Ngày 19/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phương (SN 1987, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 23h20 ngày 13/11, trên đường vành đai 3 trên cao (đoạn lối xuống quốc lộ 1B), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện xe ô tô tải BKS 34C-284.XX có biểu hiện nghi vấn.

Tài xế Phương không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT. Ảnh chụp màn hình

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở nhiều thùng có nhãn mác nước ngoài, bên trong chứa các túi nilon trong suốt, mỗi túi đựng nhiều gói nhỏ in hình chân gà.

Khi tổ công tác yêu cầu tài xế Trần Văn Phương xuất trình giấy tờ xe và các giấy tờ liên quan đến hàng hóa, Phương đã lái xe bỏ chạy. Tổ công tác lập tức bám theo và ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Phương không chấp hành.

Khi đến ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Hữu Thọ, tài xế này còn lao thẳng xe vào cán bộ CSGT rồi tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, hướng về Đại lộ Thăng Long nhằm thoát sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Tài xế Trần Văn Phương đến cơ quan công an để đầu thú. Ảnh: CACC

Đến ngày 15/11, Trần Văn Phương đã đến Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đầu thú. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phương về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.