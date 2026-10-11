Lực lượng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh đã xác minh, xử phạt tài xế điều khiển ô tô kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường.

Ngày 11/10, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh) cho biết, từ phản ánh của người dân, đơn vị đã xác minh, làm rõ và xử lý tài xế điều khiển ô tô kéo theo đồ vật trên đường.

CSGT làm việc với anh B.Đ.H. Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 2

Cụ thể, vào 7h30 ngày 9/10, tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP Quảng Ninh), xe ô tô nhãn hiệu Daewoo, mang BKS 29N-39.XX, kéo theo khung sắt và tấm tôn khi lưu thông trên đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành xác minh phương tiện và người điều khiển. Theo đó, tài xế là anh B.Đ.H. (SN 1986, trú phường Bãi Cháy).

Chiếc xe anh H. dùng để kéo khung sắt, tấm tôn trên đường. Ảnh: Đội CSGT đường bộ số 2

Anh B.Đ.H được mời đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 để làm rõ hành vi. Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển chiếc xe trên và thực hiện hành vi vi phạm.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. về hành vi Điều khiển xe kéo theo vật khác. Anh H bị phạt tiền 900.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xác minh ô tô kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường ở Quảng Ninh Ngày 11/10, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh) cho biết đang xác minh tài xế điều khiển ô tô kéo lê khung sắt, tấm tôn trên đường.

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