.030018645595.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1bJJI4L3R.LE MINH CHAU ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong.20251122.193524.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|22/11/2025
|500.000
|5326IBT1iWZIPNL2.MS 2025316 truong ngoc nhi.20251122.192743.192461766.NGUYEN NGOC MINH TAM.970432
|22/11/2025
|190.000
|MBVCB.11841714030.2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJE2RF9F.Da em mong em be duoc cac manh thuong quan giup do, mong em dc lon len manh khoe, Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat. FT25326223702809.20251122.192008.19036395800014.VND-TGTT-NGUYEN THUY VIET HA.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1jWMQ9JBV.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-19:18:51 719656.20251122.191851.2783661.TRAN SON TUNG.970416
|22/11/2025
|200.000
|020097042211221918292025B1DJ286815.30108.191830.MS 2025.315
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1iWZI8VZY.Ung ho ms 2025 316.20251122.191401.182980088.LE THI HIEN.970432
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11841598646.MS 2025.316 UH TruongNgocNhi.CT tu 0301005629999 VU THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1hW17PWHT.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.190817.422151Q6686d30000000006d5046.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|200.000
|020097040511221906082025F1M4092565.70825.190608.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.315
|22/11/2025
|100.000
|020097042211221852372025S39C310745.7479.185229.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|300.000
|020097048811221849472025jVxs048319.93328.184939.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJE27AKK.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2025.316 be Ngoc Nhi FT25326502268038.20251122.184728.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|22/11/2025
|32.821
|5326TPBVJ2QUQ9AH.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251122.184650.00192537235.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11841142508.ms 2025 .316 ( be truong ngoc anh).CT tu 0411001096139 DONG XUAN VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|87.000
|MBVCB.11841109217.ms 2025.316 be truong ngoc nhi.CT tu 1013921787 DANG NGOC HOANG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11841086163.ung ho ms 2025.316.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11841055849.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.304(chi Phan Thi Tho).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11841037559.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.305(a Bui Van Uoc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|1.000.000
|020097042211221837162025RWQ7836546.31794.183717.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11841021395.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.306(a Mai Van Thuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11840982973.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0291000327188 NGUYEN TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840985555.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.307(be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|30.000
|MBVCB.11840972503.ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi) - chuc be som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840941033.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1039734181 TRUONG THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840937534.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.308(chi Nguyen Thi Hong Nhiem).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840919274.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.309(a Vang A Huong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1iWZI1MKJ.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.183017.197756168.PHAM THU HUYEN.970432
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840903484.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.310(be Hoang Van Truong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840882836.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.311(o Tran Minh Man).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840859358.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.312(a Vang Van Kham).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|0200970405112218252420252OWM009648.74812.182524.Vietcombank:0011002643148:MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840833179.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840782144.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|500.000
|MBVCB.11840779117.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0481000582447 LE XUAN THACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840743315.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|020097048811221817002025AHBz788823.35185.181651.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840705048.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11840665374.VU XUAN HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0021000352422 VU XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|020097042211221813412025SIYO710699.19621.181342.ms 2025.314 vuong ngoc lan
|22/11/2025
|20.000
|5326VCBCJ2QULQ9Q.ung ho MS 2025.133 em Phan Thuy An.20251122.180627.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|22/11/2025
|20.000
|5326VCBCJ2QU2EC1.Ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man.20251122.175819.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|22/11/2025
|5.000.000
|MBVCB.11840311995.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0281001180624 LE NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|20.000
|5326VCBCJ2QU2BL2.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.175156.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11840211162.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.CT tu 0301000300529 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|150.000
|5326IBT1kJECLJKD.Ung ho MS 2025.316 FT25326377958073.20251122.173320.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1hW1GRAER.IBFT MS 2025.316.20251122.172745.060264128520.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|500.000
|020097042211221713232025RENK586415.91129.171321.NGO THI XUAN THU chuyen tien MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|50.000
|020097048811221703062025N0Dm099304.34647.170303.O L_778092508_251122_C H_ZP74CJIS7H9C, MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN.
|22/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108265788993.20251122.108265788993-0966931495_MS 2025316 Be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|500.000
|MBVCB.11839136214.MS 2025314 chuyen tien.CT tu 1048727217 VU THI HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|20.000
|5326IBT1kJEC916W.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25326386089594.20251122.164150.19038640978013.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LY.970407
|22/11/2025
|200.000
|020097048811221636332025G6JX863555.95620.163624.MS2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108262778074.20251122.108262778074-0383724051_MS 2025307
|22/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108262775214.20251122.108262775214-0383724051_MS 2025312
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11838890488.ms 2025-316 Be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|020097041511221625292025c639950528.43183.162529.MS. 2025. 316
|22/11/2025
|200.000
|020097048811221621382025d0kD743289.24910.162136.UNG HO MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|200.000
|020097048811221620072025x9Hl731145.17511.161958.UNG HO MS 2025.133 EM PHAN THUY AN
|22/11/2025
|150.000
|020097048811221612592025Vnxv676450.83582.161250.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|300.000
|020097048811221607422025KfD2636006.59539.160739.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108260476298.20251122.108260476298-0909727360_MS2025316 Be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|100.000
|0200970422112215473920258H2F657034.66692.154740.Be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1jWVNDN58.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-15:43:50 264020.20251122.154350.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJE1AJ1D.MS 2025.316 FT25326193649756.20251122.154216.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|22/11/2025
|100.000
|02009704221122154134202545C6720592.40151.154126.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|3.000.000
|5326IBT1kJE1B238.PHAM KHANH LY chuyen ung ho MS 2025.312 FT25326066649006.20251122.153628.19037220236015.VND-TGTT-PHAM KHANH LY.970407
|22/11/2025
|20.000
|5326IBT1hW1G5EBJ.IBFT Thikhoaguoi trng Ngc Nhi.20251122.153616.070130199273.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|100.000
|5326MCOBB2QADW4W.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.153518.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
|22/11/2025
|50.000
|020097048811221527222025twSU350403.76567.152719.UNG HO MS 2025.316 TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11837974252.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0011004068052 PHAM PHUONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1jWVN2DJT.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN-221125-15:15:23 208819.20251122.151523.15588797.NGUYEN NGOC PHUONG.970416
|22/11/2025
|500.000
|020097048811221509432025yun2234324.184.150941.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|5.000
|5326IBT1kJE1SJCQ.Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25326711105003.20251122.150420.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1iWZVHF2X.MS 2025-316 be Truong Ngoc Nhi.20251122.145934.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|22/11/2025
|200.000
|020097048811221458122025PuGB163242.50429.145809.UNG HO MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|200.000
|020097042211221449452025MBJK861330.16359.144945.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|500.000
|5326IBT1kJE1JQC5.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25326034602981.20251122.144717.7989565686.TRAN MY LINH .970407
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJE1WR6I.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25326435916049.20251122.144708.19024693667027.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407
|22/11/2025
|100.000
|020097042211221445292025E0E7735850.307.144530.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.316. truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11837424110.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|020097040511221427222025M3QQ097544.30588.142722.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11837372172.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0491000130727 NGUYEN VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11837309175.ung ho ms 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1cWU8DAKV.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251122.141627.108867657188.NGUYEN THI LIEN.970415
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJEJLVSJ.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25326766102740.20251122.141619.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEJLJTU.Ung ho ms 2025.316,be truong ngoc nhi FT25326398658196.20251122.141539.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|22/11/2025
|500.000
|020097048811221409432025mkeF931221.66041.140934.UNG HO MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|50.000
|020097042211221406272025HPB5633128.53704.140628.LE THI CAM DUNG chuyen tien MS.2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|350.000
|5326IBT1aWITSCK2.MS 2025.316.20251122.135737.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJEJ7HZC.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25326079845806.20251122.135613.10524412388019.VND-TGTT-TRAN DIEP CHAM.970407
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1jWVRFYAK.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-13:54:24 064580.20251122.135424.47021027.PHAN VAN HUYNH.970416
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEJAIZW.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25326605121102.20251122.134713.19034147320011.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407
|22/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11836989004.MS 2025.316 be truong ngoc Nhi.CT tu 0441000643120 HO BAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|02009704221122134636202538GL418981.85657.134627.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|30.000
|MBVCB.11836980172.NGUYEN VAN TUAN chuyen tien MS 3025.314 vuong ngoc lan.CT tu 0931004191806 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|10.000
|0200970449112213390620255TUA398861.61101.133906.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi, ma GD 100000043616979
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1hW1GJTT3.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251122.133821.070141287050.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|10.000
|5326IBT1cWU81BSE.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251122.133606.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJEJY9U2.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25326829835033.20251122.133148.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|22/11/2025
|10.000
|MBVCB.11836826306.PHAM THI BICH TRANG chuyen tien cho be truong ngoc nhi . chuc be mau khoe.CT tu 0791000045039 PHAM THI BICH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11836824129.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 1046852885 DO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11836804008.ung ho.MS.2025.316.(be. Truong Ngoc Nhi ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326TPBVJ2Q4EK3H.ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251122.132729.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11836792207.MS.2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0011001015237 DANG THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11836756436.2025.316 Truong Ngoc Nhi.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|500.000
|0200970488112213203620252wfm722631.97746.132027.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|100.000
|020097042211221318432025E9K1821291.92092.131840.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|50.000
|0200970422112213135220258HOB618571.74893.131352.ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEJMCTK.Ms 2025.316 ung ho be Truong ngoc nhi FT25326523743450.20251122.131325.19035133241018.VND-TGTT-BUI THI MY LINH.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1cWU8Q4TE.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.316(be TRUONG NGOC NHI).20251122.131300.101004752166.NGUYEN THI THUY LINH.970415
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11836623222.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0991000000682 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|020097040511221307532025EI99061627.55074.130751.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJEJS3XG.MS 2025.316 FT25326055684014.20251122.130537.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1hW1AR42B.IBFT MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251122.130046.070106377462.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEJ9DRX.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25326377037732.20251122.125958.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1jWVRK7Z6.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-12:54:46 964438.20251122.125446.260471989.DO THI THU PHUONG.970416
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11836440376.NGO THI DIEU LINH chuyen tien. Ms 2025.314 ( be Vuong Ngoc Lan). chuc be mau khoe.CT tu 0451000348994 NGO THI DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1jWVRKYIZ.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-12:53:11 961783.20251122.125312.221062749.NGUYEN THI HONG VAN.970416
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1iWZV2Z3Z.Ms 2025314 be Vuong Ngoc Lan.20251122.125023.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEJ1ISD.ung ho MS 2025.316 FT25326957582756.20251122.125011.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11836389645.ms2025.316.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11836386108.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1025893406 PHUNG ANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11836361141.MS2025.316 (Be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJEJWGA8.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25326060240562.20251122.124443.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11836304106.MS 2025.219.CT tu 0331000412721 PHAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11836292310.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11836281254.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|020097048811221237122025GpEH523610.37843.123709.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJEWRX6X.MS 2025.316 FT25326381520746.20251122.123615.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|22/11/2025
|200.000
|02009704221122123539202593ZV343932.32727.123540.Ung ho MS 2025.315 ba Tran Thi Le
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1cWUIFVV6.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.123457.106002385798.LE TUAN ANH.970415
|22/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11836221135.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0281000507428 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|020097042211221234032025V0PP426335.26287.123404.Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11836228920.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.314 Vuong Ngoc Lan.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJEWXFL5.MS2025.316 anh Finn chuc em Ngoc Nhi mau khoe FT25326571710772.20251122.123319.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11836202668.17A Hang Ga HN ung ho MS 2025.316 Truong Ngoc Nhi.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1iWZVJAER.PHAN THI TRANG chuyen ungho be truong ngoc nhi ma so 2025316.20251122.123300.157309226.PHAN THI TRANG.970432
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1jWVRANKU.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-12:32:53 925770.20251122.123253.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|22/11/2025
|20.000
|0200970422112212324420250UTF646481.21198.123245.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|500.000
|5326IBT1kJEWX5VS.Ms 2025316 gui be truong ngoc nhi FT25326546663501.20251122.123154.19037065180016.VND-TGTT-LU KIM DUC.970407
|22/11/2025
|50.000
|5326MCOBB2QAC2V4.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.123130.80000329831.MAI THI DIEP.970426
|22/11/2025
|10.000
|5326IBT1kJEW33LV.ung ho ma 2025.316, be Truong Ngoc Nhi, chuc be va gia dinh binh an FT25326365802504.20251122.123014.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|22/11/2025
|500.000
|020097042211221229382025UNSK706963.6824.122939.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.1992103022278619136.20251122.Scan QR MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI 1992103022278619136
|22/11/2025
|1.500.000
|MBVCB.11836155014.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|1.000.000
|5326IBT1jWVRAIQ9.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-12:27:42 916059.20251122.122743.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11836080979.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.312 ( Anh Vang Van Kham).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11835991751.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.CT tu 0011003640851 BUI THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326VNIBJ2Q4R3ZT.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.121638.003704060120766.GIANG TU LINH.970441
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11835901114.MS2025.314( Be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|50.000
|020097048811221204532025hgrY339796.95598.120450.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11835799894.MS 2025.314 (be vuong ngoc lan).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJEWGCF2.Ung ho be Truong Ngoc Nhi, MS 2025.316 FT25326747017054.20251122.115749.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1cWUIK3DB.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.115706.100868953259.PHAM THUY DUONG.970415
|22/11/2025
|2.000.000
|5326IBT1jWVRY17W.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-11:56:42 854628.20251122.115642.15819807.DANG CAM DAN.970416
|22/11/2025
|100.000
|020097040511221144132025GQ3E062136.94204.114411.Vietcombank:0011002643148:MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1bJJM5Z4L.NGUYEN THI KIM ANH chuyen tienMs 5779.20251122.113707.9999999991981.NGUYEN THI KIM ANH.970425
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11835403361.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0941000019636 DAO THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11835388772.MS 2025.301.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11835377044.MS 2025.300.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|0200970422112211301020253XWD932432.23959.113011.NGUYEN THUY HANG ung ho MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|22/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11835249055.ung ho MS 2025.314 (be vuong ngoc lan).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEWSRWR.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326456966561.20251122.111811.19031443250038.VND-TGTT-LE VAN THIEP.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1cWUIYI1Q.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.111607.108005898950.NGUYEN THI NGA.970415
|22/11/2025
|21.000
|020097042211221108382025O8RO527524.20456.110839.gui ms 2025 316
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11835022743.NGUYEN THI NGOC VIEN UH MS.2025 312( Vang Van Kham).CT tu 0071000590097 NGUYEN THI NGOC VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|020097040511221106472025G83J093138.11733.110644.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|300.000
|5326VNIBJ2Q4CP2C.Ung ho ms 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251122.110626.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|22/11/2025
|200.000
|5326VNIBJ2Q4CICL.Ung ho MS 2025.315 (ba tran thi le).20251122.110535.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|22/11/2025
|300.000
|020097042211221104372025163V602116.2171.110438.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|22/11/2025
|40.000
|MBVCB.11834958491.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1aWILPQEZ.MS 2025.316.20251122.104321.1006591004.SHBMB.970443
|22/11/2025
|100.000
|5326TPBVJ2Q4BPYK.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.104200.80925163855.HUYNH TAN VU.970423
|22/11/2025
|150.000
|MBVCB.11834610155.NGUYEN VAN THINH ung ho MS2025.316 ( Truong ngoc Nhi).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|2.000.000
|5326IBT1jWVRDT7I.MS 2025.316 A.HIEU GIUP BE TRUONG NGOC NHI-221125-10:35:57 695792.20251122.103557.33445809.LE THI HOA.970416
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11834571351.MS 2025.316 Truong Ngoc Nhi.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1kJEQTEPF.MS 2025.315 ba Tran Thi Le FT25326010727931.20251122.103328.19035343641019.VND-TGTT-HUYNH NHAT HOA.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1bJJMIAIJ.ung ho be Truong ngoc Nhi ms 2025 316.20251122.103149.0521010986001.NGUYEN THANH TUNG.970425
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJEQH57K.PHAN QUYNH 2025.316 TRUONG NGOC NHI FT25326724779472.20251122.102513.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11834444821.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1903978123 VO MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|MBVCB.11834419346.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|020097040511221015242025XT1U056340.76193.101521.Vietcombank:0011002643148:MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|18.000
|MBVCB.11834296139.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|1.000.000
|020097048811221012482025hWoe615867.64555.101245.MS 2025315 BA TRAN THI LE
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1jWVRSD3P.UNG HO MS 2025 316 BE TRUONG NGOC NHI-221125-10:06:54 641244.20251122.100654.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|22/11/2025
|250.000
|5326TPBVJ2Q4LRL6.Ung Ho MS 2025.283(Tran VAn Tot).20251122.100548.03566195302.NGUYEN DUY THONG.970423
|22/11/2025
|100.000
|5326VNIBJ2Q4LTAN.ms 2025.314.20251122.100538.017101991.DAO THI NGA.970441
|22/11/2025
|64.000
|MBVCB.11834166888.ung ho MS 2025.316.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|0200970488112210015220255Kpd546598.16812.100150.CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.316 BE NHI
|22/11/2025
|200.000
|020097042211220958452025052V656041.3244.095836.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1iWZDCSQD.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 316 TRUONG NGOC NHI.20251122.095750.247529918.LE THI HOA.970432
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11834059031.MS.2025.314(be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0011004102727 TRAN HOANG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|700.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108225973127.20251122.108225973127-0969320054_MS 2025312 anh Vang Van Kham
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1hW1ASKXN.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251122.095125.060104094875.SACOMBANK.970403
|22/11/2025
|700.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108225732245.20251122.108225732245-0969320054_MS 2025314 be Vuong Ngoc Lan
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11833967414.Ung ho MS 2025.316( be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1bJJMSNHC.uh ba Tran Thi Le 2025.315.20251122.094504.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|22/11/2025
|300.000
|020097048811220944372025zpMz441029.42600.094435.NGUYEN LE TUAN UNG HO MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|22/11/2025
|200.000
|020097040511220937102025LTXO079887.12650.093708.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS-2025.316-be Truong Ngoc Nhi-bao VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEQDJG1.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326945534657.20251122.093523.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJEQSVDA.MS 2025315 ba TRAN THI LE FT25326322051671.20251122.093300.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
|22/11/2025
|100.000
|5326VNIBJ2QR71D6.ms 2025.316 (truong ngoc nhi).20251122.092849.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11833716595.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.316 ( be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1bJJM9I1A.uh be Truong Ngoc Nhi 2025.316.20251122.092051.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11833593122.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0201000573174 HOANG THI HOAI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|500.000
|5326IBT1kJEQQTXB.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326118688993.20251122.091325.728886.DO NGOC THUY.970407
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11833524970.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9932612586 PHAM VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJKNR2LN.ung ho Ms 2025 316 be Truong Ngoc Nhi FT25326702068474.20251122.090449.19027996043017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LOI.970407
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11833404828.ung ho MS 2025.316 - be Truong Ngoc Nhi.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11833290808.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0481000753558 HOANG THI DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|300.000
|5326IBT1iWZSZEIM.Ms 2025-316 uh be Truong Ngoc Nhi.20251122.085047.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1jWVR12FA.MS 2025.316 TRUONG NGOC NHI-221125-08:40:33 500215.20251122.084033.39496977.NGUYEN THANH DANH.970416
|22/11/2025
|18.000
|MBVCB.11833041284.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.315 (gd ba Tran Thi Le).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1iWZSKJU5.Ung ho MS 2025 316 be Truong Ngoc Nhi.20251122.082928.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
|22/11/2025
|300.000
|020097048811220819452025NHVn956817.51653.081942.BUI THI THU HANG UNG HO MS 2025.307 . BE PHAM THI LINH DAN
|22/11/2025
|100.000
|020097040511220758492025CWFO059333.93803.075849.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1iWZSYUV6.MS 2025314 chuc con binh an con nhe.20251122.074424.234384104.NGUYEN THI NHUNG.970432
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1cWUM85YZ.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.072315.101870924588.LUONG MANH TUAN.970415
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJKN2DXW.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326000156040.20251122.071751.12121345155012.VND-TGTT-NGUYEN THI HA.970407
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1kJKNCLNP.MS 2025.314 Vuong Ngoc Lan FT25326602046741.20251122.071525.19035586517014.VND-TGTT-VU THI HONG HUE.970407
|22/11/2025
|50.000
|5326IBT1kJKNJ3FY.MS2025.313 BA NGUYEN THI LUC FT25326843542090.20251122.070352.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|22/11/2025
|500.000
|MBVCB.11832145789.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|10.000
|020097042211220657252025RAGH798427.54503.065726.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. MS 2025.315 ba Tran Thi Le
|22/11/2025
|100.000
|5326IBT1kJKNWVWI.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25326364039715.20251122.065228.11525070547012.VND-TGTT-HO THUY DUONG.970407
|22/11/2025
|100.000
|0200970488112206480320254px7485452.37476.064801.MS 2025.314 UNG HO BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|100.000
|020097040511220646542025KY04030740.36394.064652.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|500.000
|020097048811220635592025TO2v442875.17953.063550.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11831817498.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0341006905834 NGUYEN THI THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11831633535.Ms2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0451000353590 NGUYEN NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|020097048811220212332025S0lV250415.9582.021230.MS 2025315 BA TRAN THI LE
|22/11/2025
|100.000
|020097042211220155122025B4XC498287.3087.015513.MS 2025.314
|22/11/2025
|50.000
|0200970422112201404620258LDV868483.95426.014038.MS 2025.294
|22/11/2025
|200.000
|5326IBT1iWZ9NEE5.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251122.003021.108645555.VU KIM HAI.970432
|22/11/2025
|10.000
|020097044911220023252025nW75954765.34639.002325.MS 2025.315 ba Tran Thi Le, ma GD 100000043416166
|22/11/2025
|500.000
|0200970405112200232420253LLA093853.35900.002324.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.315 ba Tran Thi Le
|22/11/2025
|100.000
|020097042211220022282025L1SW625339.34245.002227.ms 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|22/11/2025
|50.000
|MBVCB.11831395971.MS 2025.314.CT tu 9352345655 BUI QUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|200.000
|MBVCB.11831354914.MS 2025.314( ung ho be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0141000570492 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/11/2025
|100.000
|MBVCB.11831352786.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1021063248 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327VNIBJ2QEYHCE.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.234439.410092001.NGUYEN THI NGOC LINH.970441
|23/11/2025
|10.000
|MBVCB.11857318449.Ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|10.000
|MBVCB.11857314950.Ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi - TP. Hue).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1hW1ZFMMY.IBFT MS 2025.313.20251123.231455.060258058413.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108407451700.20251123.108407451700-0965543086_MS 2025316 Be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11857232227.uh ms 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJE5A6I4.MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25328930899962.20251123.230640.19050219103016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THY.970407
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11857205022.TRAN DIEM THUY chuyen tien ung ho ms 2025312(anh vang van kham ).CT tu 0071001722355 TRAN DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11857171844.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0301000423432 TRAN KHANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|300.000
|5327IBT1kJE54QZS.MS 2025.317 em nguyen manh hung FT25328383622200.20251123.225410.11523285899014.VND-TGTT-DO THI HUE.970407
|23/11/2025
|100.000
|0200970405112322535520250XA0072303.86265.225356.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|2.000.000
|5327IBT1kJE5B542.Ung ho dong bao FT25328257534170.20251123.225024.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11857099141.ung ho.MS.2025.317.(em Nguyen Hung Manh (.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11857050001.HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH MS 2025.317 (anh Nguyen Hung Manh).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|020097042211232230412025HXBT634596.41903.223042.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232224462025jGs8997493.29489.222437.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.285 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232223532025Jm6B994340.27279.222344.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.207 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232221262025P9SK985057.22441.222122.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.203 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232220422025zC8y982557.20523.222033.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.212 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232219452025LGRZ979048.18167.221936.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.209 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232219082025yUyA976540.16447.221904.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.264 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232216412025KJxD967219.11476.221632.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.227 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|10.000
|020097048811232216002025aRa6964580.9681.221551.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.250 NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856837292.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0321000652018 TRAN THAI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108403252228.20251123.108403252228-0909727360_MS 2025317 em Nguyen Hung Manh
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJE5VLWP.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328890792989.20251123.220629.19034408591018.VND-TGTT-NGUYEN KHANH HUYEN.970407
|23/11/2025
|10.000
|MBVCB.11856753325.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|020097048811232149392025TYWG850065.35983.214935.UNG HO MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|50.000
|IBVCB.11856632591.Chuyen tien ung ho MS 2025 305 anh Bui Van Uoc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1iWZB5FGG.ZP253270505121 251123002910199 MS 2025315 ba TRAN THI LE.20251123.214340.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|23/11/2025
|50.000
|IBVCB.11856626600.Chuyen tien ung ho MS 2025 306 anh Mai Van Thuc.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|50.000
|IBVCB.11856610339.Ung ho MS 2025 308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|50.000
|IBVCB.11856605085.Chuyen tien ung ho MS 2025 309 anh Vang A Huong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|50.000
|IBVCB.11856588628.Chuyen tien ung ho MS 2025 311 ong Tran Minh Man.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|50.000
|IBVCB.11856572939.Chuyen tien ung ho MS 2025 310 be Hoang Van Truong.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856572098.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 317.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327VNIBJ2QW5YEH.Giup e manh.20251123.213800.401704060259156.TRAN THI THAO NGOC.970441
|23/11/2025
|50.000
|IBVCB.11856576137.Chuyen tien ung ho MS 2025 312 anh Vang Van Kham.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|100.000
|020097042211232136242025WOR0623985.97157.213622.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11856539711.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1fWG4VD1Q.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.213339.9021246997447.TRAN XUAN HIEP.963388
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1cWUAVFQZ.2025-317 nguyen manh hung.20251123.213219.106880709688.MAI THI THIN.970415
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11856509772.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11856515228.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJE5WA7D.VU THANH VAN ung ms 2025.317 Nguyen Hung Manh FT25328128339417.20251123.213044.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1iWZBP7JX.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.212820.09055452655.NGO TAN SANG.970432
|23/11/2025
|20.000
|5327IBT1kJEYN65Z.Ung ho ms 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25328809450138.20251123.212333.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1jWMCSEKB.MS 2025.317 NGUYEN HUNG MANH-231125-21:22:04 713733.20251123.212204.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1iWZBU9EP.MS 2025317.20251123.211917.56119997.NGUYEN QUOC HUY.970432
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1dJPQKZE9.MS 2025317 em Nguyen Hung Manh.20251123.211828.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422
|23/11/2025
|150.000
|5327IBT1kJEYRIQX.Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25328287220113.20251123.211818.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856307987.LE DINH NGHIA NAM ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11856204012.DANG THI PHUONG ung ho nhan dan Phu Yen khac phuc hau qua mua lu.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|020097042211232102492025JPRU880637.78347.210250.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|200.000
|5327TPBVJ2QW7FC7.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.205947.03630495901.CHEN KIM HONG NGOC.970423
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1kJEYHYDZ.Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25328763386261.20251123.205719.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856107657.ung ho MS 2025.317.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856096882.ung ho MS 2025.316.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856092628.ung ho MS 2025.315.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856081639.ung ho MS 2025.314.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856087964.ung ho MS 2025.313.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856076409.ung ho MS 2025.312.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11856062885.ung ho MS 2025.311.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|020097040511232043292025FPLT076213.1934.204320.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11855843816.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0251002582646 PHAM THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|15.000
