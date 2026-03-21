Dưới đây là danh sách 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 vừa trúng cử cùng với tỉ lệ phiếu bầu cụ thể:

KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ 16

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3 của Hội đồng bầu cử quốc gia)

I. KẾT QUẢ BẦU CỬ CHUNG

- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500

- Tổng số người ứng cử: 863

- Tổng số cử tri trong cả nước: 76.423.940

- Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 76.198.214

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70%

- Số phiếu hợp lệ: 75.892.848

- Số phiếu không hợp lệ: 298705

- Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 500

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phạm Hải

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ Ở TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ

1 - Thành phố Hà Nội

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TÔ LÂM được 562.020 phiếu, đạt tỷ lệ 98,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông LƯU NAM TIẾN được 473.551 phiếu, đạt tỷ lệ 83,13% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG được 432.352 phiếu, đạt tỷ lệ 75,90% số phiếu hợp lệ

4) Bà VŨ LAN PHƯƠNG được 131.644 phiếu, đạt tỷ lệ 23,11% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRƯƠNG THỊ KIM VÂN được 95.344 phiếu, đạt tỷ lệ 16,74% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tây Hồ, Phú Thượng, Hồng Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN VIỆT ANH được 435.032 phiếu, đạt tỷ lệ 80,25% số phiếu hợp lệ

2) Bà DƯƠNG MINH ÁNH được 366.443 phiếu, đạt tỷ lệ 67,60% số phiếu hợp lệ

3) Ông HUỲNH QUYẾT THẮNG được 355.259 phiếu, đạt tỷ lệ 65,53% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN NGỌC KIÊN được 249.633 phiếu, đạt tỷ lệ 46,05% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ HIỀN THÚY được 207.723 phiếu, đạt tỷ lệ 38,32% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ HỒNG CHƯƠNG được 448.763 phiếu, đạt tỷ lệ 85,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN LÂN HIẾU được 448.747 phiếu, đạt tỷ lệ 85,93% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÊ KIM ANH được 402.120 phiếu, đạt tỷ lệ 77,00% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRẦN MAI ANH được 156.735 phiếu, đạt tỷ lệ 30,01% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRẦN THỊ NGỌC THÙY được 100.013 phiếu, đạt tỷ lệ 19,15% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà PHÙNG THỊ HỒNG HÀ được 426.181 phiếu, đạt tỷ lệ 88,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN XUÂN KỲ được 411.939 phiếu, đạt tỷ lệ 85,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông HỒ SỸ HÙNG được 390.950 phiếu, đạt tỷ lệ 81,29% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG được 102.950 phiếu, đạt tỷ lệ 21,41% số phiếu hợp lệ

5) Ông ĐỖ HƯNG THỊNH được 101.503 phiếu, đạt tỷ lệ 21,11% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã: Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ HỒNG HÀ được 401.716 phiếu, đạt tỷ lệ 77,98% số phiếu hợp lệ

2) Bà TRẦN THỊ NHỊ HÀ được 393.932 phiếu, đạt tỷ lệ 76,47% số phiếu hợp lệ

3) Ông BÙI HOÀI SƠN được 392.297 phiếu, đạt tỷ lệ 76,15% số phiếu hợp lệ

4) Ông HOÀNG VĂN ANH được 219.370 phiếu, đạt tỷ lệ 42,58% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGÔ KIỀU ANH được 128.234 phiếu, đạt tỷ lệ 24,89% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện và các xã: Đoài Phương, Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông DƯƠNG ĐỨC HẢI được 425.688 phiếu, đạt tỷ lệ 85,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN THANH HÀ được 425.634 phiếu, đạt tỷ lệ 85,21% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐẶNG MINH CHÂU (HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM) được 387.849 phiếu, đạt tỷ lệ 77,64% số phiếu hợp lệ

4) Ông HÀ QUỐC THỊNH được 137.759 phiếu, đạt tỷ lệ 27,58% số phiếu hợp lệ

5) Bà KIỀU THỊ NINH được 101.745 phiếu, đạt tỷ lệ 20,37% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Thanh Liệt và các xã: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN NGỌC VIỆT được 438.365 phiếu, đạt tỷ lệ 83,03% số phiếu hợp lệ

2) Ông HOÀNG MINH SƠN được 423.218 phiếu, đạt tỷ lệ 80,16% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ THU DUNG được 402.182 phiếu, đạt tỷ lệ 76,18% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ DIỆU HỒNG được 163.203 phiếu, đạt tỷ lệ 30,91% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH được 139.886 phiếu, đạt tỷ lệ 26,50% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ LAN được 437.138 phiếu, đạt tỷ lệ 87,08% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN PHƯƠNG THỦY được 428.751 phiếu, đạt tỷ lệ 85,41% số phiếu hợp lệ

3) Ông TÔ HUY VŨ được 395.766 phiếu, đạt tỷ lệ 78,84% số phiếu hợp lệ

4) Ông ĐẶNG NAM PHƯƠNG được 131.513 phiếu, đạt tỷ lệ 26,20% số phiếu hợp lệ

5) Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN được 102.277 phiếu, đạt tỷ lệ 20,37% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 9 gồm phường Chương Mỹ và các xã: Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN VĂN THẮNG được 509.294 phiếu, đạt tỷ lệ 85,14% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ TUYẾN được 499.489 phiếu, đạt tỷ lệ 83,50% số phiếu hợp lệ

3) Ông TẠ ĐÌNH THI được 456.853 phiếu, đạt tỷ lệ 76,37% số phiếu hợp lệ

4) Ông HOÀNG HOÀI NAM được 175.560 phiếu, đạt tỷ lệ 29,35% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HUYỀN được 141.323 phiếu, đạt tỷ lệ 23,62% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã: Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN DUY NGỌC được 728.749 phiếu, đạt tỷ lệ 97,13% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÂM THỊ PHƯƠNG THANH được 616.389 phiếu, đạt tỷ lệ 82,15% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ NHẬT THÀNH được 610.003 phiếu, đạt tỷ lệ 81,30% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN ĐỨC HUẤN được 169.119 phiếu, đạt tỷ lệ 22,54% số phiếu hợp lệ

5) Bà ÂU THỊ THÚY HÀ được 115.356 phiếu, đạt tỷ lệ 15,37% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ được 345.472 phiếu, đạt tỷ lệ 78,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN KIM SƠN được 311.823 phiếu, đạt tỷ lệ 70,59% số phiếu hợp lệ

3) Bà TRẦN THỊ KIM CÚC được 120.826 phiếu, đạt tỷ lệ 27,35% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGÔ PHƯƠNG THỦY được 102.256 phiếu, đạt tỷ lệ 23,15% số phiếu hợp lệ

2 - Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông VÕ VĂN MINH được 524.130 phiếu, đạt tỷ lệ 78,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN THẾ DUY được 478.477 phiếu, đạt tỷ lệ 71,38% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ HUY KHÁNH được 458.261 phiếu, đạt tỷ lệ 68,36% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRƯƠNG THANH NGA được 236.271 phiếu, đạt tỷ lệ 35,24% số phiếu hợp lệ

5) Ông DƯƠNG LONG THÀNH được 226.877 phiếu, đạt tỷ lệ 33,84% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN PHẠM DUY TRANG được 496.341 phiếu, đạt tỷ lệ 81,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông TÀO ĐỨC THẮNG được 475.474 phiếu, đạt tỷ lệ 78,14% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN VĂN RIỄN được 452.436 phiếu, đạt tỷ lệ 74,36% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ ÁNH HOA được 227.179 phiếu, đạt tỷ lệ 37,34% số phiếu hợp lệ

5) Ông DƯƠNG VĂN HẠNH được 162.276 phiếu, đạt tỷ lệ 26,67% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH được 542.894 phiếu, đạt tỷ lệ 80,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông TẠ VĂN ĐẸP được 496.070 phiếu, đạt tỷ lệ 73,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ VĂN KHẢM được 455.713 phiếu, đạt tỷ lệ 67,79% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN VIỆT LONG được 304.524 phiếu, đạt tỷ lệ 45,30% số phiếu hợp lệ

5) Bà DIỆP HỒNG DI được 205.190 phiếu, đạt tỷ lệ 30,52% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG được 388.727 phiếu, đạt tỷ lệ 78,90% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ NGỌC SƠN được 358.203 phiếu, đạt tỷ lệ 72,70% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ KHÁNH HẢI được 337.028 phiếu, đạt tỷ lệ 68,40% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ THANH THÚY được 204.391 phiếu, đạt tỷ lệ 41,48% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN KIM LOAN được 172.337 phiếu, đạt tỷ lệ 34,98% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà VÕ NGỌC THANH TRÚC được 337.421 phiếu, đạt tỷ lệ 71,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông DƯƠNG MINH TUẤN được 329.184 phiếu, đạt tỷ lệ 69,89% số phiếu hợp lệ

3) Bà HUỲNH THỊ PHÚC được 134.182 phiếu, đạt tỷ lệ 28,49% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN MINH HOÀNG được 132.698 phiếu, đạt tỷ lệ 28,17% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN LƯU QUANG được 852.383 phiếu, đạt tỷ lệ 83,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông ĐỖ ĐỨC HIỂN được 680.789 phiếu, đạt tỷ lệ 66,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN VŨ TRUNG được 521.897 phiếu, đạt tỷ lệ 51,27% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRỊNH THỊ HIỀN TRÂN được 505.070 phiếu, đạt tỷ lệ 49,62% số phiếu hợp lệ

5) Bà VƯƠNG THANH LIỄU được 450.370 phiếu, đạt tỷ lệ 44,25% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 7: Gồm các phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ QUANG MẠNH được 490.467 phiếu, đạt tỷ lệ 74,93% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN ANH TUẤN được 483.529 phiếu, đạt tỷ lệ 73,87% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ VĂN ĐÔNG được 466.719 phiếu, đạt tỷ lệ 71,31% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRẦN THỊ KIM OANH được 259.878 phiếu, đạt tỷ lệ 39,70% số phiếu hợp lệ

5) Bà UNG THỊ XUÂN HƯƠNG được 234.824 phiếu, đạt tỷ lệ 35,88% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 8: Gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRƯƠNG MINH HUY VŨ được 577.070 phiếu, đạt tỷ lệ 64,92% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN MINH ĐỨC được 576.150 phiếu, đạt tỷ lệ 64,82% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHẠM TRỌNG NHÂN được 559.624 phiếu, đạt tỷ lệ 62,96% số phiếu hợp lệ

4) Ông LÊ THANH PHONG được 543.743 phiếu, đạt tỷ lệ 61,17% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGÔ THỊ HUYỀN được 382.687 phiếu, đạt tỷ lệ 43,05% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 9: Gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRIỆU LỆ KHÁNH được 555.283 phiếu, đạt tỷ lệ 62,96% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN HOÀNG NGÂN được 553.488 phiếu, đạt tỷ lệ 62,76% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ QUỐC HÙNG được 552.644 phiếu, đạt tỷ lệ 62,66% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỤY MỴ CHÂU được 485.490 phiếu, đạt tỷ lệ 55,05% số phiếu hợp lệ

5) Ông NGUYỄN HẢI NAM được 448.127 phiếu, đạt tỷ lệ 50,81% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 10: Gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN THỊ DIỆU THÚY được 502.801 phiếu, đạt tỷ lệ 63,50% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH được 491.548 phiếu, đạt tỷ lệ 62,08% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHẠM VĂN THANH được 474.433 phiếu, đạt tỷ lệ 59,92% số phiếu hợp lệ

4) Ông TRẦN DIỆP TUẤN được 467.419 phiếu, đạt tỷ lệ 59,03% số phiếu hợp lệ

5) Ông HÀ HẢI được 392.129 phiếu, đạt tỷ lệ 49,52% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 11: Gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ THANH MAI được 513.062 phiếu, đạt tỷ lệ 71,43% số phiếu hợp lệ

2) Ông VÕ HOÀNG NGÂN được 480.714 phiếu, đạt tỷ lệ 66,93% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN VĂN THÂN được 436.660 phiếu, đạt tỷ lệ 60,80% số phiếu hợp lệ

4) Bà VÕ THỊ TRUNG TRINH được 331.864 phiếu, đạt tỷ lệ 46,21% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRẦN THỊ HỒNG LIÊN được 327.635 phiếu, đạt tỷ lệ 45,62% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 12: Gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN THANH MẪN được 688.391 phiếu, đạt tỷ lệ 95,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông DƯƠNG VĂN THĂNG được 590.745 phiếu, đạt tỷ lệ 81,58% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN THANH TÙNG được 490.764 phiếu, đạt tỷ lệ 67,77% số phiếu hợp lệ

4) Ông PHẠM ĐÌNH DŨNG được 230.476 phiếu, đạt tỷ lệ 31,83% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN NGỌC HƯƠNG được 158.763 phiếu, đạt tỷ lệ 21,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 13: Gồm các phường: Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THANH SANG được 519.268 phiếu, đạt tỷ lệ 69,81% số phiếu hợp lệ

2) Ông ĐỖ THANH BÌNH được 496.647 phiếu, đạt tỷ lệ 66,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN được 462.657 phiếu, đạt tỷ lệ 62,20% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN VINH HUY được 385.127 phiếu, đạt tỷ lệ 51,78% số phiếu hợp lệ

5) Ông LÂM VIỆT HẢI (THƯỢNG TỌA THÍCH PHƯỚC NGUYÊN) được 327.869 phiếu, đạt tỷ lệ 44,08% số phiếu hợp lệ

3 - Thành phố Hải Phòng

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ, các phường: Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã: Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ MINH HƯNG được 455.004 phiếu, đạt tỷ lệ 99,87% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ NGỌC CHÂU được 454.911 phiếu, đạt tỷ lệ 99,85% số phiếu hợp lệ

3) Ông BÙI TRUNG THÀNH được 444.266 phiếu, đạt tỷ lệ 97,51% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ HƯƠNG CHI được 5.022 phiếu, đạt tỷ lệ 1,10% số phiếu hợp lệ

5) Ông BÙI VĂN BIÊN được 4.590 phiếu, đạt tỷ lệ 1,01% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Kiến An, Phù Liễn và các xã: Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, An Lão, An Trường, An Khánh, An Quang, An Hưng, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ MẠNH HÙNG được 440.214 phiếu, đạt tỷ lệ 98,11% số phiếu hợp lệ

2) Ông BÙI XUÂN HẢI được 422.270 phiếu, đạt tỷ lệ 94,11% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHẠM THU XANH được 420.614 phiếu, đạt tỷ lệ 93,74% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRẦN THỊ THANH HUYỀN được 30.312 phiếu, đạt tỷ lệ 6,76% số phiếu hợp lệ

5) Bà HOÀNG MINH PHƯƠNG được 27.792 phiếu, đạt tỷ lệ 6,19% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Ninh Giang, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Vĩnh Lại, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Đại Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÃ THANH TÂN được 335.677 phiếu, đạt tỷ lệ 93,83% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ MAI THOA được 330.244 phiếu, đạt tỷ lệ 92,31% số phiếu hợp lệ

3) Ông TÔ ĐÌNH SƠN được 325.914 phiếu, đạt tỷ lệ 91,10% số phiếu hợp lệ

4) Bà ĐINH THỊ MINH CHÂU được 39.908 phiếu, đạt tỷ lệ 11,16% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ THUỶ được 32.362 phiếu, đạt tỷ lệ 9,05% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Thuỷ Nguyên, Thiên Hương, Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng, Lưu Kiếm, Lê Ích Mộc, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Nhị Chiểu, Trần Liễu, Phạm Sư Mạnh, Bắc An Phụ và các xã: Nam An Phụ, Việt Khê.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà PHẠM THÚY CHINH được 380.615 phiếu, đạt tỷ lệ 94,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG được 376.009 phiếu, đạt tỷ lệ 93,58% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ ANH TUẤN được 23.430 phiếu, đạt tỷ lệ 5,83% số phiếu hợp lệ

4) Bà VŨ PHƯƠNG THẢO được 22.036 phiếu, đạt tỷ lệ 5,48% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Lê Chân, An Biên, Hồng Bàng, Hồng An, An Dương, An Hải, An Phong và các xã: Lai Khê, An Thành, Kim Thành, Phú Thái.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐÔN TUẤN PHONG được 514.231 phiếu, đạt tỷ lệ 97,60% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ TRÍ VŨ được 513.984 phiếu, đạt tỷ lệ 97,55% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG VĂN TUYÊN được 477.706 phiếu, đạt tỷ lệ 90,67% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ DIỆU LINH được 35.769 phiếu, đạt tỷ lệ 6,79% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ THU HUỆ được 31.442 phiếu, đạt tỷ lệ 5,97% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN LAN PHƯƠNG được 442.158 phiếu, đạt tỷ lệ 95,21% số phiếu hợp lệ

