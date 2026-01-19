Vụ cháy xảy ra khoảng 8h45 ngày 19/1 tại khuôn viên trạm tiếp nhiên liệu khu vực Đại Yên 5, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm trên, xe bồn mang BKS 15CD-007.00 do tài xế N.Đ.M. (SN 1989) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 18 thì phát hiện ngọn lửa bốc lên ở phần đuôi xe.

Xe bồn bốc cháy dữ dội trong khuôn viên trạm xăng dầu Đại Yên (Quảng Ninh). Ảnh: Đ.X

Ngay sau đó, tài xế điều khiển xe vào khuôn viên trạm xăng dầu Đại Yên để nhờ hỗ trợ dập lửa; thời điểm này, xe đang chở chất CRH1 (tạp chất làm đường).

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người dân hoảng hốt. Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, triển khai phương án chữa cháy.

Ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời. Ảnh: Đ.X

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song xe bồn bị cháy rụi phần đuôi, hư hỏng nặng. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

