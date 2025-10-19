Ngày 19/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sau khi Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo triển khai chuyên đề tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng nghìn trường hợp tài xế vi phạm.

Cụ thể, riêng trong khung giờ 19-22h ngày 18/10, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.163 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 2 trường hợp điều khiển xe khách, 10 xe tải, 82 ô tô con, 2.041 xe máy và 28 xe thô sơ.

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Đình Hiếu

Các địa phương phát hiện vi phạm nhiều là: Bắc Ninh (259 trường hợp), Hải Phòng (207), Phú Thọ (198), An Giang (187), Lào Cai (179), Thái Nguyên (174).

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, qua tổng hợp kết quả ra quân về chuyên đề nồng độ cồn trong 2 khung giờ (từ 12h30-14h30 và 19-22h ngày 18/10), CSGT toàn quốc đã kiểm soát hơn 111.500 lái xe, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 3.800 trường hợp vi phạm (4 xe khách, 18 xe tải, 147 ô tô con, 3.615 xe máy, 45 xe thô sơ).

Kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn cùng 1 khung giờ trên toàn quốc sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới. Ảnh Đình Hiếu

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT cho biết, kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn. Tại các thành phố lớn, dù số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tương đối cao, nhưng vẫn chưa phản ánh đúng thực tế tình hình vi phạm trên các tuyến đường và địa bàn.

"Chỉ trong ngày 18/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn kịp thời gần 4.000 trường hợp có nguy cơ gây ra tai nạn, va chạm giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, là con số đáng báo động", Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đánh giá.

Cục trưởng Cục CSGT cho biết, thời gian tới CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm, việc này sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.