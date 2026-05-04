Ngày 4/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, 13h30 cùng ngày, các lực lượng của đơn vị đã khống chế thành công Nguyễn Quang Thoại (37 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội, khi đối tượng đang tìm đường tiếp tục lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Quang Thoại bị khống chế sau 13 giờ lẩn trốn. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h15 ngày 3/5, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị B.T.B. (32 tuổi, trú xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang) bị sát hại ngay tại nhà bố mẹ đẻ.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Nguyễn Quang Thoại và chị B.T.B. đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Hai người chung sống từ tháng 4/2025 và thuê nhà tại Hà Nội làm ăn.

Ngày 1/5, chị B.T.B. về thăm nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu. Vào đêm 3/5, Thoại từ Hà Nội tìm về nhà vợ thì phát hiện chị B.T.B. đang ở cùng anh B.V.K. (33 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) nên nổi cơn ghen. Sau khi anh K. bỏ chạy, Thoại và chị B. xảy ra tranh cãi kịch liệt.

Trong lúc mất kiểm soát, Thoại lấy dao tại khu bếp chém nhiều nhát vào người chị B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi tẩu thoát.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến khẩn trương khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp truy tìm hung thủ.

Sau 13 giờ, các trinh sát đã phát hiện và khống chế thành công Nguyễn Quang Thoại.

Nguyễn Quang Thoại tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Thoại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông nhất thời.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định.