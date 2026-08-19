Chiều 19/8, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra tại một xưởng ở Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Đình Hiếu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h23 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Sản xuất Nhông đĩa xe máy Việt Nhật.

Khu đất có diện tích khoảng 2.000m², được chia cho nhiều đơn vị thuê làm xưởng. Đám cháy xảy ra tại khu vực xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia, sau đó làm sập đổ một số cấu kiện xây dựng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Vụ việc khiến 3 người tử vong, gồm Vũ Ngọc Kh. (SN 1968, quê Hưng Yên), Nguyễn Văn T. và Đinh Tuấn A. (chưa rõ năm sinh, cùng quê Ninh Bình).

Ngoài ra, 3 người bị thương gồm Bùi Văn Đ. (SN 1986), Kim Tuấn A. (SN 2008) và Vũ Như Th. (SN 1987). Trong đó, Kim Tuấn A. bị xây xát nhẹ và đã được cho về nhà.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Theo thông tin ban đầu từ những người làm việc tại xưởng, trước khi xảy ra cháy có một tai nạn lao động liên quan đến máy móc, thiết bị, dẫn đến vụ nổ gây thương vong. Sau đó, lửa bùng phát và lan ra khu vực xưởng.

Nguyên nhân vụ cháy và diễn biến cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.