2) Bà TRẦN THỊ HẢI HÀ được 432.149 phiếu, đạt tỷ lệ 93,05% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ VĂN TIẾN được 431.300 phiếu, đạt tỷ lệ 92,87% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ HUỆ được 43.970 phiếu, đạt tỷ lệ 9,47% số phiếu hợp lệ

5) Ông NGUYỄN THANH TÙNG được 39.718 phiếu, đạt tỷ lệ 8,55% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 7: Gồm các xã: Thượng Hồng, Bình Giang, Đường An, Kẻ Sặt, Cẩm Giang, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Nam Thanh Miện, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Hải Hưng, Nguyễn Lương Bằng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA được 342.748 phiếu, đạt tỷ lệ 92,34% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN NGỌC SƠN được 340.209 phiếu, đạt tỷ lệ 91,66% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN BÁ MẠNH được 31.584 phiếu, đạt tỷ lệ 8,51% số phiếu hợp lệ

4) Ông LÊ VĂN LƯƠNG được 26.496 phiếu, đạt tỷ lệ 7,14% số phiếu hợp lệ

4 - Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN CẨM TÚ được 408.070 phiếu, đạt tỷ lệ 89,33% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHAN DUY ANH được 364.998 phiếu, đạt tỷ lệ 79,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRẦN MẠNH HUY được 331.487 phiếu, đạt tỷ lệ 72,56% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGÔ THỊ BÍCH được 134.315 phiếu, đạt tỷ lệ 29,40% số phiếu hợp lệ

5) Bà ĐÀO THỤC NHƯ được 123.867 phiếu, đạt tỷ lệ 27,12% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm đặc khu Hoàng Sa, các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ NGỌC QUANG được 292.231 phiếu, đạt tỷ lệ 85,78% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG được 277.321 phiếu, đạt tỷ lệ 81,40% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN DUY MINH được 276.588 phiếu, đạt tỷ lệ 81,19% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM TRẦN MINH TUYẾN được 88.478 phiếu, đạt tỷ lệ 25,97% số phiếu hợp lệ

5) Bà ĐẶNG THỊ THANH TRÀ được 81.588 phiếu, đạt tỷ lệ 23,95% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã: Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông VƯƠNG QUỐC THẮNG được 305.912 phiếu, đạt tỷ lệ 80,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN XUÂN NGHIÊM được 305.851 phiếu, đạt tỷ lệ 80,97% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ được 75.696 phiếu, đạt tỷ lệ 20,04% số phiếu hợp lệ

4) Bà VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG được 67.131 phiếu, đạt tỷ lệ 17,77% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã: Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà PHAN THỊ THÚY LINH được 421.272 phiếu, đạt tỷ lệ 88,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN KHÁNH NGỌC được 397.933 phiếu, đạt tỷ lệ 83,32% số phiếu hợp lệ

3) Ông TẠ VĂN HẠ được 388.376 phiếu, đạt tỷ lệ 81,32% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ THANH AN được 117.355 phiếu, đạt tỷ lệ 24,57% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM THỊ TRANG được 102.149 phiếu, đạt tỷ lệ 21,39% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN PHI HÙNG được 355.000 phiếu, đạt tỷ lệ 88,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN HẢI LONG được 354.252 phiếu, đạt tỷ lệ 88,53% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN ANH TUẤN được 353.440 phiếu, đạt tỷ lệ 88,33% số phiếu hợp lệ

4) Bà ĐINH THỊ MIA được 68.474 phiếu, đạt tỷ lệ 17,11% số phiếu hợp lệ

5) Bà HỒ THỊ HIẾT được 63.688 phiếu, đạt tỷ lệ 15,92% số phiếu hợp lệ

5 - Thành phố Cần Thơ

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Hưng Phú, Cái Răng, An Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, Thới Long và các xã: Trường Thành, Trường Long, Phong Điền, Nhơn Ái.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ QUANG TÙNG được 571.800 phiếu, đạt tỷ lệ 89,07% số phiếu hợp lệ

2) Ông HUỲNH VĂN HUNG được 511.077 phiếu, đạt tỷ lệ 79,61% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG ANH CÔNG được 498.440 phiếu, đạt tỷ lệ 77,64% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KIỀU được 172.318 phiếu, đạt tỷ lệ 26,84% số phiếu hợp lệ

5) Ông LẠI PHƯỚC TRƯỜNG THÀNH được 154.262 phiếu, đạt tỷ lệ 24,03% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Thuận Hưng, Tân Lộc, Trung Nhứt, Thốt Nốt và các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Phú, Trung Hưng, Thới Hưng, Cờ Đỏ, Đông Thuận, Đông Hiệp, Thới Lai, Trường Xuân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐÀO CHÍ NGHĨA được 323.486 phiếu, đạt tỷ lệ 78,28% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG được 318.943 phiếu, đạt tỷ lệ 77,18% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHẠM KIỀU ANH THƠ được 231.160 phiếu, đạt tỷ lệ 55,94% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN HOÀNG KHỞI được 213.961 phiếu, đạt tỷ lệ 51,78% số phiếu hợp lệ

5) Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC được 134.382 phiếu, đạt tỷ lệ 32,52% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Vị Tân, Vị Thanh và các xã: Thạnh Xuân, Tân Hòa, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Vĩnh Tường, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Tân Bình, Thạnh Hòa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN ĐỨC THẮNG được 455.045 phiếu, đạt tỷ lệ 92,31% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN TUẤN ANH được 437.758 phiếu, đạt tỷ lệ 88,81% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ DANH HIỆP được 410.529 phiếu, đạt tỷ lệ 83,28% số phiếu hợp lệ

4) Ông SƠN CHANH ĐA được 87.779 phiếu, đạt tỷ lệ 17,81% số phiếu hợp lệ

5) Bà VÕ THỊ THƠ được 80.696 phiếu, đạt tỷ lệ 16,37% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Ngã Bảy, Đại Thành và các xã: Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Đông Phước, Châu Thành, Phú Hữu, An Lạc Thôn, Phong Nẫm, Thới An Hội, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Đại Hải, Hồ Đắc Kiện, Phú Tâm, Thuận Hòa, An Ninh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THANH PHƯƠNG được 356.348 phiếu, đạt tỷ lệ 83,64% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÊ THỊ THANH LAM được 352.022 phiếu, đạt tỷ lệ 82,63% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ MINH NAM được 346.243 phiếu, đạt tỷ lệ 81,27% số phiếu hợp lệ

4) Bà HUỲNH THANH TRÚC được 128.424 phiếu, đạt tỷ lệ 30,14% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN KIM THÙY được 91.284 phiếu, đạt tỷ lệ 21,43% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Ngã Năm, Mỹ Quới, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu và các xã: Mỹ Hương, Mỹ Tú, Long Hưng, Mỹ Phước, Tân Long, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Lâm Tân, Gia Hòa, Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tố, Thạnh Thới An, Lai Hòa, Vĩnh Hải.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TÔ ÁI VANG được 399.004 phiếu, đạt tỷ lệ 83,15% số phiếu hợp lệ

2) Bà TRIỆU THỊ NGỌC DIỄM được 393.631 phiếu, đạt tỷ lệ 82,03% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG THANH TÙNG được 380.295 phiếu, đạt tỷ lệ 79,25% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN KIM NHIÊN được 143.331 phiếu, đạt tỷ lệ 29,87% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM KIỀU DIỄM được 120.025 phiếu, đạt tỷ lệ 25,01% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Khánh Hòa, Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên và các xã: Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Tài Văn, Trần Đề, Cù Lao Dung, An Thạnh, Long Phú, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÂM VĂN MẪN được 368.084 phiếu, đạt tỷ lệ 89,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÝ ĐỨC (THƯỢNG TỌA LÝ MINH ĐỨC) được 331.755 phiếu, đạt tỷ lệ 80,40% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHẠM THỊ MINH HUỆ được 296.361 phiếu, đạt tỷ lệ 71,82% số phiếu hợp lệ

4) Ông DƯƠNG HOÀNG LIÊM được 125.934 phiếu, đạt tỷ lệ 30,52% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRẦN THỊ MINH THƯ được 107.892 phiếu, đạt tỷ lệ 26,15% số phiếu hợp lệ

6 - Thành phố Huế

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng, Hương Trà, Kim Trà và các xã: Quảng Điền, Đan Điền, Bình Điền, A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HẢI NAM được 214.315 phiếu, đạt tỷ lệ 90,02% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ SỬU được 205.390 phiếu, đạt tỷ lệ 86,27% số phiếu hợp lệ

3) Bà ĐOÀN THỊ LÀNH được 29.792 phiếu, đạt tỷ lệ 12,51% số phiếu hợp lệ

4) Bà HỒ THỊ THÚY TRANG được 25.661 phiếu, đạt tỷ lệ 10,78% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Thuận An.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN QUỐC ĐOÀN được 244.724 phiếu, đạt tỷ lệ 92,58% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN TIẾN HÙNG được 229.945 phiếu, đạt tỷ lệ 86,99% số phiếu hợp lệ

3) Ông VÕ THANH TÙNG được 221.846 phiếu, đạt tỷ lệ 83,92% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG được 57.671 phiếu, đạt tỷ lệ 21,82% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÊ THỊ LỆ THỦY được 34.039 phiếu, đạt tỷ lệ 12,88% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, Thanh Thủy.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG được 209.608 phiếu, đạt tỷ lệ 84,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN THANH XUÂN được 205.081 phiếu, đạt tỷ lệ 82,57% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ CHÍ HÙNG CƯỜNG được 44.605 phiếu, đạt tỷ lệ 17,96% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ THÙY TRANG được 35.633 phiếu, đạt tỷ lệ 14,35% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ HOÀI TRUNG được 206.343 phiếu, đạt tỷ lệ 94,96% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN TIẾN NAM được 200.974 phiếu, đạt tỷ lệ 92,49% số phiếu hợp lệ

3) Bà TRẦN THỊ PHƯỢNG được 14.194 phiếu, đạt tỷ lệ 6,53% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ NGUYÊN CHINH được 11.940 phiếu, đạt tỷ lệ 5,49% số phiếu hợp lệ

7 - Tỉnh An Giang

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các đặc khu: Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM VĂN THẮNG được 195.318 phiếu, đạt tỷ lệ 75,91% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN TIẾN HẢI được 190.576 phiếu, đạt tỷ lệ 74,07% số phiếu hợp lệ

3) Bà CHÂU QUỲNH DAO được 163.577 phiếu, đạt tỷ lệ 63,58% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ MINH HẰNG được 114.675 phiếu, đạt tỷ lệ 44,57% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHAN PHƯƠNG LOAN được 102.085 phiếu, đạt tỷ lệ 39,68% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Vĩnh Tế, Châu Đốc, Long Phú, Tân Châu và các xã: Vĩnh Xương, Khánh Bình, Phú Hữu, Nhơn Hội, Tân An, Châu Phong, An Phú, Vĩnh Hậu, Chợ Vàm, Phú Lâm, Hòa Lạc, Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Phú An.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHAN DUY BẰNG được 452.766 phiếu, đạt tỷ lệ 79,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRÌNH LAM SINH được 437.895 phiếu, đạt tỷ lệ 76,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông LƯƠNG QUỐC ĐOÀN được 433.315 phiếu, đạt tỷ lệ 75,79% số phiếu hợp lệ

4) Ông BÙI THANH HỒNG được 196.241 phiếu, đạt tỷ lệ 34,32% số phiếu hợp lệ

5) Ông NGUYỄN NHỰT THẮNG được 187.396 phiếu, đạt tỷ lệ 32,78% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Thới Sơn, Tịnh Biên, Chi Lăng và các xã: Mỹ Đức, Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, An Cư, Ba Chúc, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, Cô Tô, Óc Eo, Núi Cấm, Thoại Sơn, Định Mỹ, Tây Phú, Châu Phú, Bình Mỹ, Vĩnh Trạch, Phú Hòa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM NGỌC HẢI được 497.401 phiếu, đạt tỷ lệ 84,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông HỒ ĐỨC THẮNG được 494.435 phiếu, đạt tỷ lệ 84,06% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHẠM HUỲNH THANH VÂN được 485.125 phiếu, đạt tỷ lệ 82,48% số phiếu hợp lệ

4) Bà ĐẶNG THỊ BẢO PHƯƠNG được 159.354 phiếu, đạt tỷ lệ 27,09% số phiếu hợp lệ

5) Bà VÕ NGỌC BÍCH được 123.530 phiếu, đạt tỷ lệ 21,00% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Bình Đức, Long Xuyên, Mỹ Thới và các xã: Vĩnh An, Vĩnh Hanh, Bình Hòa, Cần Đăng, An Châu, Nhơn Mỹ, Chợ Mới, Cù Lao Giêng, Long Điền, Mỹ Hòa Hưng, Hội An, Long Kiến.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà VÕ THỊ ÁNH XUÂN được 666.203 phiếu, đạt tỷ lệ 94,63% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRỊNH TRUNG TÍN được 577.277 phiếu, đạt tỷ lệ 82,00% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRƯƠNG HỒ HẢI được 572.991 phiếu, đạt tỷ lệ 81,39% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ MINH THƯ được 175.669 phiếu, đạt tỷ lệ 24,95% số phiếu hợp lệ

5) Bà NEÁNG SÓC THÔNH được 112.287 phiếu, đạt tỷ lệ 15,95% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Tô Châu, Hà Tiên, Vĩnh Thông và các xã: Giang Thành, Hòa Điền, Tiên Hải, Vĩnh Điều, Kiên Lương, Hòn Đất, Bình Giang, Sơn Kiên, Bình Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Mỹ Thuận, Tân Hội.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN VĂN HẬN được 254.816 phiếu, đạt tỷ lệ 80,92% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN DANH TÚ được 250.966 phiếu, đạt tỷ lệ 79,70% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ TRUNG THÀNH được 243.215 phiếu, đạt tỷ lệ 77,24% số phiếu hợp lệ

4) Ông TRƯƠNG VĂN QUỐC được 108.256 phiếu, đạt tỷ lệ 34,38% số phiếu hợp lệ

5) Ông TRẦN THẾ ĐỊNH được 83.736 phiếu, đạt tỷ lệ 26,59% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm đặc khu Kiên Hải và các xã: Thạnh Lộc, Bình An, Châu Thành, Ngọc Chúc, Thạnh Đông, Thạnh Hưng, Tân Hiệp, Hòa Hưng, Giồng Riềng, Long Thạnh, Hòa Thuận, Vĩnh Hòa Hưng, Vĩnh Tuy, Định Hòa, Gò Quao.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN NGỌC HÙNG được 399.298 phiếu, đạt tỷ lệ 80,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN PHƯƠNG TUẤN được 391.325 phiếu, đạt tỷ lệ 78,69% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÝ ANH THƯ được 351.695 phiếu, đạt tỷ lệ 70,72% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ THÙY TRANG được 202.986 phiếu, đạt tỷ lệ 40,82% số phiếu hợp lệ

5) Bà HỒ HẢI VÂN được 143.803 phiếu, đạt tỷ lệ 28,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 7: Gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN VIỆT THẮNG được 254.296 phiếu, đạt tỷ lệ 83,90% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN QUỲNH LIÊN được 242.714 phiếu, đạt tỷ lệ 80,07% số phiếu hợp lệ

3) Bà HUỲNH KIM MINH TÂM được 226.745 phiếu, đạt tỷ lệ 74,81% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG được 89.653 phiếu, đạt tỷ lệ 29,58% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN NGỌC DUY LAM được 88.006 phiếu, đạt tỷ lệ 29,03% số phiếu hợp lệ

8 - Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Chũ, Phượng Sơn và các xã: Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Dương Hưu, Tây Yên Tử, An Lạc, Vân Sơn, Tuấn Đạo, Lục Sơn, Trường Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Nam Dương, Kiên Lao, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN VĂN LÂM được 348.066 phiếu, đạt tỷ lệ 85,86% số phiếu hợp lệ

2) Bà ĐỖ THỊ VIỆT HÀ được 314.993 phiếu, đạt tỷ lệ 77,70% số phiếu hợp lệ

3) Bà LEO THỊ LỊCH được 300.053 phiếu, đạt tỷ lệ 74,01% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ HOA được 124.846 phiếu, đạt tỷ lệ 30,80% số phiếu hợp lệ

5) Bà HOÀNG THỊ XUÂN được 113.680 phiếu, đạt tỷ lệ 28,04% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà và các xã: Tân Yên, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hòa, Quang Trung, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Xuân Cẩm.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG được 432.416 phiếu, đạt tỷ lệ 90,54% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN ĐỨC HÙNG được 418.279 phiếu, đạt tỷ lệ 87,58% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRẦN VĂN TUẤN được 400.876 phiếu, đạt tỷ lệ 83,94% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ SÂM được 88.239 phiếu, đạt tỷ lệ 18,48% số phiếu hợp lệ

