Khoảng 23h52 ngày 17/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh, số 11 ngõ 339 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực số 9 và Đội Chữa cháy và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội), cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát đưa người mắc kẹt trong đám cháy đến vị trí an toàn. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh ở khu vực gác xép tầng 1; đồng thời có người mắc kẹt tại tầng 4. Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 đã sử dụng thang cứu hộ tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà rồi đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, việc bố trí Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 từ địa chỉ số 51 Lãng Yên (phía ngoài đê sông Hồng) về thường trực tại số 39 Lương Yên đã rút ngắn khoảng cách tới hiện trường, giúp lực lượng nhanh chóng tiếp cận, kịp thời cứu người và dập tắt đám cháy hiệu quả.