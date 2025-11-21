Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Phương (40 tuổi, ngụ xã Châu Phong, tỉnh An Giang) và Đào Văn Hiền (41 tuổi, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) cùng về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, hai đối tượng này đã tham gia cướp gần 55 tấn cá tra cùng với Đỗ Thanh Huy (43 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Hiền. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, ngày 19/2, một công ty chế biến thủy sản tại tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) thuê Phạm Quốc T. vận chuyển cá tra. Sau đó, T. thuê lại Đỗ Thanh Huy vận chuyển số hàng này.

Ngày hôm sau, Huy điều hai ghe, trong đó có ghe do Hiền cầm lái, đến TP Cần Thơ nhận gần 55 tấn cá tra, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Lúc này, Huy cho rằng công ty và Phạm Quốc T. còn nợ tiền công vận chuyển nhưng không trả, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá để bán trừ nợ.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Phương. Ảnh: Tiến Tầm

Để thực hiện, Huy gọi điện chỉ đạo Hiền nói dối để điều 2 ghe chở cá đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Mỹ Long (tỉnh An Giang).

Tại đây, Huy tiếp tục gọi cho em ruột là Đỗ Văn Phương cùng một nhóm người khác đến cướp toàn bộ số cá, chuyển sang hai ghe khác rồi đem đi bán.

Khi biết sự việc bị trình báo, ngày 22/2, Huy đến cơ quan công an đầu thú.

Đến ngày 4/3, Cơ quan CSĐT tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Thanh Huy để điều tra về hành vi cướp tài sản. Huy được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ cướp trên.