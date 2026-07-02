Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h40 ngày 1/7 tại khu vực trước số nhà 1480, đường Trần Phú, phường Cam Đường.

Vụ tai nạn khiến anh P.X.C. bị vỡ xương trán, xương gò má; anh T.N.M. bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn và vỡ phức tạp khung chậu.

Lực lượng công an khám nghiệm phương tiện gây tai nạn. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường phối hợp với Phòng CSGT và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, truy tìm người điều khiển phương tiện.

Lực lượng công an đã thu giữ ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng (59 tuổi, trú tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường). Tuy nhiên, ông Thắng đã rời khỏi nơi cư trú.

Tài xế Nguyễn Văn Thắng đến trụ sở Công an phường Cam Đường trình diện. Ảnh: CACC

Đến khoảng 7h30 sáng 2/7, sau khi được lực lượng công an vận động, ông Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ông Thắng không có nồng độ cồn, kết quả test nhanh ma túy âm tính. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu để giám định theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.