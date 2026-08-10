Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh doanh quốc tế, với 24,53 điểm. Tiếp đến là Kiểm toán 24,48 điểm, Thương mại điện tử 23,96 điểm, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 23,56 điểm, Tài chính - Ngân hàng 23,48 điểm, Kế toán 23,48 điểm và Marketing 23,47 điểm.

Một số ngành có mức điểm từ 22 điểm trở lên gồm Kinh tế quốc tế 22,99 điểm, Quản trị kinh doanh 22,77 điểm, Công nghệ tài chính 22,82 điểm và Luật kinh tế 21,90 điểm.

Ở nhóm chương trình đặc biệt, điểm chuẩn thấp hơn, như Kinh doanh quốc tế TABP 23,23 điểm, Kinh tế quốc tế TABP 21 điểm, Tài chính - Ngân hàng TABP 19,03 điểm.

Mức điểm thấp nhất là 16 điểm, áp dụng cho một số chương trình/phương thức như ĐH chương trình quốc tế ngành Quản trị kinh doanh, ĐH chương trình quốc tế Tài chính - Ngân hàng và Tài chính - Ngân hàng chương trình tinh hoa (Elite Class). Ngành Bảo hiểm có điểm chuẩn 16,10 điểm.

Ngoài ra, Khoa học dữ liệu lấy 21,80 điểm, Trí tuệ nhân tạo 20,10 điểm, Công nghệ thông tin 19,30 điểm và Quản trị khách sạn 19,25 điểm.

Cụ thể như sau: