Chiều 10/8, Trường ĐH Y Dược TPHCM công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Theo công bố, năm nay có hơn 2.900 thí sinh trúng tuyển vào trường. Đáng chú ý, có hơn 40 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30, bao gồm cả điểm cộng, ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Trong số này, riêng ngành Y khoa có tới 41 thí sinh đạt 30/30 điểm.

Đặc biệt, có 2 thí sinh đạt 10 điểm ở cả ba môn Toán, Hóa học và Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, là Huỳnh Diễm My và Nguyễn Lê Yến Nhi.

Nguyễn Lê Yến Nhi là cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM). Trong khi đó, Huỳnh Diễm My là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk.

Các thí sinh còn lại trong nhóm đạt 30/30 đều sở hữu 1-2 điểm 10 ở các môn thuộc tổ hợp B00, kết hợp với điểm ưu tiên hoặc điểm cộng theo quy định để đạt mức điểm xét tuyển tối đa.

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY

Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.