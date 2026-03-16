Chiều nay, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Cho ý kiến về dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội 14 và việc cập nhật, bổ sung Chương trình hành động số 1, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung có ý nghĩa định hướng quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng lớn của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội.

Quốc hội cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc kiến tạo và hoàn thiện thể chế phát triển.

“Chương trình hành động phải thật sự cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ sản phẩm, trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao; tránh việc lặp lại những nội dung lý luận chung đã nêu trong văn kiện Đại hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển phải được đặt ở vị trí trung tâm, “coi pháp luật là động lực cho phát triển chứ không phải là rào cản”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành có chất lượng cao, có tính ổn định lâu dài.

Quốc hội cũng cần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án năng lượng quy mô lớn và các mô hình phát triển mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới.

Với đề án định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trình Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc xây dựng đề án nhằm tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16, sau đó tiếp tục hoàn thiện trong quá trình triển khai.

Đây là lần thứ hai Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội trình Bộ Chính trị về chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa, trên cơ sở tiếp nối các kết luận và kế hoạch trước đó.

Ông nhận định, đây là chương trình khung, trong quá trình thực hiện có thể tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Những vấn đề cấp thiết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và sự ổn định của xã hội cần được ưu tiên đưa vào chương trình lập pháp để xử lý kịp thời như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, liên quan đến nhiều bộ quản lý nhưng chưa xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Vì vậy, lần này đã giao Bộ Y tế để sớm nghiên cứu, hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý khối lượng công việc của Quốc hội và các cơ quan còn rất lớn, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc đầu tháng 4. Do thời gian không còn nhiều, các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung về nhân sự, kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và các đề án trình Trung ương và Quốc hội.