|MBVCB.11855688071.TUONG DUNG ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|15.000
|MBVCB.11855536351.TUONG DUNG ung ho MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|15.000
|MBVCB.11855523984.TUONG DUNG ung ho MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEY8CM9.ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25328709514540.20251123.201040.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|23/11/2025
|15.000
|MBVCB.11855483176.TUONG DUNG ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11855488019.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0301000388904 HOANG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1jWM1N4V9.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI-231125-20:10:19 595524.20251123.201020.217718399.PHAM ANH THU.970416
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEYIY7P.ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328408068408.20251123.200832.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEYIC7K.ung ho MS 2025.315 ba Tran Thi Le FT25328832545060.20251123.200731.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|23/11/2025
|50.000
|020097048811232005592025h7AF212068.41351.200550.MS 2025.316
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEYM7IY.ung ho MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25328409329041.20251123.200556.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEYMUQZ.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328064709782.20251123.200511.19034395404019.VND-TGTT-NGO THI THUY VY.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEYM1XP.ung ho MS 2025.313 ba Nguyen Thi Luc FT25328606414060.20251123.200420.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEYVPQK.ung ho MS 2025.312 anh Vang Van Kham FT25328959093020.20251123.200210.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEYVQWN.ung ho MS 2025.311 ong Tran Minh Man FT25328886890453.20251123.200053.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11855330305.2025.317 Nguyen Hung Manh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327TPBVJ2QWIL8E.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.195923.01806735301.PHAM THU HIEN.970423
|23/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108390495591.20251123.108390495591-0775067786_Ung ho MS 2025317 em Nguyen Hung Manh
|23/11/2025
|20.000
|5327IBT1hW1ZVLV4.IBFT DOAN THI kimkhoaguoinguyenhungmanh.20251123.194858.070130199273.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1dJUNRUEI.unghoMS2025316.20251123.194743.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11855148399.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0451000459996 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1iWZ5387G.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.194547.0923361945.HO HUYNH TAM PHUOC.970432
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11855113163.Ung ho MS 2025.313( ba Nguyen Thi Luc).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|020097048811231943122025HQMr045897.39110.194303.UNG HO MS 2025.317 BE NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|100.000
|020097042211231942212025TG7J506117.35162.194222.2025.317 nguyen hunh manh
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11855034699.Ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|020097042211231937582025EHHT712953.15521.193759.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11854954484.DANG THI PHUONG ung ho dong bao mien Trung khac ohuc hau qua lu lut.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11854861079.MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1jWM1LFEH.MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH-231125-19:25:43 513444.20251123.192544.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1hW1Z2KZB.IBFT ung ho 2025.317 em nguyen hung manh.20251123.191849.060100478369.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|300.000
|020097042211231911132025OA11470098.89459.191113.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|200.000
|020097048811231908512025Fldt785255.78379.190847.UNG HO MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|2.000.000
|020097042211231908372025TRO9495510.77698.190835.MAI THANH VAN chuyen tien ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11854539694.Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Manh Hung.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|20.000
|020097048811231900372025Bw7l721650.38499.190034.MS 2025317 EM NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEPGCDT.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328068004394.20251123.185138.2255258258.VAN DUONG DIEM PHUONG.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEPARYV.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328704050363.20251123.185108.2255258258.VAN DUONG DIEM PHUONG.970407
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11854240660.ung ho dong bao bao lut nam trung bo.CT tu 0071004355532 THAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11854221261.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0501001999999 PHAM LE QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1cWU45YFN.MS 2025.302 (anh Le Minh Tien).20251123.184245.105601040893.BUI NGOC MANH.970415
|23/11/2025
|10.000
|02009704221123184231202588JY741984.50005.184232.ung ho MS 2025.309 anh Vang A Huong. hdtrung uh
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1cWU45S18.MS 2025.311 (ong Tran Minh Man).20251123.184122.105601040893.BUI NGOC MANH.970415
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEP5W4F.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328253727424.20251123.184013.19024183669017.VND-TGTT-NGUYEN ONG THI DIEP KHANH.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEPPFT7.MS 2025.317 em Ng Hung Manh FT25328889347842.20251123.183701.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11853916597.Ms 2025.316.CT tu 1049833071 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|020097042211231826512025UTBD652960.72534.182652.2025.317
|23/11/2025
|300.000
|020097041511231826082025UT0N994757.69332.182608.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEPMHC8.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328717004840.20251123.182521.19033025419010.VND-TGTT-TRAN VAN PHAP.970407
|23/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108380771774.20251123.108380771774-0966931495_MS 2025317 Em Nguyen Hung Manh
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11853860345.MS 2025.317.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|1.000.000
|5327IBT1aWINFUNK.Ung ho MS 2025316 Be Truong Ngoc Nhi.20251123.181742.0908777231.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|23/11/2025
|200.000
|020097042211231814402025DRBW808395.15131.181441.UH MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1kJEP1MQG.MS 2025.317 FT25328880469283.20251123.180401.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/11/2025
|100.000
|020097042211231803592025A8ZJ827504.61630.180400.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|23/11/2025
|1.000.000
|5327IBT1kJEP1SII.Ung ho MS 2025.317 - em Nguyen Hung Manh FT25328069508805.20251123.180348.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11853566984.MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 0201000706020 LE THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|020097042211231803142025AOGW969393.57927.180311.ms 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1jWM154NZ.UNG HO 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH-231125-18:02:15 348379.20251123.180215.40304267.NGUYEN THI KIEU TRANG.970416
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEPWXJ7.ung ho MS 2025.317 FT25328256555619.20251123.180020.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1kJEPW728.ung ho ma so 2025.317, em Nguyen Hung Manh FT25328864576504.20251123.175934.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327TPBVJ2QWK3WB.ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251123.175713.03307237001.TRAN NGOC DIEM MY.970423
|23/11/2025
|200.000
|020097048811231755262025lFH6198402.17733.175517.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|50.000
|5327WBVNA2LB5TNA.MS 2025 317.20251123.175248.135678.VO DANG THINH.970412
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11853299910.MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh.CT tu 0181003588000 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|5327MCOBB2QCI6Q7.MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).20251123.174707.04301015745112.NGUYEN KHANH HA.970426
|23/11/2025
|150.000
|5327IBT1kJEU3YQA.Ung ho ms 2025.317.e nguyen hung manh FT25328454150203.20251123.174628.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|23/11/2025
|200.000
|020097041511231742472025dLLX870072.49494.174238.LE THI XUAN LANG chuyen MS2025177 Dung
|23/11/2025
|200.000
|020097041511231740132025pO0h861694.35071.174013.LE THI XUAN LANG chuyen MS2025183 Tuong
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEUZKAG.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328751606389.20251123.173449.19028048143868.VND-TGTT-DO PHUONG ANH.970407
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11852924337.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0011004316887 NGUYEN TIEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|300.000
|MBVCB.11852823649.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|300.000
|MBVCB.11852779349.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108371884526.20251123.108371884526-0938685501_MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|200.000
|5327TPBVJ2QWWT5S.Tnn ho tro ms 2025.316 truong ngoc nhi.20251123.170840.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|23/11/2025
|18.000
|MBVCB.11852567382.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11852541456.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108370181460.20251123.108370181460-0824822082_MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEU957S.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328895142953.20251123.164628.832468686868.DINH THANH THUY.970407
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1kJEU9WG3.Ung ho dong bao bao lut nam trung bo FT25328883746254.20251123.164515.19022602550669.VND-TGTT-PHAM NGOC TRI.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1fWGB9W6E.ung ho MS 2025.312 ( anh Vang Van Kham).20251123.164304.101514849004947.NGUYEN THI HOAI THU.970431
|23/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11852056136.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0591000390372 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|3.000.000
|5327IBT1kJE8R673.NGUYEN MINH SON ung ho dong bao bi bao lu Mien trung FT25328083419731.20251123.162450.8633939.NGUYEN MINH SON.970407
|23/11/2025
|150.000
|MBVCB.11851799926.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0071001137451 LU HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|5327TPBVJ2QWZEQI.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.160720.03416925301.NGUYEN HOANG GIANG.970423
|23/11/2025
|50.000
|020097042211231559062025VGI8166394.18114.155907.MS 2025315 ba TRAN THI LE
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1cWUBYAPD.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.154357.102002876905.NGUYEN THI THANH TRAM.970415
|23/11/2025
|200.000
|020097042211231539122025HENU842974.26991.153913.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJE85SEA.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328052086670.20251123.153327.19035310820015.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH NGA.970407
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11851122588.MS 2025.316 ( be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0231000669586 VO THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|300.000
|5327IBT1iWZYMWAN.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.152443.148807043.DOAN THI MINH TRANG.970432
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1hW162JU2.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.151804.050159567701.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|300.000
|020097042211231514112025VF9F857153.18913.151412.MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11850893341.Ung ho MS 2025.316.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327TPBVJ2QWFADW.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251123.150421.25145580768.TRAN THI MY HANH.970423
|23/11/2025
|63.151
|020097042211231503082025NTHG242712.73522.150308.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1hW16JY3L.IBFT Chung tay ho tro bao lu.20251123.145637.517416T6cd4480000000005b9962.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1hW16WZN4.IBFT Nguyen thu thuy ung ho M S 2025 . 136 be truong ngoc nhi.20251123.145038.060058428208.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11850690434.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0721000600682 TRUONG MY TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11850635174.ung ho MS 2025.317(em nguyen hung manh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11850579799.MS 2025.316 giup be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0071002594899 MAI THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJE8Q138.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328001547050.20251123.143453.19037289776011.VND-TGTT-VU TUAN DUONG.970407
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11850527153.MS 2025.316 ( be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0541000283551 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|020097048811231432172025EaTp604506.55518.143208.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEITNVZ.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328730863294.20251123.141401.19033607849028.VND-TGTT-LE NGUYEN THAO MY.970407
|23/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108355971121.20251123.108355971121-0986563030_MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108355484490.20251123.108355484490-0986563030_MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1cWUBJVJ7.MS 2025.316.20251123.140711.105868326676.VU THUY LINH.970415
|23/11/2025
|300.000
|5327IBT1kJEIL9Y9.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328488120532.20251123.140642.19033835892014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|23/11/2025
|1.000.000
|5327IBT1iWZPTF5F.VU BA KHOI chuyen tien.20251123.134542.0348736603.VU BA KHOI.970432
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11849974246.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0111000211565 VO THI KIEU MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1jWMJB6L5.UNG HO DONG BAO BAO LU MIEN TRUNG-231125-13:36:41 873261.20251123.133641.484867.NGUYEN TUNG LINH.970416
|23/11/2025
|300.000
|MBVCB.11849902355.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0441000658100 TRAN KHANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEI4JJ4.Ung ho anh Vang Van Kham FT25328655073914.20251123.132823.19036874818017.VND-TGTT-LE HUY HOANG.970407
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11849866198.MS 2025.316(BE TRUONG NGOC NHI)-MONG CON BINH PHUC.CT tu 0621003889652 VO THI PHONG NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|10.000.000
|MBVCB.11849824823.ung ho dong bao lu luc Nam Trung Bo.CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11849731629.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0821000050202 TA THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1kJEIPYTI.ms 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25328497356649.20251123.131339.19024231320013.VND-TGTT-PHAM THI THANH THAO.970407
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11849625170.ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|10.000
|020097044911231303022025s1xK628030.51314.130302.PHAN NHUT LAM chuyen tien, ma GD 100000044033118
|23/11/2025
|100.000
|020097042211231251042025NQFT883526.7685.125105.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11849474151.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0541000279321 LE NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1hW1E77GV.IBFT MS 2025.315 ba Tran Thi Le.20251123.124059.030076537301.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11849347065.MS 2025.317 ( em nguyen manh hung ).CT tu 0071001066636 NGUYEN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1kJEI2IR1.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328830889737.20251123.123813.19033305904011.VND-TGTT-VU THUY LINH.970407
|23/11/2025
|200.000
|020097042211231231282025F384546554.33713.123129.HOANG THI KIEU TRINH chuyen tien uh ms 2025316 be Nhi
|23/11/2025
|200.000
|020097042211231224232025BUUY654400.5808.122424.ms 2025.316 be Nhi. chuc con mau khoe. NAM MO A DI DA PHAT
|23/11/2025
|100.000
|5327TPBVJ2QWY1W9.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251123.121413.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEMTE1U.Ung ho em Nguyen Hung Manh, MS 2025.317 FT25328880253072.20251123.120123.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|23/11/2025
|50.000
|020097048811231157202025gMdt891074.91870.115716.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|1.000.000
|5327IBT1kJEML2YZ.MS 2025.316, be Truong Ngoc Nhi FT25328049366430.20251123.115628.14023283855018.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|23/11/2025
|200.000
|0200970488112311550720259DwD877847.82192.115458.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11848808467.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|1.000.000
|5327IBT1jWMJ9VIK.NGUYEN VAN CHIEN CHUYEN KHOAN UNG HO BAO LUT NAM TRUNG BO-231125-11:52:11 705427.20251123.115211.23806909.NGUYEN VAN CHIEN.970416
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1bJJ8ZTPH.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.114642.0036100016308006.KHUU TRAN KIM NGAN.970448
|23/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108342481187.20251123.108342481187-0909135370_Ms 2025316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1hW1EPWMM.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.113920.020086534127.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|100.000
|020097048811231132592025IHDd744455.81814.113250.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11848490379.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0231000618132 HOANG LONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327MCOBB2QMEGGI.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251123.112434.03801012893010.BE DIEU HOA.970426
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11848292326.MS 2025.304 (chi Phan Thi Tho).CT tu 1031288936 DAO HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11848252795.MS 2025.316 ( be Truong Ngoc Nhi ).CT tu 0121000892328 LE MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11848255228.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 1031288936 DAO HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|5327TPBVJ2QUP3RR.MN-NA MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).20251123.111309.19920412001.DAO NGOC LAN.970423
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEM86NB.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328253301559.20251123.111159.19037982104019.VND-TGTT-PHU THE HUE TRUNG.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327TPBVJ2QUPGI8.MN-NA MS 2025.289 (be Tran Nhu Y).20251123.111022.19920412001.DAO NGOC LAN.970423
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11848154853.ung ho ms 5781.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|020097048811231106322025dHbM576097.61728.110629.MS 2025.316
|23/11/2025
|300.000
|020097048811231106062025Ao9d573627.59443.110603.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11848092688.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0291000355965 TRIEU THI KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|300.000
|020097048811231101572025KWaj546605.42045.110154.MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|1.000.000
|5327IBT1bJJ8KSXI.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.105703.0441000996005.TRAN NU DIEM CHI.970425
|23/11/2025
|60.000
|5327VNIBJ2QU7SBL.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.105513.025704061421113.NGUYEN THU TRANG.970441
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1hW1ED28R.IBFT MS 2025301.20251123.105408.050042843617.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11847978131.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0041000169159 NGUYEN LE HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|020097044911231050052025SQkS666475.87475.105005.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI, ma GD 100000043979651
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11847825903.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0451000403260 NGUYEN SY HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEMWLKY.Ung ho Ms 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25328025532659.20251123.103923.19031228928015.VND-TGTT-VUONG HUY PHU.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327TPBVJ2QU6EDU.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.103615.00003169439.HOANG THE VUONG.970423
|23/11/2025
|500.000
|5327TPBVJ2QU64VI.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.103439.00045237002.NGUYEN THI CAM ANH.970423
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEVNEFL.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328964092841.20251123.103307.19032017266012.VND-TGTT-VUONG THI HANH QUYNH.970407
|23/11/2025
|300.000
|MBVCB.11847622126.MS 2025.316.CT tu 1027563079 MAI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|020097048811231027572025uHA2324538.87876.102754.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1aWIXL83A.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.102621.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1iWZUL5S8.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251123.102412.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1hW1EJLGE.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251123.101338.040946890402.SACOMBANK.970403
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEVHLLD.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328325820645.20251123.101251.1161766666.LE VAN HA.970407
|23/11/2025
|1.600.000
|5327IBT1bJJ843U4.Chou Ching Hsien Taiwan ung ho Nguyen Hung Manh MS 2025 -317 . Chuc em som hoi phuc.20251123.101126.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|23/11/2025
|100.000
|020097048811231004262025I48Z169598.86550.100423.MS2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11847196408.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0491000044579 TRAN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|300.000
|5327IBT1aWIXKKV5.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251123.095723.000001602241.NGUYEN THANH HUYEN.970440
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11847162754.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1020957946 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1jWMWZ6LN.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI-231125-09:55:49 494562.20251123.095549.11381501.LUONG HONG THI.970416
|23/11/2025
|300.000
|MBVCB.11847144471.MS 2025.316 (BE TRUONG NGOC NHI).CT tu 0121000635158 LE TRAN KHANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEVA55Z.Ung ho Ms 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328513361076.20251123.095117.19034766994019.VND-TGTT-LE VAN PHU.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1aWIX7YAF.Ms 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251123.094958.0869608866.SHBMB.970443
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEV47P6.MS 2025.316 FT25328190019584.20251123.094843.19031510601010.VND-TGTT-HUYNH MINH TOAN.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEV4GQF.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328000583484.20251123.094836.19032755460011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY AN.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327TPBVJ2QUDXU9.MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).20251123.094704.00394242802.NGUYEN THI NGOC THO.970423
|23/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108330036693.20251123.108330036693-0962847310_MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEVPITM.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328963106770.20251123.093545.2255258258.VAN DUONG DIEM PHUONG.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1iWZUB8JD.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI 0912166350.20251123.093227.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|23/11/2025
|200.000
|5327VNIBJ2QUH4IL.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251123.092617.328236238.NGUYEN ANH MINH.970441
|23/11/2025
|200.000
|5327VNIBJ2QUHCJX.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.092145.871999969.LE THI GIANG.970441
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1iWZUUH9T.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 317 NGUYEN HUNG MANH.20251123.091317.247529918.LE THI HOA.970432
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEVCLE6.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328944392210.20251123.090541.19038575475017.VND-TGTT-TRIEU NGOC ANH.970407
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11846321803.MS2025.310.CT tu 0011001715249 LE QUANG TON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEVW8IJ.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328167543508.20251123.085402.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|23/11/2025
|200.000
|5327MCOBB2Q1PGQS.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251123.085259.15001013957178.NGUYEN THI THUY.970426
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEVQSAC.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328887121027.20251123.085002.19033681752011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRANG.970407
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11846247932.giup MS 2025.316, be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|0200970488112308443720252AOa659894.89552.084428.MS 2025.255
|23/11/2025
|500.000
|020097048811230843562025puWD655808.86665.084353.MS 2025.274
|23/11/2025
|50.000
|MBVCB.11846185246.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0161000731236 NGUYEN XUAN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|020097048811230842012025Zpuo644485.82095.084158.MS 2025.221 EM DAO MANH THE
|23/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11846159647.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 9339766689 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|020097048811230841112025WBYn639545.78613.084102.MS 2025.223 EM NGO QUANG TUNG
|23/11/2025
|500.000
|0200970488112308395620250dGK632102.75456.083953.MS 2025.225 ANH PHAM VAN THANH
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1jWMWBWT8.MS2025.316-231125-08:38:45 369674.20251123.083846.10926097.HUA NGOC XUAN TRANG.970416
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1cWUY4TF5.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251123.083732.109884781145.DO THI THU HUYEN.970415
|23/11/2025
|100.000
|020097042211230834112025BLJW223361.57418.083412.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI chuc be mau khoi benh
|23/11/2025
|10.000
|5327IBT1cWUYBTTR.MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).20251123.083101.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1aWIXV1WL.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.082656.0386567404.DINH THI NGOC MAI.970437
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11845973287.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0061001007681 TRAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11845917527.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11845812815.MS 2025.316 ( be TRUONG NGOC NHI).CT tu 0081001293281 TRUONG QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327IBT1kJEDEVL9.MS 2025.316 truong ngoc nhi FT25328709705590.20251123.080719.19029465704011.VND-TGTT-PHAM DUY CONG.970407
|23/11/2025
|300.000
|MBVCB.11845722266.MS 2025.316 ( Be Truong Ngoc Nhi ).CT tu 0631003875873 PHAM THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327TPBVJ2QUXUDI.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.075829.00006022389.DAO LINH DAN.970423
|23/11/2025
|100.000
|0200970405112307573920251VLX085127.57134.075739.Vietcombank:0011002643148:Ms 2025. 314. Vuong Ngoc Lan
|23/11/2025
|100.000
|0200970405112307555520252AOA078331.52656.075555.Vietcombank:0011002643148:Ms 2025.316.Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEDAX8A.MS 2015.316 ung ho be Truong Ngoc Nhi. FT25328719385640.20251123.075129.19029654920779.VND-TGTT-PHAN NGUYEN HUNG.970407
|23/11/2025
|150.000
|MBVCB.11845604140.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0721000563677 KIEU VU THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|15.000
|MBVCB.11845552705.LANG THI THUY ung ho 2025.316(be truong ngoc nhi ) .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11845541463.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1211117979 LUONG HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|1.000.000
|5327IBT1kJED49B1.MA.Ml chuyen cho ban MS 2025.316 FT25328102237030.20251123.074234.5979737979.NGUYEN HOANG YEN LINH.970407
|23/11/2025
|200.000
|020097048811230741132025rFjb307023.17876.074110.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|500.000
|5327IBT1iWZ8NDGC.Ms 2025-317 uh em Nguyen Hung Manh.20251123.073246.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11845419438.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|5327IBT1kJED5SGX.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328998600617.20251123.073145.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11845338350.MS 2025.316(be truong ngoc nhi).CT tu 1058119250 PHAN TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|020097048811230719142025oCvK196550.71379.071911.MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|500.000
|MBVCB.11845222996.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|IBVCB.11845212821.Chuyen tien ung ho ms 2025.317 em Nguyen Hung Manh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|100.000
|IBVCB.11845199616.Chuyen tien ung ho ms 2025.316 be Truong Ngoc Nhi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/11/2025
|50.000
|020097048811230700122025eic5116897.37088.070009.UNG HO MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11845105044.MS 2025.317.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11845089169.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11845068479.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|50.000
|5327TPBVJ2QUKU5E.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.064116.04378845201.DANG NGOC PHUONG NHUNG.970423
|23/11/2025
|300.000
|020097048811230640502025Y2l4052609.8871.064047.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|2.000.000
|020097048811230638362025Utvh046086.6173.063833.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN
|23/11/2025
|100.000
|020097048811230638162025HJkT045134.4911.063813.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|50.000
|020097048811230625352025eL0v014486.90651.062532.BUI KHAC THINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|23/11/2025
|200.000
|020097040511230536312025PHXX080509.59515.053631.Vietcombank:0011002643148:Ung ho cho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844893508.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.316 be Truong ngoc nhi.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|260.000
|MBVCB.11844879771.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0721005112392 NGUYEN VO HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844878432.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.315 ba Tran Thi Le.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844873514.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.314 be Vuong ngoc lan.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844858143.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.313 ba Nguyen thi luc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844863482.MS2025 314 be Vuong Ngoc Lan.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11844852883.MS2025 312 anh Vang Van Kham.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11844852389.MS2025 313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11844850014.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9332266666 TRAN HUYNH PHUONG NGOC MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844847330.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1053462959 HO MAI HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|200.000
|MBVCB.11844815063.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1047524491 NGUYEN THI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|30.000
|5327IBT1kJED1NPF.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328096305853.20251123.035446.19036687762016.VND-TGTT-CHU THI HOA.970407
|23/11/2025
|113.575
|020097042211230326062025I3FS225953.21947.032607.ms2025.316
|23/11/2025
|50.000
|0200970488112302495220256zYB871422.11110.024944.UNG HO MS 2025.312 ANH VANG VAN KHAM
|23/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108309900627.20251123.108309900627-0389406001_Ms 2025 316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|100.000
|MBVCB.11844694334.MS 2025.316(be Truong Ngoc Nhi).CT tu 1031033354 NGUYEN NGOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/11/2025
|100.000
|5327TPBVJ2QUEDHS.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.020119.61708111994.VU THI LINH.970423
|23/11/2025
|100.000
|020097048811230131192025q7yZ810796.72851.013116.MS 2025.316 .UNG HO BE TRUONG NGOC NHI , XIN THUONG NIEM A DI DA PHAT
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJEDQ66G.MS 2025.316 - be Truong Ngoc Nhi FT25328443643095.20251123.011341.19029560323017.VND-TGTT-PHAM QUANG HUY.970407
|23/11/2025
|100.000
|5327MCOBB2Q1GAZX.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251123.010920.02101013955533.DAO KHANH TUNG.970426
|23/11/2025
|10.000
|5327IBT1jWMWJDFW.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-231125-01:03:10 157107.20251123.010311.8252337.BUI BINH DANG.970416
|23/11/2025
|200.000
|5327TPBVJ2QUEA1J.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251123.005356.04135241901.NGUYEN THI LAN.970423
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJESN18T.NGO THI HIEN ung ho MS 2025. 316 be Truong Ngoc Nhi FT25328516100105.20251123.004421.19032601469014.VND-TGTT-NGO THI HIEN.970407
|23/11/2025
|500.000
|0200970422112300364420251QKZ992582.34370.003645.UH MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|23/11/2025
|200.000
|5327IBT1kJESR1LU.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25328790306042.20251123.002930.19050219103016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THY.970407
|23/11/2025
|100.000
|020097040511230019402025VR36015580.17175.001937.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan
|23/11/2025
|200.000
|020097040511230014252025G0T9013491.10954.001422.Vietcombank:0011002643148:MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|20.000
|0200970405112423273420250JV9096127.24299.232734.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.215 chi Nguyen Thi My Chi NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|24/11/2025
|25.000
|5328TPBVJ2QGDI4H.MS 2025.318. hungnt6.20251124.231734.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|24/11/2025
|50.000
|020097042211242239172025LIZR500053.50779.223913.ms2025.318 ba Truong Thi Tho
|24/11/2025
|50.000
|5328TPBVJ2QGHHAB.MS 2025.317 Nguyen Hung Manh.20251124.223702.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|24/11/2025
|50.000
|020097042211242235122025BY7R600466.43287.223504.ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|24/11/2025
|300.000
|5328MCOBB2QZULVY.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).20251124.223315.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426
|24/11/2025
|1.000.000
|5328IBT1bJJ5KMQW.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho Ba Truong Thi Tho MS 2025 -318.20251124.221754.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|24/11/2025
|100.000
|020097042211242216192025YOV6473361.97369.221619.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|10.000
|MBVCB.11870392522.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.318(ba Truong Thi Tho).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|5328TPBVJ2QG3DEA.MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).20251124.220818.00251731001.MAI NGOC LY.970423
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1kJEHQ1ZA.Quang Que Anh ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25329880022600.20251124.220412.19033075700020.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE ANH.970407
|24/11/2025
|300.000
|MBVCB.11870265045.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0021001043737 PHAM DINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|2.951.144
|0200970422112421532720251PD2381742.31302.215328.G0642532895860 BUI HUYNH DUC
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11870184345.MS 2025.316.CT tu 0961000024835 BUI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1cWU65H6E.be vuong ngoc lan.20251124.214441.103877073336.TRAN THI HUYEN.970415
|24/11/2025
|30.000
|0200970422112420481720251FQ6187820.79813.204818.ung ho MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|24/11/2025
|30.000
|020097042211242045422025J1FY598760.68347.204539.ung ho MS 2025. 312 anh Vang Van Kham. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|24/11/2025
|500.000
|5328IBT1jWMDW8VZ.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-241125-20:44:23 630156.20251124.204423.243879999.HOANG THI THANH LOAN.970416
|24/11/2025
|20.000
|020097042211242043462025BE5Y231701.59539.204347.gui ms 2025 318
|24/11/2025
|300.000
|MBVCB.11869390453.MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1014422353 NGO BA UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|20.000
|020097042211242034142025JXE9796702.14563.203405.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Truong Thi Tho ms 2025.318
|24/11/2025
|15.000
|MBVCB.11869290971.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.312 (Anh Vang Van Kham).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|500.000
|MBVCB.11869268239.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.318 (Ba Truong Thi Tho).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|500.000
|MBVCB.11869242849.MS 2025.314.CT tu 9973147662 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|020097041511242011562025PYQC254872.6027.201156.ms 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh )
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1aW8CR5EU.MS 2025.316 ung ho be truong ngoc nhi.20251124.200635.360001060000045.NGUYEN THI LIEN .970409
|24/11/2025
|100.000
|020097048811241957482025wzsu666602.33782.195744.MS 2025318 BA TRUONG THI THO
|24/11/2025
|15.000
|MBVCB.11868573863.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.311 (Ong Tran Minh Man).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|150.000
