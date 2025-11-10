Chiều 10/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức họp báo giới thiệu diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025, diễn ra ngày 21/12.

Với chủ đề Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Định hình từ tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới, diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt trong hành trình phát triển văn hóa doanh nghiệp, khi lần đầu tiên "Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới" được công bố chính thức.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định Bộ đã phối hợp chặt chẽ với VNABC để xây dựng kế hoạch triển khai diễn đàn, hướng tới việc truyền tải những thông điệp mạnh mẽ của Đảng về phát triển văn hóa trong doanh nghiệp.

"Diễn đàn không chỉ là nơi lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh mà còn là dịp để khích lệ tinh thần sáng tạo, đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước", bà Thủy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và ông Hồ Anh Tuấn tại họp báo. Ảnh: Linh Tâm

Theo ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BTC cuộc vận động Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch VNABC, diễn đàn Văn hóa với doanh nghiệp đã được tổ chức thường niên suốt 5 năm qua và dần trở thành không gian đối thoại lớn về văn hóa kinh doanh trong nước.

Ông cho biết, chủ đề năm 2025 được lựa chọn để cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết mới của Đảng ban hành trong nửa cuối năm 2024 và năm 2025, đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

"Văn hóa kinh doanh đang được xác định là một trong những động lực mới cho phát triển bền vững", ông Tuấn nói.

Theo BTC, diễn đàn 2025 sẽ tập trung vào bốn mục tiêu trọng tâm: Nhận diện và phân tích tác động của tư duy đột phá tới quá trình định hình văn hóa kinh doanh Việt Nam; Tạo không gian đối thoại đa chiều giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp; Kiến tạo giá trị mới cho văn hóa kinh doanh Việt Nam, đặt trọng tâm vào tư duy đột phá và phát triển bền vững; Ra mắt các sáng kiến trọng điểm và tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh.

Diễn đàn gồm 2 phiên thảo luận chính: Nhận diện tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới tác động đến văn hóa kinh doanh Việt Nam; Định hình và phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam từ tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn đặc biệt của diễn đàn năm nay là việc công bố Thông điệp của Hà Nội - thông điệp được kỳ vọng thể hiện tầm nhìn, khát vọng và cam kết của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đối với việc xây dựng và lan tỏa văn hóa kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ diễn đàn, BTC sẽ công bố và tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2025, đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp tiêu biểu.

Một nội dung được quan tâm tại họp báo là phần giới thiệu Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam (sửa đổi năm 2025). Theo đại diện ban soạn thảo, bộ tiêu chí mới được tinh gọn từ 30 xuống còn 25 tiêu chí, tập trung vào các minh chứng cụ thể về hành động và kết quả, thay vì chỉ dựa trên khẩu hiệu hay quy định nội bộ.