5) Bà DƯƠNG THỊ HẢI YẾN được 77.308 phiếu, đạt tỷ lệ 16,19% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy và các xã: Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Việt.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐỖ VĂN CHIẾN được 468.276 phiếu, đạt tỷ lệ 91,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHẠM VĂN THỊNH được 440.240 phiếu, đạt tỷ lệ 85,99% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ VĂN CƯỜNG được 426.792 phiếu, đạt tỷ lệ 83,36% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN được 102.094 phiếu, đạt tỷ lệ 19,94% số phiếu hợp lệ

5) Bà LƯƠNG THỊ YÊN được 85.187 phiếu, đạt tỷ lệ 16,64% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Kinh Bắc, Võ Cường, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Quế Võ, Phương Liễu, Nhân Hòa, Đào Viên, Bồng Lai và các xã: Chi Lăng, Phù Lãng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà ĐÀO HỒNG LAN được 260.643 phiếu, đạt tỷ lệ 94,12% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ QUÝ được 203.421 phiếu, đạt tỷ lệ 73,46% số phiếu hợp lệ

3) Ông HÀ THANH QUYẾT được 55.829 phiếu, đạt tỷ lệ 20,16% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRƯƠNG BÍCH THẢO được 31.213 phiếu, đạt tỷ lệ 11,27% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Từ Sơn, Tam Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê và các xã: Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Tiên Du, Liên Bão, Tân Chi, Đại Đồng, Phật Tích.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN THỊ VÂN được 299.895 phiếu, đạt tỷ lệ 86,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN NGỌC BẢO được 296.029 phiếu, đạt tỷ lệ 85,87% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN NHƯ SO được 293.360 phiếu, đạt tỷ lệ 85,10% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN LƯƠNG được 73.059 phiếu, đạt tỷ lệ 21,19% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHÍ THỊ THU THỦY được 62.696 phiếu, đạt tỷ lệ 18,19% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu, Ninh Xá và các xã: Gia Bình, Nhân Thắng, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính, Trung Kênh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH được 237.227 phiếu, đạt tỷ lệ 82,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN VĂN ĐĂNG được 235.661 phiếu, đạt tỷ lệ 82,31% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG TUẤN ĐÔNG được 55.792 phiếu, đạt tỷ lệ 19,49% số phiếu hợp lệ

4) Bà DƯƠNG THỊ NHUNG được 41.521 phiếu, đạt tỷ lệ 14,50% số phiếu hợp lệ

9 - Tỉnh Cà Mau

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa Thành và các xã: Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc, Trí Phải, Thới Bình, Biển Bạch, Nguyễn Phích, Khánh An, U Minh, Khánh Lâm.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HỒ HẢI được 374.075 phiếu, đạt tỷ lệ 91,51% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRƯƠNG DŨNG TIẾN được 341.180 phiếu, đạt tỷ lệ 83,47% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐINH NGỌC MINH được 326.512 phiếu, đạt tỷ lệ 79,88% số phiếu hợp lệ

4) Bà VÕ TRÚC XINH được 90.271 phiếu, đạt tỷ lệ 22,08% số phiếu hợp lệ

5) Ông HỮU TRUNG được 85.978 phiếu, đạt tỷ lệ 21,03% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Đá Bạc, Khánh Bình, Trần Văn Thời, Khánh Hưng, Sông Đốc, Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Tân Hưng, Cái Nước, Phú Mỹ, Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HỒ VIỆT TRIỀU được 305.870 phiếu, đạt tỷ lệ 88,71% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHAN CHÍ HIẾU được 279.435 phiếu, đạt tỷ lệ 81,05% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN DUY THANH được 248.687 phiếu, đạt tỷ lệ 72,13% số phiếu hợp lệ

4) Ông HUỲNH VĂN TẤN được 122.792 phiếu, đạt tỷ lệ 35,61% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRIỆU THÚY LIỄU được 70.181 phiếu, đạt tỷ lệ 20,36% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Đầm Dơi, Tạ An Khương, Trần Phán, Tân Thuận, Tân Tiến, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Đất Mới, Năm Căn, Tam Giang, Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN PHƯƠNG BẮC được 210.314 phiếu, đạt tỷ lệ 86,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông LƯƠNG VĂN ANH được 207.359 phiếu, đạt tỷ lệ 85,51% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN HOÀNG MINH được 37.199 phiếu, đạt tỷ lệ 15,34% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ LOAN được 27.591 phiếu, đạt tỷ lệ 11,38% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Bạc Liêu, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và các xã: Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Châu Thới, Vĩnh Thanh, Vĩnh Mỹ, Hòa Bình, Vĩnh Hậu, Đông Hải, Long Điền, Gành Hào.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN THỊ HOA RY được 347.556 phiếu, đạt tỷ lệ 84,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN BÌNH TÂN được 333.389 phiếu, đạt tỷ lệ 80,88% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH được 282.204 phiếu, đạt tỷ lệ 68,47% số phiếu hợp lệ

4) Bà ĐẶNG THÙY TRANG được 142.415 phiếu, đạt tỷ lệ 34,55% số phiếu hợp lệ

5) Ông TRẦN DUY LINH được 112.581 phiếu, đạt tỷ lệ 27,31% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Giá Rai, Láng Tròn và các xã: Phong Thạnh, An Trạch, Định Thành, Phong Hiệp, Vĩnh Phước, Phước Long, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc, Hồng Dân, Ninh Quới.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN HOÀI NAM được 276.107 phiếu, đạt tỷ lệ 82,09% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÊ THỊ NGỌC LINH được 268.492 phiếu, đạt tỷ lệ 79,83% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRƯƠNG THANH DŨNG được 72.816 phiếu, đạt tỷ lệ 21,65% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGÔ MỸ HUYỀN được 51.167 phiếu, đạt tỷ lệ 15,21% số phiếu hợp lệ

10 - Tỉnh Cao Bằng

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các xã: Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đằng, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Quang Hán, Minh Khai, Canh Tân, Thạch An, Đông Khê, Kim Đồng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN HỒNG MINH được 137.761 phiếu, đạt tỷ lệ 88,50% số phiếu hợp lệ

2) Ông BẾ XUÂN TRƯỜNG được 135.060 phiếu, đạt tỷ lệ 86,76% số phiếu hợp lệ

3) Ông DƯƠNG MẠC KIÊN được 119.443 phiếu, đạt tỷ lệ 76,73% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRIỆU THANH BÌNH được 40.986 phiếu, đạt tỷ lệ 26,33% số phiếu hợp lệ

5) Bà NÔNG THÚY VÂN được 30.716 phiếu, đạt tỷ lệ 19,73% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Nguyễn Huệ, Trà Lĩnh, Quang Trung, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm Thuỷ, Đình Phong, Hạnh Phúc, Quảng Uyên, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Đức Long, Độc Lập, Hạ Lang, Quang Long, Vinh Quý, Lý Quốc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông BẾ THANH TỊNH được 105.313 phiếu, đạt tỷ lệ 84,59% số phiếu hợp lệ

2) Ông TẠ LÊ THANH được 99.922 phiếu, đạt tỷ lệ 80,26% số phiếu hợp lệ

3) Ông NÔNG VĂN DỰ được 22.393 phiếu, đạt tỷ lệ 17,99% số phiếu hợp lệ

4) Bà ĐOÀN THỊ VÂN được 20.371 phiếu, đạt tỷ lệ 16,36% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Quảng Lâm, Nam Quang, Yên Thổ, Lý Bôn, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Huy Giáp, Ca Thành, Tĩnh Túc, Phan Thanh, Thành Công, Tam Kim, Nguyên Bình, Minh Tâm.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông SẦM MINH HỒ được 91.725 phiếu, đạt tỷ lệ 84,07% số phiếu hợp lệ

2) Bà ĐOÀN THỊ LÊ AN được 88.106 phiếu, đạt tỷ lệ 80,75% số phiếu hợp lệ

3) Bà CHI THỊ DUYẾN được 18.896 phiếu, đạt tỷ lệ 17,32% số phiếu hợp lệ

4) Ông NÔNG VĂN HẢI được 18.887 phiếu, đạt tỷ lệ 17,31% số phiếu hợp lệ

11 - Tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Xuân Đài, Sông Cầu và các xã: Sơn Thành, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Nam, Tây Sơn, Vân Hòa, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Ô Loan, Tuy An Đông, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Cảnh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THÁI HỌC được 438.306 phiếu, đạt tỷ lệ 88,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông BÙI THANH TOÀN được 419.239 phiếu, đạt tỷ lệ 84,51% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÊ ĐÀO AN XUÂN được 412.176 phiếu, đạt tỷ lệ 83,09% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN được 113.991 phiếu, đạt tỷ lệ 22,98% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM THỊ THÊM được 95.635 phiếu, đạt tỷ lệ 19,28% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Đông Hòa, Phú Yên, Hòa Hiệp và các xã: Suối Trai, Sông Hinh, Đức Bình, Ea Bá, Ea Ly, Sơn Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Hòa Mỹ, Cư Yang, M’Drắk, Cư Prao, Ea Riêng, Cư M’ta, Krông Á, Ea Trang, Ea Păl, Ea Kar, Ea Ô, Ea Knốp, Ea Drông, Tam Giang, Phú Xuân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN QUANG TÂM được 419.744 phiếu, đạt tỷ lệ 87,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông LƯƠNG MINH TÙNG được 401.429 phiếu, đạt tỷ lệ 83,90% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐỖ CHÍ NGHĨA được 399.367 phiếu, đạt tỷ lệ 83,47% số phiếu hợp lệ

4) Ông ĐINH XUÂN HOÀNG được 119.087 phiếu, đạt tỷ lệ 24,89% số phiếu hợp lệ

5) Bà KRÔNG THỊ THANH được 87.447 phiếu, đạt tỷ lệ 18,28% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Thành Nhất, Ea Kao và các xã: Krông Ana, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Krông Nô, Nam Ka, Krông Bông, Dang Kang, Cư Pui, Yang Mao, Hòa Sơn, Ea Phê, Ea Kly, Tân Tiến, Vụ Bổn, Dray Bhăng, Ea Ning, Ea Na, Dur Kmăl, Hòa Phú.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà LÊ THỊ THANH XUÂN được 409.583 phiếu, đạt tỷ lệ 93,06% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGÔ TRUNG THÀNH được 399.572 phiếu, đạt tỷ lệ 90,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y BHEN KĐOH được 386.677 phiếu, đạt tỷ lệ 87,86% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG được 72.080 phiếu, đạt tỷ lệ 16,38% số phiếu hợp lệ

5) Bà H ÑIĂP NIÊ được 48.990 phiếu, đạt tỷ lệ 11,13% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Buôn Hồ, Cư Bao và các xã: Krông Pắc, Ea Knuếc, Cuôr Đăng, Cư M’gar, Ea Tul, Ea Kiết, Cư Pơng, Krông Búk, Krông Năng, Pơng Drang, Dliê Ya, Ea Drăng, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Khăl.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT được 408.749 phiếu, đạt tỷ lệ 95,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông ĐỖ KHẮC HƯỞNG được 400.179 phiếu, đạt tỷ lệ 93,46% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT được 397.739 phiếu, đạt tỷ lệ 92,89% số phiếu hợp lệ

4) Bà H BÊ NIÊ được 38.805 phiếu, đạt tỷ lệ 9,06% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHÙNG THỊ HẢI TÂM được 35.910 phiếu, đạt tỷ lệ 8,39% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Buôn Ma Thuột, Tân Lập, Tân An và các xã: Ea Ktur, Quảng Phú, Buôn Đôn, Ea Wer, Ea Nuôl, Ea M’Droh, Ea Wy, Ea Súp, Ia Lốp, Ea Rốk, Ia Rvê, Ea Bung.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THANH NGHỊ được 390.894 phiếu, đạt tỷ lệ 92,42% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG được 390.686 phiếu, đạt tỷ lệ 92,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông BẾ TRUNG ANH được 383.455 phiếu, đạt tỷ lệ 90,66% số phiếu hợp lệ

4) Bà ÊBAN MINH QUÍ được 51.871 phiếu, đạt tỷ lệ 12,26% số phiếu hợp lệ

5) Bà H THÂM NIÊ được 46.995 phiếu, đạt tỷ lệ 11,11% số phiếu hợp lệ

12 - Tỉnh Điện Biên

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Điện Biên Phủ, Mường Thanh và các xã: Mường Phăng, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Thanh An, Núa Ngam, Mường Nhà, Pu Nhi, Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN TIẾN DŨNG được 159.600 phiếu, đạt tỷ lệ 94,20% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN TIẾN THIỆN (THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỨC THIỆN) được 154.441 phiếu, đạt tỷ lệ 91,16% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÒ THỊ LUYẾN được 149.479 phiếu, đạt tỷ lệ 88,23% số phiếu hợp lệ

4) Bà LƯỜNG THỊ NGUYÊN được 25.175 phiếu, đạt tỷ lệ 14,86% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÒ THỊ DẬU được 14.993 phiếu, đạt tỷ lệ 8,85% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm phường Mường Lay và các xã: Sín Thầu, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Chà, Nà Hỳ, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Chà Tở, Mường Tùng, Pa Ham, Na Sang, Nậm Nèn, Mường Pồn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TẠ THỊ YÊN được 89.386 phiếu, đạt tỷ lệ 90,06% số phiếu hợp lệ

2) Bà LỲ MÌ LÉ được 87.204 phiếu, đạt tỷ lệ 87,86% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÙNG THỊ NGA được 11.373 phiếu, đạt tỷ lệ 11,46% số phiếu hợp lệ

4) Bà HÙ THỊ DUY được 9.553 phiếu, đạt tỷ lệ 9,63% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Nà Tấu, Mường Ảng, Búng Lao, Mường Lạn, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Pú Nhung, Tuần Giáo, Quài Tở, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Tủa Chùa, Sáng Nhè.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông VỪ A BẰNG được 129.148 phiếu, đạt tỷ lệ 93,72% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN VĂN THẮNG được 127.782 phiếu, đạt tỷ lệ 92,73% số phiếu hợp lệ

3) Ông MÙA A SỬ được 9.366 phiếu, đạt tỷ lệ 6,80% số phiếu hợp lệ

4) Ông LẦU A SAY được 7.760 phiếu, đạt tỷ lệ 5,63% số phiếu hợp lệ

13 - Tỉnh Đồng Nai

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Trấn Biên, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông VŨ HỒNG VĂN được 675.545 phiếu, đạt tỷ lệ 93,13% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ MINH TRÍ được 662.968 phiếu, đạt tỷ lệ 91,39% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG HÀ được 517.084 phiếu, đạt tỷ lệ 71,28% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRƯƠNG VŨ YẾN NHI được 152.866 phiếu, đạt tỷ lệ 21,07% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH được 139.134 phiếu, đạt tỷ lệ 19,18% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Trị An, Tân An, Phú Lý, Bình Minh, Trảng Bom, An Viễn, Hưng Thịnh, Bàu Hàm, Gia Kiệm, Dầu Giây, Thống Nhất.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông BÙI XUÂN THỐNG được 364.057 phiếu, đạt tỷ lệ 86,50% số phiếu hợp lệ

2) Ông ĐẶNG DOÃN THÀNH được 363.382 phiếu, đạt tỷ lệ 86,34% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ HOÀNG HẢI được 359.816 phiếu, đạt tỷ lệ 85,49% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN HỒNG PHONG được 86.833 phiếu, đạt tỷ lệ 20,63% số phiếu hợp lệ

5) Bà HOÀNG THỊ THẮM được 80.520 phiếu, đạt tỷ lệ 19,13% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Đại Phước, Nhơn Trạch, Phước An, Phước Thái, An Phước, Bình An, Long Thành, Long Phước, Xuân Đường, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Sông Ray.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN CÔNG LONG được 359.121 phiếu, đạt tỷ lệ 86,16% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN TẤN LINH được 347.578 phiếu, đạt tỷ lệ 83,39% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÊ NỮ THUỲ DƯƠNG được 328.679 phiếu, đạt tỷ lệ 78,85% số phiếu hợp lệ

4) Ông TRẦN PHƯƠNG TRANG được 104.060 phiếu, đạt tỷ lệ 24,97% số phiếu hợp lệ

5) Ông NGUYỄN HỮU TƯỚNG được 101.482 phiếu, đạt tỷ lệ 24,35% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Xuân Lập, Hàng Gòn, Long Khánh, Bình Lộc, Bảo Vinh và các xã: Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Thành, Xuân Bắc, La Ngà, Định Quán, Phú Hòa, Phú Vinh, Tân Phú, Thanh Sơn, Phú Lâm, Tà Lài, Nam Cát Tiên, Đak Lua.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐẶNG ANH TUẤN được 569.725 phiếu, đạt tỷ lệ 85,96% số phiếu hợp lệ

2) Ông VŨ HẢI HÀ được 569.121 phiếu, đạt tỷ lệ 85,87% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRỊNH XUÂN AN được 564.827 phiếu, đạt tỷ lệ 85,22% số phiếu hợp lệ

4) Ông TRẦN THANH THẮNG được 137.991 phiếu, đạt tỷ lệ 20,82% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN TRÚC MAI ANH được 135.479 phiếu, đạt tỷ lệ 20,44% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Chơn Thành, Bình Long, Minh Hưng, An Lộc và các xã: Tân Khai, Minh Đức, Tân Quan, Nha Bích, Lộc Thành, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Lộc Quang, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Đa Kia, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Tân Hưng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN được 367.358 phiếu, đạt tỷ lệ 92,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN QUỐC DŨNG được 357.449 phiếu, đạt tỷ lệ 89,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà VĂN THÚY ANH được 326.788 phiếu, đạt tỷ lệ 82,07% số phiếu hợp lệ

4) Bà NINH THỊ TUYẾT được 70.500 phiếu, đạt tỷ lệ 17,71% số phiếu hợp lệ

5) Bà VƯƠNG MỸ NGỌC được 69.537 phiếu, đạt tỷ lệ 17,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Phước Bình, Phước Long, Đồng Xoài, Bình Phước và các xã: Đak Nhau, Bom Bo, Thọ Sơn, Bù Đăng, Nghĩa Trung, Phước Sơn, Bình Tân, Phú Trung, Phú Riềng, Long Hà, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Đồng Phú, Tân Lợi.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRƯƠNG THỊ DIỆU THÚY được 350.744 phiếu, đạt tỷ lệ 91,41% số phiếu hợp lệ

2) Bà ĐIỂU HUỲNH SANG được 341.828 phiếu, đạt tỷ lệ 89,09% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHẠM VĂN TRINH được 332.679 phiếu, đạt tỷ lệ 86,70% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ GIANG THẢO được 64.788 phiếu, đạt tỷ lệ 16,89% số phiếu hợp lệ

5) Ông ĐOÀN VĂN TRỰC được 57.302 phiếu, đạt tỷ lệ 14,93% số phiếu hợp lệ

14 - Tỉnh Đồng Tháp

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và các xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HUỲNH VĂN NGON được 347.824 phiếu, đạt tỷ lệ 77,76% số phiếu hợp lệ

2) Bà TRỊNH THỊ MÙI được 330.406 phiếu, đạt tỷ lệ 73,86% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐOÀN HÙNG VŨ được 315.322 phiếu, đạt tỷ lệ 70,49% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ MỸ HƯNG được 179.569 phiếu, đạt tỷ lệ 40,14% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGÔ THỊ HỒNG GẤM được 165.892 phiếu, đạt tỷ lệ 37,09% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và các xã: Tràm Chim, Phú Cường, Bình Thành, Phong Mỹ, Ba Sao, Phương Thịnh, Trường Xuân, Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Mỹ Quí, Mỹ Hiệp, Tháp Mười, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ TRUNG QUÂN được 373.033 phiếu, đạt tỷ lệ 75,32% số phiếu hợp lệ

2) Bà VÕ THỊ HOÀI NGỌC được 368.357 phiếu, đạt tỷ lệ 74,37% số phiếu hợp lệ

3) Bà ĐỖ THỊ THU THẢO được 306.178 phiếu, đạt tỷ lệ 61,82% số phiếu hợp lệ

4) Ông VÕ GIÁP HÙNG được 226.966 phiếu, đạt tỷ lệ 45,83% số phiếu hợp lệ

5) Bà DƯƠNG NGỌC VÂN được 205.996 phiếu, đạt tỷ lệ 41,59% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm phường Sa Đéc và các xã: Tân Dương, Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng, Lấp Vò, Lai Vung, Hòa Long, Phong Hòa, Tân Phú Trung, Phú Hựu, Tân Nhuận Đông.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM VĂN HÒA được 418.762 phiếu, đạt tỷ lệ 76,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông DƯƠNG TRUNG Ý được 365.027 phiếu, đạt tỷ lệ 66,79% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ THÚY LAM được 333.955 phiếu, đạt tỷ lệ 61,10% số phiếu hợp lệ

4) Bà VÕ THANH THẢO TRÚC được 276.131 phiếu, đạt tỷ lệ 50,52% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM THỊ TRÚC KHANH được 239.602 phiếu, đạt tỷ lệ 43,84% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Nhị Quý, Thanh Hòa, Mỹ Phước Tây, Cai Lậy và các xã: Thanh Hưng, Mỹ Lợi, An Hữu, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Hội Cư, Hậu Mỹ, Mỹ Thiện, Mỹ Thành, Thạnh Phú, Bình Phú, Hiệp Đức, Long Tiên, Ngũ Hiệp.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG được 440.869 phiếu, đạt tỷ lệ 84,36% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THANH CẦM được 385.542 phiếu, đạt tỷ lệ 73,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà HOÀNG THỊ THƠ được 384.266 phiếu, đạt tỷ lệ 73,53% số phiếu hợp lệ

4) Ông LÊ VƯƠNG QUỐC HÙNG được 177.720 phiếu, đạt tỷ lệ 34,01% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÊ HỮU MỸ QUYÊN được 173.211 phiếu, đạt tỷ lệ 33,14% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Trung An, Thới Sơn, Mỹ Phong và các xã: Tân Phú, Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Tân Hương, Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Mỹ Tịnh An, Châu Thành, Long Hưng, Chợ Gạo.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN VĂN MƯỜI được 400.165 phiếu, đạt tỷ lệ 75,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN TÂN CƯƠNG được 386.130 phiếu, đạt tỷ lệ 73,01% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG được 385.190 phiếu, đạt tỷ lệ 72,83% số phiếu hợp lệ

4) Bà VÕ THỊ MỸ được 204.115 phiếu, đạt tỷ lệ 38,59% số phiếu hợp lệ

5) Bà HOÀNG THỊ LANH được 202.700 phiếu, đạt tỷ lệ 38,32% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Bình Xuân, Gò Công, Sơn Qui, Long Thuận và các xã: Lương Hòa Lạc, An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình, Bình Ninh, Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành, Tân Đông, Gia Thuận, Long Bình, Vĩnh Hựu, Tân Hòa, Gò Công Đông, Tân Điền, Tân Phú Đông, Tân Thới.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TẠ MINH TÂM được 385.113 phiếu, đạt tỷ lệ 78,51% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ UYÊN TRANG được 375.460 phiếu, đạt tỷ lệ 76,54% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN MINH SƠN được 359.937 phiếu, đạt tỷ lệ 73,38% số phiếu hợp lệ

4) Ông CAO NGUYÊN THI được 196.659 phiếu, đạt tỷ lệ 40,09% số phiếu hợp lệ

5) Bà CHẾ THỊ THU HOÀI được 149.982 phiếu, đạt tỷ lệ 30,58% số phiếu hợp lệ

15 - Tỉnh Gia Lai

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và các xã: Nhơn Châu, Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, An Nhơn Tây.

( Trụ sở Ban bầu cử Phường Quy Nhơn)

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HỒNG DIÊN được 459.640 phiếu, đạt tỷ lệ 81,92% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÝ TIẾT HẠNH được 436.957 phiếu, đạt tỷ lệ 77,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ HỒNG QUÂN được 412.718 phiếu, đạt tỷ lệ 73,56% số phiếu hợp lệ

4) Ông TRỊNH BẢO LUÂN được 181.592 phiếu, đạt tỷ lệ 32,36% số phiếu hợp lệ

5) Bà HUỲNH THỊ HOA ĐIỆP được 176.530 phiếu, đạt tỷ lệ 31,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hội Sơn, Hòa Hội.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐỒNG NGỌC BA được 238.019 phiếu, đạt tỷ lệ 80,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN VĂN CẢNH được 232.166 phiếu, đạt tỷ lệ 78,95% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ CẨM được 67.245 phiếu, đạt tỷ lệ 22,87% số phiếu hợp lệ

4) Ông LÊ MINH HẢI được 49.452 phiếu, đạt tỷ lệ 16,82% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc và các xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN MINH TRỌNG được 360.996 phiếu, đạt tỷ lệ 85,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN KIM KHA được 346.286 phiếu, đạt tỷ lệ 82,38% số phiếu hợp lệ

3) Bà HUỲNH THỊ ANH THẢO được 338.939 phiếu, đạt tỷ lệ 80,63% số phiếu hợp lệ

4) Bà MAI THÚY KIỀU được 105.369 phiếu, đạt tỷ lệ 25,07% số phiếu hợp lệ

5) Bà BÀNH THỊ XUÂN HƯƠNG được 103.397 phiếu, đạt tỷ lệ 24,60% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú, Thống Nhất và các xã: Gào, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Ia Dơk, Ia Dom.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông CHÂU NGỌC TUẤN được 430.736 phiếu, đạt tỷ lệ 89,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông ĐINH NGỌC QUÝ được 426.382 phiếu, đạt tỷ lệ 88,49% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ HOÀNG ANH được 424.662 phiếu, đạt tỷ lệ 88,13% số phiếu hợp lệ

4) Ông HUỲNH VĂN MẠNH được 94.030 phiếu, đạt tỷ lệ 19,52% số phiếu hợp lệ

5) Bà RƠ Ô H' RIN được 63.421 phiếu, đạt tỷ lệ 13,16% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: An Khê, An Bình và các xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRƯỜNG TRUNG TUYẾN được 253.484 phiếu, đạt tỷ lệ 91,09% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG được 253.050 phiếu, đạt tỷ lệ 90,93% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐINH VĂN BUÔN được 24.975 phiếu, đạt tỷ lệ 8,97% số phiếu hợp lệ

4) Bà LƯU HUỆ LINH được 24.587 phiếu, đạt tỷ lệ 8,83% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông BÙI QUANG HUY được 346.115 phiếu, đạt tỷ lệ 91,78% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHẠM NGỌC LÂM được 344.204 phiếu, đạt tỷ lệ 91,27% số phiếu hợp lệ

3) Bà SIU HƯƠNG được 343.875 phiếu, đạt tỷ lệ 91,18% số phiếu hợp lệ

4) Bà RƠ LAN H'TI được 51.894 phiếu, đạt tỷ lệ 13,76% số phiếu hợp lệ

5) Ông NAY CHIP được 41.252 phiếu, đạt tỷ lệ 10,94% số phiếu hợp lệ

16 - Tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh và các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THANH BÌNH được 283.065 phiếu, đạt tỷ lệ 97,81% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ THÀNH ĐÔNG được 279.457 phiếu, đạt tỷ lệ 96,56% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHAN THỊ NGUYỆT THU được 274.504 phiếu, đạt tỷ lệ 94,85% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THANH HUYỀN được 14.983 phiếu, đạt tỷ lệ 5,18% số phiếu hợp lệ

5) Ông VÕ XUÂN BẰNG được 13.168 phiếu, đạt tỷ lệ 4,55% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú và các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN DUY LÂM được 358.312 phiếu, đạt tỷ lệ 98,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN THÀNH ĐỒNG được 352.252 phiếu, đạt tỷ lệ 96,74% số phiếu hợp lệ

3) Bà BÙI THỊ QUỲNH THƠ được 342.086 phiếu, đạt tỷ lệ 93,94% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRẦN THỊ LAM được 18.612 phiếu, đạt tỷ lệ 5,11% số phiếu hợp lệ

5) Ông TRẦN VĂN LƯỢNG được 17.768 phiếu, đạt tỷ lệ 4,88% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh và các xã: Đức Thịnh, Trường Lưu, Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Sơn, Sơn Tây, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Kim Hoa, Tứ Mỹ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM GIA TÚC được 308.904 phiếu, đạt tỷ lệ 98,77% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN ĐÌNH GIA được 305.428 phiếu, đạt tỷ lệ 97,66% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN HÀ MY được 298.644 phiếu, đạt tỷ lệ 95,49% số phiếu hợp lệ

4) Ông PHẠM TIẾN NAM được 12.174 phiếu, đạt tỷ lệ 3,89% số phiếu hợp lệ

5) Ông THÁI SƠN được 9.980 phiếu, đạt tỷ lệ 3,19% số phiếu hợp lệ

17 - Tỉnh Hưng Yên

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Mỹ Hào, Thượng Hồng, Đường Hào và các xã: Đại Đồng, Lạc Đạo, Như Quỳnh, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Văn Giang, Phạm Ngũ Lão.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGẦN được 257.778 phiếu, đạt tỷ lệ 94,36% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH được 256.421 phiếu, đạt tỷ lệ 93,86% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐẶNG VĂN THÀNH được 18.016 phiếu, đạt tỷ lệ 6,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRƯƠNG THỊ THÚY được 13.007 phiếu, đạt tỷ lệ 4,76% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Nguyễn Văn Linh, Hoàn Long, Mễ Sở, Việt Yên, Yên Mỹ, Triệu Việt Vương, Khoái Châu, Việt Tiến, Châu Ninh, Chí Minh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN QUỐC VIỆT được 267.450 phiếu, đạt tỷ lệ 94,59% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÊ THỊ THÚY SEN được 265.128 phiếu, đạt tỷ lệ 93,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THANH HẰNG được 17.448 phiếu, đạt tỷ lệ 6,17% số phiếu hợp lệ

4) Bà DOÃN THANH LAN được 14.110 phiếu, đạt tỷ lệ 4,99% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Sơn Nam, Phố Hiến, Hồng Châu và các xã: Xuân Trúc, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Đoàn Đào, Nghĩa Dân, Lương Bằng, Đức Hợp, Hiệp Cường, Hoàng Hoa Thám, Tiên Tiến, Tống Trân, Tiên Hoa, Tiên Lữ, Tân Hưng, Quang Hưng, Long Hưng, Ngự Thiên.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LƯƠNG TAM QUANG được 454.595 phiếu, đạt tỷ lệ 99,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA được 452.567 phiếu, đạt tỷ lệ 98,78% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN TUẤN PHONG được 439.409 phiếu, đạt tỷ lệ 95,90% số phiếu hợp lệ

4) Ông ĐẶNG NGỌC THẮNG được 13.036 phiếu, đạt tỷ lệ 2,85% số phiếu hợp lệ

5) Bà KHÚC THỊ XUÂN được 11.427 phiếu, đạt tỷ lệ 2,49% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Diên Hà, Thần Khê, Tiên La, Hưng Hà, Lê Quý Đôn, Hồng Minh, Tiên Hưng, Đông Tiên Hưng, Bắc Tiên Hưng, Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Bắc Đông Hưng, Tân Tiến, Phụ Dực, Đồng Bằng, Quỳnh An, A Sào, Quỳnh Phụ, Minh Thọ, Ngọc Lâm, Nguyễn Du.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà VŨ HỒNG LUYẾN được 408.165 phiếu, đạt tỷ lệ 88,97% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN ĐẠI THẮNG được 405.215 phiếu, đạt tỷ lệ 88,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ THÙY TRANG được 385.066 phiếu, đạt tỷ lệ 83,93% số phiếu hợp lệ

4) Ông ĐẶNG TIẾN DƯƠNG được 88.362 phiếu, đạt tỷ lệ 19,26% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHÙNG THỊ THU HÀ được 81.034 phiếu, đạt tỷ lệ 17,66% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Trần Lãm, Thái Bình, Trần Hưng Đạo, Vũ Phúc, Trà Lý và các xã: Vạn Xuân, Thư Trì, Tân Thuận, Vũ Thư, Vũ Tiên, Thư Vũ, Hồng Vũ, Vũ Quý, Quang Lịch, Bình Nguyên, Đông Quan, Nam Đông Hưng, Nam Tiên Hưng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN VĂN HUY được 408.238 phiếu, đạt tỷ lệ 89,60% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN HỒNG VIỆT được 392.009 phiếu, đạt tỷ lệ 86,04% số phiếu hợp lệ

3) Bà ĐOÀN THỊ THANH MAI được 384.245 phiếu, đạt tỷ lệ 84,33% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN MẠNH CHUNG được 87.133 phiếu, đạt tỷ lệ 19,12% số phiếu hợp lệ

5) Ông VŨ ĐĂNG DƯƠNG được 84.256 phiếu, đạt tỷ lệ 18,49% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các xã: Trà Giang, Lê Lợi, Kiến Xương, Bình Định, Bình Thanh, Bắc Thụy Anh, Đông Thụy Anh, Thái Thụy, Nam Thụy Anh, Tây Thụy Anh, Thụy Anh, Tây Thái Ninh, Bắc Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Nam Thái Ninh, Thái Ninh, Đông Tiền Hải, Tiền Hải, Đồng Châu, Ái Quốc, Tây Tiền Hải, Nam Cường, Hưng Phú, Nam Tiền Hải.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà THÁI THỊ THU HƯỜNG được 422.224 phiếu, đạt tỷ lệ 91,03% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN VĂN AN được 422.160 phiếu, đạt tỷ lệ 91,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHAN ĐỨC HIẾU được 413.520 phiếu, đạt tỷ lệ 89,15% số phiếu hợp lệ

4) Ông PHẠM HỒNG VIỆT được 61.122 phiếu, đạt tỷ lệ 13,18% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ PHƯỢNG được 60.575 phiếu, đạt tỷ lệ 13,06% số phiếu hợp lệ

18 - Tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Bắc Nha Trang và các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, Tân Định.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGHIÊM XUÂN THÀNH được 393.055 phiếu, đạt tỷ lệ 95,44% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN HỮU PHƯỚC được 384.680 phiếu, đạt tỷ lệ 93,41% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHÙNG ĐỨC TIẾN được 361.458 phiếu, đạt tỷ lệ 87,77% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ HẠ QUYÊN được 54.155 phiếu, đạt tỷ lệ 13,15% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN Ý NHI được 37.122 phiếu, đạt tỷ lệ 9,01% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Tây Nha Trang, Nha Trang, Nam Nha Trang và các xã: Diên Khánh, Diên Lâm, Diên Điền, Diên Thọ, Diên Lạc, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Suối Hiệp.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN KHẮC ĐỊNH được 361.095 phiếu, đạt tỷ lệ 85,58% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ HỮU TRÍ được 330.871 phiếu, đạt tỷ lệ 78,42% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THANH NGÂN được 320.501 phiếu, đạt tỷ lệ 75,96% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRẦN THỊ NHÀN được 135.924 phiếu, đạt tỷ lệ 32,21% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM THỊ THẢO VĂN được 106.847 phiếu, đạt tỷ lệ 25,32% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm đặc khu Trường Sa, các phường: Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Cam Ranh, Ba Ngòi, Ninh Chử, Bảo An và các xã: Cam Hiệp, Cam An, Suối Dầu, Cam Lâm, Nam Cam Ranh, Thuận Bắc, Công Hải, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Xuân Hải, Mỹ Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM MINH TUẤN được 357.780 phiếu, đạt tỷ lệ 89,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHÙNG KHÁNH TÀI được 349.187 phiếu, đạt tỷ lệ 86,96% số phiếu hợp lệ

3) Bà CHAMALÉA THỊ THỦY được 329.916 phiếu, đạt tỷ lệ 82,16% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN CHẾ KIM TRUNG (CHẾ KIM TRUNG) được 99.068 phiếu, đạt tỷ lệ 24,67% số phiếu hợp lệ

5) Bà PATÂU AXÁ THỊ DEM được 60.792 phiếu, đạt tỷ lệ 15,14% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Đô Vinh, Phan Rang, Đông Hải và các xã: Đông Khánh Sơn; Tây Khánh Sơn; Khánh Sơn; Bác Ái; Bác Ái Đông; Bác Ái Tây; Lâm Sơn; Anh Dũng; Ninh Sơn; Ninh Phước; Phước Hữu; Phước Hậu; Thuận Nam; Cà Ná; Phước Hà; Phước Dinh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà ĐÀNG THỊ MỸ HƯƠNG được 329.693 phiếu, đạt tỷ lệ 89,99% số phiếu hợp lệ

2) Ông VŨ ĐẠI DƯƠNG được 327.964 phiếu, đạt tỷ lệ 89,52% số phiếu hợp lệ

3) Ông BÙI MẠNH CƯỜNG được 326.540 phiếu, đạt tỷ lệ 89,13% số phiếu hợp lệ

4) Bà ĐÀNG THỊ HỒNG LAM được 58.300 phiếu, đạt tỷ lệ 15,91% số phiếu hợp lệ

5) Bà MẤU THỊ LỆ THU được 50.658 phiếu, đạt tỷ lệ 13,83% số phiếu hợp lệ

19 - Tỉnh Lai Châu

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG QUỐC KHÁNH được 80.950 phiếu, đạt tỷ lệ 93,85% số phiếu hợp lệ

2) Bà HÀ THỊ NGA được 80.940 phiếu, đạt tỷ lệ 93,84% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN CÔNG THIẾP được 5.291 phiếu, đạt tỷ lệ 6,13% số phiếu hợp lệ

4) Bà SỪNG MÌ CHÉ được 5.163 phiếu, đạt tỷ lệ 5,99% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Tân Phong, Đoàn Kết và các xã: Bản Bo, Bình Lư, Tả Lèng, Khun Há, Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Sì Lở Lầu, Dào San, Khổng Lào, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp, Nậm Mạ, Nậm Cuổi.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông SÙNG A HỒ được 126.140 phiếu, đạt tỷ lệ 91,07% số phiếu hợp lệ

2) Ông VŨ MINH ĐẠO được 121.867 phiếu, đạt tỷ lệ 87,99% số phiếu hợp lệ

3) Bà CÀ THỊ THẮM được 113.218 phiếu, đạt tỷ lệ 81,74% số phiếu hợp lệ

4) Bà VỪ THỊ MAI DINH được 30.044 phiếu, đạt tỷ lệ 21,69% số phiếu hợp lệ

5) Bà VÌ THỊ NGOAN được 22.485 phiếu, đạt tỷ lệ 16,23% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Lê Lợi, Hồng Thu, Nậm Hàng, Mường Mô, Hua Bum, Pa Tần, Bum Nưa, Bum Tở, Mường Tè, Thu Lũm, Pa Ủ, Tà Tổng, Mù Cả.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HỮU TOÀN được 61.562 phiếu, đạt tỷ lệ 83,22% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRIỆU KIM THẮNG được 61.111 phiếu, đạt tỷ lệ 82,61% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÙ PHÍ PA được 13.299 phiếu, đạt tỷ lệ 17,98% số phiếu hợp lệ

4) Ông VŨ MINH ĐỨC được 11.712 phiếu, đạt tỷ lệ 15,83% số phiếu hợp lệ

20 - Tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và các xã: Lạc Dương, Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Gia Hiệp, Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng, D’Ran, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐẶNG ĐỨC HIỆP được 373.174 phiếu, đạt tỷ lệ 88,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN VĂN QUẢNG được 371.276 phiếu, đạt tỷ lệ 88,31% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN VĂN NGỌC được 370.063 phiếu, đạt tỷ lệ 88,02% số phiếu hợp lệ

4) Bà KƠ SĂ K' XUÂN được 70.680 phiếu, đạt tỷ lệ 16,81% số phiếu hợp lệ

5) Bà LƯ THÁI TUYÊN được 66.245 phiếu, đạt tỷ lệ 15,76% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Quảng Hòa, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hội, Đinh Văn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Bảo Thuận, Di Linh, Sơn Điền, Đinh Trang Thượng, Hòa Bắc, Hòa Ninh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà CIL BRI được 260.201 phiếu, đạt tỷ lệ 86,30% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÂM VĂN ĐOAN được 255.114 phiếu, đạt tỷ lệ 84,62% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN THIỆN CHÂN được 52.024 phiếu, đạt tỷ lệ 17,26% số phiếu hợp lệ

4) Bà VÌ THỊ THU được 33.640 phiếu, đạt tỷ lệ 11,16% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: 1 Bảo Lộc, 2 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B’Lao và các xã: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đức Linh, Hoài Đức, Nam Thành, Nghị Đức.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM được 395.127 phiếu, đạt tỷ lệ 92,27% số phiếu hợp lệ

2) Bà TRỊNH THỊ TÚ ANH được 385.657 phiếu, đạt tỷ lệ 90,06% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN VĂN HIỂN được 383.971 phiếu, đạt tỷ lệ 89,66% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRƯƠNG THỊ ĐẠM TUYẾT được 67.059 phiếu, đạt tỷ lệ 15,66% số phiếu hợp lệ

5) Bà KA NGOẺN được 44.642 phiếu, đạt tỷ lệ 10,42% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Liên Hương, Vĩnh Hảo, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bắc Bình, Hòa Thắng, Hồng Thái, Hải Ninh, Lương Sơn, Phan Sơn, Sông Lũy, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, La Dạ, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Tân Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN HỒNG NGUYÊN được 342.317 phiếu, đạt tỷ lệ 82,36% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHẠM NAM TIẾN được 329.764 phiếu, đạt tỷ lệ 79,34% số phiếu hợp lệ

3) Bà TRẦN THỊ OANH được 320.219 phiếu, đạt tỷ lệ 77,04% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN KHẮC TRÀ được 150.638 phiếu, đạt tỷ lệ 36,24% số phiếu hợp lệ

5) Bà H' NOEL được 95.724 phiếu, đạt tỷ lệ 23,03% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm đặc khu Phú Quý, các phường: Mũi Né, Phú Thủy, Bình Thuận, Hàm Thắng, Phan Thiết, Tiến Thành, La Gi, Phước Hội và các xã: Tuyên Quang, Tân Hải, Hàm Tân, Sơn Mỹ, Tân Lập, Tân Minh, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Suối Kiết, Tánh Linh, Trà Tân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HUỲNH NGỌC LIÊM được 441.349 phiếu, đạt tỷ lệ 82,64% số phiếu hợp lệ

2) Ông LINH MỤC LÊ NGUYÊN THAO được 401.419 phiếu, đạt tỷ lệ 75,16% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHẠM THỊ HỒNG YẾN được 393.788 phiếu, đạt tỷ lệ 73,73% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG được 172.306 phiếu, đạt tỷ lệ 32,26% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÊ THỊ KIỀU OANH được 171.983 phiếu, đạt tỷ lệ 32,20% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và các xã: Cư Jút, Đắk Wil, Nam Dong, Krông Nô, Nam Đà, Nâm Nung, Quảng Phú, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đức Lập, Thuận An, Đắk Song, Đức An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Quảng Khê, Quảng Sơn, Tà Đùng, Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tín, Quảng Tân, Quảng Trực, Tuy Đức.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG được 419.256 phiếu, đạt tỷ lệ 90,42% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHẠM ĐỨC HOÀI được 397.306 phiếu, đạt tỷ lệ 85,69% số phiếu hợp lệ

3) Ông DƯƠNG KHẮC MAI được 388.379 phiếu, đạt tỷ lệ 83,76% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ KIM LAN được 101.602 phiếu, đạt tỷ lệ 21,91% số phiếu hợp lệ

5) Bà ĐỖ THỊ MAI LOAN được 75.252 phiếu, đạt tỷ lệ 16,23% số phiếu hợp lệ

21 - Tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Đông Kinh và các xã: Cao Lộc, Công Sơn, Ba Sơn, Đồng Đăng, Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Thống Nhất, Khuất Xá, Xuân Dương, Lợi Bác, Đình Lập, Châu Sơn, Kiên Mộc, Thái Bình.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà ĐOÀN THU HÀ được 197.472 phiếu, đạt tỷ lệ 91,83% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN SỸ THANH được 197.393 phiếu, đạt tỷ lệ 91,80% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHÙNG ĐỨC CHÍNH được 196.949 phiếu, đạt tỷ lệ 91,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà CHU THỊ PHƯƠNG THẢO được 27.093 phiếu, đạt tỷ lệ 12,60% số phiếu hợp lệ

5) Ông NÔNG ĐÀM THÀNH được 23.889 phiếu, đạt tỷ lệ 11,11% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Na Sầm, Văn Lãng, Hội Hoan, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Đoàn Kết, Tân Tiến, Tràng Định, Quốc Khánh, Kháng Chiến, Quốc Việt, Văn Quan, Điềm He, Tri Lễ, Yên Phúc, Tân Đoàn, Khánh Khê, Bình Gia, Tân Văn, Hồng Phong, Hoa Thám, Quý Hòa, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Thiện Long, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Vũ Lễ, Tân Tri.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HOÀNG TÙNG được 202.473 phiếu, đạt tỷ lệ 85,53% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN VĂN LỊCH được 199.915 phiếu, đạt tỷ lệ 84,45% số phiếu hợp lệ

3) Bà HỨA THỊ THANH XUYẾN được 40.925 phiếu, đạt tỷ lệ 17,29% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÀNH THỊ VỆ được 28.909 phiếu, đạt tỷ lệ 12,21% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Chi Lăng, Nhân Lý, Chiến Thắng, Quan Sơn, Bằng Mạc, Vạn Linh, Tuấn Sơn, Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Lũng, Tân Thành, Hữu Liên, Cai Kinh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN ĐẶNG ÂN được 147.894 phiếu, đạt tỷ lệ 91,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông HỨA ĐỨC VIỆT được 135.099 phiếu, đạt tỷ lệ 83,56% số phiếu hợp lệ

3) Bà ĐỒNG THỊ LỆ THỦY được 38.774 phiếu, đạt tỷ lệ 23,98% số phiếu hợp lệ

22 - Tỉnh Lào Cai

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Yên Bái và các xã: Bảo Ái, Thác Bà, Yên Bình, Cảm Nhân, Yên Thành, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông, Trấn Yên, Việt Hồng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ được 325.183 phiếu, đạt tỷ lệ 97,65% số phiếu hợp lệ

2) Ông SÙNG A LỀNH được 323.404 phiếu, đạt tỷ lệ 97,12% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG được 311.518 phiếu, đạt tỷ lệ 93,55% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN HỒNG THOAN được 20.629 phiếu, đạt tỷ lệ 6,19% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÝ THU TRANG được 15.734 phiếu, đạt tỷ lệ 4,72% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm và các xã: Hạnh Phúc, Trạm Tấu, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Liên Sơn, Chế Tạo, Khao Mang, Nậm Có, Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông, Tú Lệ, Châu Quế, Đông Cuông, Lâm Giang, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Mậu A, Tân Hợp, Xuân Ái, Mỏ Vàng, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Sơn Lương, Gia Hội, Văn Chấn, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRÁNG A DƯƠNG được 299.359 phiếu, đạt tỷ lệ 97,45% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÝ HƯƠNG được 296.957 phiếu, đạt tỷ lệ 96,67% số phiếu hợp lệ

3) Ông GIÀNG A CHANG được 8.269 phiếu, đạt tỷ lệ 2,69% số phiếu hợp lệ

4) Bà TỐNG THỊ HỒNG NHUNG được 7.190 phiếu, đạt tỷ lệ 2,34% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Lào Cai, Cam Đường và các xã: Cốc San, Hợp Thành, A Mú Sung, Bát Xát, Bản Xèo, Dền Sáng, Mường Hum, Trịnh Tường, Y Tý, Bản Lầu, Cao Sơn, Mường Khương, Pha Long, Tả Củ Tỷ, Lùng Phình, Bản Liền, Bảo Nhai, Bắc Hà, Cốc Lầu, Si Ma Cai, Sín Chéng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRỊNH VIỆT HÙNG được 271.071 phiếu, đạt tỷ lệ 96,74% số phiếu hợp lệ

2) Ông HÀ ĐỨC MINH được 264.391 phiếu, đạt tỷ lệ 94,35% số phiếu hợp lệ

3) Bà SÍ THỊ MAI ANH được 252.489 phiếu, đạt tỷ lệ 90,11% số phiếu hợp lệ

4) Bà HÀ THỊ HOA được 26.439 phiếu, đạt tỷ lệ 9,44% số phiếu hợp lệ

5) Ông LÝ SEO SÙNG được 23.337 phiếu, đạt tỷ lệ 8,33% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm phường Sa Pa và các xã: Bản Hồ, Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van, Bảo Thắng, Gia Phú, Phong Hải, Tằng Loỏng, Xuân Quang, Phúc Khánh, Thượng Hà, Bảo Hà, Bảo Yên, Nghĩa Đô, Xuân Hòa, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Khánh Yên, Minh Lương, Nậm Chày, Nậm Xé, Văn Bàn, Võ Lao.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà GIÀNG THỊ DUNG được 256.401 phiếu, đạt tỷ lệ 96,88% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG được 246.766 phiếu, đạt tỷ lệ 93,24% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐÀO DUY HƯNG được 14.244 phiếu, đạt tỷ lệ 5,38% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN được 10.798 phiếu, đạt tỷ lệ 4,08% số phiếu hợp lệ

23 - Tỉnh Nghệ An

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các xã: Mường Típ, Mỹ Lý, Mường Xén, Nậm Cắn, Hữu Kiệm, Mường Lống, Keng Đu, Na Loi, Na Ngoi, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Bắc Lý, Nhôn Mai, Yên Na, Nga My, Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang, Lượng Minh, Yên Hòa, Hữu Khuông, Con Cuông, Châu Khê, Mậu Thạch, Môn Sơn, Bình Chuẩn, Cam Phục, Yên Xuân, Vĩnh Tường, Anh Sơn Đông, Anh Sơn, Nhân Hòa, Thành Bình Thọ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG MINH HIẾU được 235.015 phiếu, đạt tỷ lệ 96,88% số phiếu hợp lệ

2) Bà HOÀNG THỊ THU TRANG được 233.000 phiếu, đạt tỷ lệ 96,05% số phiếu hợp lệ

3) Bà LO THỊ BẢO VY được 231.246 phiếu, đạt tỷ lệ 95,33% số phiếu hợp lệ

4) Bà BÙI THỊ THU HIỀN được 13.584 phiếu, đạt tỷ lệ 5,60% số phiếu hợp lệ

5) Bà MONG THỊ THUẬN được 12.567 phiếu, đạt tỷ lệ 5,18% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Tân Kỳ, Tiên Đồng, Tân An, Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Đô Lương, Bạch Hà, Thuần Trung, Bạch Ngọc, Lương Sơn, Văn Hiến, Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Kim Bảng, Xuân Lâm, Tam Đồng, Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Sơn Lâm.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN SỸ HỘI được 415.031 phiếu, đạt tỷ lệ 96,57% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGÔ NAM CƯỜNG được 407.063 phiếu, đạt tỷ lệ 94,71% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHAN ANH SƠN được 402.553 phiếu, đạt tỷ lệ 93,66% số phiếu hợp lệ

4) Ông MOONG VĂN HOÀNG được 35.315 phiếu, đạt tỷ lệ 8,22% số phiếu hợp lệ

5) Bà LỮ THỊ NGỌC được 26.601 phiếu, đạt tỷ lệ 6,19% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Trường Vinh, Vinh Lộc, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng và các xã: Vạn An, Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐOÀN MINH HUẤN được 452.430 phiếu, đạt tỷ lệ 95,24% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN KHẮC THẬN được 449.791 phiếu, đạt tỷ lệ 94,69% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ MINH TÚ được 425.681 phiếu, đạt tỷ lệ 89,61% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN VĂN TRUNG được 53.907 phiếu, đạt tỷ lệ 11,35% số phiếu hợp lệ

5) Bà DƯƠNG THỊ VÂN được 42.580 phiếu, đạt tỷ lệ 8,96% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm phường Cửa Lò và các xã: Trung Lộc, Phúc Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Đông Lộc, Nghi Lộc, Văn Kiều, Hải Châu, Quảng Châu, An Châu, Tân Châu, Minh Châu, Đức Châu, Hùng Châu, Diễn Châu.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LƯƠNG ĐÌNH HƯNG được 345.412 phiếu, đạt tỷ lệ 95,32% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN NHẬT MINH được 337.887 phiếu, đạt tỷ lệ 93,25% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG ĐĂNG TUẤN TÀI được 20.129 phiếu, đạt tỷ lệ 5,56% số phiếu hợp lệ

4) Ông PHAN TRUNG TÚ được 19.859 phiếu, đạt tỷ lệ 5,48% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai và các xã: Vân Du, Yên Thành, Hợp Minh, Giai Lạc, Quan Thành, Đông Thành, Quang Đồng, Bình Minh, Vân Tụ, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú, Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Quỳnh Thắng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM PHÚ BÌNH được 439.701 phiếu, đạt tỷ lệ 93,77% số phiếu hợp lệ

2) Bà THÁI THỊ AN CHUNG được 437.804 phiếu, đạt tỷ lệ 93,37% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHAN THỊ BÍCH HẬU được 30.511 phiếu, đạt tỷ lệ 6,51% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ XUÂN được 27.702 phiếu, đạt tỷ lệ 5,91% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Thái Hòa, Tây Hiếu và các xã: Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghĩa Khánh, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lộc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Châu Lộc, Mường Ham, Quỳ Hợp, Châu Hồng, Tam Hợp, Mường Chọng, Minh Hợp, Hùng Chân, Châu Tiến, Quỳ Châu, Châu Bình, Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Mường Quàng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà LÊ THỊ HOÀI CHUNG được 339.260 phiếu, đạt tỷ lệ 97,09% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN ĐỨC THUẬN được 337.013 phiếu, đạt tỷ lệ 96,44% số phiếu hợp lệ

3) Bà VŨ THỊ LAN ANH được 332.293 phiếu, đạt tỷ lệ 95,09% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ NGỌC ANH được 24.252 phiếu, đạt tỷ lệ 6,94% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÔ THỊ ĐAN được 14.057 phiếu, đạt tỷ lệ 4,02% số phiếu hợp lệ

24 - Tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Kim Bảng, Kim Thanh, Lê Hồ, Nguyễn Úy, Tam Chúc, Lý Thường Kiệt, Châu Sơn, Phù Vân, Phủ Lý, Liêm Tuyền, Hà Nam, Tiên Sơn, Duy Tiên, Duy Tân, Đồng Văn, Duy Hà.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN THỊ HIỀN được 314.705 phiếu, đạt tỷ lệ 94,08% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÊ THỊ NGA được 313.976 phiếu, đạt tỷ lệ 93,86% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHẠM TUẤN QUANG được 23.325 phiếu, đạt tỷ lệ 6,97% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ NHÀI được 16.159 phiếu, đạt tỷ lệ 4,83% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Liêm Hà, Tân Thanh, Thanh Lâm, Thanh Liêm, Thanh Bình, Bình Sơn, Bình Mỹ, Bình Lục, Bình An, Bình Giang, Nam Lý, Nhân Hà, Trần Thương, Vĩnh Trụ, Bắc Lý, Nam Xang, Lý Nhân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM ANH TUẤN được 328.017 phiếu, đạt tỷ lệ 92,66% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHẠM HÙNG THẮNG được 327.306 phiếu, đạt tỷ lệ 92,46% số phiếu hợp lệ

3) Bà VŨ THỊ THU HUYỀN được 26.122 phiếu, đạt tỷ lệ 7,38% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ NHƯ HOA được 25.386 phiếu, đạt tỷ lệ 7,17% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Yên Sơn, Trung Sơn, Tam Điệp và các xã: Phú Long, Quỳnh Lưu, Thanh Sơn, Cúc Phương, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Lâm, Gia Hưng, Gia Viễn, Gia Trấn, Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Phong.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN THỊ HỒNG THANH được 421.331 phiếu, đạt tỷ lệ 95,76% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN THÀNH CÔNG được 419.532 phiếu, đạt tỷ lệ 95,35% số phiếu hợp lệ

3) Ông BÙI VĂN MẠNH được 418.966 phiếu, đạt tỷ lệ 95,22% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ HỒNG QUYÊN được 27.738 phiếu, đạt tỷ lệ 6,30% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRẦN NHẬT ANH được 27.019 phiếu, đạt tỷ lệ 6,14% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm phường Yên Thắng và các xã: Đồng Thái, Yên Mạc, Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Khánh Hội, Khánh Thiện, Khánh Trung, Chất Bình, Kim Sơn, Quang Thiện, Phát Diệm, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ THANH được 317.307 phiếu, đạt tỷ lệ 98,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông MAI VĂN TUẤT được 314.311 phiếu, đạt tỷ lệ 98,01% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN NHƯ THỊNH được 4.929 phiếu, đạt tỷ lệ 1,54% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRỊNH THANH TUYỀN được 4.034 phiếu, đạt tỷ lệ 1,26% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các xã: Hiển Khánh, Minh Tân, Vụ Bản, Liên Minh, Yên Cường, Yên Đồng, Ý Yên, Vạn Thắng, Vũ Dương, Tân Minh, Phong Doanh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HẢI DŨNG được 250.859 phiếu, đạt tỷ lệ 93,11% số phiếu hợp lệ

2) Ông TÔ THÀNH QUYẾT được 248.775 phiếu, đạt tỷ lệ 92,33% số phiếu hợp lệ

3) Bà BÙI HỒNG NGỌC được 19.961 phiếu, đạt tỷ lệ 7,41% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG được 17.794 phiếu, đạt tỷ lệ 6,60% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Nam Định, Thiên Trường, Đông A, Mỹ Lộc, Thành Nam, Trường Thi, Hồng Quang, Vị Khê và các xã: Nam Hồng, Nam Ninh, Nam Đồng, Nam Minh, Nam Trực.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN QUỐC HÙNG được 413.780 phiếu, đạt tỷ lệ 93,40% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHẠM TRỌNG CƯỜNG được 409.641 phiếu, đạt tỷ lệ 92,47% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO được 392.525 phiếu, đạt tỷ lệ 88,61% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHAN THỊ THÙY LINH được 54.547 phiếu, đạt tỷ lệ 12,31% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM THỊ MINH THU được 51.680 phiếu, đạt tỷ lệ 11,67% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 7: Gồm các xã: Cổ Lễ, Ninh Giang, Cát Thành, Trực Ninh, Minh Thái, Ninh Cường, Quang Hưng, Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Rạng Đông, Hải Thịnh, Hải Xuân, Hải An, Hải Tiến, Hải Anh, Hải Hậu, Hải Hưng, Hải Quang.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN THẾ ANH được 490.579 phiếu, đạt tỷ lệ 92,40% số phiếu hợp lệ

2) Bà MAI THỊ PHƯƠNG HOA được 480.582 phiếu, đạt tỷ lệ 90,52% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÊ VĂN THẾ được 463.881 phiếu, đạt tỷ lệ 87,37% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN VĂN HIẾU được 76.514 phiếu, đạt tỷ lệ 14,41% số phiếu hợp lệ

5) Ông PHẠM ĐỨC NAM được 71.519 phiếu, đạt tỷ lệ 13,47% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 8: Gồm các xã: Xuân Hồng, Xuân Giang, Xuân Trường, Xuân Hưng, Giao Ninh, Giao Bình, Giao Thủy, Giao Hưng, Giao Phúc, Giao Hòa, Giao Minh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HOÀNG HÀ được 283.118 phiếu, đạt tỷ lệ 91,29% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN VĂN KHẢI được 268.529 phiếu, đạt tỷ lệ 86,58% số phiếu hợp lệ

3) Bà TRẦN THỊ THU THỦY được 37.295 phiếu, đạt tỷ lệ 12,03% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN TỬ NAM được 29.812 phiếu, đạt tỷ lệ 9,61% số phiếu hợp lệ

25 - Tỉnh Phú Thọ

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã: Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM ĐẠI DƯƠNG được 543.544 phiếu, đạt tỷ lệ 96,73% số phiếu hợp lệ

2) Ông CHÂU VĂN MINH được 518.445 phiếu, đạt tỷ lệ 92,26% số phiếu hợp lệ

3) Bà THÁI QUỲNH MAI DUNG được 517.681 phiếu, đạt tỷ lệ 92,12% số phiếu hợp lệ

4) Ông KHỔNG THANH THỦY được 56.313 phiếu, đạt tỷ lệ 10,02% số phiếu hợp lệ

5) Bà QUÁCH THANH VÂN được 45.233 phiếu, đạt tỷ lệ 8,05% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Phong Châu, Phú Thọ, Âu Cơ và các xã: Phù Ninh, Dân Chủ, Phú Mỹ, Trạm Thản, Bình Phú, Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh, Đoan Hùng, Tây Cốc, Chân Mộng, Chí Đám, Bằng Luân, Đan Thượng, Hạ Hòa, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, Hiền Lương, Văn Lang, Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương, Vân Bán, Yên Lập, Thượng Long, Sơn Lương, Xuân Viên, Minh Hòa, Trung Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN HỮU ĐÔNG được 578.626 phiếu, đạt tỷ lệ 95,81% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN MINH TUẤN được 576.676 phiếu, đạt tỷ lệ 95,49% số phiếu hợp lệ

3) Ông BÙI THANH NAM được 550.225 phiếu, đạt tỷ lệ 91,11% số phiếu hợp lệ

4) Bà BẠCH THỊ HÀ VÂN được 51.309 phiếu, đạt tỷ lệ 8,50% số phiếu hợp lệ

5) Ông VŨ LÂM TƯỜNG được 47.913 phiếu, đạt tỷ lệ 7,93% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Tiên Lữ, Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương Bắc, Hoàng An.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM HÙNG HƯNG được 394.260 phiếu, đạt tỷ lệ 93,30% số phiếu hợp lệ

2) Ông VŨ TUẤN ANH được 390.238 phiếu, đạt tỷ lệ 92,34% số phiếu hợp lệ

3) Bà LƯU THỊ THÚY HẰNG được 363.621 phiếu, đạt tỷ lệ 86,05% số phiếu hợp lệ

4) Ông HOÀNG THỨC được 72.163 phiếu, đạt tỷ lệ 17,08% số phiếu hợp lệ

5) Bà HÀ THỊ LY được 44.125 phiếu, đạt tỷ lệ 10,44% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và các xã: Bình Nguyên, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Yên Lạc, Tề Lỗ, Liên Châu, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Tam Đảo, Tam Dương, Hội Thịnh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN VĂN MẠNH được 441.719 phiếu, đạt tỷ lệ 93,52% số phiếu hợp lệ

2) Ông ĐINH CÔNG SỸ được 425.308 phiếu, đạt tỷ lệ 90,05% số phiếu hợp lệ

3) Ông VƯƠNG KIM ÁNH được 419.791 phiếu, đạt tỷ lệ 88,88% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRẦN THỊ THANH VÂN được 71.483 phiếu, đạt tỷ lệ 15,13% số phiếu hợp lệ

5) Bà BÙI HÀ HẢI YẾN được 52.332 phiếu, đạt tỷ lệ 11,08% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà BÙI THỊ MINH HOÀI được 330.603 phiếu, đạt tỷ lệ 90,47% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN CAO SƠN được 293.307 phiếu, đạt tỷ lệ 80,26% số phiếu hợp lệ

3) Bà BÙI THỊ KIM TUYẾN được 292.318 phiếu, đạt tỷ lệ 79,99% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGÔ MINH TRỌNG được 99.473 phiếu, đạt tỷ lệ 27,22% số phiếu hợp lệ

5) Bà ĐOÀN THỊ HỒNG VIỆT được 76.466 phiếu, đạt tỷ lệ 20,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các xã: Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị, Lạc Sơn, Mường Vang, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Yên Phú, Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Pà Cò, Tân Mai, Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai, Tân Lạc, Mường Bi, Mường Hoa, Toàn Thắng, Vân Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ PHÚ HÀ được 289.423 phiếu, đạt tỷ lệ 92,60% số phiếu hợp lệ

2) Bà ĐẶNG BÍCH NGỌC được 283.293 phiếu, đạt tỷ lệ 90,63% số phiếu hợp lệ

3) Bà BÙI HOÀI THU được 28.553 phiếu, đạt tỷ lệ 9,13% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRẦN THU THÚY được 24.360 phiếu, đạt tỷ lệ 7,79% số phiếu hợp lệ

26 - Tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm đặc khu Lý Sơn, các phường: Trương Quang Trọng, Cẩm Thành và các xã: Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Trường Giang, Ba Gia, Sơn Tịnh, Thọ Phong, Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng, Cà Đam, Tây Trà Bồng, Tịnh Khê, An Phú.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN được 390.967 phiếu, đạt tỷ lệ 84,83% số phiếu hợp lệ

2) Bà HÀ THỊ ANH THƯ được 378.631 phiếu, đạt tỷ lệ 82,15% số phiếu hợp lệ

3) Ông CAO TUẤN SĨ được 371.782 phiếu, đạt tỷ lệ 80,67% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ VIỆT HIỂN được 119.283 phiếu, đạt tỷ lệ 25,88% số phiếu hợp lệ

5) Ông HỒ VĂN THỊNH được 113.859 phiếu, đạt tỷ lệ 24,70% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Nghĩa Lộ, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh và các xã: Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang, Trà Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Phước Giang, Minh Long, Sơn Mai, Long Phụng, Mỏ Cày, Mộ Đức, Lân Phong, Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG VĂN NGHĨA được 408.124 phiếu, đạt tỷ lệ 87,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN THẾ PHAN được 405.173 phiếu, đạt tỷ lệ 86,98% số phiếu hợp lệ

3) Bà TRẦN THỊ HỒNG AN được 399.423 phiếu, đạt tỷ lệ 85,75% số phiếu hợp lệ

4) Ông PHẠM ÂN được 93.495 phiếu, đạt tỷ lệ 20,07% số phiếu hợp lệ

5) Bà ĐINH THỊ TRÀ được 81.799 phiếu, đạt tỷ lệ 17,56% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk BLa và các xã: Đăk Rơ Wa, Ngọk Bay, Ia Chim, Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Kơi, Mô Rai, Ia Tơi, Ia Đal, Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Sơn Linh, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Hạ, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Ba Xa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐẶNG NGỌC HUY được 306.063 phiếu, đạt tỷ lệ 93,22% số phiếu hợp lệ

