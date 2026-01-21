XEM CLIP: Hiện trường vụ cháy (nguồn: Người dân cung cấp)

Khoảng 17h chiều 21/1, ô tô mang BKS 37A-07.xxx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông trên cầu thuộc địa bàn xã Thiên Nhẫn thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đầu xe rồi nhanh chóng bao trùm thân xe. Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 3 người, trong đó có 1 cháu nhỏ. Phát hiện cháy, tài xế đã dừng xe, những người trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài.

Tài xế ô tô và nhiều người đi đường cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ; Công an xã Thiên Nhẫn đã kịp thời triển khai lực lượng để điều tiết giao thông.

Khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Công an xã Thiên Nhẫn triển khai điều tiết giao thông. Ảnh: Người dân cung cấp

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế, song chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.