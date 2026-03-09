Ngày 9/3, Công an TP Hải Phòng cho biết các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Phù Tải 2, xã An Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 8/3, Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng) – người có quan hệ tình cảm với Huấn – đi taxi Grab đến khu vực phà Giải (xã An Thành). Sau đó, cả hai đi bộ lên phà để sang xã Hà Nam (TP Hải Phòng) thăm người quen.

Công an Hải Phòng xác minh clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường. Ảnh: Chụp màn hình.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trên đường quay về, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Huấn dùng tay, chân đánh vào vùng mặt chị T., đồng thời túm áo kéo lê nạn nhân trong tư thế nằm ngửa trên đường tại khu vực bến phà Giải.

Hậu quả, chị T. bị thương ở vùng mũi và hàm trái.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, thu hút sự chú ý và gây xôn xao dư luận. Trong clip lan truyền trên mạng xã hội, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác nâu, bên trong là áo trắng, nằm bên lề đường trong tình trạng quần áo xộc xệch, trên mặt và áo dính nhiều vết máu. Một nam thanh niên mặc quần bò ngắn, áo khoác xám yêu cầu cô gái đứng dậy, đồng thời cầm đôi giày phụ nữ và nắm áo kéo lê nạn nhân trên đường.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an xã An Thành lập hồ sơ, điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.