2) Bà TRẦN THỊ THU PHƯỚC được 304.551 phiếu, đạt tỷ lệ 92,76% số phiếu hợp lệ

3) Bà ĐINH THỊ HỒNG MINH được 301.784 phiếu, đạt tỷ lệ 91,91% số phiếu hợp lệ

4) Bà Y LIỂNG được 37.197 phiếu, đạt tỷ lệ 11,33% số phiếu hợp lệ

5) Bà Y JỚH được 32.570 phiếu, đạt tỷ lệ 9,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Đăk Ui, Ngọk Réo, Đăk Hà, Đăk Pxi, Đăk Mar, Ngọk Tụ, Đăk Tô, Kon Đào, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Xốp, Ngọc Linh, Đăk PLô, Đăk Pék, Đăk Môn, Đăk Long.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông VŨ HẢI QUÂN được 163.205 phiếu, đạt tỷ lệ 91,51% số phiếu hợp lệ

2) Bà NÀNG XÔ VI được 163.195 phiếu, đạt tỷ lệ 91,51% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN QUỐC HUY HOÀNG được 16.543 phiếu, đạt tỷ lệ 9,28% số phiếu hợp lệ

4) Bà SIU NGỌC TRÂM được 13.248 phiếu, đạt tỷ lệ 7,43% số phiếu hợp lệ

27 - Tỉnh Quảng Ninh

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: An Sinh, Đông Triều, Mạo Khê, Bình Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Vàng Danh, Uông Bí, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An, Đông Mai.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG được 337.316 phiếu, đạt tỷ lệ 95,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông LƯƠNG CÔNG QUYẾT (HÒA THƯỢNG THÍCH THANH QUYẾT) được 331.153 phiếu, đạt tỷ lệ 94,11% số phiếu hợp lệ

3) Ông CHU LƯƠNG TRÍ được 318.616 phiếu, đạt tỷ lệ 90,55% số phiếu hợp lệ

4) Bà CAM THỊ NÔNG được 33.354 phiếu, đạt tỷ lệ 9,48% số phiếu hợp lệ

5) Bà ĐẶNG THỊ MINH được 31.408 phiếu, đạt tỷ lệ 8,93% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông QUẢN MINH CƯỜNG được 343.940 phiếu, đạt tỷ lệ 99,23% số phiếu hợp lệ

2) Bà TRẦN THỊ KIM NHUNG được 321.858 phiếu, đạt tỷ lệ 92,86% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ NGỌC LÂM được 319.255 phiếu, đạt tỷ lệ 92,10% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN THẾ ANH được 30.340 phiếu, đạt tỷ lệ 8,75% số phiếu hợp lệ

5) Bà NỊNH THỊ QUYẾT được 23.203 phiếu, đạt tỷ lệ 6,69% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, các phường: Mông Dương, Hoành Bồ, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và các xã: Hải Hòa, Thống Nhất, Quảng La, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh, Tiên Yên, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Lạng, Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Đầm Hà, Quảng Tân, Đường Hoa, Quảng Đức, Cái Chiên, Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Hà, Vĩnh Thực.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ được 308.284 phiếu, đạt tỷ lệ 92,45% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ TRỌNG HÒA được 305.481 phiếu, đạt tỷ lệ 91,61% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGÔ VĂN TUẤN được 300.578 phiếu, đạt tỷ lệ 90,14% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ MAI được 46.764 phiếu, đạt tỷ lệ 14,02% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRIỆU THỊ ĐẠT được 36.804 phiếu, đạt tỷ lệ 11,04% số phiếu hợp lệ

28 - Tỉnh Quảng Trị

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Đông Hà, Nam Đông Hà và các xã: Lìa, A Dơi, Tân Lập, Lao Bảo, Hướng Phùng, Hướng Lập, Khe Sanh, Đakrông, Tà Rụt, La Lay, Ba Lòng, Hướng Hiệp, Cam Lộ, Hiếu Giang, Ái Tử, Triệu Phong, Triệu Bình, Nam Cửa Việt.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG NAM HẢI được 246.390 phiếu, đạt tỷ lệ 88,56% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN THANH LIÊM được 242.596 phiếu, đạt tỷ lệ 87,20% số phiếu hợp lệ

3) Bà TRƯƠNG THỊ LỆ THỦY được 35.015 phiếu, đạt tỷ lệ 12,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHAN THỊ DIỆU QUYẾN được 31.060 phiếu, đạt tỷ lệ 11,16% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm đặc khu Cồn Cỏ, phường Quảng Trị và các xã: Hải Lăng, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Vĩnh Định, Triệu Cơ, Cửa Việt, Gio Linh, Cồn Tiên, Bến Hải, Cửa Tùng, Vĩnh Hoàng, Vĩnh Thủy, Bến Quan, Vĩnh Linh, Sen Ngư, Tân Mỹ, Cam Hồng, Lệ Thủy, Trường Phú, Lệ Ninh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN NGỌC HÀ được 307.230 phiếu, đạt tỷ lệ 89,21% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN KHÁNH VŨ được 300.499 phiếu, đạt tỷ lệ 87,25% số phiếu hợp lệ

3) Bà LY KIỀU VÂN được 290.029 phiếu, đạt tỷ lệ 84,21% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THẢO NHI được 68.837 phiếu, đạt tỷ lệ 19,99% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÊ THỊ KHÁNH CHI được 59.862 phiếu, đạt tỷ lệ 17,38% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Đồng Hới, Đồng Sơn, Đồng Thuận và các xã: Kim Ngân, Trường Sơn, Trường Ninh, Ninh Châu, Quảng Ninh, Nam Trạch, Hoàn Lão, Bố Trạch, Đông Trạch, Bắc Trạch, Nam Gianh, Nam Ba Đồn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN VŨ KHIÊM được 290.799 phiếu, đạt tỷ lệ 95,86% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN HUY TIẾN được 284.455 phiếu, đạt tỷ lệ 93,77% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN MINH TÂM (NGUYỄN THỊ MINH TÂM) được 278.946 phiếu, đạt tỷ lệ 91,96% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ HỒNG NGỌC được 26.948 phiếu, đạt tỷ lệ 8,88% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÊ DIỆU LINH được 23.396 phiếu, đạt tỷ lệ 7,71% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Bắc Gianh, Ba Đồn và các xã: Quảng Trạch, Tân Gianh, Hòa Trạch, Phú Trạch, Trung Thuần, Tuyên Hóa, Tuyên Bình, Tuyên Phú, Đồng Lê, Tuyên Sơn, Minh Hóa, Tuyên Lâm, Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG XUÂN TÂN được 212.184 phiếu, đạt tỷ lệ 92,19% số phiếu hợp lệ

2) Ông VÕ TIẾN NGHỊ được 211.589 phiếu, đạt tỷ lệ 91,94% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG BẢO AN được 21.545 phiếu, đạt tỷ lệ 9,36% số phiếu hợp lệ

4) Ông ĐẶNG KHẮC THỊNH được 14.226 phiếu, đạt tỷ lệ 6,18% số phiếu hợp lệ

29 - Tỉnh Sơn La

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Chiềng An, Chiềng Cơi, Tô Hiệu, Chiềng Sinh và các xã: Thuận Châu, Bình Thuận, Mường É, Chiềng La, Mường Khiêng, Mường Bám, Long Hẹ, Co Mạ, Nậm Lầu, Muổi Nọi, Mường Chiên, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Mường Sại, Mường La, Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Ngọc Chiến.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG VĂN NGHIỆM được 310.420 phiếu, đạt tỷ lệ 96,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông QUÀNG VĂN HƯƠNG được 304.633 phiếu, đạt tỷ lệ 94,88% số phiếu hợp lệ

3) Ông LÒ VĂN THỌ được 287.419 phiếu, đạt tỷ lệ 89,52% số phiếu hợp lệ

4) Bà SA THỊ THANH DUYÊN được 35.048 phiếu, đạt tỷ lệ 10,92% số phiếu hợp lệ

5) Ông THÀO A TÙNG được 23.926 phiếu, đạt tỷ lệ 7,45% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Yên Châu, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài, Mai Sơn, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Tà Hộc, Chiềng Mai, Mường Chanh, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương, Sông Mã, Bó Sinh, Mường Lầm, Nậm Ty, Chiềng Sơ, Huổi Một, Sốp Cộp, Púng Bánh, Mường Lạn, Mường Lèo.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÒ VIỆT PHƯƠNG được 291.250 phiếu, đạt tỷ lệ 91,43% số phiếu hợp lệ

2) Bà HOÀNG NGÂN HOÀN được 289.396 phiếu, đạt tỷ lệ 90,85% số phiếu hợp lệ

3) Ông LƯỜNG VĂN THÂM được 258.886 phiếu, đạt tỷ lệ 81,27% số phiếu hợp lệ

4) Ông LƯỜNG VĂN ƯƠNG được 60.513 phiếu, đạt tỷ lệ 19,00% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÒ THỊ VINH được 39.076 phiếu, đạt tỷ lệ 12,27% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn và các xã: Bắc Yên, Pắc Ngà, Xím Vàng, Tà Xùa, Tạ Khoa, Chiềng Sại, Suối Tọ, Mường Cơi, Phù Yên, Mường Bang, Gia Phù, Tường Hạ, Kim Bon, Tân Phong, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Tân Yên, Đoàn Kết, Song Khủa, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THỊ HỒNG được 258.494 phiếu, đạt tỷ lệ 95,09% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÒ THỊ HUYỀN được 249.479 phiếu, đạt tỷ lệ 91,77% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRÁNG A TẾNH được 246.468 phiếu, đạt tỷ lệ 90,66% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN ĐIỆN BIÊN được 30.861 phiếu, đạt tỷ lệ 11,35% số phiếu hợp lệ

5) Ông QUÀNG VĂN MUNG được 25.591 phiếu, đạt tỷ lệ 9,41% số phiếu hợp lệ

30 - Tỉnh Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các xã: Phước Chỉ, Long Thuận, Bến Cầu, Đông Thành, Mỹ Quý, Đức Huệ, Hòa Khánh, Đức Hòa, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Bến Lức, Mỹ Yên, Thạnh Lợi, Bình Đức, Lương Hòa, Tân Long, Mỹ Thạnh, Thủ Thừa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ TẤN TỚI được 346.260 phiếu, đạt tỷ lệ 77,07% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN ĐÌNH XUÂN được 314.287 phiếu, đạt tỷ lệ 69,95% số phiếu hợp lệ

3) Ông CHU MẠNH HÙNG được 309.708 phiếu, đạt tỷ lệ 68,93% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHAN THỊ MỸ LINH được 202.902 phiếu, đạt tỷ lệ 45,16% số phiếu hợp lệ

5) Ông TRẦN HỮU HẬU được 168.468 phiếu, đạt tỷ lệ 37,50% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: An Lục Long, Thuận Mỹ, Tầm Vu, Vĩnh Công, Cần Giuộc, Phước Lý, Mỹ Lộc, Tân Tập, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Long Hựu, Cần Đước, Nhựt Tảo, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Cang, Rạch Kiến.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN DUY TIẾN được 310.232 phiếu, đạt tỷ lệ 65,55% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN HẢI PHÚ được 308.966 phiếu, đạt tỷ lệ 65,29% số phiếu hợp lệ

3) Bà PHAN THỊ MỸ DUNG được 305.653 phiếu, đạt tỷ lệ 64,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN HOÀNG UYÊN được 269.224 phiếu, đạt tỷ lệ 56,89% số phiếu hợp lệ

5) Ông ĐÀM VĂN TUYẾN được 217.326 phiếu, đạt tỷ lệ 45,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Long An, Tân An, Khánh Hậu, Kiến Tường và các xã: Tân Hưng, Hưng Điền, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu, Vĩnh Hưng, Khánh Hưng, Tuyên Bình, Thạnh Hóa, Nhơn Hòa Lập, Tân Tây, Tân Thạnh, Hậu Thạnh, Nhơn Ninh, Thạnh Phước, Bình Hiệp, Tuyên Thạnh, Mộc Hóa, Bình Hòa, Bình Thành, Mỹ An.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN TRỌNG NGHĨA được 329.502 phiếu, đạt tỷ lệ 81,46% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ CÔNG ĐỈNH được 322.706 phiếu, đạt tỷ lệ 79,78% số phiếu hợp lệ

3) Bà LÊ THỊ SONG AN được 277.477 phiếu, đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÊ THỊ CẨM CHÂU được 145.840 phiếu, đạt tỷ lệ 36,06% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM THỊ NGỌC HÀ được 129.764 phiếu, đạt tỷ lệ 32,08% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: An Tịnh, Trảng Bàng, Gia Lộc, Gò Dầu, Long Hoa, Hòa Thành, Thanh Điền và các xã: An Ninh, Hậu Nghĩa, Hiệp Hòa, Hưng Thuận, Long Chữ, Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THÀNH TÂM được 425.380 phiếu, đạt tỷ lệ 83,43% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRỊNH NGỌC PHƯƠNG được 406.527 phiếu, đạt tỷ lệ 79,73% số phiếu hợp lệ

3) Ông ĐỖ HOÀNG VIỆT được 381.081 phiếu, đạt tỷ lệ 74,74% số phiếu hợp lệ

4) Bà ĐẶNG NGỌC HẠNH được 163.480 phiếu, đạt tỷ lệ 32,06% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM TRẦN HUỆ ANH được 145.430 phiếu, đạt tỷ lệ 28,52% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh và các xã: Ninh Điền, Phước Vinh, Hòa Hội, Châu Thành, Hảo Đước, Tân Lập, Tân Biên, Thạnh Bình, Trà Vong, Tân Đông, Tân Phú, Tân Hội, Tân Châu, Tân Thành, Tân Hòa, Lộc Ninh, Cầu Khởi, Dương Minh Châu.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM HÙNG THÁI được 411.281 phiếu, đạt tỷ lệ 81,21% số phiếu hợp lệ

2) Bà HOÀNG THỊ THANH THÚY được 350.824 phiếu, đạt tỷ lệ 69,27% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG QUANG HÀM được 339.948 phiếu, đạt tỷ lệ 67,13% số phiếu hợp lệ

4) Ông CHÂU TRẦN NHẬT MINH được 215.090 phiếu, đạt tỷ lệ 42,47% số phiếu hợp lệ

5) Bà ĐẶNG THỊ THU THỦY được 188.711 phiếu, đạt tỷ lệ 37,26% số phiếu hợp lệ

31 - Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Quan Triều, Tích Lương, Gia Sàng, Quyết Thắng và các xã: Tân Cương, Đồng Hỷ, Quang Sơn, Văn Lăng, Trại Cau, Nam Hòa, Văn Hán, Võ Nhai, Dân Tiến, Tràng Xá, Nghinh Tường, Thần Sa, La Hiên, Sảng Mộc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHAN VĂN GIANG được 385.104 phiếu, đạt tỷ lệ 99,62% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN CÔNG HOÀNG được 346.336 phiếu, đạt tỷ lệ 89,59% số phiếu hợp lệ

3) Ông HOÀNG VĂN TÁM được 20.540 phiếu, đạt tỷ lệ 5,31% số phiếu hợp lệ

4) Bà NÔNG THỊ THƯƠNG được 18.886 phiếu, đạt tỷ lệ 4,89% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Phổ Yên, Phúc Thuận, Vạn Xuân, Trung Thành, Sông Công, Bá Xuyên, Bách Quang và các xã: Phú Bình, Thành Công, Điềm Thụy, Tân Thành, Kha Sơn, Tân Khánh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN THANH HẢI được 287.016 phiếu, đạt tỷ lệ 96,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGÔ TUẤN ANH được 280.908 phiếu, đạt tỷ lệ 94,63% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN HOÀNG NAM được 13.736 phiếu, đạt tỷ lệ 4,63% số phiếu hợp lệ

4) Bà PHẠM THỊ THU TRANG được 10.873 phiếu, đạt tỷ lệ 3,66% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các xã: Đại Phúc, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Vạn Phú, Đức Lương, Phú Thịnh, Phú Lạc, La Bằng, Phú Xuyên, Phú Lương, Vô Tranh, Yên Trạch, Hợp Thành, Định Hóa, Phượng Tiến, Kim Phượng, Lam Vỹ, Bình Yên, Trung Hội, Phú Đình, Bình Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG DUY CHINH được 283.880 phiếu, đạt tỷ lệ 90,97% số phiếu hợp lệ

