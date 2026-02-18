Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h18 sáng 17/2 tại nhà của ông Nguyễn Chí Ng. (SN 1980, ngụ ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình). Nghi phạm được xác định là Bùi Bảo Tài (SN 1997, ngụ ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng).

Nghi phạm Bùi Bảo Tài bị bắt giữ. Ảnh: MĐ

Vào thời điểm trên, Tài đã âm thầm đột nhập vào nhà, đâm nhiều nhát vào ông Ng. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Dù ông Ng. được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười nhưng do vết thương quá nặng nên ông này đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Năm 2023, Tài có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn M. (SN 2005, con gái ông Ng.), sau đó họ có một con gái sinh năm 2025 nhưng không đăng ký kết hôn.

Ông Ng. được cho là đã ngăn cản, không cho Tài gặp con gái. Do bức xúc và nuôi hận thù, từ tháng 1/2026, Tài bắt đầu nảy sinh ý định sát hại ông Ng. và âm thầm chuẩn bị hung khí gây án.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.