Cãi vã do mâu thuẫn trong lúc làm chung, gã bảo vệ chạy về nhà lấy dao rồi quay lại lén đâm tử vong đồng nghiệp.
XEM CLIP:
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố kẻ trộm này, là Nguyễn Chí Thành (32 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện sống lang thang) về tội “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, Công an phường Bình Trị Đông phát hiện Thành trước cổng khu cấp cứu bệnh viện Bình Tân (số 809 Hương Lộ 2) nghi có hành vi trộm cắp nên đưa về làm việc. Kiểm tra, công an phát hiện có 4 điện thoại và Thành thừa nhận vừa trộm cắp được tại bệnh viện.
Công an trích xuất camera an ninh tại bệnh viện, ghi nhận Thành lẻn vào trộm cắp ở các phòng trong bệnh viện.
Nam thanh niên dùng nick Zalo "Tuấn gà ta" để lừa mua hàng nghìn con gà tre của các chủ trang trại mà không tốn đồng nào.
Muốn nối lại tình cảm nhưng bạn trai không đồng ý, Lê Thanh Vũ dùng dao tấn công, chém nhiều nhát vào người tình đồng tính.