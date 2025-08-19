XEM CLIP:

Hôm nay (19/8), Công an phường Bảy Hiền phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM lấy lời khai của Đ. (26 tuổi) để xử lý. Đây là người đi xe máy tự ngã vào đầu ô tô rồi hành hung tài xế.

Tại cơ quan công an, Đ. khai rạng sáng 17/8 điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền). Khi vượt một ô tô cùng chiều, Đ. tự ngã vào trước đầu taxi công nghệ do anh N.V.T. (30 tuổi) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Đ. thừa nhận trong lúc nóng nảy đã hành hung tài xế taxi công nghệ. Ảnh cắt từ clip

Đ. khai do đoạn đường đang thi công, các phương tiện ngược chiều được điều tiết đi chung một làn. Thấy taxi công nghệ đi vào phần đường của mình, Đ. bực tức, chửi bới và hành hung tài xế, đúng như clip phản ánh.

Đ. thừa nhận trong lúc nóng nảy đã đánh vào mặt tài xế taxi công nghệ. Công an phường Bảy Hiền đang củng cố hồ sơ để xử lý Đ. theo quy định.

Trước đó, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một người đàn ông xăm trổ đi xe máy tự ngã trước đầu ô tô công nghệ. Sau đó, người này đứng dậy chửi bới, dùng tay đánh vào mặt tài xế. Khi tài xế tìm cách né tránh và rời đi, người đàn ông tiếp tục đuổi theo để chửi mắng.

Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình trên ô tô ghi lại. Sau đó, tài xế đã đến công an địa phương trình báo.