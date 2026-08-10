Ngành có điểm xét trúng tuyển cao nhất là Luật thương mại quốc tế với 21,25 điểm. Tiếp đến, Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 20,30 điểm; Quản trị - Luật và Luật cùng lấy 20 điểm, trong đó riêng ngành Luật với tổ hợp C00 có mức điểm 20,50.

Các ngành còn lại gồm: Ngôn ngữ Anh 19,50 điểm; Kinh doanh quốc tế 19,75; Thương mại điện tử 18,50; Tài chính - Ngân hàng 18,25; Quản trị kinh doanh 17; Kinh tế số 16,25 và Công nghệ tài chính 16 điểm.

Tại Phân hiệu Trường ĐH Luật TPHCM ở Quảng Trị, ngành Luật có điểm xét trúng tuyển 20 điểm.

Theo ThS. Lê Văn Hiển, Quyền Trưởng phòng Đào tạo Đại học, dữ liệu tuyển sinh chính thức năm 2026 cho thấy điểm trúng tuyển phản ánh mô hình tuyển sinh đa dạng của trường. Nguồn tuyển tiếp tục có tỷ lệ cao thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Nhà trường cho biết mặt bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh trúng tuyển vẫn thuộc nhóm cao trong số thí sinh đăng ký các khối ngành Luật, Kinh doanh, Quản lý và Nhân văn.

Mức chênh lệch điểm ưu tiên giữa hai nhóm đối tượng là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm, được tính theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, đồng thời hoàn tất kê khai hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của ULAW theo thời hạn quy định.