Ngày 21/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Biển (SN 1991, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Biển bị tạm giữ hình sự. Ảnh: H.N

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng công an nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu phạm tội giết người xảy ra vào chiều cùng ngày tại đường dân sinh thuộc tổ 11, khu phố 1, phường Hố Nai, Đồng Nai.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh H. (SN 1989, ngụ phường Hố Nai) bị một đối tượng dùng xăng tạt, châm lửa đốt rồi dùng dao tấn công nhiều nhát. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Anh H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các mũi trinh sát truy xét đối tượng gây án. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Biển.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: H.N

Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc liên quan đến việc góp vốn đầu tư xây dựng và tính toán công nợ giữa hai bên.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30 cùng ngày, Biển hẹn anh H. ra nói chuyện và yêu cầu mang theo sổ sách liên quan đến tiền vật liệu, tiền công. Khi hai bên gặp nhau tại khu vực ngã ba khu phố 1, trong lúc trao đổi, Biển lấy chai nhựa chứa xăng từ xe, châm lửa rồi tạt vào người anh H.

Khi nạn nhân bỏ chạy, nghi phạm tiếp tục dùng dao truy đuổi và tấn công thêm nhiều nhát trước khi bỏ trốn.

Tối 19/2, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Biển khi đối tượng đang ẩn trốn tại một phòng trọ ở khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên.