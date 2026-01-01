XEM CLIP:

Ngày 1/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu khi bánh xe đầu kéo bất ngờ văng ra, lao thẳng vào một phụ nữ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 31/12/2025, tại Km 13+300 Quốc lộ 53, đoạn qua ấp Long Hiệp, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Rở (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe đầu kéo, kéo theo rơ-moóc chở xi măng lưu thông theo hướng từ xã Long Hồ về xã Trung Hiệp. Khi đến địa điểm trên, bánh xe trục trước bên trái của rơ-moóc bất ngờ văng khỏi trục, lăn tự do trên đường.

Bánh xe này lao sang phần đường bên trái, va chạm mạnh vào hai xe máy đang đỗ trên vỉa hè. Sau đó, bánh xe ''điên" tiếp tục tông trúng chị Nguyễn Thị T.T. (44 tuổi) đang đứng trước cửa tiệm bán hoa.

Cú tông mạnh khiến chị T. bị thương nặng. Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Do vết thương phức tạp, nạn nhân sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi, dập phổi, gãy xương sườn, gãy các xương chậu, xương đòn phải, hai xương cẳng tay trái. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Bánh xe "điên" gây họa cho người phụ nữ. Ảnh: T.X

Tại hiện trường, hai chiếc xe máy và rơ-moóc bị hư hỏng. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.