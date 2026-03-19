Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 55.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp diễn ra trong thời điểm rất đặc biệt, là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành thảo luận, cho ý kiến đối với toàn bộ các dự án luật, nghị quyết mà Chính phủ đã chuẩn bị kịp hồ sơ gồm: 8 dự án luật và 1 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến để trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trong thời gian rất ngắn còn lại, khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất còn nhiều. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, bảo đảm mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần hoàn thiện, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử.

“Khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải cao hơn, kỹ lưỡng hơn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là trang thiết bị làm việc và phối hợp, đôn đốc các cơ quan hữu quan hoàn thiện, gửi tài liệu đầy đủ, kịp thời để phục vụ các đại biểu Quốc hội khóa 16.

Lưu ý nhiều đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia hoạt động nghị trường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn, giúp các đại biểu sớm nắm bắt chương trình, nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, tham gia hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến đối với các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội. Trong đó có một số nội dung rất quan trọng như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu ngay sau khi có ý kiến của Trung ương, bảo đảm chất lượng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu ngay sau khi Quốc hội khóa 16 biểu quyết thông qua nghị quyết bầu phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 sẽ họp phiên đầu tiên để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.