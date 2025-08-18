XEM CLIP:

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do tài xế taxi công nghệ đăng tải, phản ánh việc bị một người đàn ông xăm trổ đi xe gắn máy tự ngã vào đầu xe rồi hành hung.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h10 ngày 17/8 trên đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền, TPHCM. Người bị hành hung là anh N.V.T., tài xế taxi công nghệ.

Camera hành trình của xe taxi ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ hành hung tài xế. Ảnh cắt từ clip

Anh T. cho biết, thời điểm trên, anh đang chở khách lưu thông trên đường Trường Chinh. Do đoạn đường thi công, anh được hướng dẫn đi vào làn ngược chiều. Khi đang điều khiển xe chậm, một người đàn ông chạy xe máy ngược chiều, vượt một ô tô khác rồi ngã vào đầu xe taxi.

Camera hành trình trên ô tô ghi lại cảnh người đàn ông xăm trổ sau đó đứng dậy, lớn tiếng chửi bới và dùng tay đánh vào mặt anh T. Tài xế né tránh, nhưng khi bị tấn công lần thứ hai, anh lo sợ nên rời xe, bỏ lại khách để tránh nguy hiểm. Người đàn ông tiếp tục đi theo một đoạn và chửi bới.

Anh T. cho biết bị đánh trúng mặt, gây choáng. Ngay sau sự việc, anh đã trình báo Công an phường Bảy Hiền và cung cấp đoạn clip từ camera hành trình. Công an đang xác minh, làm rõ và mời người đàn ông nói trên lên làm việc.