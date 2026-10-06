Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), tính đến hết tháng 9/2026, có 239 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trong đó, có 210 cơ sở giáo dục đại học và 12 trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn trong nước.

Có 17 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

Dưới đây là danh sách các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 30/9/2026):