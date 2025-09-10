XEM CLIP:

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố kẻ trộm này, là Nguyễn Chí Thành (32 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện sống lang thang) về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an phường Bình Trị Đông phát hiện Thành trước cổng khu cấp cứu bệnh viện Bình Tân (số 809 Hương Lộ 2) nghi có hành vi trộm cắp nên đưa về làm việc. Kiểm tra, công an phát hiện có 4 điện thoại và Thành thừa nhận vừa trộm cắp được tại bệnh viện.

Công an lấy lời khai Nguyễn Chí Thành. Ảnh: CACC

Công an trích xuất camera an ninh tại bệnh viện, ghi nhận Thành lẻn vào trộm cắp ở các phòng trong bệnh viện.