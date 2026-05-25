Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị ô tô cán trúng chân tại nhà hàng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/5, Vương Anh T. (30 tuổi, trú tại phường Thành Vinh) tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao (phường Thành Vinh) với khoảng 20 khách mời.

Trong lúc ăn uống, giữa một số người bạn của T. đã xảy ra mâu thuẫn. Nhận thấy tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp, T. đã đứng ra can ngăn các bên.

Tài xế lái ô tô cán qua chân người đàn ông đứng giữa đường. Ảnh cắt từ clip

Đúng lúc này, Nguyễn Công Đức Thắng (25 tuổi, trú tại phường Trường Vinh) - một người bạn trong nhóm dự sinh nhật, điều khiển xe ô tô để rời khỏi hiện trường.

Theo công an, do thiếu quan sát, Thắng đã để xe cán qua bàn chân phải của T., khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị chấn thương vùng chân. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyễn Công Đức Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định.