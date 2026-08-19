Khoảng 10h23 ngày 19/8, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 28 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận tin báo cháy tại khu vực xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia (Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ của các Đội Chữa cháy và CNCH đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 700m2, có kết cấu một tầng, lợp mái tôn.

Do ảnh hưởng bởi sức nóng của vụ cháy, nhiều cấu kiện bên trong nhà xưởng bị đổ sập, biến dạng.

Đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các mũi tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Đến hơn 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa 3 thi thể nạn nhân tử vong trong đám cháy ra bên ngoài. 3 nạn nhân gồm: Vũ Ngọc Kh. (SN 1968, quê Hưng Yên), Nguyễn Văn T. và Đinh Tuấn A. (chưa rõ năm sinh, cùng quê Ninh Bình).

Ngoài ra, 3 người bị thương gồm Bùi Văn Đ. (SN 1986), Kim Tuấn A. (SN 2008) và Vũ Như Th. (SN 1987). Trong đó, Kim Tuấn A. bị xây xát nhẹ và đã được cho về nhà.

Đến gần 15h, lực lượng chức năng hoàn tất việc chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại khu nhà xưởng ngổn ngang các cấu kiện bị cháy.

Một số cấu kiện bị cháy được tập kết ra bên ngoài của nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu từ những người làm việc tại xưởng, trước khi xảy ra cháy có một tai nạn lao động liên quan đến máy móc, thiết bị, dẫn đến vụ nổ gây thương vong. Sau đó, lửa bùng phát và lan ra khu vực xưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.