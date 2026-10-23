Đỗ Minh Quang bị bắt tạm giam vì dùng tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết sai sự thật liên quan đến hoạt động của Công ty Novaland nhằm "câu view", "câu tương tác".

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Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (SN 1982, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đỗ Minh Quang khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác từ Công ty Novaland phản ánh việc nhiều tài khoản trên các nền tảng Facebook, Threads, TikTok, Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, trong đó có nội dung cho rằng doanh nghiệp này đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Vào cuộc điều tra vụ việc, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook “Quang Do” do Đỗ Minh Quang lập và quản lý.

Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật về tình hình hoạt động của Novaland. Các bài viết thu hút lượng lớn tương tác, chia sẻ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Đỗ Minh Quang. Ảnh: CA

Quang khai nhận mục đích đăng tải các nội dung trên là để thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích và lượng người theo dõi trên trang cá nhân. Dù nhận thức được các bài viết có thể gây hại cho doanh nghiệp, bị can vẫn bất chấp hậu quả.

Hiện nay, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời xác minh các tài khoản, cá nhân khác có hành vi phát tán thông tin xuyên tạc liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khẳng định việc xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng tung tin giả không chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm pháp lý cá nhân mà còn góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, minh bạch và an toàn cho các doanh nghiệp.