|020097042211241943052025W1UD888497.58224.194301.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1kJE66JIH.MS 2025.317 FT25328824687120.20251124.193559.339888868.TRAN TIEN DAT.970407
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1hW1T33JT.IBFT ung ho ms 2025.316 be truong ngoc nhi.20251124.192246.060210691831.SACOMBANK.970403
|24/11/2025
|100.000
|5328VCBCJ2QGUD6V.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho.20251124.192127.0317041036539.HUYNH THUY DIEM.970454
|24/11/2025
|100.000
|020097040511241904152025G0P0038796.49901.190406.Vietcombank:0011002643148:MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1jWMS74GN.MS2025.317-241125-19:02:59 426955.20251124.190300.10926097.HUA NGOC XUAN TRANG.970416
|24/11/2025
|100.000
|020097040511241902012025JGA9028501.37958.190201.Vietcombank:0011002643148:MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|24/11/2025
|100.000
|0200970405112418175920252T6M015291.94579.181759.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 318
|24/11/2025
|100.000
|02009704221124180634202534I2423341.32188.180635.MS 2025.316
|24/11/2025
|50.000
|MBVCB.11865738972.MS 2025.317.CT tu 9913334452 LE THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1hW1TDDAW.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251124.165025.060284972018.SACOMBANK.970403
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1cWUKTMT5.2025.318 ( ba TRUONG THI THO ).20251124.164447.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
|24/11/2025
|50.000
|5328MCOBB2QTLBMM.Ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).20251124.163047.03101010965538.HOANG VIET.970426
|24/11/2025
|200.000
|020097048811241628012025L5oL846269.52148.162751.UNG HO MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|24/11/2025
|300.000
|020097042211241624242025KEYF529641.33526.162425.Donation 2025.317 UH Em Manh
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1fWG7WA38.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251124.162345.181014849213804.NGUYEN THAI TAN.970431
|24/11/2025
|500.000
|020097048811241615572025sVKm754970.90086.161548.MS 2025317 EM NGUYEN HUNG MANH
|24/11/2025
|50.000
|0200970422112416090620254UC2950356.55203.160907.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2024.316 Truong Ngoc Nhi
|24/11/2025
|1.000.000
|MS 2025.317 (EM NGUYEN HUNG MANH)
|24/11/2025
|1.000.000
|5328IBT1hW1LNA5T.IBFT MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251124.154639.050301111990.SACOMBANK.970403
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11864644691.ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11864623837.ung ho MS 2025.133(em Phan Thuy An).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|50.000
|MBVCB.11864490263.ung ho MS 2025.314( Be Vuong Ngoc Lan).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|50.000
|020097048811241523262025ui7Q385229.28615.152322.UNG HO MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|24/11/2025
|200.000
|020097048811241521192025nScg371688.19031.152110.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|1.200.000
|5328IBT1iWZGH7QB.Ung ho MS 2025 - 317 - 318- 319.20251124.151151.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|24/11/2025
|1.200.000
|5328IBT1iWZGHU9P.Ung ho MS 2025 - 314 - 315- 316.20251124.151040.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|24/11/2025
|100.000
|5328TPBVJ2QEPXVA.Ung ho MS 2025.311 (ong Tran Minh Man).20251124.145124.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|24/11/2025
|50.000
|020097042211241449232025YGYC464024.70874.144924.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|100.000
|5328TPBVJ2QEPEY3.Ung ho MS 2025.260 (be Phan Thanh Minh).20251124.144907.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|24/11/2025
|500.000
|MBVCB.11863936556.ung ho MS 2025.318 ( truong thi tho ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|100.000
|020097040511241446342025I7H3002993.59277.144634.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|24/11/2025
|100.000
|5328TPBVJ2QEPTGR.Ung ho MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).20251124.144621.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|24/11/2025
|100.000
|5328TPBVJ2QE79A3.Ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251124.143501.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|24/11/2025
|100.000
|5328TPBVJ2QE7WME.Ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Manh Hung).20251124.143142.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|24/11/2025
|10.000
|MBVCB.11863429977.Ung ho MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11863312812.MS 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh).CT tu 9358859911 TRAN LE UYEN TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|020097048811241351452025gj0S911290.36180.135136.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|1.000.000
|020097040511241345172025LTQH070202.12146.134513.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.315 TRAN THI LE
|24/11/2025
|400.000
|MBVCB.11863213670.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0101000784058 DUONG NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|MBVCB.11863198463.MS 2025.318.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1kJEGTNDV.MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan FT25328508523559.20251124.133044.19032847120010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1kJEGTJK3.UNG HO MS 2025.317 FT25328779603696.20251124.132724.19035644384011.VND-TGTT-LE MANH TUAN.970407
|24/11/2025
|25.000
|0200970405112413100820255EQ5058748.83805.131008.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.318
|24/11/2025
|200.000
|020097042211241244282025HK1Y341806.85972.124425.VU VAN HAO chuyen tien MS 2025.316 be truong ngoc nhi
|24/11/2025
|100.000
|0200970488112412413020258xCk625580.73717.124126.MS 2025.317
|24/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11862504973.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1024232519 LE TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|10.000
|MBVCB.11862340039.Chuyen tien ung ho.CT tu 9374956772 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1kJEGMCPN.MS 2025.314 FT25328008896832.20251124.122601.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|24/11/2025
|100.000
|020097048811241217592025GMJA505955.68274.121749.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1hW1LD6IN.IBFT Ms 2025.316.20251124.121755.050035703206.SACOMBANK.970403
|24/11/2025
|500.000
|020097048811241210302025ffsl463361.30933.121021.MS 2025318 BA TRUONG THI THO
|24/11/2025
|1.000.000
|020097040511241156052025UPW8083805.54658.115605.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.313 Ba NGUYEN THI LUC
|24/11/2025
|20.000
|5328VCBCJ2QEX8EJ.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.20251124.115101.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|24/11/2025
|20.000
|5328VCBCJ2QEXLPQ.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251124.114737.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|24/11/2025
|500.000
|5328MCOBB2QJLG8U.MS 2025.310 (be Hoang Van Truong).20251124.113846.11001010797889.TRAN BA THANH.970426
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1iWZA7INS.MS 2025 316 be Truong Ngoc Nhi.20251124.113839.121758377.TRUONG NGOC HANH.970432
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1kJEAGICK.MS 2025.316 FT25328053007084.20251124.112247.9093777777.PHAM DUC TIEN.970407
|24/11/2025
|CHUYEN TIEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT25HCM)
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1kJEAIMD7.ung ho ms 2025.316 be truong ngoc nhi FT25328603015218.20251124.105735.7465666666.NGUYEN TUNG LAM.970407
|24/11/2025
|200.000
|020097042211241054092025P1CB812325.30134.105410.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho
|24/11/2025
|200.000
|020097042211241048442025EKZ5265825.3733.104845.UH MS 2025.317 e Nguyen Hung Manh
|24/11/2025
|250.000
|IBVCB.11860697146.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|10.000
|020097044911241032502025wBlS096435.29390.103250.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho, ma GD 100000044403434
|24/11/2025
|250.000
|IBVCB.11860667290.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|MBVCB.11860652098.MAI VAN THI chuyen tien giup ba Truong Thi Tho (MS 2025.318).CT tu 0071001254468 MAI VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|1.000.000
|IBVCB.11860612272.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho dong bao Nam Trung Bo bi thiet hai do mua lu.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|500.000
|020097041511241026252025tsgP425172.156.102626.QR - MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH
|24/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108440006571.20251124.108440006571-0988960850_VO THI MINH THU chuyen tien gop ao quan
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11860581701.MS 2025.318( ba Truong Thi Tho).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1kJE43NAA.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH FT25328793531923.20251124.101542.19034291610016.VND-TGTT-VO THI KIM LIEU.970407
|24/11/2025
|50.000
|0200970422112410131020251807350375.40220.101311.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1kJE4LLRL.Ung ho ms2025.318 FT25328404255199.20251124.100622.2748699999.PHAM VAN THANG.970407
|24/11/2025
|25.000
|MBVCB.11860061363.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1027052679 NGUYEN TAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|150.000
|MBVCB.11860030553.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0991000026893 NGUYEN LE HUYEN TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|50.000
|020097040511240940202025JP7M022327.98572.094020.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN NGOC TRI chuyen tien ms 2025 317 nguyen manh hung
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1jWM2VWS8.UNG HO MS 2025 318 BA TRUONG THI THO-241125-09:32:29 226986.20251124.093230.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1iWZ43S51.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 318 TRUONG THI THO.20251124.092826.247529918.LE THI HOA.970432
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1bJJPK18W.uh e Nguyen Hung Manh 2025.317.20251124.091823.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|24/11/2025
|500.000
|020097048811240916162025B7c5420580.7112.091612.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1kJE4MT1B.ung ho MS 2025.310 be Hoang Van Truong FT25328080643570.20251124.091433.19027479888015.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1hW1HBRPL.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251124.091147.050124124198.SACOMBANK.970403
|24/11/2025
|10.000
|5328IBT1cWUG5MEA.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).20251124.090212.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/11/2025
|200.000
|020097040511240853212025BUX6004772.26549.085321.Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS 2025.318- ba Truong Thi Tho- Bao VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|MBVCB.11859293583.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|1.000.000
|5328IBT1jWM2JAD2.MS 2025318 ba TRUONG THI THO-241125-08:36:54 131378.20251124.083655.21063868.NGUYEN LE MAI THI.970416
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1kJEBN23N.MS 2025315 ba TRAN THI LE FT25328970593463.20251124.083642.19073426054017.VND-TGTT-TO THI MINH PHUONG.970407
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1aW8WEGQU.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251124.083605.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|24/11/2025
|50.000
|MBVCB.11859197748.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0161001747609 DUONG TRONG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11859152051.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.318 ( ba truong thi tho).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|500.000
|020097048811240830032025ccb9165419.51541.082954.MS 2025318 BA TRUONG THI THO
|24/11/2025
|300.000
|020097042211240829032025WDVR740450.49109.082904.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho
|24/11/2025
|200.000
|020097042211240823332025UFRM504350.34028.082334.MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|24/11/2025
|10.000
|020097042211240822252025MH3C948941.29503.082226.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. MS 2025.318 ba Truong Thi Tho
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11858952117.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 9909758387 DO QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1kJEBHY22.Ung ho ba Truong Thi Tho, MS 2025.318 FT25328729056096.20251124.081303.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|24/11/2025
|200.000
|MBVCB.11858854108.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|350.000
|MBVCB.11858833704.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1058295781 LE THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|MBVCB.11858814379.MS 2025.308.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|MBVCB.11858781085.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 9983626286 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|18.000
|MBVCB.11858740836.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.318(ba Truong Thi Tho).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|200.000
|MBVCB.11858386665.Tran Dinh Vu ung ho bao lut mien trung.CT tu 0841000005924 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|300.000
|MBVCB.11858359207.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|100.000
|IBVCB.11858350598.Chuyen tien ung ho ms 2025.318 ba Truong Thi Tho .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1fWG4F8L2.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.20251124.070235.190014849021834.BUI THI HA QUYEN.970431
|24/11/2025
|500.000
|5328IBT1kJEBVF3P.Ung ho MS 2025.318 Truong Thi Tho FT25328510580423.20251124.070107.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11858169274.Dang Van Nhat xin UH MS 5781 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11858085965.NGUYEN MINH DUC ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11858063627.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|2.000.000
|020097042211240643012025UJVJ204544.84295.064252.G0642532880357 TIPHAINE HOANG OANH PHAM
|24/11/2025
|300.000
|5328IBT1kJEB1F41.Ms 2025 317 ung ho em Nguyen Hung Manh FT25328427610115.20251124.060758.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|24/11/2025
|500.000
|MBVCB.11857756666.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh ).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|5.000
|MBVCB.11857728394.Tra Xuan Binh giup ms 2025315.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|100.000
|0200970405112404231920252I8O067270.94808.042319.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.317 em nguyen hung manh
|24/11/2025
|5.000
|MBVCB.11857722353.Tra Xuan Binh giup ms 2025317.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|5.000
|MBVCB.11857723623.Tra Xuan Binh giup ms 2025316.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|5.000
|MBVCB.11857713281.Tra Xuan Binh giup ms 2025314.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|5.000
|MBVCB.11857721609.Tra Xuan Binh giup ms 2025313.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|5.000
|MBVCB.11857712486.Tra Xuan Binh giup ms 2025312.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/11/2025
|500.000
|5328IBT1kJEBQQLE.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi - Chuc be may man manh khoe FT25328114207597.20251124.033838.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
|24/11/2025
|500.000
|0200970405112403351620254S34059311.84483.033516.Vietcombank:0011002643148:Giup em Nguyen Hung Manh MS 2025317
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1kJE5RQEC.Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25328007806674.20251124.021516.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1iWZBNKMK.MS 2025316 be Truong Ngoc Nhi.20251124.021417.90071386.HO THAO LOAN.970432
|24/11/2025
|200.000
|5328IBT1aW8W1839.MS 2025 316 be Truong Ngoc Nhi.20251124.013625.0795222661.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|24/11/2025
|50.000
|5328IBT1kJE5FNRB.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25328451158091.20251124.011822.19028517578013.VND-TGTT-NGUYEN THI UYEN.970407
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1aW8WJ7U2.MS2025 317 Nguyen Hung Manh.20251124.010936.0795222661.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|24/11/2025
|100.000
|5328IBT1kJE5T6RG.MS 2025.317 em Nguyen Manh Hung FT25328768005804.20251124.005122.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|24/11/2025
|100.000
|MBVCB.11857489722.MS 2025 ( be Truong Ngoc Nhi).CT tu 9907200249 NGUYEN KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/11/2025
|150.000
|5328WBVNA2L1YGC2.MS 2025 317 em nguyen hung manh.20251124.000902.102766.HOANG THI THU THAO.970412
|24/11/2025
|100.000
|5328TPBVJ2QEQYII.MS : 2025.317 ( em Nguyen Hung Manh ).20251124.000426.00317768001.LE THAI NHAT.970423
|24/11/2025
|200.000
|020097040511232358522025ECOQ013507.72884.235852.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|25/11/2025
|10.000
|MBVCB.11884517280.Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6JD1IN.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep FT25330075890001.20251126.000756.13325217405012.VND-TGTT-DANG KIM THU.970407
|25/11/2025
|500.000
|5330IBT1iWZFD3TB.MS 2025317.20251126.000623.0797288889.LE NGUYEN HOANG BICH.970432
|25/11/2025
|200.000
|5329TPBVJ2QVV1WI.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251125.235511.09062946500.LAI THI CAM HONG.970423
|25/11/2025
|200.000
|0200970488112523524120255eHA886244.80768.235241.UNG HO MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|25/11/2025
|30.000
|5329IBT1jWM84L4V.MS 2025318 BA TRUONG THI THO-251125-23:47:04 905137.20251125.234704.35728487.NGUYEN MINH THU.970416
|25/11/2025
|20.000
|5329TPBVJ2QVKDXD.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho.20251125.233338.00192537235.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|25/11/2025
|100.000
|020097041511252329102025XHZY800591.56616.232910.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|500.000
|MBVCB.11884363877.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0251001066417 HUA NGOC THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|020097041511252320482025G7em795003.47071.232048.QR - MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|25/11/2025
|50.000
|5329TPBVJ2QVKCLS.ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep.20251125.230747.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|25/11/2025
|100.000
|020097041511252232452025Bcer745712.65762.223245.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11884042795.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0441000733984 NGUYEN THI TO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11884014714.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0201000328784 NGUYEN VAN NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11884002276.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|10.000
|MBVCB.11883995220.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|300.000
|MBVCB.11883975158.MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|500.000
|5329VNIBJ2QVEAUE.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251125.220112.634704060106600.NGUYEN HOANG THAO LY.970441
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11883845577.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0011004259363 TRUONG XUAN QUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11883844275.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9363726105 NGUYEN HOANG KIM LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|020097048811252149462025POJn569103.52581.214946.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1iWZT39ZS.LE TRONG NGHIA chuyen tienMS 2025316 be Truong Ngoc Nhi.20251125.214628.105134932.LE TRONG NGHIA.970432
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1iWZTTL6S.ung ho nchcccl nguyen thi cuc 0774634932.20251125.213727.0774634932.NGUYEN THI CUC.970432
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1kJ6WBMZJ.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25330364554478.20251125.213135.19032442943028.VND-TGTT-TRAN THI HOA.970407
|25/11/2025
|200.000
|5329NAMAA2L1HTDU.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251125.211720.160919955.TRAN TRUNG KIEN.970428
|25/11/2025
|2.000.000
|02009704221125210206202585DR939980.72500.210207.G0642532917331 NGOC YEN BUI
|25/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108611711848.20251125.108611711848-0843529159_MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|25/11/2025
|100.000
|0200970488112520571320251o08291342.49116.205703.MS 2025319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|25/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108610920447.20251125.108610920447-0799069359_Ung ho bua an cho cac em nho gap hoan canh kho khan
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1hW1RH562.IBFT MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh.20251125.204817.0909696724.SACOMBANK.970403
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJ6QX9ID.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25329146801337.20251125.202517.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|25/11/2025
|300.000
|MBVCB.11882660779.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0411001041890 TRUONG MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|28.900
|020097042211252011442025GFCH659771.30623.201135.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep . hdtrung uh
|25/11/2025
|20.000
|020097042211252010382025AJ6Y926341.25242.201039.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Xuan Tiep ms 2025.319
|25/11/2025
|200.000
|0200970488112520102620253VL1985974.22989.201027.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|25/11/2025
|100.000
|020097041511251948212025PWe6334443.12224.194821.MS.2025.317
|25/11/2025
|100.000
|020097041511251941492025QFmV313252.78381.194149.MS.2025.319
|25/11/2025
|100.000
|020097041511251939252025QHCb305165.65655.193926.MS .2025.318
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1jWMIL64B.MS 2025.314 BE VUONG NGOC LAN-251125-19:33:43 531893.20251125.193343.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|25/11/2025
|5.000
|5329IBT1kJ6QMTH7.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep FT25329863687063.20251125.192558.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/11/2025
|5.000
|5329IBT1kJ6QMCQ1.NGUYEN NGOC PHUNG MS 2025.318 ba Truong Thi Tho FT25329125583961.20251125.192355.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/11/2025
|5.000
|5329IBT1kJ6QDHFG.NGUYEN NGOC PHUNG MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25329210970006.20251125.192011.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108600900304.20251125.108600900304-0795064435_MS 2025317 em Nguyen Hung Manh
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11881622469.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1044070693 NGUYEN HOANG THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11881613028.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9345791439 LE THI HANG NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|5.000
|5329IBT1kJ6QSBTH.NGUYEN NGOC PHUNG MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25329389748052.20251125.191641.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|25/11/2025
|100.000
|020097040511251915382025H2VY009189.38569.191534.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.319 Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|100.000
|020097048811251914472025LUWH588183.35160.191447.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|100.000
|020097048811251903452025oBXk504902.73911.190341.MS 2025.319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|25/11/2025
|20.000
|020097042211251855172025TT7G211627.27724.185518.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11881192495.Ung ho MS 2025.319.CT tu 0541000270823 TRUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1iWZLLUAK.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251125.183825.0936105626.HA THI THU NGAN.970432
|25/11/2025
|18.000
|MBVCB.11880925928.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.319(nguyen Xua Tiep).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11880804617.Support flood victims south central Vietnam.CT tu 1060921665 WILLSON NICHOLAS JAMES toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|1.600.000
|5329IBT1bJJ4L5SW.Chou Hsin ju ung ho anh Nguyen Xuan Tiep MS 2025 -319.20251125.180849.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJENUAHE.Ms2025.317 FT25329495876667.20251125.180316.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|25/11/2025
|100.000
|020097041511251803162025mKAl874673.38440.180316.MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|200.000
|020097042211251800032025ZLJ5639102.19885.180005.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|50.000
|020097042211251747572025RM4S396698.46511.174748.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|25/11/2025
|10.000
|0200970422112517383820258WC5286601.85961.173840.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|20.000
|5329IBT1kJENQPEP.U H 2025.303 E Phan Huy Hung FT25329487440723.20251125.173247.19037567662014.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUYNH.970407
|25/11/2025
|500.000
|0200970488112517272820254keu680859.16210.172728.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|300.000
|020097048811251723432025fA2B642093.93001.172343.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|25/11/2025
|50.000
|020097040511251720312025UCLJ016375.73017.172031.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.318 ba Truong Thi Tho
|25/11/2025
|150.000
|5329IBT1hW1XX11K.IBFT MS 2025.318 - ba Truong Thi Tho.20251125.171629.050094019467.SACOMBANK.970403
|25/11/2025
|500.000
|5329IBT1iWZLSI7N.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025315 2025316 2025317 2025318 2025319 moi ma so 100 k.20251125.171531.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11879364784.ung ho ma so 2025.289 be Tran Nhu Y.CT tu 0011004000704 BUI THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|500.000
|MBVCB.11879218061.Ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Manh Hung).CT tu 0071001772108 NGUYEN TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1hW1XTBB8.IBFT ung ho ms 2025.319 anh nguyen xuan tiep.20251125.165913.060210691831.SACOMBANK.970403
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1jWMI11T1.HOANG THIEN LAM XIN UH MS2025.316 BE TRUONG NGOC NHI-251125-16:56:03 167529.20251125.165604.43150017.MAI TUONG VY.970416
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1jWMIJ4HD.HOANG THIEN AN XIN UH MS2025.317 ANH NGUYEN HUNG MANH-251125-16:52:44 159047.20251125.165244.43150017.MAI TUONG VY.970416
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1hW1XH85K.IBFT ung ho ms 2025.318 baf truong thi tho.20251125.164534.060210691831.SACOMBANK.970403
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11878942789.MS 2025.319 Nguyen Xuan Tiep.CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|020097048811251640442025MjgZ232860.28900.164044.UNG HO MS 2025.319 ANH NGUYEN XUAN TIEP NAM MO A DI DA PHAT
|25/11/2025
|50.000
|0200970488112516273120250woF123797.54652.162721.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO. NAM MO A DI DA PHAT
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11878405021.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9928202040 NGUYEN HUY LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|500.000
|MBVCB.11878395172.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0061000263013 DO HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|500.000
|MBVCB.11878376726.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0061000263013 DO HUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXRQGU.TA VAN SON chuyen MS 2025.319 nguyen xuan tiep FT25329323741097.20251125.160301.2552866868.TA VAN SON.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEX34ID.BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho be VUONG NGOC LAN MS 2025.314 chuc be mau khoe FT25329768056154.20251125.155855.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|200.000
|020097048811251558552025NTi9907890.3525.155855.UNG HO MS 2025.319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXFZNK.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho be PHAM THI LINH DAN MS 2025.307 chuc be mau khoe FT25329247190882.20251125.155644.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXF15J.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho be TRUONG NGOC NHI MS 2025.316 chuc be mau khoe FT25329197230072.20251125.155457.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXTGSE.BUI MINH GIA KHANH SN 2012 ung ho NGUYEN HUNG MANH MS 2025.317 chuc em mau khoe FT25329700810823.20251125.155332.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXTJE5.BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho ba TRUONG THI THO MS 2025.318 chuc ba mau khoe FT25329616658920.20251125.155205.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXL4FC.BUI MINH GIA BAO SN 2006 ung ho chi NGUYEN THI MAI MS 2025.291 chuc chi mau khoe FT25329132870721.20251125.155037.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXHNCR.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho anh VANG VAN KHAM MS 2025.312 chuc anh mau khoe FT25329854015004.20251125.154857.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEXHM2A.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho anh NGUYEN XUAN TIEP MS 2025.319 chuc anh mau khoe FT25329400053345.20251125.154702.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1iWZHA4PT.MS 2025-318 ba Truong Thi Tho.20251125.153410.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11877858559.ung ho.MS.2025.319.(anh.Nguyen Xuan Tiep ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11877838264.ung ho.MS.2025.318.(ba.Truong Thi Tho ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|020097041511251522142025CboS293949.17231.152210.ung ho ms 2025.318
|25/11/2025
|200.000
|020097041511251521392025AndP293147.13496.152140.ung ho ms 2025.317
|25/11/2025
|50.000
|5329MCOBB2Q446HI.Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).20251125.152126.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|25/11/2025
|100.000
|020097041511251520292025MbQq288551.7593.152029.ung ho ms 2025.319
|25/11/2025
|100.000
|020097042211251514132025KKE7938984.77615.151404.MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|25/11/2025
|10.000
|5329TPBVJ2QK3XV8.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).20251125.151333.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11877622204.ung ho MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|150.000
|0200970422112515091420257J85201664.53492.150915.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|25/11/2025
|500.000
|5329IBT1fWG662MW.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.20251125.150159.0349488049.LY SI VINH.970431
|25/11/2025
|50.000
|5329TPBVJ2QK9N41.MS 2025.318 Truong Thi Tho.20251125.150053.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1jWMM4T7K.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN-251125-14:58:46 893017.20251125.145846.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1jWMM44H2.MS 2025315 ba TRAN THI LE-251125-14:56:49 888661.20251125.145649.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1jWMM49NI.UNG HO MS 2025.307 BE PHAM THI LINH DAN-251125-14:54:28 883302.20251125.145428.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1aW8SRSZX. MS 2025.317 giup em Nguyen Hung Manh.20251125.145402.040704070021853.LE THI NGOC TRAM.970437
|25/11/2025
|10.000
|0200970449112514531720250uWu676945.78450.145317.Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep, ma GD 100000045013723
|25/11/2025
|100.000
|020097042211251450262025WOOK438166.64787.145027.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1jWMMBBZL.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-251125-14:49:51 873251.20251125.144951.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|25/11/2025
|50.000
|020097042211251444442025M4PD421583.39470.144444.LE THI CAM DUNG chuyen tien MS.2025.314 BE VUONG NGOC LAN
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1kJEX2B7F.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25329324036882.20251125.144438.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1kJEXWLDS.ung ho ma so 2025.318,co Truong Thi Tho FT25329909041002.20251125.143226.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1kJE3NFU8.Ms 2025 319 anh Nguyen Xuan Tiep FT25329153308126.20251125.142554.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|25/11/2025
|1.000.000
|5329IBT1hW1XD1D1.IBFT ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep.20251125.142303.8989.SACOMBANK.970403
|25/11/2025
|200.000
|020097048811251422052025tWv2320298.41967.142205.MS 2025315 BA TRAN THI LE
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11877032353.Ung ho MS 2025.318.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1kJE3RM4B.Ms 2025 318 ba Truong Thi Tho FT25329508708407.20251125.142037.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|25/11/2025
|200.000
|020097048811251418242025C1HX303751.28449.141814.UNG HO MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|25/11/2025
|200.868
|0200970422112514171820255MCG272070.23599.141709.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2025.319. ANH NGUYEN XUAN TIEP. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1jWMM83TM.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO-251125-14:17:18 803887.20251125.141718.6885568.TRINH THI THAO.970416
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11876980433.ung ho MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1iWZHC61U.Ms 2025-319 uh anh Nguyen Xuan Tiep.20251125.141205.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|25/11/2025
|50.000
|020097040511251410262025KL2S022254.95462.141021.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|200.000
|5329TPBVJ2QKVNM9.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.20251125.140905.82821982001.PHAM THI HANG.970423
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1aW8SZSGW.MS 2025.317 em nguyen hung manh.20251125.140347.360001060000045.NGUYEN THI LIEN .970409
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1cWULDXJ5.ung ho MS 2025.317( em Nguyen Hung Manh).20251125.140132.106006815700.PHAM THI THANH.970415
|25/11/2025
|100.000
|02009704221125140039202514QV452996.58280.140039.HOANG TRONG TAN chuyen tien ung ho MS 2025.318 Ba Truong Thi Tho
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1kJE3HCMD.MS 2025.319 FT25329000105350.20251125.135852.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|25/11/2025
|500.000
|5329IBT1kJE3Z725.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25329747638647.20251125.135707.19027965049025.VND-TGTT-NGUYEN THI THU DUNG.970407
|25/11/2025
|27.000
|0200970422112513563420255Y65433803.42585.135635.gui ms 2025 319
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11876769771.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108568172798.20251125.108568172798-0326683902_Ung ho MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep Nam Mo A Di Da Phat
|25/11/2025
|200.000
|0200970488112513514220259fgy184577.23539.135142.UNG HO MS 2025.319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1kJE3EKYI.MS 2025 318 Truong Thi Tho FT25329708270372.20251125.135000.1155668386.DO THI MAI HOA.970407
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1kJE371PC.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho FT25329471134407.20251125.134040.19032726940010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC MINH THU.970407
|25/11/2025
|100.000
|0200970422112513334720257UFZ730078.56474.133348.A DI Da PHAT
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11876523727.Ung ho MS 2025.138 ba Truong Thi Tho.CT tu 0071003484600 PHAM NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1kJE3439C.MS 2025 318 ba Truong Thi Tho FT25329086039849.20251125.133233.19034559710019.VND-TGTT-PHAM THI HIEN .970407
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11876485898.ms 2025316 be truong ngoc nhi.CT tu 0121000851566 HOANG NGOC DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108565841627.20251125.108565841627-0333401496_MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|25/11/2025
|30.000
|MBVCB.11876438705.2025.318 Truong Thi Tho.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|020097042211251324592025GF1Y945497.25151.132500.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.318 ba Truong Thi Tho
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11876424827.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0441000728331 MAI NGOC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1kJE35JI6.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25329195522547.20251125.132201.1414141411.TRAN NGOC DONG.970407
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11876409747.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0451000398665 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11876392016.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 9844866626 HOANG THANH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11876368237.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|68.000
|5329MCOBB2Q4YZK6.MS2025.319 Nguyen Xuan Tiep.20251125.131707.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|25/11/2025
|30.000
|5329IBT1iWZZTXBI.ho MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.20251125.131209.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|25/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108564570070.20251125.108564570070-0822134595_MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|25/11/2025
|500.000
|5329VNIBJ2QKEVCD.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251125.130756.286010296.NGUYEN VUONG MY DUYEN.970441
|25/11/2025
|100.000
|020097048811251307462025YT1G006115.63099.130746.UNG HO MS 2025.319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|25/11/2025
|100.000
|020097042211251306392025WQ8J819382.57883.130640.MS 2025.317 Em Nguyen Hung Manh
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11876240924.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|150.000
|02009704221125130529202564EU826976.53743.130530.Ung ho MS2025.318 Truong Thi Tho
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1aW8SB6LD.UNG HO MS 2025.319 ( ANH XUAN TIEP).20251125.130512.700018077329.LE TUAN LONG.970424
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11876234211.ung ho ms 2025.319(nguyen xuan tiep) .CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|30.000
|5329IBT1kJE3I8AC.MS 2025.318 be Finn ung ho co Tho FT25329984554105.20251125.130435.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11876230498.ung ho MS 2025.318(ba truong thi tho).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1iWZZLYDL.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251125.130300.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJE3MXWZ.ung ho MS 2025.319 FT25329993926807.20251125.130255.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329TPBVJ2QKE889.Ung ho MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).20251125.130031.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1kJE3SDMA.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25329861300808.20251125.124949.6094018688.NGUYEN THI MINH NGOC.970407
|25/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108562290013.20251125.108562290013-0775067786_Ung ho MS 2025316 be Truong Ngoc Nhi
|25/11/2025
|500.000
|MBVCB.11876041193.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0181003391009 BUI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11876029850.ms 2025.318 ba truong thi tho.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11876026047.ung ho ms 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1jWMMWV53.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO-251125-12:45:03 630169.20251125.124504.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|25/11/2025
|70.000
|020097048811251240442025UfDi892742.57456.124044.MS.2025.315 BA TRAN THI LE
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11875907989.MS 2025.319.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|1.000.000
|5329IBT1jWMVNR2A.MS 2025318 ba TRUONG THI THO-251125-12:34:49 610562.20251125.123450.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11875867039.MS.2015.317 (Em Nguyen Hung Manh).CT tu 0991000000682 PHAM THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|20.000
|5329IBT1jWMVNBCL.MS 2025318 ba TRUONG THI THO-251125-12:31:40 603917.20251125.123141.19478861.TRAN THANH SANG.970416
|25/11/2025
|1.000.000
|5329VNIBJ2QKUBQ8.Gui MS 2025.264 anh Truong.20251125.122342.029704060033082.DAO THANH TRANG.970441
|25/11/2025
|20.000
|MBVCB.11875739939.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0341006867838 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|5.000
|5329IBT1kJEFRUS7.Ung ho MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25329541309656.20251125.122159.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|25/11/2025
|5.000
|5329IBT1kJEFRW7G.Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh FT25329527360141.20251125.122101.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|25/11/2025
|100.000
|0200970415112512204020250Isr761131.67281.122040.LE THI THU HUONG ung ho MS 2025.318
|25/11/2025
|500.000
|5329VNIBJ2QK47WB.Gui MS 2025.266 Vuong.20251125.122017.029704060033082.DAO THANH TRANG.970441
|25/11/2025
|5.000
|5329IBT1kJEFX7NE.Ung ho MS 2025.318 ba Truong Thi Tho FT25329480913003.20251125.121951.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|25/11/2025
|500.000
|5329VNIBJ2QK4X51.Gui MS 2025.268 chau Thu Ha.20251125.121642.029704060033082.DAO THANH TRANG.970441
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1kJEF3WB3.MS 2025.318 FT25329110929280.20251125.121518.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1jWMVEE6J.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI-251125-11:25:49 459378.20251125.112550.137105079.TRAN THI THANH TRUC.970416
|25/11/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK 337 (TT24HCM)
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1kJEF1RUD.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25329734060140.20251125.110242.3214686868.LE VIET HUNG.970407
|25/11/2025
|200.000
|020097042211251036552025DLZN747973.33537.103656.ms 2025.317
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1kJETL2Y1.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25329609001745.20251125.103052.19024634586021.VND-TKTT-NGUYEN TIEN LAM.970407
|25/11/2025
|100.000
|020097041511251024072025WX6y410997.74023.102407.DINH NGOC AN chuyen tien giup MS 2025-319 Nguyen van Tiep
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1iWZ662WZ.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2025 319 NGUYEN XUAN TIEP.20251125.095120.247529918.LE THI HOA.970432
|25/11/2025
|200.000
|5329IBT1kJETMXNE.Ung ho anh Nguyen Xuan Tiep, MS 2025.319 FT25329006355623.20251125.094129.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|25/11/2025
|500.000
|5329IBT1kJETMEZS.MS 2025.316 BE TRUONG NGOC NHI FT25329657860482.20251125.094045.19032013591016.VND-TGTT-HOANG THI THU TRANG.970407
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11873505002.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9911999131 TRINH THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11873344582.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0901000097647 NGUYEN THI XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|5329IBT1kJET12KN.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25329603477644.20251125.091655.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|25/11/2025
|50.000
|MBVCB.11873242791.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|250.000
|IBVCB.11873214995.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11873209241.Ung ho MS 2025.319 ( anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|5329WBVNA2L1UKPC.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251125.091051.863555111666.LE DINH PHUONG.970412
|25/11/2025
|200.000
|0200970405112509090020250I87020127.64441.090855.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -2025.319-Anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108538487540.20251125.108538487540-0932705874_MS 2025287
|25/11/2025
|1.000.000
|5329IBT1aW89PH6W.ung ho MS 2025 318 ba truong thi tho.20251125.090115.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|25/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108538476095.20251125.108538476095-0932705874_MS 2025283
|25/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108538146278.20251125.108538146278-0389406001_Ms 2025 317
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11872905069.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11872892944.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|0200970422112508393920259QV2598507.65872.083940.Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11872809682.Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|12.000
|MBVCB.11872741789.LANG THI THUY ung ho 2025.318(ba truong thi tho ).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|300.000
|MBVCB.11872583820.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1hW1FNFCH.IBFT Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep.20251125.080649.0918090120.SACOMBANK.970403
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1aW89SQS5.MS 2025.316(be truong ngoc nhi).20251125.080305.03000014517124.NGUYEN HUY DUC.970440
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1fWGEJD7V.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.20251125.075755.3917.NGUYEN NGOC HAI.970431
|25/11/2025
|500.000
|MBVCB.11872231261.MS 2025.315 (Tran Thi Le).CT tu 0441000722034 NGUYEN THUY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11872222351.Ung ho MS 2025 319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|500.000
|020097042211250744432025UCE6648690.7302.074444.Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|300.000
|020097042211250743272025V4RN585448.4150.074328.Ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|25/11/2025
|300.000
|5329TPBVJ2QGP6CX.ms 2025.319 Nguyen xuan tiep.20251125.072407.01571565001.DUONG LE TUAN.970423
|25/11/2025
|100.000
|IBVCB.11871728759.Chuyen tien ung ho ms 2025.319 Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/11/2025
|20.000
|5329IBT1jWMDHIT1.LE VAN TU UNG HO DONG BAO THIEN TAI A DI DA PHAT-251125-06:56:10 997473.20251125.065610.45810307.LE VAN TU.970416
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11871607198.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9983333282 PHAM NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|50.000
|020097048811250639412025XVs6842960.50974.063931.UNG HO MS 2025.319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|25/11/2025
|100.000
|MBVCB.11871573014.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|020097041511250537322025lfTk729792.87066.053732.ung ho ms 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi)
|25/11/2025
|300.000
|5329IBT1kJEHL2DI.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25329744604303.20251125.052947.19031801261020.VND-TGTT-VU VAN TRUONG.970407
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1hW1F6N5Q.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251125.051933.060296390677.SACOMBANK.970403
|25/11/2025
|200.000
|MBVCB.11871206458.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 9981069272 NGUYEN DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|3.000.000
|MBVCB.11871161013.Trang Le UK ung bo be MS 2025.314(be Vuong Ngoc Lan ).CT tu 1040947504 CHENG YU JUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/11/2025
|100.000
|5329TPBVJ2QGNUVI.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251125.010951.09184832875.LE THUY HUYEN TRAN.970423
|25/11/2025
|100.000
|5329IBT1kJEHBFCI.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25329552480725.20251125.002228.19038866642018.VND-TGTT-PHAN VAN MANH.970407
|25/11/2025
|50.000
|5328IBT1eJJ5RBU7.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251124.235639.1210505852.TRAN VAN THANH .970418
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1jWM5E9LQ.MS 2025318 ba TRUONG THI THO-261125-23:46:10 976881.20251126.234611.45568109.TRAN XUAN THAO.970416
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1kJ6I69SN.Ms 2025.320 Lo Van Phong FT25331810505018.20251126.233553.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1iWHQFCNV.Ung ho MS 2025 320 anh lo van phong.20251126.233434.90748448.PHAM THI THANG.970432
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1aW8PLWB9.MS 2025.320 - em Lo Van Phong.20251126.232224.0915345848.SHBMB.970443
|26/11/2025
|10.000
|020097042211262320472025K2XB259557.11336.232043.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc. hdtrung uh
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897569723.ung ho Ms 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6I7R4A.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25331660429780.20251126.231503.19032695820011.VND-TGTT-DANG THI NGOC ANH.970407
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11897538761.Ms 2025.318( ba Truong Thi Tho).CT tu 0381000541703 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108728813003.20251126.108728813003-0909783063_MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897481407.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0271001068187 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11897479639.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 9777663259 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|80.000
|5330IBT1kJ6IB4HE.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25331015970615.20251126.224242.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|26/11/2025
|300.000
|020097042211262236572025PS31371851.42327.223647.MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|20.000
|MBVCB.11897348724.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|5330TPBVJ2QSJC17.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).20251126.223131.00680327001.TRAN THI THO.970423
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897317455.ms 2025.316.CT tu 0721000603632 TO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11897314389.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0491000414724 BUI THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1iWHQKJX5.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.221431.0916861089.NGUYEN LIEN HUONG.970432
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6I8482.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25331412151190.20251126.221428.19036921451011.VND-TGTT-VU MINH TUAN.970407
|26/11/2025
|20.000
|MBVCB.11897203592.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1048838480 DUONG MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897188257.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 1033947049 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1iWHQ7ERQ.MS 2025 320 LO VAN PHONG.20251126.221123.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11897165389.tam long nho ung ho be ngoc nhi .CT tu 0911000035146 NGUYEN THI ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11897150734.UNG HO MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|30.000
|MBVCB.11897132156.ung ho MS 2025.320(anh Lo Van Phong) - chuc anh som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|020097048811262204232025OvLd305436.68034.220413.MS 2025.320 LO VAN PHONG
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1kJ6IM1TN.MS 2025.320 a Lo Van Phong FT25331513503809.20251126.220249.9996252000.NGUYEN HOANG YEN NHI.970407
|26/11/2025
|100.000
|020097048811262200322025JuHz293383.56571.220032.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6IV88N.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25331060114181.20251126.215921.9326722878.PHUNG LY MUI.970407
|26/11/2025
|500.000
|0200970422112621583620254J9K629907.51473.215837.Ung ho MS 2025320 anh Lo Van Phong. Chuc e mau khoe.
|26/11/2025
|10.000
|MBVCB.11897073336.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|020097048811262156562025tLWr281535.46729.215656.UNG HO MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11897057941.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0231000618132 HOANG LONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|020097044911262154382025hQgc361708.38965.215438.MS 2025320 anh Lo Van Phong, ma GD 100000045720926
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11897036574.MS 2025.320 ( a Lo Van Phong).CT tu 0451000247915 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|020097042211262153482025X4ZY194073.37634.215343.MS 2025.320 LO VAN PHONG
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6I9AM1.MS 2025.317 Nguyen Hung Manh FT25331017608814.20251126.214714.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11896950969.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.319 (Anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11896915478.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.320 (Anh Lo Van Phong).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|0200970415112621403320251U2V669638.97573.214023.MS. 2025.320
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6ICRJW.Ung ho MS 2025.320 Lo Van Phong FT25331499330210.20251126.214030.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11896879705.MS 2015.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0671004108798 NGUYEN CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6I13XT.MS 2025.314 be vuong ngoc lan FT25331001634078.20251126.213624.19033559307013.VND-TGTT-VU THI KHANH LY.970407
|26/11/2025
|100.000
|5330TPBVJ2QS8LTT.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.213502.16266645888.NGUYEN THI LIEN.970423
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1aW8PBE2Y.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.213022.0787079507.DINH VAN TUYEN.970437
|26/11/2025
|40.000
|020097048811262124092025kSjj163363.39775.212404.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1kJ6IQ7BU.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25331472762129.20251126.212347.9919112333.LAM NGOC YEN.970407
|26/11/2025
|300.000
|5330VNIBJ2QSCUBS.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.212313.422704060065275.NGUYEN THU UYEN.970441
|26/11/2025
|300.000
|020097040511262115372025R7RH040796.7954.211537.Vietcombank:0011002643148:MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|300.000
|020097048811262113272025B2dQ118827.99512.211327.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|20.000
|5330TPBVJ2QSMXXG.MS 2025.320 Lo Van Phong.20251126.210659.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6MTY4I.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25330407167566.20251126.210157.19037977626015.VND-TGTT-DANG THI HONG LOAN.970407
|26/11/2025
|100.000
|020097041511262101012025hVXi589124.49966.210102.QR - MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|26/11/2025
|200.000
|020097041511262059012025OWM3584417.42398.205901.MS2025-317( em nguyen hung manh)
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11896368057.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 9357883079 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|5330VNIBJ2QS178C.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.205308.969969336.TRUONG THANH LAM.970441
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11896309230.MS 2025.317 (Nguyen Hung Manh).CT tu 0181003492471 LE THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1bJJ7U7RW.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.203833.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1iWHQ9IJU.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.203635.0325157733.NGUYEN THI YEN.970432
|26/11/2025
|20.000
|020097042211262035092025YOXE438109.39408.203510.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Lo Van Phong ms 2025.320
|26/11/2025
|100.000
|5330TPBVJ2QSBTG7.UH ma so 2025.320( Lo Van Phong ).20251126.202447.00068875001.DO THI XUYEN.970423
|26/11/2025
|100.000
|5330TPBVJ2QSBJEK.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).20251126.202412.00015012001.NGUYEN PHUONG HUY.970423
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11895706404.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 1025564770 TRUONG DUC GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1jWM5W3JY.MS 2025318 ba TRUONG THI THO-261125-20:04:03 662155.20251126.200403.43828907.VU BINH CHANH.970416
|26/11/2025
|100.000
|020097041511262002082025yGtA435895.79381.200208.QR - MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1iWZNNQCT.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.195905.0941609082.DO THI HUYEN MY.970432
|26/11/2025
|50.000
|5330WBVNA2LMAM9B.MS 2025 320.20251126.195805.558555522522.VO DANG THINH.970412
|26/11/2025
|500.000
|5330VNIBJ2QSQVVX.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251126.195535.379029626.HOANG THI LE HANG.970441
|26/11/2025
|300.000
|020097042211261954452025LJMR591899.42507.195440.MS 2025.318 ba TRUONG THI THO
|26/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108712494035.20251126.108712494035-0775067786_Ung ho MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|300.000
|020097048811261951332025okbC713550.25875.195128.MS 2025318 BA TRUONG THI THO
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11895458252.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0071001018592 TRAN THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6MCGN3.MS 2025.318 ba Truong thi Tho FT25330470554038.20251126.194725.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11895364915.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|20.000
|MBVCB.11895365042.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11895364890.MS 2025.320 ( anh Lo Van Phong).CT tu 0421000520564 CUNG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1kJ6M1A3P.ung ho ms 2025 320 anh LO VAN PHONG FT25330066166776.20251126.194424.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|26/11/2025
|50.000
|020097040511261942322025QJOE087790.81449.194227.Vietcombank:0011002643148:MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11895324388.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0421000520564 CUNG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1kJ6MJEY4.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25330825768953.20251126.194147.19033479814011.VND-TGTT-VU VAN HOAN.970407
|26/11/2025
|100.000
|020097040511261921092025F7CM093366.70615.192109.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.320 ung ho anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|100.000
|020097040511261919562025LCLD087938.63698.191956.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.318 ung ho ba Truong Thi Tho
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11894926015.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|020097042211261916412025442X612806.47605.191642.MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1jWMYF9I9.UNG HO ANH LO VAN PHONG - MS 2025-320-261125-19:16:09 563262.20251126.191609.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11894908555.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11894895286.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11894869290.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|020097048811261910382025uh0k483046.15686.191038.NAM MO A DI DA PHAT UNG HO MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|200.000
|020097042211261910282025KW2L476677.14493.191019.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2025 320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1jWMYH3ZC.MAI BA THO XIN UH MS2025.320 LO VAN PHONG-261125-19:00:40 529381.20251126.190040.43150017.MAI TUONG VY.970416
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11894582659.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 1031669667 NGUYEN QUYNH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|300.000
|020097042211261854442025SZ1V864508.31814.185445.MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1iWZNAP1N.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.185358.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1kJ6VAG1E.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25330175947726.20251126.185329.19036648288021.VND-TGTT-PHAM XUAN HAO.970407
|26/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11894368136.TRITHUY ung ho dong bao mien Trung.CT tu 0011000754301 NGUYEN DAI TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|020097040511261838032025E70N091574.41313.183753.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.320 Lo Van Phong
|26/11/2025
|500.000
|020097048811261833542025jbUp268746.16927.183354.MS 2025318 BA TRUONG THI THO
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11894079402.MS 2025.318 ( ba Truong Thi Tho).CT tu 0071003083891 NGO THUC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11894007710.customer ms 2025.313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330VNIBJ2QX6X2Q.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251126.180847.041945691.NGUYEN HA TRANG.970441
|26/11/2025
|200.000
|5330VNIBJ2QX6K75.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.180825.041945691.NGUYEN HA TRANG.970441
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11893741427.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2025.314(vuong ngoc lan).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|020097048811261803472025Qrq4089156.55116.180348.MS 2025319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11893727073.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2025 .312(vang van kham).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11893699783.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien Ms 2025.318(truong thi tho) .CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11893690135.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2025.319(nguyen xuan tiep).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11893669623.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2025.317(em nguyen hung manh).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1iWZN2QKA.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.175133.0913061083.HA VU THANH HIEN.970432
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1kJ6DHK39.LUU HOANG LINH ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25330369954252.20251126.174425.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6DHDFP.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25330511019011.20251126.174327.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|26/11/2025
|2.000.000
|5330IBT1jWMY87MR.MS 2025320 anh Lo Van Phong-261125-17:30:31 318907.20251126.173031.46693677.VAN NGOC PHUONG ANH.970416
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6DAJZS.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25330890489149.20251126.172639.19036091853014.VND-TGTT-TRAN DANG KHOA.970407
|26/11/2025
|100.000
|020097048811261723562025fH6t811362.13208.172356.QUE HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|26/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108694011531.20251126.108694011531-0795064435_MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|33.333
|MBVCB.11892818879.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1046476034 VU THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1aW8UDX1D.MS 2025.320(anh Lo Van Phong).20251126.171109.000004339591.CHAU MY NGOC.970440
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11892733578. MS 2025.316.CT tu 7987077777 VO THI NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11892659899.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0081000835897 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6DDTFD.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25330916804108.20251126.170215.19022284281017.VND-TGTT-DO THI DIEU HUONG.970407
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1dJPZVRI1.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 314 315 316 317 318 va 319.20251126.165947.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1fWGTBH99.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.164855.170214849034780.HA THI CAM LIEN.970431
|26/11/2025
|100.000
|5330TPBVJ2QXSI8M.MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251126.163603.03579985501.LUONG THI HUYEN.970423
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11892226469.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11892197481.MS 2025.296 ( em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11892163819.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11892131053.MS 2025.307 (be Pham Thi Linh Dan).CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11892078105.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0071001457125 PHAM THI HONG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1kJ6SZ5N3.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25330011061645.20251126.161714.19037270926012.VND-TGTT-HOANG THI HUONG THUY.970407
|26/11/2025
|30.000
|5330IBT1kJ6S6NJQ.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25330896840305.20251126.161546.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|26/11/2025
|100.000
|5330TPBVJ2QXKDYN.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.155045.00055371001.NGUYEN LU MINH HIEN.970423
|26/11/2025
|20.000
|5330IBT1hWCW136C.IBFT DOAN THI kimkkhoaguoilovanphong.20251126.155009.070130199273.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|2.000.000
|020097040511261549312025J0XX008928.85709.154931.Vietcombank:0011002643148:MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11891519273.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 9978391390 BUI THI MY NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6SUS83.Ung ho nchcccl Thu thuy 0373217321 FT25330012595755.20251126.154215.19021648360019.VND-TGTT-DANG THI THU THUY.970407
|26/11/2025
|100.000
|5330MCOBB2QGTK2F.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.153301.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1iWZRSC6Y.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.152841.204573085.PHAN QUE ANH.970432
|26/11/2025
|100.000
|020097042211261526392025OJS8755542.74041.152640.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11891278690.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 1046106570 MAI XUAN KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1iWZR95TS.MS 2025 318 ba Truong Thi Tho.20251126.152514.176465794.LAM MY HANG.970432
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1kJ6S9F9E.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25330190170128.20251126.152310.19036283634014.VND-TGTT-PHAM HONG PHUONG.970407
|26/11/2025
|80.000
|5330TPBVJ2QXE7VW.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).20251126.152138.00009390001.BUI SON TUNG.970423
|26/11/2025
|100.000
|020097041511261508072025MNpw406725.86260.150802.QR - VU THU HA chuyen tien
|26/11/2025
|300.000
|5330NAMAA2LM2CQP.MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh.20251126.150750.917031382900001.NGUYEN THY MAN.970428
|26/11/2025
|200.000
|020097041511261503332025un20392756.64272.150324.QR - MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1iWZRW3KA.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.150000.19890888.PHAM MANH TUNG.970432
|26/11/2025
|200.000
|020097040511261445342025MSF4039544.84567.144534.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 318 ba Truong Thi Tho
|26/11/2025
|200.000
|0200970405112614435720257H59033380.77591.144357.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1jWMPG6N3.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG-261125-14:42:01 929793.20251126.144201.34905359.NGUYEN THU HOA.970416
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11890667881.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0581000753548 LE THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|020097048811261434042025rGbY712674.35418.143404.UNG HO MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1hWCQT8R7.IBFT MS 2025.318 ba truong thi tho.20251126.143310.060307694916.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ69ET7H.MS 2025. 320 FT25330734379295.20251126.142815.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1cWURP5SW.NGUYEN DONG THAP chuyen tien ung ho MS 2025.281 be Nguyen Van Minh.20251126.142300.101868066268.NGUYEN DONG THAP.970415
|26/11/2025
|500.000
|020097042211261421072025MQPR528532.83544.142108.Donation MS2025.318 Ba Truong Thi Tho
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1cWURUN7K.NGUYEN DONG THAP chuyen tien ung ho MS 2025 310 be Hoang Van Truong.20251126.141925.101868066268.NGUYEN DONG THAP.970415
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1kJ694UMN.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25330350322265.20251126.140852.8575812888.TRUONG NGOC HOANG OANH.970407
|26/11/2025
|300.000
|020097048811261405562025YJcP568173.20981.140556.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|26/11/2025
|150.000
|5330IBT1jWMPY3JF.MS 2025320 anh Lo Van Phong-261125-14:05:43 857178.20251126.140543.23401587.PHAN THANH HUYEN VY.970416
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11890332381.ung ho.MS.2025.320.(anh. Lo Van Phong ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|1.600.000
|5330IBT1bJJG5RKE.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Lo Van Phong MS 2025 -320.20251126.140352.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1jWMPY517.MS 2025318 ba TRUONG THI THO-261125-14:02:29 850813.20251126.140229.10467747.NGUYEN THI KIM NHUNG.970416
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11890305265.ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11890257697.TRAN THI BACH LOAN chuyen tienMS 2025.302 Lo Van Phong.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|020097042211261356572025UKNN979915.87436.135658.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.320 lo van Phong
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1kJ69PTM6.Ms 2025.304 phan thi tho FT25330799692282.20251126.135601.19030323692014.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1kJ69UKCK.MS 2025.320 Anh Lo Van Phong FT25330056306300.20251126.135138.19033369643017.VND-TGTT-VO NGOC HUYNH NHU.970407
|26/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108675500506.20251126.108675500506-0854076607_MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ698GTS.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25330806709411.20251126.134747.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1aW88MFU4.MS 2025.320 ( ANH LO VAN PHONG).20251126.134632.700018077329.LE TUAN LONG.970424
|26/11/2025
|50.000
|5330VNIBJ2QXZZXX.Ung ho MS 2025.320 (Anh Lo Van Phong).20251126.134530.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1hWCQKRYE.IBFT MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.134339.060260060662.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|100.000
|0200970488112613424520256Kbz456387.32974.134245.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|100.547
|020097042211261339052025G6LR503128.20170.133906.ms2025.320
|26/11/2025
|200.000
|020097048811261338382025JHWB436617.18309.133828.2025.320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|150.000
|5330IBT1bJJGY2KJ.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.133829.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11890032021.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11890029050.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|020097040511261331152025PPTM088629.90622.133115.Vietcombank:0011002643148:ms2025. 320 Lo Van Phong
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11889996743.MS 2025.320.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1kJ69SAYW.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25330580553475.20251126.132846.19850094133011.VND--NGUYEN THI PHUONG.970407
|26/11/2025
|200.000
|020097048811261327212025NyWF385665.75959.132721.TRAN NGHIA BINH UNG HO MS 2025.320 LO VAN PHONG
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11889926179.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.320 ( lo van phong).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|10.000
|5330IBT1kJ6991U5.ung ho ms 2025.320, anh Lo Van Phong FT25330470218108.20251126.132304.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/11/2025
|1.000.000
|020097048811261321232025K1Vd359888.56109.132123.NGUYEN THI NGOC NHO CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025.320 LO VAN PHONG
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1jWMPMJYQ.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO-261125-13:19:33 770067.20251126.131933.20607517.MAI THI THANH NGA.970416
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1kJ69CAN6.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25330238476012.20251126.131718.19827570629010.VND--TRAN GIA HOANG.970407
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11889842399.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 1045986364 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11889753971.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 0251002696440 LUU QUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|5330MCOBB2QE6M85.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.130448.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|26/11/2025
|20.000
|020097042211261304412025M169582615.94633.130436.MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ69QHUC.Ung ho MS 2025.320 FT25330724025090.20251126.130306.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|26/11/2025
|50.000
|020097048811261258292025KUDU256462.68968.125829.UNG HO MS 2025.320 ANH LO VANPHONG
|26/11/2025
|100.000
|020097048811261250172025tKWA217970.40225.125017.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|26/11/2025
|100.000
|020097048811261249172025Hzgn213182.35575.124907.MS 2025.319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|26/11/2025
|100.000
|0200970488112612483220251sK1209273.32925.124832.MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|300.000
|5330TPBVJ2QXFBFL.ms 2025.317.20251126.124135.90907636318.LY VINH HOA.970423
|26/11/2025
|20.000
|MBVCB.11889486465.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1025594700 DO DINH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|300.000
|5330TPBVJ2QXFQ92.ms 2025.316.20251126.124046.90907636318.LY VINH HOA.970423
|26/11/2025
|50.000
|5330TPBVJ2QX8PIT.MS 2025.319 Nguyen Xuan Tiep.20251126.123813.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|26/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11889388111.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0531002467608 LUU MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11889118444.MS 2005.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0071003073789 LE THI PHUONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1kJ624RZ4.MS 2025.320 FT25330921348637.20251126.121220.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1hWCQUWHE.IBFT MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.121213.060256154172.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|1.000.000
|5330IBT1kJ6246AW.NGUYEN KHAC DUNG chuyen Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25330550906007.20251126.121140.11421455589018.VNDA-TGTT-NGUYEN KHAC DUNG.970407
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11888838425.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0031000446995 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|020097042211261153022025AWS7876678.67652.115303.MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11888459100.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|MBVCB.11888468984.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1035843529 NGUYEN VAN MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11888456282.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11888453357.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11888440775.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ62QEZ2.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho FT25330951663933.20251126.112050.19033258373010.VND-TGTT-NGO THIEN THAO.970407
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6CRGY3.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25330976335902.20251126.111442.19030432039886.VND-TGTT-BUI HAI BINH.970407
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6CRIWN.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2025.320 FT25330415604700.20251126.111355.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11888244701.HUA THU HUYEN ung ho ms 2025 320 Lo ban Phong.CT tu 0981000409298 HUA THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11888219407.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1028246068 NGUYEN TRUNG DINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11888227494.MS 2025.318(ba Truong Thi Tho).CT tu 0071002372134 NGUYEN THI THU TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|20.000
|5330IBT1hWCQCRXL.IBFT Thikhoaguoianhntuyensuan Tip.20251126.110949.070130199273.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6C3HCH.Ms 2025.315 FT25330893593490.20251126.110933.19032761423010.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11888150429.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0071001300041 VO THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6CT3LP.Ms 2025.317 FT25330600030503.20251126.110407.19032761423010.VND-TGTT-PHAM THI PHUONG.970407
|26/11/2025
|20.000
|MBVCB.11888144402.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1029721554 LE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1bJJG1TYC.ung ho MS 2025320 Lo van phong.20251126.105604.60853.PHAN MY HUE.970448
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1iWZ3Z85A.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.105332.82619868.PHAM VAN DUC.970432
|26/11/2025
|50.000
|5330MCOBB2QETFNC.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).20251126.105039.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|26/11/2025
|500.000
|5330MCOBB2QEJ922.Ung ho Em Nguyen hung Manh ..20251126.104639.50001010970636.TRANG THI KIM CUC.970426
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11887836455.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.320 anh Lo van phong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|0200970405112610392120252YKB015191.86392.103916.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms 2025.320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1jWMU78UZ.UNG HO MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG-261125-10:37:51 437870.20251126.103751.43685487.VO THI THU SUONG.970416
|26/11/2025
|1.000.000
|5330IBT1jWMU7IDP.UH EM LO VAN PHONG MS 2025 320-261125-10:37:36 437322.20251126.103737.7788968.TRAN THI TUYET.970416