2) Bà PHẠM THỊ THU THỦY được 271.976 phiếu, đạt tỷ lệ 87,16% số phiếu hợp lệ

3) Bà HOÀNG THỊ MINH TOÀN được 41.239 phiếu, đạt tỷ lệ 13,22% số phiếu hợp lệ

4) Bà CHU THỊ YẾN được 25.340 phiếu, đạt tỷ lệ 8,12% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Bắc Kạn, Đức Xuân và các xã: Phong Quang, Chợ Đồn, Nam Cường, Nghĩa Tá, Quảng Bạch, Yên Phong, Yên Thịnh, Vĩnh Thông, Phủ Thông, Cẩm Giàng, Bạch Thông, Chợ Mới, Thanh Thịnh, Tân Kỳ, Thanh Mai, Yên Bình.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN ĐĂNG BÌNH được 111.168 phiếu, đạt tỷ lệ 89,60% số phiếu hợp lệ

2) Bà HỒ THỊ KIM NGÂN được 98.377 phiếu, đạt tỷ lệ 79,29% số phiếu hợp lệ

3) Bà ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG được 21.884 phiếu, đạt tỷ lệ 17,64% số phiếu hợp lệ

4) Bà LÝ THỊ MAI PHƯỢNG được 15.915 phiếu, đạt tỷ lệ 12,83% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các xã: Ngân Sơn, Nà Phặc, Hiệp Lực, Bằng Vân, Thượng Quan, Na Rì, Cường Lợi, Trần Phú, Văn Lang, Xuân Dương, Côn Minh, Ba Bể, Chợ Rã, Đồng Phúc, Phúc Lộc, Thượng Minh, Bằng Thành, Cao Minh, Nghiên Loan.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HÀ SỸ HUÂN được 103.305 phiếu, đạt tỷ lệ 89,72% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ THỦY được 95.938 phiếu, đạt tỷ lệ 83,32% số phiếu hợp lệ

3) Bà TRIỆU LƯU HUYỀN TRANG được 16.269 phiếu, đạt tỷ lệ 14,13% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRIỆU THỊ TUYÊN được 14.152 phiếu, đạt tỷ lệ 12,29% số phiếu hợp lệ

32 - Tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHẠM CÔNG NGUYÊN được 618.416 phiếu, đạt tỷ lệ 98,23% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÊ VĂN CƯỜNG được 596.799 phiếu, đạt tỷ lệ 94,79% số phiếu hợp lệ

3) Ông PHẠM THẾ ANH được 594.551 phiếu, đạt tỷ lệ 94,44% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ DUNG được 39.763 phiếu, đạt tỷ lệ 6,32% số phiếu hợp lệ

5) Bà LỮ THỊ LƯỢNG được 32.911 phiếu, đạt tỷ lệ 5,23% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Bỉm Sơn, Quang Trung và các xã: Hà Trung, Tống Sơn, Hà Long, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Sơn, Nga Thắng, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga An, Ba Đình.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông BÙI MẠNH KHOA được 366.547 phiếu, đạt tỷ lệ 95,69% số phiếu hợp lệ

2) Ông BÙI VĂN DŨNG được 361.202 phiếu, đạt tỷ lệ 94,30% số phiếu hợp lệ

3) Ông CAO MẠNH LINH được 359.967 phiếu, đạt tỷ lệ 93,98% số phiếu hợp lệ

4) Ông TRẦN VĂN HUY được 32.458 phiếu, đạt tỷ lệ 8,47% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ THỦY được 23.787 phiếu, đạt tỷ lệ 6,21% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Đào Duy Từ, Hải Bình, Trúc Lâm, Nghi Sơn và các xã: Các Sơn, Trường Lâm, Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng Chính, Nông Cống, Thắng Lợi, Trung Chính, Trường Văn, Thăng Bình, Tượng Lĩnh, Công Chính.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ THANH HOÀN được 465.751 phiếu, đạt tỷ lệ 94,68% số phiếu hợp lệ

2) Ông PHẠM VĂN SÂM được 462.727 phiếu, đạt tỷ lệ 94,07% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ TIẾN DŨNG được 458.270 phiếu, đạt tỷ lệ 93,16% số phiếu hợp lệ

4) Ông PHẠM VĂN TRƯỜNG được 39.980 phiếu, đạt tỷ lệ 8,13% số phiếu hợp lệ

5) Bà PHẠM THỊ CHÂU được 33.281 phiếu, đạt tỷ lệ 6,77% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Thiệu Hóa, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông LÊ ĐỨC THÁI được 495.423 phiếu, đạt tỷ lệ 98,00% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRIỆU THẾ HÙNG được 488.405 phiếu, đạt tỷ lệ 96,61% số phiếu hợp lệ

3) Bà LƯƠNG THỊ HOA được 484.274 phiếu, đạt tỷ lệ 95,79% số phiếu hợp lệ

4) Bà DOÃN THỊ HỒNG được 25.238 phiếu, đạt tỷ lệ 4,99% số phiếu hợp lệ

5) Bà CAO THỊ HUYỀN TRANG được 18.621 phiếu, đạt tỷ lệ 3,68% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các xã: Thọ Xuân, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Lam Sơn, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh, Đồng Tiến, Như Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Hóa Quỳ, Thanh Quân, Thanh Phong, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân, Thắng Lộc, Xuân Chinh.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN THẾ KÍNH được 502.307 phiếu, đạt tỷ lệ 96,98% số phiếu hợp lệ

2) Bà PHAN THỊ THÙY LINH được 496.638 phiếu, đạt tỷ lệ 95,89% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN LÊ NGỌC LINH được 492.064 phiếu, đạt tỷ lệ 95,00% số phiếu hợp lệ

4) Bà TRƯƠNG THỊ THANH được 30.314 phiếu, đạt tỷ lệ 5,85% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRẦN THỊ NGỌC TÚ được 25.369 phiếu, đạt tỷ lệ 4,90% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý, Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, Yên Khương, Yên Thắng, Văn Nho, Thiết Ống, Bá Thước, Cổ Lũng, Pù Luông, Điền Lư, Điền Quang, Quý Lương, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN DOÃN ANH được 314.726 phiếu, đạt tỷ lệ 98,91% số phiếu hợp lệ

2) Bà CAO THỊ XUÂN được 308.957 phiếu, đạt tỷ lệ 97,10% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ TRẦN THANH được 6.195 phiếu, đạt tỷ lệ 1,95% số phiếu hợp lệ

4) Ông BÙI THANH TUÂN được 6.107 phiếu, đạt tỷ lệ 1,92% số phiếu hợp lệ

33 - Tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Bình Thuận, An Tường, Mỹ Lâm, Minh Xuân, Nông Tiến và các xã: Sơn Thủy, Tân Thanh, Phú Lương, Trường Sinh, Sơn Dương, Minh Thanh, Tân Trào, Hồng Sơn, Đông Thọ, Nhữ Khê, Bình Ca, Thái Bình, Trung Sơn, Hùng Lợi, Tân Long, Yên Sơn.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà LÊ THỊ KIM DUNG được 318.326 phiếu, đạt tỷ lệ 90,85% số phiếu hợp lệ

2) Ông LÝ VĂN HUẤN được 283.748 phiếu, đạt tỷ lệ 80,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN ĐẮC VINH được 274.942 phiếu, đạt tỷ lệ 78,46% số phiếu hợp lệ

4) Ông TRƯƠNG QUỐC KHÁNH được 106.543 phiếu, đạt tỷ lệ 30,41% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRIỆU THỊ TÌNH được 57.186 phiếu, đạt tỷ lệ 16,32% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Xuân Vân, Lực Hành, Yên Nguyên, Bình Xa, Hàm Yên, Thái Sơn, Thái Hòa, Hùng Đức, Tri Phú, Kiến Thiết, Kiên Đài, Kim Bình, Hòa An, Chiêm Hóa, Tân An, Trung Hà, Tân Mỹ, Yên Lập, Bằng Hành, Liên Hiệp, Minh Quang, Nà Hang, Bình An, Lâm Bình, Thượng Lâm, Hồng Thái, Yên Hoa, Côn Lôn, Thượng Nông.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà NGUYỄN VIỆT HÀ được 217.549 phiếu, đạt tỷ lệ 80,49% số phiếu hợp lệ

2) Bà MA THỊ THÚY được 207.971 phiếu, đạt tỷ lệ 76,95% số phiếu hợp lệ

3) Ông BÀN VĂN TRỌNG được 59.954 phiếu, đạt tỷ lệ 22,18% số phiếu hợp lệ

4) Ông HOÀNG HỒNG TRƯỜNG được 53.253 phiếu, đạt tỷ lệ 19,70% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã: Yên Phú, Phù Lưu, Bạch Xa, Vĩnh Tuy, Hùng An, Bắc Quang, Đồng Yên, Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang, Tân Trịnh, Tiên Nguyên, Quang Bình, Yên Thành, Khuôn Lùng, Quảng Nguyên, Trung Thịnh, Nấm Dẩn, Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Pờ Ly Ngài, Bản Máy, Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Tân Tiến, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Thông Nguyên, Tân Quang, Đồng Tâm, Bạch Ngọc, Linh Hồ, Thượng Sơn, Việt Lâm, Cao Bồ, Vị Xuyên, Phú Linh, Ngọc Đường, Thanh Thủy, Lao Chải, Tùng Bá, Thuận Hòa, Minh Tân.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà LÒ THỊ VIỆT HÀ được 339.747 phiếu, đạt tỷ lệ 91,71% số phiếu hợp lệ

2) Bà VƯƠNG THỊ HƯƠNG được 338.501 phiếu, đạt tỷ lệ 91,37% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRỊNH VĂN QUYẾT được 332.976 phiếu, đạt tỷ lệ 89,88% số phiếu hợp lệ

4) Ông LÝ VĂN QUYỀN được 57.750 phiếu, đạt tỷ lệ 15,59% số phiếu hợp lệ

5) Bà LÝ THỊ ÚT được 35.248 phiếu, đạt tỷ lệ 9,51% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Đường Hồng, Yên Cường, Bắc Mê, Giáp Trung, Minh Ngọc, Minh Sơn, Du Già, Ngọc Long, Đường Thượng, Mậu Duệ, Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Cán Tỷ, Lùng Tám, Bạch Đích, Yên Minh, Thắng Mố, Phố Bảng, Sà Phìn, Sủng Máng, Lũng Phìn, Tát Ngà, Niêm Sơn, Khâu Vai, Mèo Vạc, Sơn Vĩ, Đồng Văn, Lũng Cú.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông HOÀNG NGỌC ĐỊNH được 229.098 phiếu, đạt tỷ lệ 94,87% số phiếu hợp lệ

2) Bà LÝ THỊ LAN được 227.474 phiếu, đạt tỷ lệ 94,19% số phiếu hợp lệ

3) Ông VỪ MÍ SÍNH được 13.480 phiếu, đạt tỷ lệ 5,58% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGÔ THỊ XUYẾN THANH được 11.682 phiếu, đạt tỷ lệ 4,84% số phiếu hợp lệ

34 - Tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Thanh Đức, Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh, Tân Ngãi và các xã: An Bình, Long Hồ, Phú Quới, Cái Nhum, Tân Long Hội, Nhơn Phú, Bình Phước, Quới Thiện, Trung Thành, Trung Ngãi, Quới An, Trung Hiệp, Hiếu Phụng, Hiếu Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN THANH PHONG được 373.841 phiếu, đạt tỷ lệ 73,75% số phiếu hợp lệ

2) Ông HỒ THANH TUẤN được 337.224 phiếu, đạt tỷ lệ 66,53% số phiếu hợp lệ

3) Ông TRẦN VĂN THẮNG được 323.235 phiếu, đạt tỷ lệ 63,77% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ được 238.862 phiếu, đạt tỷ lệ 47,12% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ NHUNG được 226.327 phiếu, đạt tỷ lệ 44,65% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Bình Minh, Cái Vồn, Đông Thành và các xã: Hòa Hiệp, Tam Bình, Ngãi Tứ, Song Phú, Cái Ngang, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Hòa Bình, Tân Quới, Tân Lược, Mỹ Thuận.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN TRÍ CƯỜNG được 286.675 phiếu, đạt tỷ lệ 65,41% số phiếu hợp lệ

2) Ông NGUYỄN ĐÀO TÙNG được 285.855 phiếu, đạt tỷ lệ 65,23% số phiếu hợp lệ

3) Ông VŨ HÙNG VƯƠNG được 268.285 phiếu, đạt tỷ lệ 61,22% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN TRỌNG NGHĨA được 253.039 phiếu, đạt tỷ lệ 57,74% số phiếu hợp lệ

5) Ông NGUYỄN TẤN THỤ được 212.685 phiếu, đạt tỷ lệ 48,53% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: Long Đức, Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Hòa Thuận và các xã: An Trường, Tân An, Càng Long, Nhị Long, Bình Phú, Hưng Mỹ, Hòa Minh, Long Hòa, Mỹ Long, Vinh Kim, Cầu Ngang, Nhị Trường, Hiệp Mỹ, Song Lộc, Châu Thành.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông NGUYỄN VĂN HẠNH được 327.068 phiếu, đạt tỷ lệ 71,10% số phiếu hợp lệ

2) Ông TRẦN QUỐC TUẤN được 319.459 phiếu, đạt tỷ lệ 69,44% số phiếu hợp lệ

3) Bà TỐNG THỊ HẠNH được 243.002 phiếu, đạt tỷ lệ 52,8242% số phiếu hợp lệ

4) Bà THẠCH THỊ THU HÀ được 242.962 phiếu, đạt tỷ lệ 52,8215% số phiếu hợp lệ

5) Bà HUỲNH THỊ HỒNG THU được 197.455 phiếu, đạt tỷ lệ 42,92% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các phường: Duyên Hải, Trường Long Hòa và các xã: Cầu Kè, Phong Thạnh, An Phú Tân, Tam Ngãi, Tân Hòa, Hùng Hòa, Tiểu Cần, Tập Ngãi, Lưu Nghiệp Anh, Đại An, Hàm Giang, Trà Cú, Long Hiệp, Tập Sơn, Long Hữu, Long Thành, Đông Hải, Long Vĩnh, Đôn Châu, Ngũ Lạc.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông TRẦN VĂN LÂU được 366.105 phiếu, đạt tỷ lệ 84,37% số phiếu hợp lệ

2) Ông THẠCH PHƯỚC BÌNH được 325.379 phiếu, đạt tỷ lệ 74,98% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGÔ SỸ CƯỜNG được 265.787 phiếu, đạt tỷ lệ 61,25% số phiếu hợp lệ

4) Bà NGUYỄN THỊ TUẤN THANH được 183.367 phiếu, đạt tỷ lệ 42,26% số phiếu hợp lệ

5) Ông KIM VUI được 152.046 phiếu, đạt tỷ lệ 35,04% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các phường: An Hội, Phú Khương, Bến Tre, Sơn Đông, Phú Tân và các xã: Thới Thuận, Thạnh Phước, Bình Đại, Thạnh Trị, Lộc Thuận, Châu Hưng, Phú Thuận, Tân Thủy, Bảo Thạnh, Ba Tri, Tân Xuân, Mỹ Chánh Hòa, An Ngãi Trung, An Hiệp, Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Tân Hào, Phước Long, Lương Phú, Châu Hòa, Lương Hòa.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà TRẦN THỊ THANH LAM được 437.197 phiếu, đạt tỷ lệ 73,26% số phiếu hợp lệ

2) Ông VÕ VĂN HỘI được 432.777 phiếu, đạt tỷ lệ 72,52% số phiếu hợp lệ

3) Bà NGUYỄN THỊ KIM THOA được 382.325 phiếu, đạt tỷ lệ 64,07% số phiếu hợp lệ

4) Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN được 276.951 phiếu, đạt tỷ lệ 46,41% số phiếu hợp lệ

5) Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THI được 247.743 phiếu, đạt tỷ lệ 41,51% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các xã: Phú Túc, Giao Long, Tiên Thủy, Tân Phú, Phú Phụng, Chợ Lách, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung, Phước Mỹ Trung, Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân, Đồng Khởi, Mỏ Cày, Thành Thới, An Định, Hương Mỹ, Đại Điền, Quới Điền, Thạnh Phú, An Qui, Thạnh Hải, Thạnh Phong.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông PHAN VĂN MÃI được 466.583 phiếu, đạt tỷ lệ 80,55% số phiếu hợp lệ

2) Bà NGUYỄN THỊ YẾN NHI được 434.119 phiếu, đạt tỷ lệ 74,95% số phiếu hợp lệ

3) Ông NGUYỄN TRÚC SƠN được 420.876 phiếu, đạt tỷ lệ 72,66% số phiếu hợp lệ

4) Bà DƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC được 212.371 phiếu, đạt tỷ lệ 36,66% số phiếu hợp lệ

5) Bà TRƯƠNG TRỊNH TRƯỜNG VINH được 198.649 phiếu, đạt tỷ lệ 34,30% số phiếu hợp lệ