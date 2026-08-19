Chiều 19/8, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy xảy ra tại xưởng gỗ ở Cụm công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) khiến 3 người tử vong.

Theo đó, khoảng 10h23 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ).

Khu nhà xưởng xảy ra cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, 4, 15, 28, 33 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố) đến hiện trường.

Đồng thời, Công an Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ chi viện.

Thời điểm lực lượng chức năng đến hiện trường, đám cháy đã phát triển rất lớn, nhiều khói, khí độc; chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi… có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận. Các đơn vị đã chia làm nhiều mũi tiếp cận, dập tắt đám cháy, chống cháy lan và tìm kiếm người bị nạn.

Đến khoảng 11h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế, cứu được nhiều tài sản và không để cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân ra bên ngoài. Ảnh: Đình Hiếu

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 3 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà xưởng.

3 người bị thương gồm: B.V.Đ. (SN 1986), K.T.A. (SN 2008), V.N.T. (SN 1987). Trong đó, K.T.A. bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã về nhà.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở xảy ra cháy có vi phạm về PCCC, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và bị xử phạt vi phạm hành chính với lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác định danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.