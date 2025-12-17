Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h05 cùng ngày, hai thanh niên mang theo dao và mã tấu xông vào quán nhậu BBQ Ok Zui (phường Diên Hồng). Tại đây, các đối tượng đã đuổi chém một nhóm người đang ăn uống.

Hậu quả, anh M.V.H. (SN 2007, trú phường Hội Phú) được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hai nạn nhân khác là N.H.T.H. (SN 1997) và N.T.T.N. (SN 2007, cùng trú phường Pleiku) bị thương, đang được điều trị.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Qua trích xuất camera và lấy lời khai, cơ quan công an xác định nghi phạm là Phan Văn Thuận (SN 1995) và Phan Văn Hòa (SN 2001, em ruột của Thuận). Cả hai cùng trú tại xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai).

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu giữa hai nhóm ngồi khác bàn. Sau khi cự cãi, nhóm của Thuận đã lấy hung khí quay lại tấn công.

Hiện hai đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an phường Diên Hồng truy bắt nghi phạm để xử lý theo quy định.