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11887778179.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.319 anh Nguyen xuan tiep.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11887747176.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.318 ba Truong thi tho.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11887692752.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.317 em Nguyen hung manh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11887663276.ung ho MS 2025.320 ( anh Lo Van Phong).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1iWZ34PXA.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.101533.6026520121982.TRUONG MINH HANH.970432
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1kJ6C8SSZ.Ung ho MS 2025.318 ba Truong Thi Tho FT25330576081040.20251126.101333.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ6CVB91.NGUYEN THU TRANG ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25330635711046.20251126.100517.19033906585010.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11887284157.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0011003708254 DONG THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1jWMUP695.UNG HO MS 2025 320 ANH LO VAN PHONG-261125-09:49:00 338719.20251126.094900.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1kJ6C1UCA.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25330058819370.20251126.094602.19037259096016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH BINH.970407
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11887138539.MS 2025.320.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1jWMUUAAI.UNG HO MS 2025 319 ANH NGUYEN XUAN TIEP-261125-09:40:22 321996.20251126.094022.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|26/11/2025
|100.000
|5330VNIBJ2QVP4X4.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.093757.601704060760423.TRUONG THUY LIEN.970441
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11887038255.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|020097048811260931022025H771054421.92010.093102.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|200.000
|MBVCB.11886994482.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1016804562 NGUYEN LAM UYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1iWZ3MPAL.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.093008.0907273589.LUONG HOANG VY.970432
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1aW8ISCCF.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.092902.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|26/11/2025
|200.000
|0200970488112609282520253akp041590.80921.092820.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|26/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11886958372.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|1.000.000
|5330IBT1aW8I9E5J.UNG HO MS 2025.320 (ANH LO VAN PHONG).20251126.092602.700004652380.LY THU PHONG.970424
|26/11/2025
|300.000
|5330IBT1hW1NLWTT.IBFT MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.092559.060023053201.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|200.000
|020097042211260922092025QQ8D184467.58159.092205.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1iWZ3VJ23.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 320 LO VAN PHONG.20251126.092209.247529918.LE THI HOA.970432
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11886805486.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0251002678783 NGUYEN THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330NBVAF22R3GLJ.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep Chuc Anh Mau Lanh Benh.20251126.091429.101951154777.HONG HUNG.970419
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11886780434.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 9934076828 NGUYEN THI QUY LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|020097048811260902562025trNb917761.89351.090256.MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|100.000
|5330NAMAA2L1N9RV.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.090115.0796922026.NGUYEN VINH AN.970428
|26/11/2025
|100.000
|5330NAMAA2L1NV6Q.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.085450.100101046800001.HUYNH THI HUONG TRANG.970428
|26/11/2025
|50.000
|5330MCOBB2QW7FRT.Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).20251126.085402.03101010965538.HOANG VIET.970426
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1kJ61A9DW.Giup ma so 2025.320 FT25330899026140.20251126.084637.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|26/11/2025
|15.000
|MBVCB.11886462436.2025.318( Ba truong thi tho).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11886437558.VU NGAN BINH chuyen tien ung ho MS2025.320 (anh lo van phong).CT tu 0011002055056 VU NGAN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ61BNXD.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25330123395647.20251126.084233.19035982036010.THAI DOAN LONG.970407
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ61BCC2.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25330861477922.20251126.083931.19050219103016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THY.970407
|26/11/2025
|200.000
|020097048811260838292025puT1800703.9460.083819.MS 2025 320 LO VAN PHONG
|26/11/2025
|500.000
|020097048811260837402025YKrj796757.6642.083740.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1hW1N7NN1.IBFT ung ho MS 2025.320 anh LO VAN PHONG.20251126.083547.060015086419.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|200.000
|0200970488112608330420256Bwq775057.92980.083305.MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|26/11/2025
|500.000
|020097048811260825182025J38Y738699.69363.082518.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|26/11/2025
|100.000
|5330IBT1hW1NGZTZ.IBFT Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong.20251126.082233.0918090120.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1kJ618JI3.Ung ho anh Lo Van Phong, MS 2025.320 FT25330948962209.20251126.082202.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|26/11/2025
|500.000
|MBVCB.11886150765.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0381000388488 NGUYEN HUYNH DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|50.000
|5330IBT1hW1NGQTQ.IBFT ung ho ms 2025.320 anh lo van phong.20251126.081428.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11886061231.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0721000585543 LE MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|30.000
|MBVCB.11886058533.MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|020097040511260808022025YO2V078198.18714.080802.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 316
|26/11/2025
|18.000
|MBVCB.11886031379.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat- Uh MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|250.000
|5330IBT1fWGHX4EX.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251126.080617.0102304409.TRINH NHAN HOANG KHAI.970406
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1iWZF3QA8.Ms 2025-320 uh anh Lo Van Phong.20251126.080536.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|26/11/2025
|100.000
|020097042211260800072025FZ51878303.96288.080008.MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11885930588.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|200.000
|5330IBT1fWGH37PA.ung ho maso 2025.320 (lo van hong).20251126.075815.19011979.TRUONG THI MINH HANH.970431
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1kJ612PY3.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25330028436610.20251126.075748.19030330777017.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH KHANH QUYEN.970407
|26/11/2025
|100.000
|020097042211260757222025EUNZ134960.88598.075718.MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|26/11/2025
|300.000
|MBVCB.11885920669.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|020097040511260755502025OECZ030920.83755.075550.Vietcombank:0011002643148:MS 2025320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|200.000
|020097040511260748312025BU6A002866.64357.074831.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS-2025.320-anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|300.000
|020097042211260746212025FKQQ419194.58278.074621.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|26/11/2025
|100.000
|5330TPBVJ2QV36LZ.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.072932.02079387501.HUYNH THUY NGOC THUY.970423
|26/11/2025
|20.000
|5330IBT1hW1NY569.IBFT Thikhoaguoibarrtruongthitho.20251126.072042.070130199273.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11885411622.ung ho ms 2025.318 ( truong thi tho ).CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|100.000
|IBVCB.11885289895.Chuyen tien ung ho ms 2025.320 anh Lo Van Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/11/2025
|200.000
|5330VNIBJ2QV9EZC.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.064907.386959415.VU THI VUI.970441
|26/11/2025
|1.000.000
|020097048811260644312025YFWF219146.6536.064431.XIN UNG HO MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|26/11/2025
|50.000
|020097042211260640452025NG96767401.99294.064046.ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|26/11/2025
|100.000
|020097048811260638282025O7MT195954.96029.063823.MS2025.320
|26/11/2025
|100.000
|MBVCB.11885106020.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/11/2025
|500.000
|5330IBT1iWZF58KB.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251126.052406.0797288889.LE NGUYEN HOANG BICH.970432
|26/11/2025
|5.000
|MBVCB.11884885842.Tra Xuan Binh giup ms 2025319.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/11/2025
|5.000
|MBVCB.11884880232.Tra Xuan Binh giup ms 2025318.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/11/2025
|1.000.000
|5330IBT1hW1NMMQQ.IBFT MS 2025.314 be Vuong Ngoc Lan.20251126.051513.050046516238.SACOMBANK.970403
|26/11/2025
|100.000
|020097040511260116002025JP26040026.41692.011600.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 319
|27/11/2025
|100.000
|0200970422112723414520253AWX268738.30223.234146.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ67VP1F.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25332100301904.20251127.233854.19028421569013.VND-TGTT-LAI PHUONG HUYEN.970407
|27/11/2025
|35.000
|020097042211272338492025HGP5641341.27399.233850.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108839536500.20251127.108839536500-0902199175_MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|0200970422112723052320258Z8G843934.85466.230524.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|27/11/2025
|500.000
|0200970422112723012420252FHE569120.77642.230119.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|500.000
|MBVCB.11910675458.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0071000927042 NGUYEN THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ67CH9S.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332543476647.20251127.225812.8575812888.TRUONG NGOC HOANG OANH.970407
|27/11/2025
|20.000
|5331IBT1kJ67CB9N.ung ho MS 2025 321 anh NGUYEN NHAT HAO FT25332562654948.20251127.225617.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|27/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11910629200.MS 2025.293 bes Thao Thi Dua.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|020097041511272251422025pGjU478881.64398.225142.ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|50.000
|020097042211272246462025JZY9938484.53921.224641.ms2025.321 Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11910589874.Ung ho MS2025.321(anh nguyen nhat hao).CT tu 0381002773452 TRUONG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11910560658.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ67JWT7.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332498868346.20251127.223951.19037021259014.VND-TGTT-TRAN HUU TAI.970407
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1hWC9QDB8.IBFT Ms 2025.316.20251127.222225.020073141916.SACOMBANK.970403
|27/11/2025
|10.000
|MBVCB.11910424228.uh ms 2025.321 anh nguyen nhat hao - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6GRD1U.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong. Cam on FT25332303126558.20251127.221759.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|27/11/2025
|300.000
|5331TPBVJ2Q3YA6J.MS 2015.316 ( be truong ngoc nhi).20251127.221537.29797979799.NGUYEN THI MY HANH.970423
|27/11/2025
|20.000
|5331IBT1kJ6G3Y48.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho FT25332191583037.20251127.220905.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|27/11/2025
|10.000
|MBVCB.11910326578.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.321(anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11910299070.ungho ms 2025.320 anh lo van phong.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|020097041511272201442025bk03420441.51289.220144.QR - MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|500.000
|MBVCB.11910244666.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0071001794883 PHAM TRONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11910211888.NGUYEN VAN TRUNG chuyen tien giup Hao.CT tu 0511003887336 NGUYEN VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11910152075.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0011002688054 HOANG KIM CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1bJJE7RIW.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao) .20251127.213801.1470101518710008.TRAN NGUYEN PHUC HAU.970429
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6G7993.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332736200804.20251127.212944.19074252774011.VND-TGTT-NGUYEN THAO NHI.970407
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11909931142.ms2025.321.CT tu 0031000297044 PHAM THI MAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|0200970488112721252520259o2x800654.33612.212519.UNG HO MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|60.000
|5331IBT1kJ6GAFHQ.MS 2025.311 ong Tran Minh Man FT25332496522271.20251127.212450.687767896789.Le Thi My Linh.970407
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11909804368.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1021000020178 BUI DANH PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331VCBCJ2Q9P3VB.ung ho MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep.20251127.205945.0737041000030.TRAN SON DIEM SUONG.970454
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6GIV98.Ms 2025 316 be Truong Ngoc Nhi FT25331579054062.20251127.205443.19034663710012.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE ANH.970407
|27/11/2025
|400.000
|020097042211272040372025HTND994068.49650.204037.Donation MS 2025321 Anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|28.000
|020097042211272032332025ZVX8677331.12254.203228.gui ms 2025 321
|27/11/2025
|50.000
|020097042211272026052025VU79593786.82086.202606.NGUYEN THI HANG ck ung ho MS:2025.321 nguyen nhat hao chay than
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11909111708.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0301000353787 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|20.000
|020097042211272021182025IEFV525606.58556.202119.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Nhat Hao ms 2025.321
|27/11/2025
|200.000
|020097042211272013572025CP75930129.23078.201348.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11908959280.ung ho MS 2025.321 ( nguyen nhat hao).CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|0200970422112720123820252J0H963030.15758.201239.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11908889399.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.318 (Ba Truong Thi Tho).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|020097048811272006202025eUWF424153.83829.200610.UNG HO MS 2025.321 , ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|500.000
|020097048811272006022025Bkkh422683.82995.200556.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|500.000
|MBVCB.11908752106.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho.CT tu 9907962294 NHU LY DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11908673761.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.321 anh Nguyen nhat hao.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|020097048811271953442025z225357723.21703.195344.LE THI HUNG CHUYEN TIEN MA SO 2025.317 EM NGUYEN HUNG MANH
|27/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11908639716.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1056518342 HUYNH MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|020097048811271951252025ru2L345022.10069.195125.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|100.000
|0200970422112719413620252M51856909.59118.194137.MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|27/11/2025
|100.000
|5331VNIBJ2Q9I2CF.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251127.193759.045704060072492.NGUYEN THUY OANH.970441
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11908342609.ung ho ms 2025.320 anh lo van phong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11908258818.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1hWC25QES.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.192359.070141287050.SACOMBANK.970403
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11908132938.Ung ho MS 2025.321 ( anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11908119192.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1049147703 NGUYEN VU PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1aW84G475.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.191944.0352118728.DO THI KIM ANH .546034
|27/11/2025
|1.000.000
|5331IBT1hWC2YV2D.IBFT Ms2025.299 tranvanhao.20251127.191821.028422022004.SACOMBANK.970403
|27/11/2025
|1.000.000
|5331IBT1hWC2Y1L3.IBFT Ms2025.300 nguyen van loi.20251127.191711.028422022004.SACOMBANK.970403
|27/11/2025
|100.000
|020097042211271915552025G2OE544928.24684.191556.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi
|27/11/2025
|50.000
|020097042211271914002025AVRA984277.13627.191401.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|27/11/2025
|100.000
|020097048811271906562025Tnc0078959.75624.190646.UNG HO MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|300.000
|020097044911271905262025sVAp470763.68010.190526.MS 2025320 anh Lo Van Phong, ma GD 100000046125352
|27/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11907656249.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11907632266.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0561000586629 DANG MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11907456814.ung ho MS 2025.321 ( anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0281000446826 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.000
|020097042211271831102025LGWW958771.75588.183111.MS 2025.315 be Vuong Ngoc Lan
|27/11/2025
|100.000
|020097042211271829582025B4D3134748.69250.182959.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|1.600.000
|5331IBT1bJJED9HA.NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Nhat Hao MS 2025 -321 . Chuc con mau khoe.20251127.182354.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11907117947.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11907062273.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0041000344945 ONG ICH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|55.000
|020097042211271806102025AK7P130548.30912.180611.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI. hdtrung uh
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11906903556.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|18.000
|MBVCB.11906841417.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11906558801.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0251001098617 CAO NGOC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11906539118.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1026387322 HUYNH MAI KIM TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331VNIBJ2Q9K1S6.Ms 2025: 321.20251127.174219.907762233.PHAM QUOC CUONG.970441
|27/11/2025
|200.000
|020097042211271742072025IQRA967204.85519.174208.Ung ho MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh
|27/11/2025
|50.000
|5331TPBVJ2Q9KBCC.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251127.174138.00005153605.NGUYEN THI THUY VAN.970423
|27/11/2025
|200.000
|020097042211271741002025WN4V311746.79093.174101.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11906293530.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 1059640240 TRAN THI KIM XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ641DEE.Ung ho ms 2025.321.anh nguyen nhat hao FT25331673208012.20251127.172635.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|27/11/2025
|500.000
|MBVCB.11906205734.ung ho MS 2025.133 e Phan Thuy An.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|0200970488112717094020256LEL282544.78871.170941.MS 2025.316 CHUC BE TRUONG NGOC NHI KHOE MANH BINH AN
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1jWMAVPK6.HO TRO ANH NGUYEN NHAT HAO - MS 2025-321-271125-17:07:41 280474.20251127.170741.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11905786316.ung ho ms 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|0200970422112716560020255EGP979669.98828.165601.MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6BI494.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25331901580047.20251127.162254.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|27/11/2025
|500.000
|5331IBT1aW8BY1DH.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO.20251127.155502.0366550369.NGUYEN THI DAO.970424
|27/11/2025
|300.000
|020097048811271549382025FDlo813896.38537.154938.NGUYEN HOANG TUAN CHUYEN TIEN MS 2025.304 CHI PHAN THI THO
|27/11/2025
|300.000
|020097048811271547572025ddM8805187.29477.154757.NGUYEN HOANG TUAN CHUYEN TIEN MS 2025.303 EM PHAN HUY HUNG
|27/11/2025
|120.000
|0200970488112715300320255xzV716438.41106.153003.MS 2025319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|27/11/2025
|500.000
|5331IBT1kJ65HF1I.Ung ho MS 2025.321 Nguyen Nhat Hao FT25331970838445.20251127.152913.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|27/11/2025
|500.000
|5331TPBVJ2Q9FS3W.VU LE ANH MINH ck ung ho NCHCCCL.20251127.152515.02505304003.VU LE ANH MINH.970423
|27/11/2025
|50.000
|5331TPBVJ2Q9FSQR.MS 2025.321 Nguyen Nhat Hao.20251127.152451.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1iWH1LSAF.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251127.152037.0833997753.TRAN ANH QUOC CUONG.970432
|27/11/2025
|300.000
|5331IBT1kJ65EWA3.Ms 2025 321 anh Nguyen Nhat Hao FT25331362689941.20251127.151728.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|27/11/2025
|469.000
|5331TPBVJ2Q98H1D.Katie ung ho MS 2025.321 anh nguyen nhat hao.20251127.151005.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|27/11/2025
|10.000
|5331TPBVJ2Q98S5Y.MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251127.150854.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1jWM4638N.UNG HO MS 2025.321 NGUYEN NHAT HAO-271125-15:04:13 005125.20251127.150413.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|27/11/2025
|200.000
|020097048811271504052025RV8x593501.16233.150405.UNG HO MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ65B3I4.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25331029118541.20251127.150117.19035481213011.VND-TGTT-BUI PHUONG ANH.970407
|27/11/2025
|100.000
|5331TPBVJ2Q9C6FP.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251127.145520.00810123418.VO TRIEU THANH THAO.970423
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ65YPL4.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25331970140813.20251127.145316.3217081998.NGUYEN THI NGUYET ANH.970407
|27/11/2025
|500.000
|MBVCB.11904009266.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0011004405006 HA HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|020097048811271428492025pjco470660.63272.142849.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108787200057.20251127.108787200057-0931994551_MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|02009704051127142601202549AM084343.51735.142601.Vietcombank:0011002643148:MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11903701980.MS 2025.321.CT tu 0601000152955 DANG VAN TAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11903671737.HUYNH MINH QUANG chuyen tien ung ho MS 2025 321 ( Nguyen Nhat Hao).CT tu 0481000718273 HUYNH MINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11903674268.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0451001546346 NGUYEN VU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1kJ652DV1.MS2025.316 Truong Ngoc Nhi FT25331323612438.20251127.141826.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ65CCE6.Ung ho MS 2025.321 Nguyen Nhat Hao FT25331955885062.20251127.141430.19030268001023.VND-TGTT-NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970407
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11903615154.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0071000921271 LE HAI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|2.000.000
|5331IBT1fWGR7I7A.ung ho MS 2025.320 ( anh Lo Van Phong ).20251127.141252.220714849596979.LAM HOA TONG.970431
|27/11/2025
|80.000
|5331IBT1jWM453RN.NGUYEN THI NGA CHUYEN KHOAN GUI MS 2025320 ANH LO VAN PHONG-271125-14:03:12 885331.20251127.140312.7098707.NGUYEN THI NGA.970416
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11903481023.DANG THI PHUONG ung ho ms2025.321 anh Nguyen nhat Hao.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|150.000
|020097040511271358192025YHX1089164.44054.135814.Vietcombank:0011002643148:MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|020097040511271356472025E871084293.37835.135647.Vietcombank:0011002643148:MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6YRN9I.Ung ho MS 2025.321 FT25331607248489.20251127.135534.19035644384011.VND-TGTT-LE MANH TUAN.970407
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11903404629.LE HUU DANG chuyen tien MS 2025.319 (Anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11903399155.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.318 (Ba Truong Thi Tho).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|5331WBVNA2LMJV1A.MS 2025 321.20251127.135322.558555522522.VO DANG THINH.970412
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1iWH18I39.2025 321 anh nguyen nhat hao.20251127.135303.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|27/11/2025
|200.000
|020097048811271352342025D4um359206.21768.135234.UNG HO MS 2025.321 EM NGUYEN NHAT HAO CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11903379202.LE HUU DANG chuyen tien Ung ho MS 2025.320 (Anh Lo Van Phong).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11903370632.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11903320753.LE HUU DANG chuyen tien ung ho MS 2025.321 (Anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331TPBVJ2Q9BABD.Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).20251127.134636.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|27/11/2025
|300.000
|5331IBT1kJ6YFZNN.MS 2025.321 nguyen nhat hao FT25331012655071.20251127.134340.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6YFK3N.ung ho MS 2025.321 FT25331764823785.20251127.134319.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|27/11/2025
|100.000
|5331TPBVJ2Q9A7NV.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).20251127.134305.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|27/11/2025
|100.000
|020097048811271342072025XIyp327922.81605.134157.MS 2025318 BA TRUONG THI THO
|27/11/2025
|114.600
|02009704221127134123202572ZH605376.78936.134118.ms2025.321
|27/11/2025
|100.000
|5331TPBVJ2Q9AIM3.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251127.134102.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|27/11/2025
|50.000
|020097048811271340432025DdfI323838.76983.134033.UNG HO MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|50.000
|020097042211271339582025Y9I8814434.74327.133953.ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|30.000
|MBVCB.11903247638.2025.321 Nguyen Nhat Hao.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1kJ6YT5E7.MS2025.321 anh Nguyen Nhat Hao FT25331630552290.20251127.133850.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1jWM4U3VR.MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO-271125-13:38:17 840119.20251127.133817.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11903234889.2025.321 (Nguyen Nhat Hao).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|30.000
|5331IBT1iWH1V6FR.Ung ho MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.133630.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11903200212.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|020097040511271333572025EONT011888.51895.133351.Vietcombank:0011002643148:MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|1.000.000
|5331IBT1jWM4UM8C.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao-271125-13:33:23 831522.20251127.133323.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1kJ6YHXKT.MS 2026.321 FT25331166973905.20251127.133301.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|27/11/2025
|2.000.000
|020097042211271332082025R20V349592.45541.133159.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|020097048811271331152025I7AL296929.41731.133115.UNG HO MS 2025.318 BA TRUONG THI THO
|27/11/2025
|300.000
|5331IBT1jWM48N37.UNG HO MS 2025.321 NGUYEN NHAT HAO-271125-13:30:50 826983.20251127.133050.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|27/11/2025
|100.000
|020097042211271329402025CADO185270.35871.132931.Giup do a Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1dJPRLZEL.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.132911.970422Sc62bc3000000000d53815.MBBANK IBFT.970422
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6YZ657.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25331983383411.20251127.132825.19032670898891.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11903146946.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.321 (nguyen nhat hao).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11903103321.ung ho.MS.2025.321.(anh.Nguyen Nhat Hao ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|020097042211271322032025XEZA713419.8211.132203.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|200.000
|0200970488112713214020254P4m270082.7173.132140.UNG HO MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11902905499.ungho MS 2025 .316 (be truong ngoc nhi).CT tu 0331000463911 LE THI PHUONG HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|60.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108780491627.20251127.108780491627-0932154504_Ms 2025318 ba Truong Thi Tho
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11902861369.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0251001730968 TRAN GIA TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|20.000
|MBVCB.11902846420.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1052621838 DO NHAT QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1iWH11ZKN.Ung ho ma so 2025 321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.125850.86222686868.BUI VIET CUONG.970432
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6YBBE2.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25331147367744.20251127.125740.1506199100.TON ANH KHOA.970407
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1kJ6YI25I.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25331530223255.20251127.123555.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11902473564.LE THI CAM VAN chuyen tien ung ho MS 2025.321 ( nguyen nhat hao).CT tu 9353535869 LE THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.000
|020097048811271221102025pCBq080660.58313.122110.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11902349904.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 3972931561 NGO THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|500.000
|5331TPBVJ2Q92C1R.Katie ung ho MS 2025.319 anh nguyen xuan tiep.20251127.121646.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|27/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108775319980.20251127.108775319980-0854076607_MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11902273329.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331TPBVJ2QS56UB.Ung ho Ms 2025.321 anh Nguyen Nhat hao.20251127.121117.03873411201.HOANG NHAT LINH.970423
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1iWHJTBVX.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ms 2025 320 Lo Van Phong.20251127.121114.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11902179989.MS 2025.321.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6PRLSL.NGUYEN THI THANH THUY chuyenMS 2025-314 be Vuong Ngoc Lan. chuc con mau khoe FT25331019238062.20251127.115954.10523465869012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/11/2025
|50.000
|5331TPBVJ2QSPEHN.MS 2025.320 Lo Van Phong.20251127.115058.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|27/11/2025
|300.000
|5331IBT1bJJKUB6T.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).20251127.114802.1470101518710008.TRAN NGUYEN PHUC HAU.970429
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6PHYJA.Ms 2025 316 FT25331867553050.20251127.114215.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|27/11/2025
|300.000
|5331IBT1kJ6PZLC4.Ms 2025 316 be Truong Ngoc Nhi FT25331235580492.20251127.114026.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|27/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108769572705.20251127.108769572705-0702447466_MS 2025311 ong TRAN MINH MAN
|27/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108769165671.20251127.108769165671-0702447466_MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1hWC1KZ63.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251127.112157.060231696752.SACOMBANK.970403
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6PBUQP.MS 2025318 ba TRUONG THI THO FT25331092300425.20251127.111650.16042024.NGUYEN DINH BAO TU HUYNH.970407
|27/11/2025
|200.000
|020097042211271103072025BDW9672459.45607.110308.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6PMIVG.MS 2025.318 ba Truong Thi Tho FT25331445052244.20251127.105610.19031702772013.VND-TGTT-TRAN THI THUY TIEN.970407
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11901138696.UNG HO MS 2025.320 ( anh LO VAN PHONG).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1aW85C2EM.Ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi) from baby lou.20251127.105012.000007901380.NGUYEN QUYNH TRANG.970440
|27/11/2025
|50.000
|5331MCOBB2QXIDN5.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251127.104936.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1aW851H81.Ung ho MS2025.320 (anh Lo Van Phong) from baby lou.20251127.104742.000007901380.NGUYEN QUYNH TRANG.970440
|27/11/2025
|100.000
|020097042211271046592025T2DW229454.65582.104700.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11900912855.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 3966083310 NGUYEN THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1iWHJDI7R.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 321 NGUYEN NHAT HAO.20251127.103217.247529918.LE THI HOA.970432
|27/11/2025
|100.000
|020097048811271031122025U9Ao604940.92013.103112.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|27/11/2025
|500.000
|5331IBT1kJ6PW2BP.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25331004000055.20251127.102817.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11900821208.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6UN58B.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI FT25331671832002.20251127.102306.19036271206017.DUONG THI KHANH NHI.970407
|27/11/2025
|100.000
|020097048811271006442025dbio507001.82604.100644.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|27/11/2025
|50.000
|020097042211270959292025WVZ9224323.50459.095930.MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11900325428.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331TPBVJ2QS9LK6.ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong.20251127.093354.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1cWPJ792Y.ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251127.093341.107875446671.NGUYEN THI HONG XOAN.970415
|27/11/2025
|5.000.000
|5331VNIBJ2QSSXXY.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251127.092722.903008900.BUI VAN DUY.970441
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11900095988.2025.314( be Vuong Ngoc Lan).CT tu 1042368769 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11900080136.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.321( anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|IBVCB.11900062378.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1bJJK1DBH.MS 2025.320 anh Lo Van Phong.20251127.092130.0004100030320009.NGUYEN ANH THU.970448
|27/11/2025
|200.000
|IBVCB.11900039904.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|5331MCOBB2QXJ7ZM.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).20251127.090500.03101010965538.HOANG VIET.970426
|27/11/2025
|100.000
|020097041511270903282025ixdF288217.33937.090328.QR - MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6UDDH4.NGUYEN THI THUY NGA chuyen MS2025-317 em Nguyen Hung Manh FT25331197030032.20251127.090230.19022232393011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|27/11/2025
|50.000
|020097048811270901382025JOne275884.28306.090127.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11899806037.Ung ho MS 2025.321 ( anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108755324465.20251127.108755324465-0385777068_MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11899795491.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 1020364991 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11899780478.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6UJJJH.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25331867040405.20251127.084125.19036484918010.BIEN TAN HOANG THANG.970407
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11899553848.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.315 (Ba Tran Thi Le).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|30.000
|5331IBT1cWPJM43G.ung ho MS 2025.321 (ung ho anh Nguyen Nhat Hao).20251127.083505.104004379332.THAN THE ANH.970415
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11899516823.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|020097040511270834092025XAMX012399.41518.083409.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - MS-2025.321-anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|SHGD:10000425.DD:251127.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.321
|27/11/2025
|35.000
|MBVCB.11899401507.LANG THI THUY ung ho MS 2025.320( anh Lo van phong).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ683LPC.Ung ho anh Nguyen Nhat Hao, MS 2025.321 FT25331674034076.20251127.082308.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|27/11/2025
|500.000
|5331IBT1hWC11UGS.IBFT Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.082217.0908062262.SACOMBANK.970403
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11899354326.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ68LQTL.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25331839852043.20251127.080927.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|27/11/2025
|500.000
|5331IBT1kJ68H7KT.Tran Thuy Nhung chuyen ung ho ms 2025.321 anh nguyen nhat hao FT25331390482194.20251127.080802.2286888.Tran Thuy Nhung.970407
|27/11/2025
|30.000
|020097040511270803382025W4HL093781.50914.080333.Vietcombank:0011002643148:MS 2025320 anh Lo Van Phong
|27/11/2025
|148.000
|020097042211270800362025CPTW957245.42664.080027.ms2025.310
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11899106168.THIEU THI TRANG ung ho MS 2025.316.CT tu 1030053147 THIEU THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331TPBVJ2QSEG74.MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251127.074705.86869198686.TRAM THI NGOC THAO.970423
|27/11/2025
|500.000
|MBVCB.11898984849.ms 2025.317 em Nguyen Hung Manh.CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.000
|0200970422112707422620259BY7962215.96005.074227.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|100.000
|5331VNIBJ2QSEM2J.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.073808.987186999.DANG DUY LINH.970441
|27/11/2025
|50.000
|5331IBT1cWPWNH3J.QR - MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251127.073401.103869607100.VY THANH CONG.970415
|27/11/2025
|100.000
|020097042211270733112025JHRO109140.70832.073311.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11898821311.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2025-321( nguyen nhat hao).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|500.000
|MBVCB.11898695129.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11898613896.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.314 (be Vuong Ngoc Lan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|IBVCB.11898550231.Chuyen tien ung ho ms 2025.321 Nguyen Nhat Hao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/11/2025
|300.000
|MBVCB.11898535192.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0351000908630 TRAN VAN CAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11898429249.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11898259801.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.319 (a Nguyen Xuan Tiep) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11898247697.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|MBVCB.11898251146.MS 2025.321.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|0200970488112705373620251WpP670949.84729.053736.UNG HO MS 2025.320
|27/11/2025
|100.000
|020097041511270528182025bKoz875635.79647.052818.ung ho MS 2025.320 Lo Van Phong
|27/11/2025
|100.000
|0200970488112705165620250qkD660441.76084.051656.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|27/11/2025
|50.000
|MBVCB.11898084187.MS 2025.318 ( Ba Truong Thi Tho ).CT tu 9707661632 TRAN MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|20.000
|MBVCB.11897971500.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ung ho MS2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|020097048811270214252025PQlB607026.25535.021425.UNG HO MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6I3L5G.Ung ho MS 2025.318 FT25331456064420.20251127.011355.19036132863011.VND-TGTT-NGUYEN VAN PHUOC.970407
|27/11/2025
|5.000
|5331IBT1kJ6I3YXB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25331352002271.20251127.010617.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6I3ME8.Ms 2025.320 FT25331088294951.20251127.010300.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11897835017.TUONG DUNG ung ho MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11897833723.TUONG DUNG ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|15.000
|MBVCB.11897822325.TUONG DUNG ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|200.000
|5331IBT1kJ6IFID2.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25331680614416.20251127.004344.19029745082016.VND-TGTT-NGUYEN THANH TRA MY.970407
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6IT1T4.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25331348551090.20251127.002350.19025773276025.VND-TGTT-NONG KIEU VAN.970407
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897765839.MS2025 313 be Phan Thuy An.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|300.008
|MBVCB.11897759528.DO THANH MY , THANH VIET,HUY PHONG quan BINH THANH chuyen tien giup be Nhi 2025.316.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897765058.MS2025 316 be Truong Ngoc Nhi.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|30.000
|0200970422112700153320257VC7325549.65016.001534.gui ms 2025 320
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897764363.MS2025 317 em Nguyen Hung Manh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|MBVCB.11897763648.MS2025 318 ba Truong Thi Tho.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|10.000
|MBVCB.11897751765.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/11/2025
|100.000
|5331IBT1kJ6IHXB5.MS 2025320 anh Lo Van Phong FT25331402121617.20251127.000735.19034079856668.VND-TGTT-NGUYEN MINH ANH.970407
|27/11/2025
|5.000.000
|5330IBT1iWHQ34AY.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251126.235943.325328711.LE THI THANH THUY.970432
|27/11/2025
|10.000.000
|Nhóm từ thiện ủng hộ 2 mã số 318 và 321, mỗi mã số 5 triệu đồng
|28/11/2025
|50.000
|5333IBT1kJ6XM4IY.Ms 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep FT25333540300806.20251129.002425.19038417142019.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
|28/11/2025
|500.000
|5333VNIBJ2QHPR6G.ung ho ms 2025 321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251129.002211.180566668.LE DAI DUONG.970441
|28/11/2025
|70.000
|5333IBT1kJ6XV72P.ung ho Ms 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao FT25333004983091.20251129.001220.19038417142019.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH.970407
|28/11/2025
|100.000
|020097048811290009192025sPN0875394.9572.000919.UNG HO MS 2025.321 CHUC ANH KHOE MANH
|28/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108953901774.20251128.108953901774-0909727360_Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|100.000
|020097041511282338022025Hg6S329517.79229.233802.LE THI TUONG NGHI ung ho MS 2025.305 (anh Bui Van Uoc)
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ6X9PZC.Ung ho ms 2025.321 FT25333834726499.20251128.233755.3337278886.NGUYEN VAN LONG.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6X2521.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333704442819.20251128.232915.19039775582019.VND-TGTT-NGUYEN HIEN MAI.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6X2S1F.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333500547371.20251128.232659.19126579403017.VND-TGTT-PHAN THI VAN ANH.970407
|28/11/2025
|20.000
|5332IBT1kJ6X295V.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25333090011813.20251128.232650.19031413378013.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC DIEP.970407
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11924433817.UNG HO MS 2025.322.CT tu 0491000079770 TRAN THI MY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|02009704881128231419202589UI801316.48590.231419.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11924379811.MS 2025.318 Ba Truong Thi Tho.CT tu 0121000863070 HUYNH HOANG VUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924379664.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1kJ6X1JIH.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi FT25333242382604.20251128.230959.13821863314014.VND-TGTT-LE NGUYET ANH .970407
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11924373871.UNG HO MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|77.777
|MBVCB.11924365082.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0011004176991 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924364724.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|18.000
|02009704221128230829202529E8318826.40328.230830.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924350991.MS 2025319 anh Nguyen Xuan Tiep.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924348888.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|1.000.000
|5332IBT1jWM6LJ1T.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC-281125-23:04:43 005102.20251128.230443.199119918.BUI THI LAN HUONG.970416
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924345079.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11924332193.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0351000868062 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924312676.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ6XW83M.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25333616718314.20251128.225815.6014032005.PHUNG THANH PHONG.970407
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11924300842.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924282942.Ung ho Ms 2025 311 Ong Tran Minh Man.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|20.000
|5332IBT1kJ6XQG4G.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333615040099.20251128.225312.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ6XQPYL.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333617534224.20251128.225204.306789.NGUYEN THI LE QUYEN.970407
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11924275454.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0401001368224 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11924273833.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0361001574213 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924270034.Ung ho MS 2025 308 chi Nguyen Thi Hong Nhiem.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|200.000
|020097042211282248582025BL8B631329.6591.224859.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924251462.Ung ho MS 2025 307 chau Pham Thi Linh Dan.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ63N4KW.Ung ho ms 2025.322 FT25333087900650.20251128.224639.19031841701015.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH THI.970407
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924233772.ung ho MS 2025 306 chau Pham Thi Linh Dan.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|30.000
|020097048811282242432025ZrUe734064.95054.224243.UNG HO NCHCCCL. GIA DINH GAU BAU . 0975192399
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924210969.Ung ho MS 2025 309 anh Vang A Huong.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11924210592.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924199884.ung ho MS 2025 312 anh Vang Van Kham.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924182788.MS 2025 310 be Hoang Van Truong.CT tu 1016308860 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11924156341.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0011000502521 NGUYEN THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924156769.MS 2025315 ba TRAN THI LE.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1jWM667WX.UNG HO MS 2025.322 EM BUI QUANG LOC-281125-22:32:35 969844.20251128.223235.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1iWH8WNGK.MS 2025-321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.223123.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924148009.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|0200970405112822304620259IZD040910.69050.223046.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1iWH8WTIQ.MS 2025-322 em Bui Gia Loc.20251128.222958.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11924127654.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11924110924.Ung ho MS 2025.322 (Em Bui Gia Loc).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ63FBGE.Ung ho MS 2025.321 FT25332087819154.20251128.222422.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|28/11/2025
|200.000
|020097048811282223362025JTpd683071.50592.222329.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|020097048811282219082025T7XD669805.38881.221908.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1iWH8Q4S9.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.221850.0961170880.TRAN VAN LAM.970432
|28/11/2025
|200.000
|0200970422112822180820259ACS707982.37307.221809.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|89.000
|5332IBT1cWPUS9IK.QR - Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.221317.106878972947.DO THI NGOC ANH.970415
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11923991099.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 9948663246 PHAM HOANG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11923989021.NGUYEN THU NGAN ung ho MS 2025.322- em Bui Gia Loc.CT tu 0991000025206 NGUYEN THU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|500.000
|020097041511282209002025rAfx240628.11807.220900.QR - MS 2025318 ba TRUONG THI THO
|28/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108947752174.20251128.108947752174-0946865646_Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|200.000
|020097048811282207402025uvVm633439.9074.220740.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1jWM6KMMC.GD MAI TUONG VY UH MS2025.322 BUI GIA LOC-281125-22:07:30 936646.20251128.220730.43150017.MAI TUONG VY.970416
|28/11/2025
|300.000
|020097042211282206132025JWBL853461.4101.220607.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|100.000
|020097048811282204242025eoIB622499.98841.220424.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|10.000
|MBVCB.11923915923.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|60.000
|5332IBT1iWHIXR8P.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.220000.0904387522.DO VAN TU.970432
|28/11/2025
|100.000
|020097042211282158232025W9V7265079.80634.215824.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|200.000
|020097048811282158072025d4cj600817.79987.215800.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ63K5M5.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332022673390.20251128.215254.19032678736015.VND-TGTT-PHAN THI HA.970407
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ637AVZ.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332663260019.20251128.214914.19032075751117.VND-TGTT-NGUYEN NHU TRANG.970407
|28/11/2025
|100.000
|020097048811282144202025zGO7550635.37621.214413.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|020097041511282144152025NjuI198755.38031.214416.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien MS2025.322 ( Bui Gia Loc)
|28/11/2025
|200.000
|0200970422112821434120250NAI558809.36142.214342.Ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1kJ63AEMR.NGUYEN HOAI NHU HAU chuyen ung ho Nguyen Manh Dung MS 2025.301 FT25332750630058.20251128.214154.19028703235010.VND-TGTT-NGUYEN HOAI NHU HAU.970407
|28/11/2025
|200.000
|020097042211282141102025EFA0535319.26629.214111.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|250.000
|5332IBT1kJ6347HU.ung ho MS 2025.321 nguyen nhat hao FT25332631136154.20251128.213758.19034609110018.VND-TGTT-THANG DUC NHIEN.970407
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1iWHIT829.MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.213637.0343612488.TRAN THI ANH.970432
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11923568003.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1014476054 VO THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11923542934.ung ho ms 2025.322 em Bui Gia Loc.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11923530014.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0181003489634 LUONG BA THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|020097048811282122542025akQk462283.62670.212254.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1fW72U3H7.Ung ho MS 2025.322.20251128.212152.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|28/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108943511474.20251128.108943511474-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2025316 be Truong Ngoc Nhi
|28/11/2025
|100.000
|020097041511282117232025piio145609.41916.211723.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|28/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108942773217.20251128.108942773217-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2025312 anh Vang Van Kham
|28/11/2025
|20.000
|020097048811282104382025ZlRo378680.91296.210431.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ63DUB3.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332653440236.20251128.210232.19036728297013.VND-TGTT-TRAN NGUYEN THU NGOC.970407
|28/11/2025
|300.000
|020097048811282102062025JaQp366266.80437.210206.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|020097042211282101402025FXD7699792.77720.210141.UH MS 2025.322 be Bui Gia Loc
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11923212832.Ung ho MS 2025.322 (e Bui Gia Loc).CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ63SDHM.MS 2025.322 FT25332383544649.20251128.205853.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1iWHI7EDN.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.205836.3039013499.PHAM THI QUYNH NGA.970432
|28/11/2025
|20.000
|020097048811282055482025kbYl335622.54181.205548.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|020097041511282055452025eayn996576.53518.205545.MS 2025.321 ( nguyen nhat hao)
|28/11/2025
|300.000
|5332VNIBJ2QH3EIU.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.205340.414704060045237.TRAN THI HONG PHUC.970441
|28/11/2025
|50.000
|5332TPBVJ2QH3WA6.MS 2025.322 Bui Gia Loc.20251128.205237.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|28/11/2025
|100.000
|02009704221128205153202582SJ153929.37106.205154.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1cWP8TQJP.QR - MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.204942.105875552227.DINH NGOC ANH.970415
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ63186S.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25332149903633.20251128.204634.19022735900018.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG QUYNH.970407
|28/11/2025
|80.000
|MBVCB.11922919354.ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|90.000
|5332IBT1iWHIB711.Ung ho MS 2025322.20251128.203708.40608081999.BUI VAN ANH.970432
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1cWP8ZM6T.QR - MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.203601.101002883353.MAI THI DIEM.970415
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11922880162.ung ho MS 2025.310(be Hoang Van Truong).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11922859592.ung ho MS 2025.312(anh Vang Van Kham).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|020097042211282032302025DN1I944877.51911.203220.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|15.000
|MBVCB.11922823554.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.321 (Anh Nguyen Nhat Hao).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|1.000.000
|020097041511282021552025ieP2911960.1211.202144.QR - Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|1.000.000
|5332IBT1iWHIP4XL.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.202135.0968358359.TRAN THI THU HANG.970432
|28/11/2025
|1.000.000
|020097042211282019582025ZJRR912012.91859.201948.ms2025.302 le minh tien
|28/11/2025
|100.000
|020097042211282015002025593G611747.67206.201454.chuc con binh an mau khoe nha
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ6FZHWT.. FT25332990854244.20251128.201133.19023206555018.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG AN.970407
|28/11/2025
|20.000
|020097042211282008472025T2J0356112.36008.200848.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chau Bui Gia Loc ms 2025.322
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1iWHIMP38.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251128.200131.189628218.LE THAI MINH HOANG.970432
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1kJ6FGXPY.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332216996201.20251128.195726.19033835892014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11922208958.MS 2025.322 ( em Bui Gia Loc).CT tu 0541000283551 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|23.177
|5332TPBVJ2QHVIBJ.MS 2025.322 Bui Gia Loc.20251128.194931.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|28/11/2025
|10.000
|5332IBT1hWCV1YYJ.IBFT MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.194659.070130476242.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11922121492.CHU THI THU ubg ho MS 2025.322 (Bui Gia Loc).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6F5QWX.MS 2025.322 em Bui Gia Loc mong con mau khoe FT25332014156526.20251128.194318.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6FPRKW.TRAN THI Y NHI chuyen giup do MS 2025.322 - Bui Gia Loc FT25332410626449.20251128.194020.3939800211.TRAN THI Y NHI.970407
|28/11/2025
|15.000
|MBVCB.11922019740.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.320 (Anh Lo Van Phong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6FPA1F.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332662876907.20251128.193913.13323725617014.VND-TGTT-TRAN THI THU HANG.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6FUG2V.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332091038102.20251128.193626.19036055569016.VND-TGTT-HO THI LY.970407
|28/11/2025
|1.000.000
|0200970415112819255420256Go4756232.20213.192554.Ung ho ms 2025 321 ( anh nguyen Nhat Hao)
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11921798661.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 7774834881 NGUYEN THI HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11921777767.MS 2025320 anh Lo Van Phong.CT tu 0181002073888 VO HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|5332TPBVJ2QHG5FW.ung ho MS 2025.322 be Bui Gia Loc.20251128.191950.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|28/11/2025
|20.000
|5332IBT1kJ6F23IN.Ung ho ms 2025.322 em Bui Gia Loc FT25332015902819.20251128.191450.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1aW8EM7NQ.chuc anh suc khoe.20251128.191429.0925052208.NGUYEN CHI TAI .546034
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11921598412.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0181002073888 VO HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11921549500.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0181002073888 VO HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|020097048811281909552025xltL749500.35576.190949.NGUYEN VIET DUNG GUI MS2025.322 GIUP DO BE BUI GIA LOC
|28/11/2025
|30.000
|MBVCB.11921533668.2025.322 Bui Gia Loc.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108928667885.20251128.108928667885-0969888959_Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|200.000
|020097048811281900142025U1gN693640.83407.190014.UNG HO MS 2025.283 ONG TRAN VAN TOT
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1hWCD3L2L.IBFT ung ho ms 2025.322 em bui gia loc.20251128.185645.060210691831.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108926144490.20251128.108926144490-0972902638_Ung ho MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|200.000
|5332TPBVJ2QHW94Y.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251128.184551.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|28/11/2025
|26.000
|020097048811281844302025yqvU600395.96459.184420.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|200.000
|020097042211281844072025VIIZ349462.94613.184408.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11921048091.UNG HO MA SO 2025.322 EM BUI GIA LOC.CT tu 9897988888 DANG HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11921025293.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0441000658100 TRAN KHANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11920962922.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332TPBVJ2QHU93Z.ms 2025.316.20251128.183135.00930951502.NGUYEN HUY CONG.970423
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11920896806.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0251002760961 BUI THI NHU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|10.000
|5332TPBVJ2QHUWLN.MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251128.182810.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|28/11/2025
|200.000
|5332NAMAA2LMITAQ.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.182656.007101989.HUYNH THI BICH NGAN.970428
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6TYFXQ.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25332871181015.20251128.181157.19834125297020.VND--TRAN THI YEN.970407
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ6TME86.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332705500358.20251128.175907.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1aW8KTDUV.Ung ho MS 2025.322.20251128.174656.104152002347.NGUYEN VIET DUC.970457
|28/11/2025
|400.000
|5332IBT1hWCD4FAR.IBFT MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.173715.060144006987.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|200.000
|5332MCOBB2QN6LIZ.MS 2025.321.20251128.173551.03201013801760.NGUYEN QUY HOANG.970426
|28/11/2025
|100.000
|020097048811281728402025ZHFg085694.52279.172840.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11919723004.Ung ho MS 2025.322 - Em BUI GIA LOC.CT tu 0511000453494 LE TRAN QUANG ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|020097040511281724332025HJ28031547.25956.172422.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11919718335.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0541000300203 NGO THI BICH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|20.000
|5332IBT1hWCD5V7M.IBFT Thiguoibuigialuc.20251128.172040.070130199273.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ6L6D1S.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332966993408.20251128.171243.19034013110010.VND-TGTT-LE THI QUYNH ANH.970407
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11919450658.ung ho.MS.2025.322.(em.Bui Gia Loc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1jWMEUZQH.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao-281125-17:08:17 316829.20251128.170817.10905727.NGUYEN DUC DUY.970416
|28/11/2025
|200.000
|5332TPBVJ2QHF4VJ.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.170639.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6L7M5M.ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332017498060.20251128.170557.19036720499016.VND-TGTT-BUI TRONG DUONG.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6L7VFZ.Ung ho ms 2025.322.e bui gia loc FT25332561921740.20251128.170554.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1jWMEUDYM.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO BE BUI GIA LOC - MS 2025-322-281125-17:05:26 309682.20251128.170526.14977799.NGUYEN HONG MINH.970416
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11919352830.ung ho MS 2025.322 Bui Gia Loc.CT tu 0511003887336 NGUYEN VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1iWHM1U1M.PHAN THI TRANG chuyen tien ungho be bui gia loc ma so 2025322.20251128.170328.157309226.PHAN THI TRANG.970432
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11919254332.LE THI NHAN ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ6LIMJL.Ung ho MS 2025.322 FT25332525906065.20251128.164220.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11918959016.Ung ho MS 2025.322 be Bui Gia Loc.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11918943027.Ung ho MS 2025.322 ( em Bui Gia Loc).CT tu 1016697752 DAO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|10.000
|5332IBT1kJ6LV3VK.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332035707097.20251128.163901.19037106346013.NGUYEN VAN BAO.970407
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1jWMED7GI.MS 2025.322 EM BUI GIA LOC-281125-16:38:26 241266.20251128.163827.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1iWHVXWFW.MS 2015317 em Nguyen Hung Manh.20251128.163635.136169319.NGUYEN THI THU HA.970432
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11918888043.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6LDWDW.ung ho MS 2025.322 FT25332100368426.20251128.163431.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|28/11/2025
|10.000
|5332IBT1kJ6LSXCG.ung ho ms 2025.322, em Bui Gia Loc, chuc em va gia dinh binh an FT25332454216497.20251128.163413.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1iWHV34Y4.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.163408.136169319.NGUYEN THI THU HA.970432
|28/11/2025
|2.000.000
|5332IBT1jWMES3WJ.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-281125-16:34:01 230223.20251128.163401.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6LSLVU.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332847695397.20251128.163357.1991000000.DUONG VAN CUONG.970407
|28/11/2025
|30.000
|MBVCB.11918845772.Chuyen tien ung ho 2025 322.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6LSU67.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332234656680.20251128.163258.19028421569013.VND-TGTT-LAI PHUONG HUYEN.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6L9H2I.NGUYEN THUY NGA chuyen 2025.322 Bui Gia Loc FT25332804359847.20251128.163127.19033446059013.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGA.970407
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11918781336.ung ho be loc .CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11918762877.MS2025.322 bui gia loc.CT tu 0071001047535 PHAN LY MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|020097042211281628222025CYTY745175.92702.162822.Uh MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|100.000
|020097042211281628122025SDO4438502.92222.162812.ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|300.000
|020097040511281627482025HIU4009828.88995.162748.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1kJ6L2J7X.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332749630393.20251128.162646.9698848484.LE THI TAM.970407
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11918736891.MS 2025 322 em Bui Gia Loc.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11918724189.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0981000410528 HOANG BAO TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11918701981.Chuyen tien ung ho MS 2025 322 em Bui Gia Loc.CT tu 0381002112322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11918703922.ms 2025.322 ( be Bui Gia Loc ).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11918698792.ung ho MS 2025.322 (chau bui gia loc).CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11918690073.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.322 (bui gia loc).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|020097042211281623192025K6EL498123.64915.162320.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6L1HES.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25332203324994.20251128.162319.19030268001023.VND-TGTT-NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970407
|28/11/2025
|1.000.000
|0200970488112816231320259JZx651696.63793.162313.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|200.000
|020097048811281622552025WdnY649548.63118.162255.UNG HO MS2025.322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ6L1AFB.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332007909599.20251128.162253.1915857009.VAN MY HUONG.970407
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11918652422.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1043030727 NGUYEN HUONG TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6LWV3W.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332326805068.20251128.161802.9862866996.LE SON TUNG.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6LQ5LA.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332167483458.20251128.161625.9988884553.DAO ANH TUNG.970407
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11918580470.MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|0200970488112816160520257od4609724.25699.161605.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11918570328.Ung ho MS 2025.322.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ6LQSQH.MS.2025.322 Em Bui Gia Loc FT25332910409773.20251128.161547.19040022844019.VND-TGTT-NGUYEN THI SAO CHI.970407
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ6HN3NX.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332305008508.20251128.161508.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|28/11/2025
|200.000
|5332TPBVJ2QH1RSU.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.161503.04417698201.NGUYEN HOANG THUY ANH.970423
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ6HN5LQ.Ung ho MS 2025.322 chau Bui Gia Loc FT25332652468650.20251128.161414.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|28/11/2025
|200.000
|020097048811281614052025Q1M5598468.15427.161405.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11918542535.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0581000790463 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11918349308.Ung ho MS 2025.322 (Em Bui Gia Loc).CT tu 0441000768280 LA THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|10.000
|0200970422112815530420253FKD583927.2233.155305.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11918239998.UNG HO MS 2025.305 BUI VAN UOC.CT tu 0011004329420 QUAN NGOC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1iWHV7BXZ.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.154945.9499456339.NGUYEN CAO KHOA.970432
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11918076077.ung ho MS 2025 321 ( anh Nguyen Nhat Hao ).CT tu 1039298601 NGUYEN HOANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1hWCDQ626.IBFT ung ho nguyen nhat hao.20251128.153345.070117318298.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|100.000
|020097041511281529422025NJ5D902589.79152.152942.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1jWMK3NT4.NGUYEN NGOC SAM UNG HO EM BUI GIA LOC MS 2025-322-281125-15:25:51 076142.20251128.152551.113368368.NGUYEN NGOC SAM.970416
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6HPQDG.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25332065289889.20251128.152133.8734139133.DO BACH KIM.970407
|28/11/2025
|30.000
|5332IBT1kJ6HMXYS.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332339330208.20251128.151229.9979803096.NGUYEN LINH CHI.970407
|28/11/2025
|1.000.000
|5332IBT1aW87R2H9.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251128.150827.068704070014678.TRAN THI THANH HA.970437
|28/11/2025
|25.000
|5332IBT1kJ6HDFJM.ung ho MS 2025.320 anh Lo Van Phong FT25332840084002.20251128.150622.19036413168010.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|28/11/2025
|150.000
|5332IBT1kJ6HDDIJ.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332188550625.20251128.150435.19074542308014.VND-TGTT-BUI VAN LAM.970407
|28/11/2025
|50.000
|020097042211281503122025BWRT906317.46289.150312.ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1aW8735L6.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.145811.1025349813.SHBMB.970443
|28/11/2025
|100.000
|0200970415112814500020251cmH802868.80987.145000.MS.2025.305
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1jWMK6W4K.UNG HO MS 2025 322 EM BUI GIA LOC-281125-14:40:46 970229.20251128.144046.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|28/11/2025
|200.000
|020097042211281440222025959B962401.38394.144022.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|200.000
|020097048811281436562025zw91126847.24124.143656.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11917153326.uh Ms 2025.322.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|5332MCOBB2QIITW2.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251128.142625.03101016734923.TRAN PHUONG THAO.970426
|28/11/2025
|100.000
|020097042211281417542025Y9I8919391.40444.141755.MS 2025314 be Vuong Ngoc Lan
|28/11/2025
|100.000
|020097042211281410472025QIAK118734.10668.141048.ms2025.322
|28/11/2025
|100.000
|020097048811281403402025O3Dp016875.81248.140340.CAO THI HOAN UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|28/11/2025
|200.000
|020097048811281358462025niLt000946.60764.135847.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11916728730.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11916675353.NGUYEN NHU TIEP ung ho MS 2025.310(be Hoang Van Truong).CT tu 1013298794 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332WBVNA2LM91UC.Ung ho Ms 2025 321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.133515.681568666668.LE DINH QUAN.970412
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11916513940.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 9902940839 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|020097040511281321102025X2GP033894.20292.132110.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.316
|28/11/2025
|200.000
|020097040511281320152025AVK6031241.15983.132015.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.346
|28/11/2025
|500.000
|020097048811281317302025O4KA881579.7079.131731.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|1.000.000
|5332IBT1iWHDLLD4.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.131604.0961170880.TRAN VAN LAM.970432
|28/11/2025
|340.000
|020097042211281304502025Q7PI244153.58227.130451.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11916133809.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332MCOBB2QIRNSF.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251128.125114.9701011997.HUYNH NGOC DUNG.970426
|28/11/2025
|200.000
|020097048811281249322025RibK798403.98103.124933.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11916047055.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0071000872063 DINH HOANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW87IY52.MS 2025.316 be Truong Ngoc Nhi.20251128.124355.0794188208.SHBMB.970443
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ66NVJT.Ung ho MS 2025.322 Bui Gia Loc FT25332960736024.20251128.123932.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|28/11/2025
|35.000
|5332TPBVJ2Q3D4FX.MS 2025.320(anh lo van phong).20251128.123927.66833335555.NGUYEN CONG VINH.970423
|28/11/2025
|100.000
|020097048811281237442025MDGn759865.49323.123744.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1jWMKS8A3.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-281125-12:36:45 723145.20251128.123645.1874287.LUONG THI KIM SINH.970416
|28/11/2025
|500.000
|020097042211281234442025KLSZ639222.36709.123445.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1hWCSUU2Y.IBFT MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251128.122630.050149878049.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11915763406.MS 2025.322.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|268.686
|0200970405112812224920259Q0M048924.79668.122249.Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11915706773.Ung ho MS 2025.321 (Anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1hWCS8BNZ.IBFT MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.121945.064112041996.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|300.000
|020097042211281211272025AQTO988516.21777.121128.NGUYEN THUY HANG ung ho MS 2025.322 Bui Gia Loc
|28/11/2025
|5.000
|MBVCB.11915539667.Tra Xuan Binh giup ms 2025320.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|20.000
|020097042211281157332025VAPE819840.47364.115734.Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11915277781.ung ho MS 2025.320 ( A Lo Van Phong ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|0200970405112811493920258052006121.2588.114940.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025. 305 anh Bui Van Uoc
