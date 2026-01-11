Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, em Tòng Văn Khánh (SN 2004) – nhân vật trong bài viết: “Cha nghèo ăn mì tôm cầm hơi, bất lực nhìn con bỏng nặng chờ ghép da”. Mới 2 tuổi, Khánh đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. 10 năm trước, do lá lách to bất thường, Khánh phải phẫu thuật cắt lách. Thế nhưng sau đó, em lại tiếp tục gặp biến chứng, mắc chứng động kinh và thường xuyên lên cơn co giật.

Đại diện Báo VietNamNet và phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bỏng Quốc gia) trao tận tay số tiền 345.374.476 đồng tới gia đình em Tòng Văn Khánh

Mới đây, tai nạn nghiệt ngã lại xảy đến với Khánh. Khi đang rót nước sôi để tắm cho em, cơn động kinh bất ngờ ập đến khiến Khánh ngã quỵ, tay chạm vào nồi nước sôi và bị đổ lên người.

Khánh được cấp cứu tại Bệnh viện Than Uyên, sau đó chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) trong tình trạng bỏng sâu từ vùng ngực xuống bụng dưới, nhiều vị trí nghiêm trọng.

Thời điểm con trai gặp nạn, anh Kiên đang làm thợ xây ở Lào Cai. Hay tin, anh vội vã trở về, chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền đưa con đi cấp cứu. Riêng chi phí xe chuyển viện đã lên tới 10 triệu đồng. Gõ cửa bạn bè, làng xóm, anh chỉ vay được tổng cộng 17 triệu đồng.

Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, may mắn em Khánh nhận được sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc. Số tiền 345.374.476 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Được biết, hiện tại Khánh đã được chuyển lên khoa Bỏng trẻ em để tiếp tục điều trị sau đó sẽ tập phục hồi chức năng. Do vết bỏng nặng và phức tạp nên quá trình điều trị cho Khánh còn lâu dài.

Anh Tòng Văn Kiên (bố của Khánh) xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc cùng các y, bác sĩ trong bệnh viện đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ Khánh, gia đình sẽ dành để tiếp tục điều trị cho Khánh. Ân nghĩa này của mọi người chúng tôi không bao giờ quên được”, anh Kiên xúc động nói.