Vào khoảng 11h15 hôm nay (17/1), tại hầm chui Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô nhãn hiệu Audi.

Thời điểm xảy ra cháy, anh V.D.A. (SN 1992, trú tại Bắc Ninh) điều khiển ô tô Audi mang biển kiểm soát 30K-332.XX lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân (hướng Hà Đông đi Ngã Tư Sở).

Khi đến trước số 454 đường Nguyễn Trãi, ô tô bất ngờ bốc khói ở phần đầu xe, tài xế đã kịp thời dừng ở sát lề đường. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lực lượng công an phường, dân quân tự vệ nhanh chóng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy ô tô Audi tại hầm chui Thanh Xuân. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa.

Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cũng cử cán bộ, chiến sĩ thực hiện phân luồng giao thông, tạm đóng hầm chui Thanh Xuân.

Đến gần 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.