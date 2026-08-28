XEM CLIP:

Khu đất bãi ven sông Hồng liên quan vụ án khiến 3 cựu cán bộ xã (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị khởi tố từng được 8 hộ dân sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh cát, sỏi.

Toàn cảnh khu đất bãi ven sông Hồng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 27/8, khu đất liên quan vụ án nằm tại bãi ven sông Hồng, thuộc thôn Trung Hà 2, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ (khu vực này trước đây thuộc thôn 1 và thôn 2, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vị trí hơn 228.000m2 đất sai phạm này nằm sát kênh thoát nước của trạm bơm tiêu Nguyệt Đức - Yên Phương.

Khu đất nằm sát kênh thoát nước của trạm bơm tiêu Nguyệt Đức - Yên Phương. Ảnh: Đức Hoàng

Một số hộ dân xung quanh khu vực cho biết các bến bãi ven sông tại đây đều đã dừng hoạt động một thời gian dài.

Máy công trình, ụ bê tông được đặt tại lối vào các bến bãi trước đây. Ảnh: Đức Hoàng

Nhìn từ trên cao, khu đất có diện tích rộng, nằm trải dài ven sông. Phía trong khu vực vẫn còn nhiều bãi tập kết cát, sỏi cùng máy xúc, băng chuyền và các thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.

Tại một số lối dẫn vào bãi, máy xúc và khối bê tông được đặt chắn ngang đường. Nhiều phương tiện, máy móc đã dừng hoạt động, tập kết tại chỗ.

Máy móc công trình cỡ lớn dừng hoạt động. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Lê Huy, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức cho biết hiện nay xã đã tiếp quản và quản lý khu đất xảy ra sai phạm.

Theo ông Huy, trước đây có 8 hộ dân sử dụng khu vực này để tập kết, kinh doanh cát, sỏi. Hiện các hộ đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động.

“Khu vực này đã được đưa vào quy hoạch làm điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng. Thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức đấu giá để đưa khu đất vào hoạt động theo đúng quy định”, ông Huy thông tin.

Lãnh đạo xã Nguyệt Đức cho biết khu đất này sẽ được đấu giá để cho thuê và đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Các bị can gồm ông Trần Văn Trò, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà; ông Sái Văn Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và bà Đỗ Thị Hiền, nguyên công chức địa chính xã.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2024, ông Trò giữ chức Chủ tịch UBND xã Trung Hà và có trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Dù biết việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, ông Trò vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tổ chức cho thuê đất.

Đáng chú ý, 8 hộ dân được cho thuê tổng cộng 36.200m² đất bãi bồi nhưng diện tích sử dụng thực tế lên tới 264.844,87m², chênh lệch hơn 228.000m² so với hợp đồng.