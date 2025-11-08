Ngày 8/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: K.V

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 2000, quê Hà Nội), Nguyễn Công Thành (SN 1989, quê Hà Nội), Bùi Văn Thái (SN 1995, quê Nghệ An), Lê Văn Tiến (SN 1990, quê Ninh Bình), Vũ Văn Doanh (SN 1993, quê Ninh Bình), Tạ Duy Chuân (SN 1990, quê Ninh Bình), Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, quê Đồng Nai).

Trước đó, cuối tháng 10/2025, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) phát hiện nhóm này hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để quảng bá, các đối tượng in tờ rơi, tạo lập trang cá nhân và Fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp - Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương” chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

Khi người vay liên hệ, nhóm đối tượng yêu cầu kết bạn qua ứng dụng Zalo, gửi định vị nơi ở hoặc cơ sở kinh doanh để khảo sát và duyệt vay. Số tiền vay dao động từ 10-100 triệu đồng, trả góp theo ngày, mỗi ngày từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng. Sau khi trừ phí làm hồ sơ từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng và tiền trả góp ban đầu, người vay thực nhận số tiền còn lại, tương ứng với lãi suất thực tế từ 350-528%/năm. Khi không trả được, nạn nhân bị ép “đáo hạn” để vay tiếp, lấy tiền vay mới trả tiền thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới.

Ngoài ra, các đối tượng còn gọi điện nhắc nợ, nhắn tin và trực tiếp đến nhà con nợ, gây áp lực để đòi tiền hằng ngày.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên thành lập 7 tổ công tác bắt giữ các đối tượng, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đặc biệt, tại nơi ở của đối tượng Doanh, công an thu giữ 1 khẩu súng, 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Khẩu súng và đạn chì thu giữ tại nhà Doanh. Ảnh: K.V

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu xác định từ tháng 5/2024 đến 11/2025, có nhiều người dân Đồng Nai là nạn nhân, với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.