XEM CLIP:

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mã Thanh (SN 1977) và Ngô Duy Đông (SN 1977) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2h30 ngày 10/2, tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), Mã Thanh điều khiển siêu xe Bentley có va chạm với taxi công nghệ do anh L.N.T. (SN 1992) cầm lái. Trên taxi lúc này có hành khách N.V.H.A. (SN 1987).

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Thanh và Đông. Ảnh: CA

Sau va chạm, hai bên dừng phương tiện giữa giao lộ để giải quyết nhưng xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt.

Lúc này, Đông chạy xe gắn máy đến hiện trường, cùng Thanh tranh cãi với tài xế xe công nghệ và hành khách N.V.H.A. Trong lúc xô xát, Thanh và Đông đã lao vào đuổi đánh anh H.A.

Sau khi nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TPHCM) kịp thời có mặt, khống chế các đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Thanh và Đông đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực trung tâm thành phố, khiến người dân bất an.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng.