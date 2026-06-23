Ngày 23/6, Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một phụ nữ mang thai bị hành hung tại cửa hàng hoa quả trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Bà bầu bị hành hung tại cửa hàng hoa quả. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Công an phường Quế Võ đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và gây mất an ninh trật tự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 22/6, tại cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ, một bà bầu trong lúc mua hàng đã bị người đàn ông lao vào tấn công. Theo hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường, người đàn ông đã đánh vào vùng đầu nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ chỉ kịp ôm đầu, kêu cứu trong hoảng loạn. Người đàn ông còn sử dụng một vật nghi là hung khí để đe dọa, khiến những người có mặt tại hiện trường hoảng sợ.

Sự việc chỉ dừng lại khi một số người xung quanh ngăn cản.

Sau đó, đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi bạo lực nhằm vào một phụ nữ mang thai.

Liên quan tới vụ việc, Công an phường Quế Võ khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh, điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi côn đồ, hung hãn, xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.