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ66UX5J.Ung ho MS 2025.321 - anh Nguyen Nhat Hao FT25332764390282.20251128.114513.19029560323017.VND-TGTT-PHAM QUANG HUY.970407
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ66ML3C.MS 2025.321 Nguyen Nhat Hao FT25332538150621.20251128.113651.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|28/11/2025
|100.000
|020097048811281136292025pgp8503016.29397.113629.UNG HO MS 2025.305 ANH BUI VAN UOC
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ66MW18.ung ho MS 2025.305 Bui Van Uoc FT25332971779236.20251128.113442.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|28/11/2025
|100.000
|020097042211281127492025F9IE817055.82201.112740.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1iWHD2D54.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251128.112453.229316923.TA THI MY DUNG.970432
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11914856571.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0201000560943 HO SY TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11914821592.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0331003945043 VO KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|18.000
|MBVCB.11914682920.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.322 (be Bui Gia Loc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|020097042211281108092025WIQA280675.79387.110804.Uh MS 2025.318 ba Truong Thi Tho
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1jWM7LKIG.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC-281125-11:07:57 521426.20251128.110758.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11914613797.ung ho a Nguyen Nhat Hao MS2025.321.CT tu 0151000582059 PHAM DUC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|10.000
|5332IBT1cWPVCB8U.Ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).20251128.110421.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ6ERH92.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332399607324.20251128.110315.19039089504011.VND-TGTT-HO DINH HOANG HAI.970407
|28/11/2025
|10.000
|5332IBT1cWPVCC8F.Ung ho MS 2025.320 (anh Lo Van Phong).20251128.110233.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|28/11/2025
|10.000
|5332IBT1cWPV1YIH.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251128.105913.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|28/11/2025
|10.000
|5332IBT1cWPV11DY.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251128.105727.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|28/11/2025
|200.000
|0200970422112810562120256ZP9835392.19414.105622.Uh MS 2025.320 anh Lo Van Phong
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ6EL9AP.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332830460833.20251128.104729.19037270926012.VND-TGTT-HOANG THI HUONG THUY.970407
|28/11/2025
|200.000
|020097042211281045452025W4TH681019.67684.104545.Uh MS 2025.319 anh Nguyen Xuan Tiep
|28/11/2025
|26.000
|MBVCB.11914300907.MS2025.318 ( ba Truong Thi Tho ).CT tu 0511000466084 CHAU QUE NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|150.000
|5332IBT1kJ6EZIW2.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332764805731.20251128.104204.19028482412011.VND-TGTT-PHAM THI LAN THUONG.970407
|28/11/2025
|100.000
|IBVCB.11914272961.Chuyen tien ung ho ms 2025.322 em Bui Gia Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6E6G5F.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332524601613.20251128.104001.19039210349019.VND-TGTT-NGUYEN TAN CHI.970407
|28/11/2025
|20.000
|0200970422112810373520256AK0304145.29124.103736.gui ms 2025 322
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW8G62Q3.ung ho ms 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.103439.104200011075.LE THI LIEN.970457
|28/11/2025
|51.000
|020097042211281027502025AXJ4982232.82563.102751.ms2025.319
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11914036646.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0441003735019 TRINH THI TRUC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|500.000
|0200970415112810184620259ylh183221.40715.101846.QR - Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1iWHS61A6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 322 BUI GIA LOC.20251128.100512.247529918.LE THI HOA.970432
|28/11/2025
|50.000
|020097048811281003372025ZE8L118277.71885.100337.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.316. BE TRUONG NGOC NHI
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11913761342.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.321 (Anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11913633839.MS 2025.318 ( TRUONG THI THO).CT tu 1019502777 TRUONG THUY MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1iWHS75AR.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc 0912166350.20251128.095020.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1iWHSG7JL.MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.094527.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|28/11/2025
|150.000
|020097048811280942312025Plwg038494.79798.094232.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11913498384.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0721000522419 VO TUAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|020097042211280939332025KK7D908795.68388.093934.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|300.000
|020097040511280938162025U5LW096951.63040.093816.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11913334301.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hoa).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11913287913.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|1.000.000
|5332IBT1aW8GINUK.ung ho MS 2025 321 anh nguyen nhat hao.20251128.091843.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11913179672.ung ho MS 2025.322.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11913167128.ung ho MS 2025.321.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11913126731.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.319 (anh Nguyen Xuan Tiep).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|5332MCOBB2QD8AF2.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251128.090420.03101010965538.HOANG VIET.970426
|28/11/2025
|50.000
|5332IBT1kJ6K6FAH.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332620877103.20251128.085451.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11912940110.MS 2025.322.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108865144978.20251128.108865144978-0981433404_MS 2025315 ba Tran Thi Le
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6KKEN3.MS 2025.316 be truong ngoc nhi FT25332657504456.20251128.084737.5222258258.NGUYEN THI THUY HUYNH.970407
|28/11/2025
|100.000
|020097048811280844222025nC1R831773.70007.084423.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|28/11/2025
|50.000
|MBVCB.11912827663.ung ho MS.320(Anh Lo Van Phong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|5332VNIBJ2Q3TZSF.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.083907.783613135.PHUNG THI VAN GIANG.970441
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11912765782.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0081000110395 NGUYEN THI NGOC CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|20.000
|5332TPBVJ2Q3TJJR.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251128.083726.02092077601.NGUYEN THANH TUNG.970423
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6KA87A.MS 2025314 BE VUONG NGOC LAN FT25332004458706.20251128.083618.1823011988.TRAN VIET DUC.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1kJ6KB9VS.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332839920810.20251128.082841.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11912579156.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 1041090684 PHAM TAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|500.000
|020097048811280813202025q8zF729023.75126.081320.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|28/11/2025
|50.000
|5332VNIBJ2Q3JL33.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251128.081221.662686666.MAI TUAN SON.970441
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11912431928.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|300.000
|MBVCB.11912431193.LUONG THI AI NGUYET chuyen tien ung ho ms 2025 321( anh nguyen nhat hao) .CT tu 0401001426835 LUONG THI AI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW8GWN5X.MS 2025.317 em Nguyen Hung Manh.20251128.080445.5555555591.SHBMB.970443
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1aW8GWTC1.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc.20251128.080328.5555555591.SHBMB.970443
|28/11/2025
|100.000
|SHGD:10000361.DD:251128.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.322
|28/11/2025
|300.000
|5332IBT1aW8GQ3VQ.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO.20251128.075531.700010976089.TRAN VAN CAU.970424
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11912251773.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0881000454456 PHAN VINH LINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ6K2YG5.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25332450007006.20251128.074535.19034695082013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY MI.970407
|28/11/2025
|230.000
|5332IBT1hWC9PLQY.IBFT THUY GARDEN ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.073709.060107635656.SACOMBANK.970403
|28/11/2025
|100.000
|020097048811280734532025QHWY579793.68627.073453.MS 2025.321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|28/11/2025
|100.000
|020097048811280733522025jpUX575500.66286.073352.UNG HO MS 2025.322 EM BUI GIA LOC
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ6KJJ6P.MS 2025.314 FT25332430021101.20251128.073130.406999.NGHIEM DUC HIEN.970407
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ6KW5LF.MS 2025.316 FT25332595539519.20251128.072853.19038151020028.VND-TGTT-NGHIEM DUC HIEN.970407
|28/11/2025
|100.000
|020097048811280728462025EJGw554642.52911.072846.MS 2025320 ANH LO VAN PHONG
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ67R5IQ.Ung ho MS2025.322- Em Bui Gia Loc- tinh Phu Tho FT25332605955251.20251128.071440.19036332856011.VND-TGTT-BUI THY THU.970407
|28/11/2025
|200.000
|MBVCB.11911630890.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1iWH9LVP8.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251128.064116.0938668296.NGO CAM SAN.970432
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11911485530.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|15.000
|MBVCB.11911476807.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.319 (Anh Nguyen Xuan Tiep).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1kJ67KU2X.Ung ho MS 2025.321 FT25332706602148.20251128.053318.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|28/11/2025
|100.000
|MBVCB.11911278980.ms 2025.316 be truong ngoc nhi.CT tu 9971901620 TRUONG NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|100.000
|5332VNIBJ2Q31UBU.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251128.034715.007351652.TA THI TAM.970441
|28/11/2025
|100.000
|020097042211280344262025GQLK568411.45069.034427.UNG HO MS2025.321
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW8A73E4.Ung ho MS 2025.127 (Be Hang A Giong).20251128.025204.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|28/11/2025
|350.000
|5332IBT1kJ67AWC9.Ung ho ms 2025 321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332730700837.20251128.025128.19037781783015.VND-TGTT-LUU VINH PHU.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW8A7Z2F.Ung ho MS 2025.316 (be Truong Ngoc Nhi).20251128.024230.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW8A7ELP.Ung ho MS 2025.317 (em Nguyen Hung Manh).20251128.023947.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW8A7K4D.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).20251128.023724.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1aW8A7A71.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).20251128.023223.9990896310603.HO NGUYEN TRUC LINH.970437
|28/11/2025
|5.000
|5332IBT1kJ674WKU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao FT25332663909750.20251128.021415.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/11/2025
|200.000
|020097042211280152372025U2MY455407.12162.015237.Uh MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|28/11/2025
|200.000
|5332IBT1jWMGH1PL.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao-281125-01:06:37 009410.20251128.010637.40064497.NGUYEN THI PHUONG NGHI.970416
|28/11/2025
|500.000
|5332IBT1kJ67YW2J.MS 2025.318 Truong Thi Tho FT25332540420776.20251128.005608.19025746068011.VND-TGTT-LE THI NGOC TRAM.970407
|28/11/2025
|100.000
|5332IBT1bJJETYRS.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251128.005028.0067100008315007.NGUYEN BICH PHUONG.970448
|28/11/2025
|500.000
|5332TPBVJ2Q3ADLW.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251128.001020.03966083001.NGUYEN HIEN DUONG.970423
|28/11/2025
|10.000
|MBVCB.11910919222.Ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao - An Giang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/11/2025
|50.000
|0200970405112800073720255QX2080919.53680.000737.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2025.321
|28/11/2025
|500.000
|MBVCB.11910859141.HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH MS 2025.320 (Chu Lo Van Phong).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|0200970422112923520620258RC3525710.45164.235207.ung ho MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH
|29/11/2025
|10.000
|020097044911292339042025yUnt549451.27747.233904.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi, ma GD 100000047185774
|29/11/2025
|10.000
|020097044911292336352025SSdA348303.24824.233635.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc, ma GD 100000047185447
|29/11/2025
|150.000
|5333IBT1kJZ9TK9I.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25335410042993.20251129.233554.19035052441012.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
|29/11/2025
|10.000
|020097044911292335032025neMx570243.22569.233503.PHAN NHUT LAM chuyen tien, ma GD 100000047185240
|29/11/2025
|15.000
|5333IBT1cWPAQL6B.QR - Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.232851.108878304193.NGUYEN QUYNH HUONG.970415
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZ9HR8Q.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25335219591129.20251129.232122.19034838918010.VND-TGTT-PHAN VINH LOC.970407
|29/11/2025
|50.000
|020097048811292321222025JxRe621619.3487.232122.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|100.000
|5333TPBVJ2QIXL79.ung ho MS 2025.321.20251129.231118.06171826401.VO MINH HOANG.970423
|29/11/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109060827849.20251129.109060827849-0909418900_Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1kJZ9ZJ9N.Ung ho be Loc Phu Tho FT25335506598908.20251129.230718.6712345809.VIET THI THANH HUONG.970407
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11937540998.MS 2025.321 ung ho Nguyen Nhat Hao.CT tu 0071002594899 MAI THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1jWMTLTYU.UNG HO MS 2025.318 BA TRUONG THI THO-291125-22:52:45 950584.20251129.225245.44573107.NGUYEN THI THAO HIEN.970416
|29/11/2025
|200.000
|5333MCOBB2ALSXJQ.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.225001.04001012833617.NGUYEN VIET PHUONG.970426
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1kJZ9GZWY.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25335010911642.20251129.223936.5538666666.NGO TRUNG HIEU.970407
|29/11/2025
|100.000
|5333TPBVJ2QIVL78.Tnn ho tro ms 2025.322 bui gia loc.20251129.223540.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|29/11/2025
|100.000
|5333TPBVJ2QIK5DN.Tnn ho tro ms 2025.321 nguyen nhat hao.20251129.223347.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1aW8TEENC.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC.20251129.222722.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11937308262.ung ho ms 2025. 323 ( ba Hia Man Nhi) .CT tu 0071005377441 PHAM THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|020097048811292208002025feee435736.50001.220800.UNGHOBEBUIGIALOC9TUOI, PHUTHO
|29/11/2025
|500.000
|5333IBT1bJJLRYXG.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251129.220651.819529.NGUYEN HUYNH NHU PHUONG.970448
|29/11/2025
|200.000
|02009704881129215959202528rx407347.23886.220000.UNG HO MS 2025.323 BA HIA MAN NHI
|29/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109053529997.20251129.109053529997-0385732264_MS 2025320 anh Lo Van Phong
|29/11/2025
|20.000
|020097042211292118062025LY5N540368.78207.211807.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Hia Man Nhi ms 2025.323
|29/11/2025
|200.000
|020097048811292109282025xVat194707.44126.210928.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZ2REXZ.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25335168466979.20251129.210734.9987794785.HOANG THI LOAN.970407
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZ2XTDE.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25335900760715.20251129.210436.19035816878011.VND-TGTT-HO THI BICH NGOC.970407
|29/11/2025
|500.000
|MBVCB.11936510204.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0081001162622 NGUYEN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1aW8TUC49.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.233 ba hia man nhi.20251129.205759.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|29/11/2025
|200.000
|020097048811292050012025O76X103263.65078.204954.UNG HO MS 2025322
|29/11/2025
|100.000
|02009704881129204835202510mm096175.59052.204835.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|100.000
|020097048811292044172025LKWY075046.40343.204410.MS 2025319 ANH NGUYEN XUAN TIEP
|29/11/2025
|200.000
|020097041511292034342025o33Q729643.96517.203423.ung ho ms 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|29/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109046915235.20251129.109046915235-0399521604_MS 2025291 chi Nguyen Thi Mai
|29/11/2025
|100.000
|020097040511292022482025CF6O061074.40731.202248.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.322 Bui Gia Loc
|29/11/2025
|10.000
|5333IBT1iWHBWH41.MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251129.202101.0399521604.LE NGUYEN THUY NINH.970432
|29/11/2025
|10.000
|5333IBT1iWHBWB9P.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc.20251129.201939.0399521604.LE NGUYEN THUY NINH.970432
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZ25K1U.Ung ho ms 2025.323 Hia Man Nhi FT25333087344061.20251129.201621.9936451951.PHAM LE HOANG TRINH.970407
|29/11/2025
|50.000
|5333TPBVJ2QIR4CV.Pham Thi Thanh Hoa chuyen tien ung ho be Bui Gia Loc.20251129.201542.85818688888.PHAM THI THANH HOA.970423
|29/11/2025
|500.000
|5333IBT1kJZ2YG32.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25333895166548.20251129.201313.369393939393.PHAM HOANG THANH.970407
|29/11/2025
|50.000
|020097040511292001002025BIYF074229.36275.200101.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|29/11/2025
|50.000
|020097040511291959592025QQ6T070075.30755.195959.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|200.000
|020097041511291954002025Lq6N623497.1813.195349.QR - Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|50.000
|020097042211291951332025MPR8949919.91067.195126.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|29/11/2025
|200.000
|5333VNIBJ2QIT56F.Ung ho ms 2025.323 ba hia man nhi.20251129.195123.026121993.NGUYEN THI NGOC TRAM.970441
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1bJJLEHHI.uh e Bui Gia Loc 2025.322.20251129.194507.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|29/11/2025
|50.000
|MBVCB.11935398524.ung ho ms 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 0701000436158 NGUYEN THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|150.000
|5333IBT1jWMTCZBM.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC-291125-19:29:55 618440.20251129.192956.41307557.NGUYEN THI HUYEN ANH.970416
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1kJZCRBIU.Ung ho MS 2025.321 FT25333608369051.20251129.192241.19070185442011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN HA.970407
|29/11/2025
|100.000
|020097048811291917472025CJRk601212.19233.191747.UNG HO MS 2025.323 BA HIA MAN NHI
|29/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11934984624.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 1056518342 HUYNH MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZCEP9C.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25333719107734.20251129.185639.7363127000.NGUYEN TRAN MINH NHU.970407
|29/11/2025
|50.000
|MBVCB.11934629281.ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 1055720561 DO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1hWC8SJFL.IBFT Ung ho ms 2025.322 bui gia loc.20251129.184822.060214370363.SACOMBANK.970403
|29/11/2025
|200.000
|0200970422112918472720251J6D771242.58343.184728.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1iWH5M3GU.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251129.181927.140327425.HUYNH NGOC TUYET TRINH.970432
|29/11/2025
|50.000
|020097042211291817102025FKY1435110.97158.181711.ung ho MS 2025.323
|29/11/2025
|10.000
|020097042211291752552025CJYU929203.61445.175248.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.321 anh Nguyen Nhat Hao
|29/11/2025
|28.000
|MBVCB.11933595737.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|1.000.000
|5333IBT1dJYA5KW6.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.174801.970422T70d733000000000c88840.MBBANK IBFT.970422
|29/11/2025
|500.000
|5333TPBVJ2QIAHUL.ung ho MS 2025.323( ba Hia man nhi).20251129.174118.10002183549.NGUYEN THI CAM GIANG.970423
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1kJZ16ETQ.Ung ho MS 2025.323 - ba Hia Man Nhi FT25333155960004.20251129.173243.19034961350010.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH NHU.970407
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11933202039.Ung ho Ms 2025.323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0501000040040 TRAN DINH NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|10.000.000
|5333IBT1kJZ173XR.CSPM,CSTV tai tro chau Bui Gia Loc ms 2025.322 FT25333190625015.20251129.172629.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|29/11/2025
|1.000.000
|5333IBT1kJZ1AZ4N.MS 2025.322 FT25333023946622.20251129.172135.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|29/11/2025
|300.000
|MBVCB.11933047331.Ung ho MS 2025.322 ( em Bui Gia Loc).CT tu 0061000467758 TRAN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|5333TPBVJ2QIQL2Z.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.171739.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1iWHYF4FZ.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251129.171413.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432
|29/11/2025
|300.000
|020097040511291707132025MYAY030655.81589.170705.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1iWHYHFPU.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251129.170253.203190999.NGUYEN THI THU HIEN.970432
|29/11/2025
|300.000
|020097041511291658412025ih9X987783.30889.165830.QR - Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|50.000
|020097048811291644462025XwTa595901.49769.164446.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11932421512.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1050207088 NGUYEN THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|020097042211291642262025DTK4767188.36141.164227.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZ1WZ4T.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333227400046.20251129.163806.19030586879021.VND-TGTT-HO PHUONG THAO.970407
|29/11/2025
|500.000
|MBVCB.11932113433.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 0181003422799 NGUYEN THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1kJZJEYNK.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25333819092866.20251129.160511.19021142583011.VND-TGTT-NGUYEN PHI VAN.970407
|29/11/2025
|718.235
|5333IBT1jWML2ZHJ.UNG HO MS 2025.323 BA HIA MAN NHI-291125-15:58:02 161327.20251129.155802.28289587.TANG KHANH VAN.970416
|29/11/2025
|300.000
|020097040511291550052025QV29038248.64034.155005.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.321 anh nguyen nhat hao
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZJY2T3.Ung ho ba Hia Man Nhi, MS 3025.323 FT25333473172545.20251129.154102.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZJP5CT.Ung ho em Bui Gia Loc, MS 2025.322 FT25333909645803.20251129.153858.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|29/11/2025
|500.000
|5333TPBVJ2QDNH8Z.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.153404.06755715701.VO THI KIEU OANH.970423
|29/11/2025
|5.000
|5333IBT1kJZJMNPK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25333791539537.20251129.152856.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|29/11/2025
|5.000
|5333IBT1kJZJMIH9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc FT25333743307572.20251129.152705.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|29/11/2025
|240.000
|MBVCB.11931349916.MS 2025.322 ung ho em BUI GIA LOC.CT tu 0071002594899 MAI THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|MBVCB.11931326736.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|020097048811291521392025XfZb125181.24613.152139.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|29/11/2025
|10.000.000
|5333TPBVJ2QDIS1D.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Xuan Tiep ms2025.319.20251129.151538.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|29/11/2025
|68.000
|020097042211291508352025LVWN469929.62974.150836.UH MS 2025.323 ba Hia Man Nhi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1jWMHRJFM.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-291125-15:05:40 057464.20251129.150540.11020677.TRUONG THI PHUONG THAO.970416
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11931090093.DUONG THI THANH HOA ung ho MS 2025.322( con Bui Gia Loc).CT tu 0141000098664 DUONG THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1bJJLJN5C.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.150116.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1kJZW34I8.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333604746666.20251129.144317.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11930841205.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0401001435803 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|600.000
|5333VNIBJ2QDHEY4.ung ho ma so 2025.320 anh Lo Van Phong.20251129.143906.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|29/11/2025
|70.000
|MBVCB.11930724950.ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc.CT tu 9906916075 PHUNG THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|020097040511291422492025LU7U084518.69888.142249.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025304 chi Phan Thi Tho
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1jWMHHVFT.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi-291125-14:21:30 977511.20251129.142130.6437357.NGUYEN HUYNH NHU.970416
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1iWHPLT5K.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.140717.0904883058.NGUYEN THI HIEN.970432
|29/11/2025
|500.000
|5333IBT1iWHPL7KH.Ms 2025-323 uh ba Hia Man Nhi.20251129.140602.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|29/11/2025
|500.000
|5333IBT1iWHPLBCX.Ms 2025-322 uh em Bui Gia Loc.20251129.140511.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|29/11/2025
|30.000
|5333IBT1aW8HU2SP.MS 2025.316( be Truong Ngoc Nhi).20251129.140405.700004947216.NGUYEN THI VAN.970424
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11930431123.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0161001661804 DUONG MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|020097048811291400272025ybGw820261.86259.140020.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109007042823.20251129.109007042823-0932038071_Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|100.000
|020097042211291349362025FZ7C774842.47356.134937.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1dJYBDFS3.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.134447.970422X30e0230000000005f1666.MBBANK IBFT.970422
|29/11/2025
|100.000
|020097041511291343032025VfH0513672.24081.134303.DINH NGOC AN chuyen tien giup MS 2025-323 Hia Man Nhi
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1hWCIJYMK.IBFT Hia Man Nhi MS 2025.323.20251129.132421.060277811238.SACOMBANK.970403
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1kJZWSNKI.MS2025.322 em Bui Gia Loc FT25333434048637.20251129.132047.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|29/11/2025
|200.000
|020097048811291319112025QNl9696831.37705.131900.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1hWCIWJG1.IBFT Ung ho MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251129.131012.070052431113.SACOMBANK.970403
|29/11/2025
|50.000
|020097042211291300542025C6S6295042.69242.130055.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|686.000
|MBVCB.11929780499.NGUYEN QUOC CUONG chuyen tien Ung ho MS 2025.332 em Bui Gia Loc.CT tu 0631000430651 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|5333VNIBJ2QDVBTA.ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).20251129.125613.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1jWMHYDBH.MS 2025 323 HIA MAN NHI-291125-12:50:24 818035.20251129.125024.5307857.NGO THI THUY DUNG.970416
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11929683133.NGUYEN THI TUYET HANH chuyen tien.CT tu 0121000107207 NGUYEN THI TUYET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1iWHPYITL.MS 2025-323 ba Hia Man Nhi.20251129.124945.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|29/11/2025
|50.000
|0200970422112912484120258ERX628084.18671.124842.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1hWCMR77F.IBFT MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251129.124608.030089894189.SACOMBANK.970403
|29/11/2025
|250.000
|MBVCB.11929313757.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0251002768947 LY THAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|020097042211291218492025LGHM638160.87184.121850.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1jWMHMRMS.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi-291125-12:17:51 755139.20251129.121751.10721687.DOAN NGUYEN PHUONG THANH.970416
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZQEWNV.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25333110280860.20251129.121744.19030386293012.VNDA-TGTT-NGUYEN PHUOC TUNG.970407
|29/11/2025
|200.000
|0200970415112912090020256U0I312978.39648.120849.QR - MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|29/11/2025
|30.000
|5333IBT1aW8ZTNRU.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.115023.019704070015050.NGUYEN VAN TU.970437
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11928830223.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1001000299162 TRAN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|25.000
|5333IBT1cWPYPFNJ.QR - MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251129.114458.109880204662.TRAN NGUYEN MANH CUONG.970415
|29/11/2025
|200.000
|02009704881129113724202570zl307079.76659.113717.UNG HO MS 2025323 BA HIA MAN NHI
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJZQ2G75.ung ho ms 2025.322 FT25333175638276.20251129.112810.19036531394017.VND-TGTT-TRUONG TRUC VAN ANH.970407
|29/11/2025
|200.000
|5333TPBVJ2QD4HYQ.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.112734.04919500001.DO THI THU HUONG.970423
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11928487415.MS2025.322.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1kJZQJZBR.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25333130123559.20251129.112015.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407
|29/11/2025
|300.000
|020097042211291118392025E2LZ907846.81557.111840.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|500.000
|020097048811291114362025vpNS204599.61546.111436.UNG HO NCHCCCL . HUYNH HAI . 0903824247
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1kJZQQQLC.Ung ho MS 2025.323 - ba Hia Man Nhi FT25333684001822.20251129.111237.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
|29/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.108990426557.20251129.108990426557-0938122191_Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|10.000
|5333IBT1cWPYDUJI.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).20251129.111150.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|29/11/2025
|100.000
|0200970422112911093620254IZ5973726.35852.110937.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|29/11/2025
|50.000
|020097048811291106262025AImH168315.20763.110626.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HOMS.2025 . 321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1bJJH7YQ6.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.20251129.110544.0832498592.NGO VAN HUNG.970448
|29/11/2025
|50.000
|020097048811291104282025SdIZ159573.11183.110428.NGUYEN PHAM DIEM THUY CHUYEN TIEN UNG HO MS.2025.322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|80.000
|5333IBT1hWCMALLU.IBFT Ung ho MS 2025.323 Gia dinh co Hia Man Nhi va chu Ly Gia Chan.20251129.105715.070100122896.SACOMBANK.970403
|29/11/2025
|2.000.000
|5333IBT1iWHUHAYM.NGUYEN NGOC QUY chuyen tien ung ho ms2025322.20251129.105704.137633582.NGUYEN NGOC QUY.970432
|29/11/2025
|100.000
|020097040511291056432025W1XF045702.73268.105643.Vietcombank:0011002643148:DANG VAN HIEP chuyen tien ung ho anh Hao
|29/11/2025
|1.000.000
|020097040511291044302025T74Z090312.12814.104430.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1aW8Z4U6Y.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.104426.1016415277.SHBMB.970443
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11927979422.ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1kJ6NESIZ.Giup ma so 2025.323 FT25333012337174.20251129.104144.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|29/11/2025
|50.000
|020097042211291040582025QEGX310211.97464.104059.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|200.000
|02009704221129103712202599XC269241.77873.103706.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|5.000.000
|5333TPBVJ2QDTZ99.CSPM, CSTV giup cho gia dinh Hia Man Nhi ms2025.323.20251129.103518.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|29/11/2025
|30.000
|MBVCB.11927782575.PHAM THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2025 322 ( Bui Gia Loc).CT tu 0211000413997 PHAM THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1iWHUGEWP.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.102721.196228985.NGUYEN MAI HOA.970432
|29/11/2025
|100.000
|020097048811291024222025mcTm985446.18373.102422.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1dJYYBMIV.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251129.101923.970422S3efb16000000000042375.MBBANK IBFT.970422
|29/11/2025
|300.000
|5333MCOBB2QPSTUL.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.101710.02001012933335.NGUYEN THI THAI LY.970426
|29/11/2025
|200.000
|0200970422112910112220257VTV866338.57776.101123.Ung ho MS 2025.322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJ6NIVL1.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333174023988.20251129.100725.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|29/11/2025
|50.000
|020097040511291005432025YJ2G011682.33052.100543.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11927423726.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0491001511146 LE HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|MBVCB.11927411399.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|020097042211290953142025W9G2222423.76629.095315.MS 2025. 323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1kJ6N9DHH.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao FT25333060546306.20251129.095252.19037261398011.VND-TGTT-NGUYEN DANG LUONG.970407
|29/11/2025
|30.000
|MBVCB.11927325026.ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc) - chuc em som khoe.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11927306136.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0071001006424 NGUYEN DINH VAN KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|500.000
|MBVCB.11927283357.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0121000869180 PHAN NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1iWHUI5MR.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 323 HIA MAN NHI.20251129.094009.247529918.LE THI HOA.970432
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1kJ6NWYQQ.Ung ho MS 2025.323 Ba Hia Man Nhi FT25333602570010.20251129.093835.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11927055363.ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 0071003773553 NGO NGUYEN TRUONG CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1kJ6RRW7Z.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333105135082.20251129.092822.19035464838014.VND-TGTT-HUYNH MINH CHAU.970407
|29/11/2025
|1.000.000
|5333TPBVJ2QDMDJ4.ung ho MS 2025 321 ( Nguyen Nhat Hao).20251129.091957.04258404801.PHAN NGUYEN TUONG VAN.970423
|29/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11926890547.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|020097040511290913032025WQEW072159.14672.091256.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|200.000
|5333IBT1kJ6RHGEY.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc FT25333358149922.20251129.091131.19036658460019.VND-TGTT-LUONG THI HOA.970407
|29/11/2025
|200.000
|020097040511290905132025AFAG037636.86043.090513.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|500.000
|MBVCB.11926621739.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.322( Bui Gia Loc).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1aW8ZW96P.Ung ho Ms 2025.323(ba gia man nhi).20251129.085412.700004282492.NGUYEN VAN HUAN.970424
|29/11/2025
|200.000
|020097042211290852292025FSHA722577.42165.085229.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|28.000
|020097042211290850222025QJAG260475.33894.085023.gui ms 2025 323
|29/11/2025
|200.000
|020097040511290847192025C9VI059521.24684.084719.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS-2025.323-ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11926206978.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0141000525252 VU THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|VCB.CTDK.28/09/2025.ung ho NCHCCCL DOAN HONG MINH 0904369643. CT tu 0021001331954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11926085746.ms2024331( huynh duc anh).CT tu 0331000412721 PHAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11926061396.ma so 2024343(nguyen thi ut nho).CT tu 0331000412721 PHAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|0200970422112908032020257SH5678018.89258.080320.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|28.050
|5333IBT1cWPP2DAJ.QR - Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251129.075928.107873213676.NGUYEN TRUNG HIEU.970415
|29/11/2025
|500.000
|020097042211290755302025MZMN965838.68293.075531.PHAN THI TRUONG AN chuyen tien ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi.
|29/11/2025
|120.000
|0200970488112907543420255LkR388464.66053.075434.MS 2025317 EM NGUYEN HUNG MANH
|29/11/2025
|120.000
|020097048811290752292025tRUc379356.59496.075218.UNG HO MS 2025322 EM BUI GIA LOC
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1kJ6R13Q1.UH MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG FT25333929860541.20251129.075144.19027644343339.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
|29/11/2025
|50.000
|0200970422112907493220255QJI282335.52022.074932.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|29/11/2025
|100.000
|5333MCOBB2Q77VI7.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251129.073511.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
|29/11/2025
|5.000.000
|020097048811290734492025bB7n302955.11824.073449.CSPM, CSTV 2025.321
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11925616504.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11925587875.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.232 (ba Hia Man Nhi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1hWCVRI1X.IBFT MS 2025320 anh Lo Van Phong.20251129.071935.0904984858.SACOMBANK.970403
|29/11/2025
|300.000
|5333IBT1hWCVRDUK.IBFT MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH.20251129.071828.0904984858.SACOMBANK.970403
|29/11/2025
|300.000
|MBVCB.11925532436.MS 2025316 BE TRUONG NGOC NHI.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11925543049.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|MBVCB.11925526958.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11925495167.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.322 (e Bui Gia Loc) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11925460408.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.321 (Nguyen Nhat Hao) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|200.000
|MBVCB.11925377919.MS 2025.323.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|5333TPBVJ2QDLWWF.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).20251129.065708.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|29/11/2025
|100.000
|IBVCB.11925366529.Chuyen tien ung ho ms 2025.323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/11/2025
|15.000
|MBVCB.11925359468.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|50.000
|020097042211290653332025E4D9692109.15791.065333.ms2025.323 ba Hia Man Nhi
|29/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11925042704.Ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|MBVCB.11924960399.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1982008692 PHAN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|100.000
|5333IBT1iWH85Q12.MS 2025316 be Truong Ngoc Nhi.20251129.044734.0368045828.DO THI QUYNH NHU.970432
|29/11/2025
|100.000
|MBVCB.11924930180.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1012440455 DO PHUONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|30.000
|020097042211290336522025KG6T410852.98714.033653.2025.322 Bui Gia Loc
|29/11/2025
|20.000
|020097042211290131582025H4N3794808.61474.013159.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|29/11/2025
|50.000
|5333IBT1jWM6NUZG.MS 2025.320 ANH LO VAN PHONG-291125-01:21:31 095422.20251129.012132.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|29/11/2025
|300.000
|MBVCB.11924734464.Ung ho MS 2025.322.CT tu 9823445666 NGUYEN VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/11/2025
|300.000
|MBVCB.11924655651.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|50.000
|5335IBT1kJZ58ZCC.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25335245576934.20251201.000726.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|30/11/2025
|500.000
|5335IBT1aW8NP6F9.Ung ho 2025324( nguyen minh tam).20251201.000653.3700000009999999.HA MINH PHUONG.970446
|30/11/2025
|1.500.000
|MBVCB.11951200429.ung ho MS 2025.323 ( ba Hia Man Nhi).CT tu 0841000056217 TRUONG THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|200.868
|020097040511302356462025XJZT011431.95493.235646.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025. 324 anh Nguyen Minh Tam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1iWHE8WS8.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251130.235531.0901850483.DINH HUU HIEU.970432
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1kJZ5IYTC.Ung ho MS 2025.324 FT25335607316730.20251130.235318.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|30/11/2025
|300.000
|MBVCB.11951123315.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 1055834484 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|300.000
|0200970422113023271620251UCV776061.62194.232716.ung ho ms 2025.324
|30/11/2025
|20.000
|MBVCB.11951025217.Ung ho MS 2025.314 ( be Vuong Ngoc Lan ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|5334VNIBJ2Q6FYIC.UNG HO MS 2025.324 (ANH NGUYEN MINH TAM).20251130.231305.902355788.NGUYEN NGOC PHUONG LINH.970441
|30/11/2025
|100.000
|020097042211302310252025SVIG293278.34794.231025.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11950978516.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|20.000
|MBVCB.11950973407.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 1033244322 NGO TIEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|020097041511302259102025emSo792044.15969.225910.QR - MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZ5CDLC.Ung ho MS 2025.324 - Anh NGUYEN MINH TAM FT25335000464210.20251130.225520.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|30/11/2025
|200.000
|020097042211302255202025UYUN120747.9832.225520.ung ho ms2025.324
|30/11/2025
|400.000
|MBVCB.11950913801.ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam).CT tu 9388831783 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1hWC5PW9T.IBFT MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.20251130.225126.070112075583.SACOMBANK.970403
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1bJJFXYSU.Anh Kien Anh Thu ung ho MS 2025 324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.224955.0501008699033.TRAN THI MINH HANG.970425
|30/11/2025
|50.000
|5334TPBVJ2Q684JN.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251130.224821.02442576501.NGUYEN THUY DUONG.970423
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZ5JXWA.THAI MY PHUONG ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25335066844764.20251130.224658.19033890418011.VND-TGTT-THAI MY PHUONG.970407
|30/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109168113532.20251130.109168113532-0969088047_Ung ho MS 2025324 Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|100.000
|020097042211302240512025O5U7811213.82860.224051.Ung ho 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|200.000
|020097040511302237462025OVF6051463.76752.223746.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|30/11/2025
|100.000
|5334TPBVJ2Q68QR7.ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.223654.25145580768.TRAN THI MY HANH.970423
|30/11/2025
|200.000
|020097040511302236212025HH4A049673.73872.223613.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1kJZ5WW96.ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25335110104275.20251130.223613.11420003505015.VNDA-TGTT-MA TUYET CHI.970407
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1kJZYNK55.HA DUY HOA chuyen ung ho a Nguyen Minh Tam MS 2025.324 FT25335980905497.20251130.222851.19039077119013.VND-TGTT-HA DUY HOA.970407
|30/11/2025
|50.000
|020097042211302228282025A2KD605017.55734.222829.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109167125723.20251130.109167125723-0902878357_NGUYEN THI KIM XUAN ung ho ms 2025323 ba Hia Man Nhi
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1iWHECUUU.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.222507.163949156.TRINH DUY KIEN.970432
|30/11/2025
|50.000
|5334MCOBB2AB4IP1.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.222453.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1aW8NDARJ.MS 2025.324 - anh Nguyen Minh Tam.20251130.222427.1025120948.SHBMB.970443
|30/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.109166843254.20251130.109166843254-0902878357_NGUYEN THI KIM XUAN ung ho ms 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|20.000
|MBVCB.11950709662.Ung ho MS 2025.310 ( be Hoang Van Truong ).CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|500.000
|5334IBT1aW8NDIU2.Ung ho MS 2025.324 ( anh Nguyen Minh Tam).20251130.222128.002704070000138.NGUYEN THE HUNG.970437
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZYXR1H.NGUYEN CAO QUYEN chuyen ung ho anh Nguyen Minh Tam o FT25335176558047.20251130.222021.46581686866.NGUYEN CAO QUYEN.970407
|30/11/2025
|500.000
|5334IBT1jWMR5IUN.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM-301125-22:20:02 744709.20251130.222002.22153007.BUI THI HOAI THU.970416
|30/11/2025
|100.000
|5334NAMAA2LCVZEM.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251130.221729.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1iWHE18NU.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.221636.990912072319.NGUYEN MINH TUAN.970432
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1jWMRYFTU.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi-301125-22:14:34 737925.20251130.221435.3259521.TRAN MINH KHANH.970416
|30/11/2025
|100.000
|5334VNIBJ2Q6M5EI.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.220630.830081998.NGUYEN HUONG GIANG.970441
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11950584071.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 1029963379 NGUYEN MANH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1iWHEJQ1I.MS 2025-317 em Nguyen Hung Manh.20251130.220559.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1iWHEW3G4.MS 2025-316 be Truong Ngoc Nhi.20251130.220514.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|30/11/2025
|200.000
|MBVCB.11950569162.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0251001716218 NGUYEN THI THU HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|10.000
|MBVCB.11950546262.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZYLU7B.ung ho MS 2025.324 FT25335354469622.20251130.220025.8768861998.DINH THI THUY.970407
|30/11/2025
|200.000
|020097042211302159352025MSC1880399.79502.215928.Ung ho MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|30/11/2025
|10.000
|MBVCB.11950499742.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1cWPEMQRR.ung ho MS 3025.324 (ung ho anh Nguyen Minh Tam).20251130.215654.104004379332.THAN THE ANH.970415
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1kJZY6KRA.Ung ho ms 2025.323 ba Hia Man Nhi FT25335406084295.20251130.214929.19831593560015.VND--NGUYEN QUOC DUY.970407
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZY6DWH.ung ho MS 2025.324 Anh Nguyen Minh Tam FT25335066621996.20251130.214747.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|30/11/2025
|300.000
|MBVCB.11950402705.MS 2025.324.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1hWC5VMVA.IBFT Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251130.214647.030389975133.SACOMBANK.970403
|30/11/2025
|50.000
|MBVCB.11950390347.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.CT tu 0121000858500 LE NGUYEN HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|5.000.000
|MBVCB.11950390163.NGUYEN ANH TUAN ung ho MS 2025.293 (Be Thao Thi Dua). .CT tu 0071001333666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|500.000
|5334IBT1iWHKRU42.NGUYEN THI THANH BINH ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.214129.47746604.NGUYEN THI THANH BINH.970432
|30/11/2025
|10.000
|5334MCOBB2ABJXFX.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251130.213917.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|30/11/2025
|10.000
|5334MCOBB2ABJV5V.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.213842.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|30/11/2025
|10.000
|5334MCOBB2ABJWI1.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251130.213750.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11950307994.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11950304130.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0351000700156 LE THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11950290906.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11950285463.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|020097048811302132382025tw6L644138.93301.213238.UNG HO MS 2025323 BA HIA MAN NHI
|30/11/2025
|20.000
|5334IBT1hWC5SRIG.IBFT Thiguoinguyeninhtam.20251130.213057.070130199273.SACOMBANK.970403
|30/11/2025
|30.000
|020097040511302112552025OYAK059300.20072.211255.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1kJZYI6W5.Ung ho MS 2025.323 FT25335604826570.20251130.210410.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|30/11/2025
|5.000
|MBVCB.11949868278.MS 2025.324.CT tu 9988327031 MAI TIEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1kJZYVCAR.LA DUC HUNG chuyen ung ho MS 2025.322 Bui Gia Loc FT25335747150106.20251130.205606.19028082380666.VND-TGTT-LA DUC HUNG.970407
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1hWC5C2H1.IBFT LTAT - NCHCCCL.20251130.205327.040078733881.SACOMBANK.970403
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1kJZYDDIB.LA DUC HUNG chuyen ung ho MS 2025.324 Nguyen Minh Tam FT25335968876421.20251130.205316.19028082380666.VND-TGTT-LA DUC HUNG.970407
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1kJZY91BF.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335631045402.20251130.204633.8026688888.NGUYEN THI HIEU.970407
|30/11/2025
|200.000
|020097040511302043172025BGP2054482.95219.204309.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|30/11/2025
|100.000
|020097040511302040102025WJ83042372.81289.203959.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|5.000
|5334IBT1kJZY1X26.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25335905885845.20251130.203951.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11949468661.Ung Ho MS 2025.322 ( Bui Gia Loc ).CT tu 1028210233 HA MINH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|20.000
|0200970422113020270220250NO8337924.20997.202703.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Nguyen Minh Tam ms 2025.324
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1kJZPX4EH.Ung ho MS 2025.324 Anh Nguyen Minh Tam FT25335010630264.20251130.202058.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407
|30/11/2025
|150.000
|MBVCB.11949310294.NGUYEN XUAN DONG chuyen tien ung ho MS 2025.324.CT tu 0071000593293 NGUYEN XUAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|200.000
|020097048811302014402025w74j251891.64077.201440.KHONG THI THU AN CHUYEN TIEN THAM CHAU BE UNG THU XUONG O PHU THO
|30/11/2025
|500.000
|020097048811302009532025hRG6224913.41587.200946.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1iWHKPUB8.MS 2025318 ba TRUONG THI THO.20251130.200215.260710001.TRAN MINH LUAN.970432
|30/11/2025
|200.000
|MBVCB.11948858931.Ms 2025.317 ( Em Nguyen Hung Manh).CT tu 0071001001389 DAU THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1iWHKMNEP.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251130.194533.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1jWMXXTTK.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao-301125-19:39:39 478554.20251130.193939.37140277.TRAN ANH KHOA.970416
|30/11/2025
|100.000
|020097040511301930242025L99G046135.47065.193024.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 .315 ba Tran Thi Le NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1dJYFJD1T.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.20251130.192945.970422J9d16a3000000000a28180.MBBANK IBFT.970422
|30/11/2025
|15.000
|MBVCB.11948545335.TUONG DUNG ung ho MS 2025.321 (anh Nguyen Nhat Hao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|15.000
|MBVCB.11948526202.TUONG DUNG ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|15.000
|MBVCB.11948485802.TUONG DUNG ung ho MS 2025.322 (em Bui Gia Loc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|15.000
|MBVCB.11948465865.TUONG DUNG ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1bJJF4DNS.ung ho ms 2025.323.20251130.190733.0377336910.TRAN NGOC HAN.970448
|30/11/2025
|500.000
|MBVCB.11947950121.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 322.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1kJZURB5C.Ung ho MS 2025.324 nguyen minh tam FT25335733970944.20251130.184802.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|30/11/2025
|300.000
|MBVCB.11947751975.MS 2025321 anh Nguyen Nhat Hao.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|200.000
|5334TPBVJ2QNNV85.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).20251130.182900.83582568888.NGUYEN PHAM QUYNH NHU.970423
|30/11/2025
|30.000
|5334IBT1iWH7LVK7.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251130.182036.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|30/11/2025
|100.000
|020097040511301819112025NVQL009257.73843.181904.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|30/11/2025
|200.000
|020097042211301815522025CNVL399075.57307.181553.Uh MS 2025.323 ba Hia Man Nhi
|30/11/2025
|500.000
|5334IBT1jWMXAYFG.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam-301125-18:12:25 299631.20251130.181225.843488888.LE CAO CUONG.970416
|30/11/2025
|100.000
|5334TPBVJ2QNIZYD.Ung ho MS 2025.323 (ba Hia Man Nhi).20251130.180902.04231032601.HUYNH BAO HA.970423
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11947223543.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0211000504905 TRAN ANH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|200.000
|020097042211301800112025B96R508409.73172.180011.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|500.000
|MBVCB.11947084955.Ung ho MS 2025.324 Nguyen Minh Tam.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|101.478
|MBVCB.11946912936.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|300.000
|020097041511301747442025eyI7716545.1977.174744.ung ho ms 2025.323 (ba Hia Man Nhi)
|30/11/2025
|300.000
|020097048811301742252025Y0MG317157.70681.174213.MS 2025321 ANH NGUYEN NHAT HAO
|30/11/2025
|300.000
|0200970488113017330820253Ml0247128.16054.173308.UNG HO MS 2025324 ANH NGUYEN MINH TAM
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11946438800.MS 2025.324(anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZ83CEQ.Ung ho MS2025.323ba Hia Man Nhi FT25335077769022.20251130.171611.19035730499018.VNDA-TGTT-TRAN NGOC TRAN.970407
|30/11/2025
|500.000
|MBVCB.11946298572.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0341006978558 TA THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|300.000
|MBVCB.11946292167.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 9908693148 LUU THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|10.000
|020097044911301711182025aZuP407820.88603.171119.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam, ma GD 100000047482042
|30/11/2025
|100.000
|020097048811301704562025TfQD044242.52931.170456.UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|30/11/2025
|500.000
|5334IBT1kJZ8KRS8.ung ho MS 2025 324 anh NGUYEN MINH TAM FT25335974258034.20251130.165833.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZ8741L.Ung ho ms 2025.324.anh nguyen minh tam FT25335350943164.20251130.165500.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|30/11/2025
|30.000
|020097048811301646232025RN5I916220.49781.164623.UNG HO MS 2025.324
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1fW7IUC6M.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.163903.0051007899005.DO THANH PHONG.970438
|30/11/2025
|50.000
|MBVCB.11945613524.MA SO MS 2025 320 ANH LO VAN PHONG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/11/2025
|50.000
|MBVCB.11945582755.MA SO MS 2025 321 ANH NGUYEN NHAT HAO.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/11/2025
|50.000
|MBVCB.11945561527.MA SO MS 2025 322 EM BUI GIA LOC.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/11/2025
|50.000
|MBVCB.11945543924.MA SO MS 2025 323 BA HIA MAN NHI.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/11/2025
|50.000
|MBVCB.11945507734.MA SO MS 2025 324 ANH NGUYEN MINH TAM.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1jWMX1B97.UNG HO MS2025.324-301125-16:22:35 069677.20251130.162235.21041227.MAI VAN BAO TIN.970416
|30/11/2025
|50.000
|MBVCB.11945442531.Ung ho MS 2025.324 (Anh Nguyen Minh Tam).CT tu 0671004129222 LE HOANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|500.000
|5334IBT1iWHGX1W1.Ms 2025-324 uh anh Nguyen Minh Tam.20251130.160641.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|30/11/2025
|200.000
|020097041511301602132025ufvy262086.19931.160213.QR - Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|30/11/2025
|200.000
|020097041511301556222025NYRm239777.90676.155622.QR - Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1jWM3XZ16.MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM-301125-15:38:37 985993.20251130.153837.45794907.DAO THI NGAN.970416
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1cWP7YJTT.QR - Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251130.153318.101868769899.DANG LE MINH THU.970415
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1kJZIGC7U.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335585735931.20251130.151248.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|30/11/2025
|50.000
|5334IBT1kJZIATZ9.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi FT25335741372425.20251130.151149.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZIAMNK.Ung ho MS 2025.322 FT25335219756669.20251130.151004.19033809779021.VND-TGTT-HOANG THU THUY.970407
|30/11/2025
|100.000
|5334TPBVJ2QNU3XG.2025.324.20251130.150712.00000657240.TRUONG THI QUYNH ANH.970423
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1kJZIYF1T.VU THUY LINH ung ho MS 2025.324 Nguyen Minh Tam FT25335567584323.20251130.145804.19033305904011.VND-TGTT-VU THUY LINH.970407
|30/11/2025
|50.000
|5334MCOBB2AQXI6S.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251130.145313.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11944245166.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|100.000
|MBVCB.11944112126.VU NGOC ANH chuyen tien uh.CT tu 0121002446976 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|1.000.000
|5334IBT1kJZIM1P8.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335525415636.20251130.143709.19037889911011.VND-TGTT-NGUYEN SY NGUYEN.970407
|30/11/2025
|2.000.000
|5334IBT1jWM36D2S.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam-301125-14:36:10 877314.20251130.143611.7669199.NGUYEN KIM CHI.970416
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZIV4EM.Ung ho MS2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25335088233701.20251130.143506.19034353510013.VND-TGTT-BUI THI BICH NGOC.970407
|30/11/2025
|100.000
|5334IBT1kJZIDLH7.Ungho NCHCCCL PHAM NGOC HIEP 0823330279 FT25335700564303.20251130.143219.19034916094011.VND-TGTT-TRAN THIEN DUY.970407
|30/11/2025
|1.000.000
|5334IBT1jWM3EGAB.UNG HO MS 2025.320 LO VAN PHONG . DT0327317903-301125-14:30:26 868060.20251130.143026.23021968.NGUYEN THI GAI.970416
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1kJZISGWW.Ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25335334900306.20251130.142736.19035303196012.VND-TGTT-NGUYEN THI AI QUYNH.970407
|30/11/2025
|150.000
|MBVCB.11943982061.MS 2025.318 (ba Truong Thi Tho).CT tu 0371000521190 DINH DUC MINH HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1iWHGUW7A.ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251130.142203.0333673479.DUONG TONG HOANG MY.970432
|30/11/2025
|300.000
|5334IBT1kJZI2D4Q.LUU HOANG LINH ung ho MS 2025.324 anh Nguyen Minh Tam FT25335180959123.20251130.141838.19036546519010.VND-TGTT-LUU HOANG LINH.970407
|30/11/2025
|600.000
|MBVCB.11943923775.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|500.000
|020097041511301418172025N6AJ839540.64673.141809.Ung ho Ms2025.324( anh Nguyen Minh Tam)
|30/11/2025
|10.000
|5334IBT1cWP72S53.Ung ho MS 2025.324 (anh Nguyen Minh Tam).20251130.141649.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|30/11/2025
|1.000.000
|5334IBT1aW8XQPYY. ung ho 2025 324.20251130.141639.1020729153.SHBMB.970443
|30/11/2025
|100.000
|020097048811301415562025YEPW117445.57004.141545.UNG HO MA SO 2025.322 EM BUI GIA LOC
|30/11/2025
|150.000
|5334IBT1kJZI1UCQ.Ung ho MS 2025.324 a Nguyen Minh Tam FT25335743017384.20251130.141124.19033228760011.VND-TGTT-LE PHUONG THUY.970407
|30/11/2025
|100.000
|020097040511301409472025R4YD018038.33097.140947.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 324
|30/11/2025
|200.000
|5334IBT1kJZIWQHZ.VO THI TAM ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam FT25335730900446.20251130.140205.1905569655.VO THI TAM.970407
|30/11/2025
|200.000
|MBVCB.11943718097.ung ho MS 2025.324 (nguyen minh tam).CT tu 0071002658537 NGUYEN THI NHA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/11/2025
|200.000